Dha Yurt Bülteni -13

Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerine kim destek veriyorsa, allah belasını versin (ek)'BELEDİYE BAŞKANLARI HALKA HESAP VERMEK ZORUNDADIR"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), dernek, akademik ve esnaf odaları temsilcileri ile buluştu. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere değindi. Vatandaşa hesap verme konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Bizim boğazımızdan aşağı haram lokma inmemişse hiç kimseden korkmayız. Biz ülkemizi insanımızı seviyoruz, hangi partiye oy verirse versin ama vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz; biz hizmet yaparken ayrım yapmayacağız, hizmet yaparken her kuruşun hesabını vereceğiz, bunu yapın. Bu iddiada olanlara oy verin demek istiyoruz. Belediye başkanı hizmet yapar, bütçesi var, para harcar doğrudur. Bu, milletin parası sizin paranız. Musluğu açarken 5 çeşit vergi ödersiniz, elektrik düğmesine bastığınızda 4 çeşit vergi ödersiniz, kefen bezinde vergi verirsiniz, dolmuşta vergi verirsiniz nereye gider? Bütçelere gider. Dolayısıyla belediye başkanları elde ettikleri geliri harcarken halka hesap vermek zorundadır. Demokrasilerin çıkış kaynağıdır bu. Vatandaşın vergisinin hesabını vatandaşa veriyorsanız demokrasi bu ülkede var demektir vermiyorsanız başka bir rejim vardırö ifadelerini kullandı.'NİYE BU HALE GELDİK"Cennet gibi bir ülkede yaşadıklarını ancak dışa bağımlı hale gelindiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Cennet gibi bir ülkede aşıyoruz. Tarihiyle coğrafyasıyla denizi ovasıyla dağlarıyla olağanüstü bir ülkede yaşıyoruz. Peki cennet gibi bir ülkede dünyada kendi kendine yeten Türkiye ithalata nasıl oldu da bağlı hale geldi? Yabancılara el avuç açar hale geldi. Bunu kanat önderlerinin sorgulaması lazım. Kanaat önderlerinin hayatı sorgulayıp çevrelerine aktarma sorumluluğu var Yunanistan'dan 2018 yılında 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik, niye ekmiyoruz hangi gerekçe ile. Kimin parasını veriyoruz sizlerin parasını. Sizlerin sorması lazım nasıl oldu da biz Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz? Hangi gerekçe ile? Aynı şekilde 2018'de Yunanistan'dan buğday için 28 milyon dolar para ödedik. Konya Ovası'na buğday ambarı diyorduk sadece Türkiye değil, Ortadoğu'yu besliyordu. Niye bu hale geldik? Bu soruları soruyorum kendi vicdanınıza da bu sorulara sorun diye. 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Türk tütünü dünyada meşhur. Türk tütünü olmadığı zaman bazı fabrikalar sigara yapamıyor hangi gerekçe ile ekemez hale geldik. Yunanistan ekilebilir alan bakımından 10 kat daha küçük bizden, bunu sormamız ve sorgulamamız lazım. Hepimizin sorumluluğu varö diye konuştu.'AK PARTİLİLERİN VİCDANİ SORGULAMA YAPMASI LAZIM'AK Partili seçmenlere de seslenen Kılıçdaroğlu, "Sandığa gideceksiniz AK Partili kardeşlerime de seslenmek isterim. Niye AK Parti'ye oy verdiniz diye suçlamadım, bize saygı duymak düşer ama AK Partili kardeşimin de vicdani sorgulama yapması lazım. 17 yıl omuzlarında taşıdı bir partiyi. Tek başına iktidar yaptı, koalisyon da yoktu. İstenen kanunlar kararnameler çıktı, valiler tayin edildi dünyanın vergisini ödedik. 17 yıl 70 milyar dolarlık özelleştirmeler yapıldı. Bizlerin birikimiyle olan fabrikalar satıldı bir de borç altına girdik. 16 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faiz 149 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 149 milyar dolar Londra'daki bir avuç tefeciye faiz ödüyorsa AK Partili kardeşimin de düşünme zamanıdır nereye gidiyoruz diye. Kimin parası? Vergi dedik tamam, özelleştirme tamam, borç ödemek için de borçlanır noktaya geldiysek oturup düşünmemiz lazım. Memleket bizim memleketimiz. 82 milyon bir aradayız. Kucaklaşmak zorundayız. Türkiye üretimden niye koparıldı, bir ülke ne zaman güçlüdür ürettiği zaman güçlüdür. Eğer üretimden koparılırsa bir memleket o zaman beka sorunu yaşar. Nohutu, samanı canlı hayvanı dışarıdan alırsan, Yozgat'ın kokulu mercimeği dururken Meksika'dan Brezilya'dan alırsan sorunumuz var demektirö ifadelerini kullandı. TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, "Hali hazırda taşıyacağımız 16 milyar metreküp gazın 6 miyar metreküp gazını Türkiye, Eskişehir'deki istasyondan teslim alacak, geri kalan 10 milyar metreküp gaz buradan Yunanistan'a Trans Adriyatik Boru Hattı'na teslim edilecek" dedi.TANAP'ta Güney Gaz Koridoru'nun en önemli halkası ve Azerbaycan'ın Şahdeniz-2 sahasından çıkarılan doğalgazın Avrupa'ya ulaştırılmasına ve bölgedeki doğalgaz arz güvenliğine katkıda bulunacak olan TANAP'ın, Eskişehir'den Edirne-İpsala'ya kadar uzanan 2'nci fazının inşası da tamamlandı. Ardahan'ın Posof ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan ve 22 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçtikten sonra Edirne'nin İpsala ilçesinde Avrupa'ya bağlanan toplam 1.850 kilometre uzunluğundaki boru hattı projesi Türkiye üzerindeki çalışmaları tamamlandı. TANAP ile gazın Avrupa'ya taşınması planlanan boru hattı Yunanistan'a sınır Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyündeki doğalgaz ölçüm istasyonuna ulaştı.Edirne'nin Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesindeki İpsala'daki MS4 Ölçüm İstasyonu'na yapılan gezide konuşan TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, 15 Nisan 2019'da boru hattının Eskişehir ile Avrupa bağlantı noktası arasında kalan bölümünde hat dolumuna başlanmasının planlandığını söyledi. TANAP'ın 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Azerbaycan gazını Türkiye-Yunanistan sınırında teslim alarak Avrupa'ya iletimini yapacak olan Trans Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) test amaçlı gaz verilmesi için hazır hale geleceğini söyleyen Düzyol, "TANAP, 21'inci yüzyılın en önemli enerji projeleri arasında yer alıyor. Azerbaycan doğalgazının boru hattımız vasıtasıyla 30 Haziran 2018 tarihinden itibaren Türkiye piyasasına arzının gerçekleştirilmesinin ardından, Avrupa'ya gaz iletmek üzere proje takvimine uygun şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.Düzyol, projede geçen yıl Haziran ayında Türkiye'ye gaz vermeye başladıklarını belirterek, "Eskişehir'de, oraya yaptığımız yatırım yaklaşık 340 kilometrelik bir yatırımdı. Şimdide Eskişehir'den İpsala'nın Sarıcaali köyüne kadar, Yunanistan sınırına çok yakın noktadayız şuan, 1.850 kilometrelik boru hattımızın tamamı tamamlanmış durumda. Bunun dışında 4 adet ölçüm istasyonu, 2 adet kompresör istasyonu ve 49 adet blok vana istasyonu bitmiş durumda. Projemiz çalışmalarında devriye alma çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Bundan sonra hat dolumu yapılacak ve ardından testlerle 1 Temmuz tarihinden itibaren Avupa'ya gaz vermeyi hazır hale gelmeyi planlıyoruz" dedi.'10 MİLYAR METREKÜP AVRUPA'YA AKTARILACAK'Azerbaycan'da yıllık üretilmesi hedeflenen 16 milyar metreküp gazın 6 milyar metreküpünü Türkiye'nin alacağını geri kalan 10 milyar metreküp gazı Avrupa'ya aktarılacağını belirten Saltuk, "Şu an için proje anlaşmaları çerçevesinde öngörülen gaz miktarı 16 milyar metreküp, fakat dizayn kapasitemiz 31 milyar metreküpe kadar kapasiteyi arttırma imkanı bize veriyor. Hali hazırda taşıyacağımız 16 milyar metreküp gazın 6 miyar metreküp gazını Türkiye, Eskişehir'deki istasyondan teslim alacak, geri kalan 10 milyar metreküp gaz buradan Yunanistan'a Trans Adriyatik Boru Hattı'na teslim edilecek" dedi.'TÜRKİYE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK'Türkiye'nin bu proje sayesinde enerji arz güvenliğini sağlayacağını söyleyen Düzyol, "Burada da gazın ciddi 9 alıcısı var, bunlar Avrupalı çok ciddi şirketler. 15 yıllık gaz taşıması anlaşması çerçevesinde gaz taşımacılık hizmeti vereceğiz. Ama projemizin 49 yıllık bir imtiyazı var, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından tanınmış olan. İlave gaz üretimi olması halinde Azerbaycan'da ve diğer topraklarda önce Türkiye piyasasına ve ardından Avrupa piyasasına talep üzerine arz etme imkanımız olacak. Türkiye bu proje sayesinde enerji arz güvenliğini ve çeşitliliğini artırmış olacak uzun yıllar ekonomisi taşıma geliri ve vergi geliri elde etmesinin yanında yatırım gelirleri geliri olacak "dedi.TANAP ile ilk etapta 6 milyar metreküpü Türkiye piyasasına arz edilmek üzere toplam 16 milyar metreküp doğalgaz taşınacak. TANAP'ın kapasitesi, ilerleyen yıllarda ek yatırımlarla önce 24 milyar metreküpe ve ardından 31 milyar metreküpe kadar çıkarılabilecek. Kaynak hacmi itibarıyla Türkiye'de özel sektör eliyle uygulamaya aktarılan en büyük sosyal ve çevresel yatırım programlarından birisi olma özelliğini taşıyan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı (SEIP) vasıtasıyla TANAP, bir taraftan Türkiye'nin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağlarken, diğer taraftan da güzergahı üzerinde yer alan il, ilçe ve köylerde sosyoekonomik kalkınmayı hızlandırma ve doğal kaynakların korunması hedefiyle 860 doğrudan hibe, 8 doğrudan yatırım ve 8 program katkısı protokolü çerçevesinde 1000'e yakın projeyi toplam 84 milyon dolarlık bütçe ile hayata geçiriyor. Program kapsamında şu ana kadar 433 okul ve sosyal alan modernizasyonu, 257 hayvancılık ve arıcılık projesi, 181 altyapı projesi ve 17 yenilenebilir enerji projesi uygulamaya aktarıldı.RAKAMLARLA TANAP:Toplam uzunluğu, 1.850 kilometre.TANAP projesinde 131 bin 620 ana hat borusunun kaynağı yapıldı.Proje kapsamında108 milyon 729 bin 652 adam saat emek sarf edilirken, hattın en yüksek noktası 2.760 metre, en derin noktası ise deniz seviyesinin 65 metre altında oldu. 50 milyon 908 bin 339 metreküplük kazı ve 7 bine yakın özel geçiş gerçekleştirildi.Projenin en yoğun döneminde 13 bin kişinin çalıştığı TANAP'ta 30 Haziran 2018 tarihinde başlayan ticari işletmecilik faaliyeti kapsamında 190 kişi görev yapıyor. Bölgedeki taş ocaklarının kirliliğinden yakınan vatandaşlar, buna egzoz gazının eklenecek olmasından rahatsız olduklarını belirtirken, garaj yapımı için okaliptüs ağaçlarının kesilmesini de eleştirdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım şirketi ESHOT'a bağlı otobüslerin duraklaması için Ülkü Yarış Pisti'nin bir bölümünde çalışma başlattı. Ancak bölgede yaşayan vatandaşlar, hem inşaatın başlamasına hem de bölgedeki okaliptüs ağaçlarının kesilmesine tepki gösterdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, pist yanında toplanarak çalışmaların durdurulmasını istedi. Büyükşehir Belediyesi'nden gelen görevliler ise okaliptüs ağaçlarını, garajı istinat duvarı için kestiklerini, bölgedeki çalışmaların tamamlanmasından sonra yeniden garajın çevresini ağaçlandıracaklarını ifade etti. Garajın yapımına ve ağaçların kesilmesine de tepki gösteren vatandaşlar adına açıklama yapan mali müşavir Ayhan Gümüşer, bölgedeki taş ocaklarından dolayı kirliliğin çok olduğunu bir bölgede yaşadıklarını belirterek, "Bizim burada zaten hava kirliliği sorunumuz var. Bir de garajın yapılmasıyla ona egzoz gazı eklenecek. Bu nedenle bu çalışmanın durdurulmasını istiyoruz. Garajın istinat duvarı için okaliptüs ağaçları da kesiliyor. Ağaçların kesilmesiyle yeşile de zarar veriliyor" dedi.Görüntü Dökümü--------Bölgeden çekilen vatandaşlara ait görüntü.Haber: Taylan YILDIRIM/ İZMİR,===================Muhtarlık kavgası ölümle bittiErzincan'ın Tercan ilçesinde muhtar adayı İsmail Şimşek(45), rakibinin destekçileriyle girdiği kavga sırasında bir işyerinin vitrin camına çarpıp, kırılan cam parçalarının üzerine düştü. Şişmek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nde meydana geldi. Beldeye 5 kilometre uzaklıktaki Gökçe köyünde muhtar adayı olan İsmail Şimşek ile rakibi A.Y.'yi destekleyenler dün akşam kavga etti. Kavga, köylülerin araya girmesiyle yatıştırıldı. Ancak taraflar bugün beldede yeniden karşı karşıya geldi. A.Y.'nin destekçileri, Seyfettin Küçük ve Muhammed Küçük'ün bıçak, İsmail Şimşek'in çekiç kullandığı kavga sırasında muhtar adayı, bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Kırılan cam ile birlikte düşen İsmail Şimşek, ağır yaralandı. Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası çiftçi İsmail Şimşek, hayatını kaybetti. Yaralanan Seyfettin ve Muhammed Küçük ise Çayırlı Tercan Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu Fatma Dahil, "Ben mutfakta yemek yapıyordum. Salondan su dolu kova vardı. Kızım da bu sırada salondaydı. Oynarken suyun içine düşmüş. Yarım saat sonra evde onu aramaya başladım. Kovanın içinde hareketsizce yatıyordu" dedi.Elmar Dahil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Elmar Dahil'in hayatını kaybettiği belirlendi.Olayı haber alıp eve gelen baba Nazır Dahil, büyük üzüntü yaşandı.Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu Fatma Dahil, "Ben mutfakta yemek yapıyordum. Salondan su dolu kova vardı. Kızım da bu sırada salondaydı. Oynarken suyun içine düşmüş. Yarım saat sonra evde onu aramaya başladım. Kovanın içinde hareketsizce yatıyordu" dedi.Elmar Dahil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ardahan'ın Posof ilçesinde ise bir öğrenci İstiklal Marşı'nı okurken elinde bayrakla sahneye çıkan 4 yaşındaki Yavuz Selim Demirçelik, kalan mısraları seslendirdi.İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıldönümü sebebiyle Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi. Vali Süleyman Elban ile çok sayıda davetlinin katıldığı törene Afgan kızı Niloufar Ahmedi damga vurdu. Afganistan'daki iç savaştan kaçarak 2011'de Türkiye'ye gelen ve Ağrı'ya yerleşen Kaden Hossein ve Kade Hamdeh Ahmedi ailesinin tek kızı Niloufar, törende İstiklal Marşı'nı okudu. Milli marşın mısralarını okurken gözyaşlarına boğulan Niloufar, salondakileri de duygulandırdı. Selçuk Ortaokulu'nda 7'nci sınıfa giden Niloufar, program sonunda Vali Süleyman Elban'a yaptığı tabloyu hediye etti.YAVUZ SELİM SAHNEYE ÇIKTIArdahan'ın Posof ilçesinde ise milli marşın kabulünün yıldönümü törenlerini Süngülü Köyü İlkokulu öğretmen ve öğrencileri düzenledi. Okul öğrencisi sahnede İstiklal Marşı'nı okurken Posof Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olan babası Resul Çelikdemir'in kucağında töreni izleyen 4 yaşındaki Yavuz Selim Çelikdemir, elinde Türk bayrağıyla sahneye çıktı. İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okuyan öğrencinin bir anlık duraksamasından faydalanan Yavuz Selim, kalan mısraları okumaya başladı. Bir anlık şaşkınlık geçiren öğrenci daha sonra yanındaki minik arkadaşına kopye vermeye çalıştı. Camilerin ses sisteminden siren sistemi ile ilgili gerekli uyarı yapıldıktan sonra KBRN saldırılarında ne yapmaları gerektiği hakkında bilgi verildi. Sokaklarda bulunan vatandaşlar, camilerden yapılan uyarıları dikkatle dinlemeye çalışarak, cep telefonundan internet sitelerine girerek sistemle ilgili bilgi edinmeye çalıştı.Kocaeli AFAD Müdürü Salim Tekoğul eski siren sisteminin yeni yerlerinde bulunmadığını belirterek, "Eski siren sistemlerinin yeni yerleşim yerlerinde ve Gebze bölgesinde bulunmaması, arıza yaptıklarında tamirinin mümkün olmaması ve bu nedenle gitgide sistem sayısında azalma yaşanması dolayısıyla zaten kurulu olan ezan sisteminin kullanılabilmesi çözümü geliştirildi. Yerleşim yeri anlamında ilimizin yüzde 30-40'ına hitap eden sistem, artık 1200 cami aracılığıyla en az yüzde 95 ulaşılabilirlik kapasitesi barındıran bir sisteme dönüşmüş oluyor. Ayrıca bu sistemde sesli anons da yapılabilecek." dedi.