Dha Yurt Bülteni-13

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazara kadar değil, mezara kadar birlikteyiz (3)İSKENDERUN'DA VATANDAŞLARA HİTAP ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Anıt Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Türkiye'de adaleti muhakkak tecelli ettireceklerini belirten Erdoğan, "Aynı şekilde Suriye'den, Irak'a kadar ülkemize yönelik her türlü oyunu hem masada hem sahada bozacağız. Binlerce TIR dolusu silahla donatılanları nasıl Afrin'de hezimete uğrattıysak inşallah Menbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca haddini bildireceğiz. YPG bize saldırmaz diyen CHP'nin başındaki gafile rağmen Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yle ilgili hesapları olanların, 15 Temmuz darbe gecesi hevesleri kursağında kalanların, terör örgütleriyle içli dışlı olanların, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki pastasından uzakta tutmak isteyenlerin umutla 31 Mart'ı beklediklerini belirterek, "Bizim devlet olarak, hükümet olarak tüm bu hevesleri kursaklarında bırakmamız için 31 Mart'tan alnımızın akıyla çıkmamız şart. Birincilik yetmez, Hatay'ın tüm ilçelerinde tarih yazmamız gerekiyor. Zillet ittifakının eş başkanları 31 Mart'ı önemsizleştirmesine, sıradanlaştırmasına izin vermeyeceğiz, çok uyanık olacağız" dedi.'BENİM BELEDİYE BAŞKANIM YAPSA KAPIYA KOYARIM'Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'ın bir vatandaşa, "Oy vermiyorsanız hizmet yok" söylemini sinevizyonda vatandaşlara izleten Erdoğan, şöyle konuştu:"Son 4-5 gündür muhalefetin dili iyice çirkinleşti. Seçim günü yaklaştıkça sandık korkusu yaklaşmaya başladı. Kandilin kontrolündeki bu 4 kafadar ittifak olarak her gün yeni skandala rezalete imza atıyor. Baktılar millet buna itibar etmiyor, artık doğrudan şantaj yapmaya başladılar. Şu hale bak ya. Oy varsa yol var diyor. Oy yoksa yol da yok diyor. Biz ne diyoruz onlar ne diyor? Benim belediye başkanım böyle bir şey yapsa kapıya koyarım çünkü benim vatandaşıma, halkıma, belediye başkanı böyle bir hakarette bulunamaz. CHP'nin millete bakış açısı bu. CHP geleneğinde seçmenin değeri sandıktan çıkan oy kadardır. CHP'nin gözünde bu milletin değeri ancak kendilerine verilen destek kadardır."'ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE HASAR ÖDEMESİ YAPILIYOR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'a yaptıkları hizmetleri ise şöyle anlattı:"67 okul inşa ettik. Fatih projesiyle öğrencilerimize 2 bin 862 tablet dağıttık, okullarımıza 834 akıllı tahta kurduk. İlçedeki okullara 688 öğretmen atadık. İskenderun Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Önümüzdeki sene bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurdunu ilçemize kazandırıyoruz. Sağlıkta İskenderun'a 250 yataklı devlet hastanesi olmak üzere toplam 6 tesis kazandırdık. Şehir hastanesi standartlarında 600 yataklı dev bir hastane kurmak için en kısa zamanda kazmayı vuruyoruz. İlçemizde 2002 yılında 1 tane bile diyaliz cihazı yokken bugün kamu ve özelde toplam 136 adet diyaliz cihazıyla hizmet veriyoruz. 2002'de İskenderun'da 1 adet 112 acil istasyonu varken biz bu sayıyı 9 adet 112 istasyonuna ulaştırdık. Bizden önce 1 adet ambulansla hastaların yardımına koşulurken bugün 9 adet ambulans. İskenderun'u doğalgazla tanıştırırdık. Bin 305 adet konut projesini hayata geçirdik. 219 hak sahibine 2-B yasasıyla tapularını teslim ettik. Toprakkale İskenderun yolunu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. İnşa ettiğimiz risale hattı ve arıtma tesisiyle İskenderun içme suyu sorununu çözdük. Çiftçilerimize 19 milyonluk tarımsal destek verdik. Önceki ay Amik ovasındaki sel felaketi nedeniyle sıkıntıları biliyorum, tarım sigortası yaptıranlara TARSİM tarafından hasar ödemeleri yapılıyor. Sigortası olmayanlara ise il acil destek ödeneğinin imkanları dahilinde gerekli adımları atacağız."İSKENDERUNSPOR ATKISINI VATANDAŞA HEDİYE ETTİCumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından vatandaşlara çay dağıttı. Öte yandan, Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce boynuna astığı İskenderunspor atkılarını da eliyle işaret ettiği vatandaşa hediye etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Erdoğan'ın konuşmasıMitingten detaylarHaber-Kamera: HATAY=====================Bahçeli: Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır (2)'CHP GENEL BAŞKANI SİYASETEN İFLAS ETMİŞTİR'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde başlattığı yerel seçim kampanasının ikinci mitingini Eskişehir'de düzenledi. Cumhur ittifakı belediye başkan adaylarının da katıldığı Yenikent Spor salonunda konuşan Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, "Eskişehirli millidir, ahlaklıdır, PKK'Ya el uzatan, YPG'ye umut bağlayan, FETÖ'cülerle aynı kareye düşen, zillet ittifakını sırtından silkeleyip atacaktır. Başka da yolu yoktur. Başka bir seçenek de kalmamıştır. CHP Genel Başkanı siyaseten iflas etmiştir. HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır. Cumhuriyeti kuran CHP nerede, bugünkü CHP nerede? CHP işgal edilmiş, yabancı hayranlarının emperyalist temelleri çekim alanına girmiştir. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımıza olan haksızlıklar diz boyudur. Hangi vicdan sahibi kardeşimiz CHP'nin politikalarını meşru kabul edebilir. Hangi helal süt emmiş, Eskişehirli kardeşimiz olanları doğru görebilir? 'Kürdistan'da kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyen bölücüler, CHP ile yan yanadır. Kürdistan neresidir? Vatan tekdir, millet, bayrak, devlet, din tektir. Hangi çıldırmışın, Türkiye'yi bölmeye gücü yetecektir. Hangi melun, milleti yenmeye nefesi kafi gelecektir. Türkiye'yi yıktırmayız, Türk milletini böldürmeyiz, Türk vatanını hiçbir zalime teslim etmeyiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Milli namus çiğnenmez, çiğnetilmezö dedi.'KIVIRMADA ÜZERİNE YOK'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında YPG'den bahsederek, 'Onlar bize mi saldıracaklar?' dediğini belirten Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunları deyip sonra da 'ben böyle bir şey söylemedim' diyor. Zoru görünce saklanacak yer arıyor. Kıvırmada üzerine yok. Kandırmada üzerine su dökecek yok. Yüzü var kızarmıyor, gözü var yaşarmıyor, kalbi var çarpmıyor. Yalan bunların ruhuna işlemiş. riya bunların felsefesi olmuş. Boş konuşuyorlar, yalan konuşuyorlar. Üslup bilmiyorlar, adap bilmiyorlar. Edepten haberleri yok. Karşımız geçip siyasi ahlaktan bahsediyorlar. Utanmadan siyasi ahlakımıza ve milliyetçiliğimize laf ediyorlar. Millete yalan söyleyenden adam olmaz.öBUGÜN 10 MART, HODRİ MEYDANCHP'nin ara rejim meraklısı, demokrasi dışı arayış sevdalısı olduğunu ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle konuştu:"Farkındaysanız sokaklar karıştırılmak isteniyor. Kutuplaşmalar bileniyor. Televizyon ekranlarından korku, öfke ve fitne yayılıyor. FETÖ, PKK iş bölümü ve görev taksimi yapmış eylem ortakları halinde pusuda bekliyor, el ovuşturup uygun zaman kolluyor. Terörün hedefi olan güvensizlik, belirsizlik, korku ve kuşku sistematik şekilde tırmandırılıyor. Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme ve yeni bir çember oyun planlanıyor. Bütün gelişmeler buna işaret ediyor. Ekonomideki sorunların siyasal tepki ve itiraza dönüştürerek 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili maksatlı ve marazi bir hazırlık yapılıyor. CHP'nin Grup Başkan Vekili 10 Mart'ı işaret ediyor. Demişti ki; '10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek.' Neden 10 Mart sorusuna da, ekonomik ve sosyal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını söyleyerek cevap vermiştir. CHP zihniyeti Mart ayını çok sever. Mart geldi mi, kanlanır canlanır. Çünkü bu CHP ara rejim meraklısıdır. Demokrasi dışı arayış sevdalısıdır. Muhterem Eskişehirliler, bugün 10 Mart. Hodri meydan. Kimin ne bildiğini varsa söylesin, neye gücü yetiyorsa onu yapmaya denesin. 10 Mart'ı hatırlatıyorum, CHP yöneticileri, haydi gücünüz yetiyorsa ben Eskişehir'deyim, Ankara'dayım hadi gelin diyorum. 31 Mart seçimlerinin 10 Mart'ta kesinleşeceğini söyleyenlere diyorum ki, yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa, dilinizin altındaki baklayı çıkarın. Eğer Türkiye'yi karanlığa çekmek için uygun ortam kolluyorsanız, Eskişehir şahit olsun ki; sizden hesap sormak ve sizin oyunlarınızı alt üst etmek bizim şeref konumuzdur. Görüyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi üzerinde tehlikeli provokasyonlar tetikleniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Zillet ittifakının tezgah ve tuzaklarını yine ve kökünden bozacağız. Türkiye'nin bekası ve yeni hükümet sisteminin geleceği için 31 Mart seçimlerinin Cumhur İttifakının beklentilerine uygun neticelenmesi bu aşamadaki en büyük arzumuzdur.öGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bahçeli'nin salona giriş-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı-Mitinge katılan partililer-Bahçeli'nin konuşması-Salondan genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,-==================KARAMOLLAOĞLU: ARAMIZA DÜŞMANLIK SOKMAYA KİMSENİN HAKKI YOKSAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Elbette ittifak yapılabilir. Biz bu sefer ittifakın içerisinde yer almadık; ama ısrarla bizi hep 'millet ittifakı'nın içerisine koymaya çalışıyorlar. Bu memleket hepimizin. Aramıza düşmanlık sokmaya kimsenin hakkı yok" dedi.SP lideri Karamollaoğlu, Trabzon'da, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Beşirli Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Karamollaoğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Karamollaoğlu, "İktidar partisine bakın. Ne yazık ki kucaklaşma yerine kutuplaşmayı tercih ediyorlar, ötekileştiriyorlar. Kendileri vatansever, geride kalanlar vatan haini gibi. Şimdi geri adım atmaya başladılar, 'Biz bunu sadece yöneticiler için dedik' diye. Onların peşinden gidenler ne olacak? Dün Antalya'da hale gitmiştim. Bizi karşılayanlar biraz güle oynaya biraz da üzülerek 'Vatan hainlerinin merkezine hoş geldiniz' dediler. Neden? Çünkü üzülmüşler. Kendilerine böyle bir yaftanın vurulmasından rahatsız olmuşlar. Farkında bile değil iktidar. Kucaklaşma, adalet sağlanmadan olmaz. İnsanlar aralarında ihtilaf olduğunda, bir haksızlıkla karşı karşıya geldiklerinde haklarını arama hakkına sahip değiller şu anda" diye konuştu.'BENİM ÖMRÜM HEP PROJELERLE GEÇTİ'Türkiye'de işsizlik sorunu olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "4 milyon insan işsiz. 2 milyon insan da cebine 400- 500 lira para konulduğu için iş talebinde bulunmuyor. Onların işleri var gibi görünüyor. Yani 6 milyon kişi işsiz. 6 milyon işsizi olan bir ülkede ekonomi iyiye gidiyor demek için insanın gözünün kör olması lazım. Nasıl çözeceksiniz bunu? Bugünkü şartlarla bunu çözemezsiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak diyor ki '2,5 milyon insana iş bulacağız'. Nasıl bulacakmış? 26 milyar liralık yatırım yapacaklarmış. Bu işe tahsis etmişler. Benim ömrüm hep projelerle geçti, sanayi tesisleri kurmakla kuranlara destek vermekle geçti. Ben şunu biliyorum ki ekonomide kriz olmadan, Türk lirası değer kaybetmeden önce 1 milyonluk yatırım yaparsanız 3- 4 kişi iş imkanına kavuşurdu. Şimdi bu rakam 1- 2 kişiye düştü. Yani siz 1 milyon insana iş bulmak istiyorsanız 1 trilyon lira yatırım yapmanız icap eder. 26 milyar lira ile bu işi çözemezsiniz" dedi.'ERDOĞAN KİMİN OYLARINA TALİPSE BEN DE O OYLARA TALİBİM'Yerel seçimde hiçbir ittifakta yer almadıklarını belirten SP lideri Karamollaoğlu, iktidarın, kendilerini 'millet ittifakı'nın yanında gibi göstermek istediğini savunarak, şunları söyledi:"Elbette ittifak yapılabilir. Biz bu sefer ittifakın içerisinde yer almadık; ama ısrarla bizi hep 'millet ittifakı'nın içerisine koymaya çalışıyorlar. Bu memleket hepimizin, aramıza düşmanlık sokmaya kimsenin hakkı yok. Ben dedim; şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin oyuna talipse ben de o oylara talibim. Sen talip olursan vatanseversin, biz olursak 'hain' diye göstereceksin. Buna kimsenin hakkı yok. Dışarıda ciddi problemler var. Dış politikayı beceremediler. Yalnız kaldık, dostumuz yok."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasıDetaylarBoyut: 823 MBHaber Kamera: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN/TRABZON,=============================SAFİYE SOYMAN EŞİ İLE YAPRAK SARMA YARIŞMASINA KATILDIKAYSERMALL Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen yaprak sarma yarışmasına Safiye Soyman eşi sanatçı Faik Öztürk ile katıldı.KAYSERMALL Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen yaprak sarma yarışmasına, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, ünlü sanatçılar Faik Öztürk ve Safiye Soyman ile davetliler katıldı. Etkinlik öncesi konuşan Faik Öztürk, Kayseri'ye çok sıklıkla geldiklerini belirterek, "Kayseri'de olmaktan çok mutluyuz. Kayseri'de biz çok düğün yaptık.Kayseri'de evlenenlerin yüzde 70'inin düğününe biz geldik. 40 yaşın üstünde ise bizim için fiyat farklıdır. Hangi düğüne ucuz geldik Safiye?" dedi.Ünlü sanatçılar Ajda Pekkan ve Nükhet Duru'ya gönderme yapan Öztürk, "Özellikle bizi seçtiler. Çünkü Ajda Pekkan'ı getireceklerdi ama onun dişleri takma olduğu için getirmediler. Onun yüzünden bizi getirdiler. Ajda Pekkan ve Nükhet Duru'ya Kayseri yasaktır. Onların dişleri takmadır" ifadelerini kullandı.Ünlü sanatçı Safiye Soyman ise, Kayseri'ye heyecanlı bir şekilde geldiklerini ve bu şehri çok sevdiklerini söyledi. Eşi Faik Öztürk ile ayrılacakları iddiasına da değinen Soyman, "Yıllardır aşk hayatlarımızın sırrı sabırdır. Gel bana sor. Koç burcu olduğu için bu inattır. Onunla geçinmek zordur ama Allah'a şükür bana bir sabır verildi ve sinir uçlarım alındı" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından sarma yarışmasına geçildi. Yarışmada, 36 kadın sarma yaparak hünerlerini sergiledi. Jüri'nin yaptığı değerlendirmenin ardından birinciye 750 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye ise 250 TL para ödülü verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Faik Öztürk ve Safiye Soyman'ın konuşmaları-Yarışmadan görüntüler-Genel detayHaber-Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ=======================FEDERASYON BAŞKANI, DOĞUM GÜNÜNÜ DONDURMA KESEREK KUTLADITÜRKİYE Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, 48'nci doğum günü satırla Maraş Dondurması keserek kutladı.Şampiyona için Kahramanmaraş'a gelen Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, federasyon yönetimi ve hakemlerle birlikte şampiyonanın ana sponsorlarından Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu'nun konuğu oldu. Sohbet sırasında çalışanlar ellerinde üzerinde Hacer Akyüz'ün fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastasıyla geldi.Pastayı görünce şaşkınlığınız gizleyemeyen Hacer Akyüz mumları üfledikten sonra Sami Kervancıoğlu'nun çengelde asılı Maraş Dondurması sürpriziyle karşılaştı. Akyüz, eline aldığı satırla dondurmayı keserken, ilk defa böyle bir doğum günü kutladığını belirterek Sami Kervancıoğlu'na teşekkür etti.Hacer Akyüz daha sonra kendi elleriyle arkadaşlarına dondurma ikram etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Pastadaki mumların üflenmesiDondurmanın kesilmesiDetaylarHaber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,