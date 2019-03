Dha Yurt Bülteni -13

Kaynak: DHA

Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesi memleketine uğurlandı (3)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit Uzman Çavuş Samet Özkan'ın cenazesi, cenaze aracıyla ailesinin yaşadığı Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi'ne getirilerek helallik alındı. Daha sonra Özkan için Seyhan ilçesindeki Yalmanlı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Özkan'ın eşi Dilan Aydemir Özkan, 3 yaşındaki oğlu Muhammed Emir Özkan, babası Mehmet Özkan, annesi Selma Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile yakınları katıldı. Özkan'ın annesi Selma Özkan, başında oğlunun kepi ve elinde oğlunun fotoğraflarıyla göz yaşı döküp ağıtlar yaktı. Özkan'ın eşi Dilan da "Beni nasıl bırakıp gittin" diye göz yaşı döktü. Şehidin oğlu Muhammed Emir de babasının fotoğrafına bakıp ağladı.Acılı aileyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu teselli etti. Şehit Uzman Çavuş Samet Özkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Görüntü Dökümü------------------------Cenaze aracının gelişi-Evinde helallik alınması-Cenaze namazının kılınması-Cenazenin taşınması-Basının görüntüsüHaber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,=======================================Bakan Dönmez: Bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmaya ihtiyacımız varTekirdağ'da konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmasına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Şimdi biz denizde, karada petrol, doğalgaz ne varsa aramak için elimizden geleni yapıyor durumdayız. Geçtiğimiz yıl Türkiye petrollere sadece 70 kadar sondaj yapabildik. Bu sene onu ikiye katlayacağız. 140 sondajımız olacak" dedi.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Bakan Dönmez'i, Ak Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ve partililer karşıladı.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, partisinin seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine geldi. Dönmez, burada bir restoranda 8 Mart dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda kadınlara karanfil dağıttı.Yaklaşan yerel seçim çalışmaları kampanya kapmasında 15 gündür alanlarda olduklarını belirten Bakan Dönmez, "Hemen hemen gittiğimiz her yerde ilgi ve alaka ile karşılaşıyoruz. Ama özellikle kadınların ilgisi bu seçime olan teveccühleri erkeklere oranla bir tık daha yukarıda. Kadın kollarımız büyük bir fedakarlık ile bu hizmetleri yapıyorlar. Onla olmasa herhalde bugünkü başarı eksik olurdu. Kadınlarımızın, annelerimizin zaten bizim kültürümüzde ve inancımızda yeri muazzam. Biz cenneti annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir milletiz" dedi.'ESKİYE NAZARAN AZALMAKLA BİRLİKTE HALA SONLANAMADI'Bakan Fatih Dönmez, zaman zaman toplumunda kadına karşı şiddet uygulamalarına şahit olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Eskiye nazaran azalmakla birlikte hala sonlanamadı. Üzülerek söylüyorum, burada eğitim faktörü de çok önemli bir konumdadır. Yani eğitilmiş insanlardan da bu şiddeti kadınlarımız görebiliyor. Dolayısıyla eğitimin bu işte yetersiz kaldığını görüyoruz. Bizim özümüze kültürümüze dönerek özellikle kadınlarımıza karşı, çocuklarımıza karşı ayrım yapmaksızın, nasıl davranacağımızı öğrenmemiz gerekiyor."'KADINLAR, TÜRKİYE'DE DEĞİŞİM VE DNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ'Kadınların, 21'inci Yüzyıl Türkiye'sinde değişim ve dönüşümün öncüsü olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, "Benim makamım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, daha çok erkeklerin sıkça çalıştığı bir alan. Ama ofislerimiz yetersiz kalıyor. Nitekim geçtiğimiz yılda o zaman Enerji Bakanlığı'nda müsteşardım. Ondan da pozitif ayrımcılığı nasıl yapabiliriz. Kadınları biraz daha yönetim de görme imkanı olabilir mi diye, evet birkaç atamamız oldu ama hala yetersiz. Birazda bu kadınlarımızın çekimser davranmasıyla alakalı. Nitekim geçtiğimiz yıl farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'de enerji üreten kadınlar programı düzenlendik ve çok fazla ses getirdi. Bu sene ayın 14'de bunun ikincisini yapacağız. 6-7 başlıkta ödül vereceğiz. Çok sayıda başvuru var. Ben de merakla bekliyorum" diye konuştu.'ENERJİSİZ BİR HAYATI DÜŞÜNEMİYORUZ'Elektriksiz ve enerjisiz bir hayatın düşünülemeyeceğini belirten Bakan Dönmez, "Japoncada enerjinin karşılığı hayat. Bugünde baktığımızda enerji, toplumun hem iktisadi hayatında hem de sosyal hayatında en temel unsurlarından birisi. Hangi coğrafyada olursanız olun hükümetlerin en önemli unsurlarındandır. Enerjisiz bir hayatı düşünemiyoruz. Şuanda belki elektrikler kesilse güneş enerjisi ile toplantıya devam edebiliriz ama hava karardığında bunu yapma imkanımız olmaz. 2 binli yılların başında elektrik tarafında da doğalgaz tarafında da sorunlarla boğuşan bir Türkiye vardı. Kabaca 100 birim elektrik tüketiyorsunuz ama 70-80 birim elektrik üretiyorsunuz. ya ülkenin yüzde 30'unu karanlığa gömeceksiniz, ya da bu yüzde 30'u il il, ilçe ilçe paylaştırarak günün belli saatlerinde enerjisiz kalacaksınız. Eğer fabrikada çalışıyorsanız sanayiniz makineleriniz stop edecek. Elektriğin gelmesini bekleyeceksiniz. O Türkiye'den, bugün bu Türkiye'ye geldik. 30-32 bin megavat kurulu güç 89 bin megavata ulaştı"'BAĞIMSIZ ENERJİ KAYNAKLARINA ULAŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR'Bakan Fatih Dönmez, son birkaç yıla kadar elektriğinde ithal edildiğini hatırlatarak, "Evet birinci enerji kaynakları açısında Türkiye dışa bağımlı. Tükettiğimiz petrolün ancak yüzde 7-8'ini üretebiliyoruz. Doğalgaz yüzde 2-3. Var gücümüzle de arıyoruz. Bir sloganımız var, 'varsa bulacağız'. Geçen sayın cumhurbaşkanımız da güzel bir söz kullandı. 'Bulanlar ancak arayanlardır'. Şimdi biz denizde, karada petrol, doğalgaz ne varsa aramak için elimizden geleni yapıyor durumdayız. Geçtiğimiz yıl Türkiye petrollere sadece 70 kadar sondaj yapabildik. Bu sene onu ikiye katlayacağız. 140 sondajımız olacak. Biliyorsunuz şuanda Fatih Sondaj Gemisi, Antalya'da sondajına devam ediyor. 2'nci gemiyi de aldık. İsmini 'Yavuz' koyduk. Oda önümüzdeki bir kaç ay içerisinde Akdeniz'in sondajlarına devam edecek. Dünyada bu özellikte en gelişmiş özelliklerine sahip 16 gemiden 2'si bizim. 2 tanede araştırma yapan gemimiz var. Bu gemilerimizle önce röntgenini çekiyoruz. Denizin altında ne var diye. Havada 2 uçağımız var, yol dizi görüntüleme işi yapıyor. Yüzde 80-85'ini bitirdik. Geçtiğimiz yıl Türkiye tarihte bir rekor kırdı. 1 milyon 500 metrelik sondaj yapıldı. Anadolu'yu delik deşik ediyoruz. Dışa bağımlılığı azaltmak için ne var, ne yok bilmek zorundayız. Bağımsız enerji kaynaklarına ulaşmaya ihtiyacımız var. 2 binli yılların başında sadece 5 büyükşehirde ve o büyükşehre bağlı 50 ilçede doğalgaz kullanımı vardı. Bugün 81 ilin 81'ininde de doğalgazı görüyoruz. 50 olan yerleşim biriminin sayısını 510'a çıkarttık. Yaklaşık 50 milyon vatandaş doğal gaz kullanıyor. Onlardan biriside Tekirdağ. Artık hava kirliliği sorunlarıyla boğuşmuyoruz. 2 binli yıllardan önce birçok şehrimizde maskesiz sokağa çıkılmıyor, 'hasta olursunuz' deniyordu. Türk halkı hizmetlerin en güzeline layık. Siz bize destek olduğunuz müddetçe bizde gece gündüz çalışırız" dedi.'KAPALI'DAKİ GAZIN FİZİBİLİTESİYLE ALAKALI OLUMSUZ SONUÇ ÇIKTI'Yerli üretimi ekonomiye kazandırmada birçok proje geliştirdiklerini belirten Bakan Dönmez, şunları söyledi: "Kömürü tabi sadece sobalarda, kaloriferlerde değil biz santrallerimizde de elektrik üretim amaçlı kullanıyoruz. Türkiye'de yaptığımız son keşiflerle birlikte 18-19 milyarlık bir gurur elde ettik. Geçtiğimiz yıl üretimde bir rekor kırdık. bunun arkası yüzlerce yıl önce çıkar. Biz bir taraftan da kömür ithal ettik. Her yıl yurt dışına 3-4 milyarlık. Onun için daha çok geldik, daha çok yenilebilir kaynaklara öncelik vermek maksadıyla bazı projeler geliştirdik. Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin megabaytlık termik santral projesi kurduk ve bunu sağladık. Bunlardan bir kaçı Trakya bölgemizde. Çalıştığımız projelerden bir tanesi de Çerkezköy- Kapaklı bölgesinde. Fakat son çalışmalarda teknik ve ekonomik olarak projenin fizibilitesiyle alakalı olumsuz bir sonuç çıktığı için bu projeyi yapmaktan vazgeçtik. Bunu değerli Çerkezköy halkı ve değerli kapaklı halkına özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu zaman zaman çok dile geliyor, herhangi bir polemiğe girmeye gerek kalmadı. Gelinen son noktayı sizinle paylaşmak istedim"Bakan Dönmez, daha sonra Cuma namazını kılmak üzere, Mevlana camine geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bakanın gelişi-Karşılanması-Çiçek verilmesi-Kadınlara karanfil vermesi-Kadınlara yönelik konuşmaları-Esnaf ziyaretiHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN- Onur KAYA/TEKİRDAĞ,-==================================Cezaevi firarisi, silah operasyonunda yakalandıKahramanmaraş polisi, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' ve 'tehdit' suçlarına karışan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 'cinayet' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Fikret G.'yi (27) yakaladı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Ateşli Silah Kanunu'na muhalefet', 'kumar oynatma', 'tefecilik' ve 'tehdit' suçlarını önlemeye yönelik 3 ev ile 2 işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 ruhsatsız tüfek, çeşitli çaplarda 40 mermi, 9 tabanca şarjörü ile 26 gaz tabancası fişeği ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.Operasyonda baskın yapılan adreslerden birinde hakkında 'cinayet' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi bulunan Fikret G. de yakalandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Masa üzerindeki silahlarSilahlardan detayHaber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)==================================Kadın öğretmenler, 8 Mart'ı mahsur kaldıkları köyde geçirdiBingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Bahçe Köyü'ndeki ortaokulda görev yapan 9 öğretmen, kar nedeniyle mahsur kalınca, geceyi köylülerin evinde geçirdi. Öğretmenlerin mahsur kaldığı köye ulaşımın sağlanması için, karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.Karlıova ilçesine bağlı Bahçe Köyü'ndeki Aytekin Tekışık Ortaokulu'nda görevli 9 kadın öğretmen, dün tipiye dönen kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine ilçe merkezine gitmek istedi. Öğretmenlerin bindiği servis aracı köy çıkışında kara saplandı.Köylülerin yardımıyla araç saplandığı kardan kurtarıldı ancak yoluna devam edemedi. Öğretmenler de köydeki evlere misafir oldu.8 Mart Dünya Emekçiler Günü'nü mahsur kaldıkları köyde geçirdiklerini anlatan öğretmen Saime Ercan, şunları söyledi:"İlçe merkezinde ikamet ettiğimiz için köye her gün servis aracıyla gelip, gidiyoruz. Dün geldiğimizde sadece kar yağışı vardı. Zorda olsa köye gelmeyi başardık. Ancak ilerleyen saatlerde kar yağışı, yerini tipiye bıraktı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden okulların öğleden sonra ve sonraki günün tatil edildiği mesajı gelince, biz de öğrencileri evlerine göndersip, servisle ilçeye dönmeye çalıştık. Fakat aşırı tipi nedeniyle yolda mahsur kaldık. Sağolsun köylülerimiz bizleri alarak, evlerinde misafir etti. Dünden bu yana köylülerimizin evlerinde duruyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Mahsur kalan öğretmenler olarak tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutlarız."Karlıova İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, öğretmenlerin mahsur kaldığı köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Görüntü Dökümü:---------------------------Mahsur kalan öğretmenlerin konuşmasıKöyden görüntüler- Genel ve detay görüntülerHaber: Serkan BİNGÖL - Kamera: KARLIOVA(BİNGÖL),===================================Erzincan'da kadınların başına çiçek yağdıErzincan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların başına gökyüzünden çiçek yağdı. Erzincan Belediyesi'nin organizasyonu ile havalanan paraşütçü kent merkezinin üzerinden üzerinde uçarak kadınlara karanfil attı.8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Erzincan Belediyesi farklı bir organizasyona imza attı. Kent merkezinin üzerinde motorlu yamaç parüşütü uçuran belediye, hazırladığı bin adet karanfili kent merkezi ve mahallelerdeki kadınların başlarına yağdırdı. Gün boyunca devam eden bu kutlamayı ilgiyle takip eden kadınlar ise atılan karanfilleri topladılar. Gökyüzünden yağan çiçekkeri gören kadınlar şaşkınlıkları gizleyemedi.Gökyüzünden şehrin meydanına ve ana caddelerine yüzlerce karanfil yağdırdıklarını ifade eden Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy,"Belediye İşi Gönül İşi' diyerek seçim çalışmalarımız kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara bugün yeni bir renk katmak adına böyle bir çalışma yaptırdık. Bizler için çok değerli olan ve hayatımızın her alanında aktif rol alan kadınlarımıza jest yapmak amacıyla ve doğa sporlarıyla ünlü şehrimizde yamaç paraşütü sporunun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yamaç paraşütünün şehir merkezi üzerinde uçuşu-Yamaç paraşütünden karanfil atılması-Bayanların atılan karanfilleri toplamalarıHaber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,