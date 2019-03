Dha Yurt Bülteni-13

Kaynak: DHA

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (EK)1)GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİDenizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem anı, Adnan Menderes Bulvarı'nda yer alan marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşyerinin sokağa bakan kısmını görüntüleyen kameranın kaydettiği görüntülerde, depremin ardından sokağa fırlayan insanlar görüldü. Çatıdan düşen kiremitlerin, yola koşan bir vatandaşın hemen kenarına düştüğü de görüntüye yansıdı. Marketin içini gösteren görüntülerde ise, sarsıntıyla birlikte raflarda bulunan ürünlerin yere döküldüğü görüldü.Gökümü Dökümü-------------------------Güvenlik kamerası görüntüHaber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,===========================================2)BAKAN PAKDEMİRLİ, GÖBEKLİTEPE'DETARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa'da UNESCO dünya kültür mirası listesindeki Göbeklitepe'yi dolaştı. Şanlıurfa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile çok sayıda yetkili ve partili karşıladı. Karşılamanın ardından Bakan Pakdemirli, beraberindeki heyetle Göbeklitepe'ye geçti. Bakan Pakdemirli, Göbeklitepe'yi dolaşıp, yetkililerden kazı alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın 'Göbeklitepe Yılı'nın ilan edildiğini hatırlatan Pakdemirli, "2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi Şanlıurfa için çok büyük bir avantaj. Şanlıurfa tarım kenti olduğu kadar, turizm kenti olduğunu da göstermiş oldu. Burada çok güzel bir çalışma yapılmış, bu ören yeri de çok güzel programlanmış ve planlanmış. Bugün burada dünyada bir çok yerde göremeyeceğimiz ve hakikaten Urfa'nın Türkiye tanıtımında çok önemli bir yeri olan Göbeklitepe'yi ziyaret etmiş olduk. Bir yandan da tatil yapmış gibi oldum, güzel bir gezi yapmış oldum. Son derece etkilendim ve duygulandım" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------------------------Göbeklitepe'de bakanı karşılamak için uzun kuyruk oluşturan protokolGöbeklitepe'yi gezen bakanAçıklamada bulunan bakan Bekir PakdemirliGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 812MB============================================3)AK PARTİ'Lİ ÜNAL: BİR AVUÇ VESAYET ELİTİNİ DARMADUMAN ETTİKAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, geçmişte ülke ile ilgili kararları kendisini devletin sahibi zanneden Ankara'daki bir avuç vesayet elitinin verdiğini belirterek, "Bunları ne yaptık biz; bunları darmaduman ettik" dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Battalgazi Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı. Yıkılan eski hastanenin yerine yapılacak olan yeni hastanenin temel atma törenine; Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.Temel atma töreninde konuşan Mahir Ünal, parlamenter sisteminin deve kuşu gibi olduğunu ve ülkeye ilişkin kararların geçmişte kendisini devletin sahibi zanneden bir avuç vesayet elitinin verdiğini söyledi. Ünal, şöyle dedi:"Millet sandıkta seçiyor, seçtikleri Ankara'ya gidiyor, Ankara'ya gittiklerinde kendisini devletin sahibi gören, siyasete saygı duymayanlar diyorlardı ki; 'Siz yolcusunuz, biz hancı.' Şimdi, 'Bu hükümet sistemi bir arabaya benzer' dedim, bir arabaya benzetelim. Sizin seçtikleriniz şoför koltuğuna oturunca bakıyor ki sağda birisi daha oturuyor. 'Sen kimsin?' diyor. 'Ben arabanın sahibiyim' diyor ama onun da önünde direksiyon var, onun da önünde gaz var, debriyaj var, fren var. 'Peki, ben' diyor. 'Sen bugün var yarın yoksun, devletin sahibi benim' diyor. Karar verip direksiyonu sola çevireceksiniz, o sağa çeviriyor. 'Cumhurbaşkanı seçeceğim' diyorsunuz, 'Öyle cumhurbaşkanı seçemezsin, o kararı ben veririm' diyor. Hatırlarsanız '367' diye bir şey çıkarmışlardı. 'Başörtüsü yasağı' diyorsun, 'Başörtü yasak kardeşim' diyor. 'İmam hatipliler orduya' diyoruz, 'Yok imam hatiplileri orduya alamazsın' diyor. 'İmam hatipliler üniversiteye' diyoruz, 'Hayır hayır katsayı koyarım, oraya giremezsin' diyor. Kim veriyor kararı? Siyaset vermiyordu, kendisini devletin sahibi zanneden Ankara'daki bir avuç vesayet eliti karar veriyordu. Bunları ne yaptık biz; bunları darmaduman ettik. 1950'de Adnan Menderes'in 'Yeter, söz milletindir' dediği aşamayı 'Yeter, söz de karar da milletindir' dedi Recep Tayyip Erdoğan ve 'Devleti milletin seçtikleri yönetir' dedi. Buna alışmakta zorlandılar, halen zorlananlar var. Söz de karar da milletindir. Milletin temsilcileri eliyle millet devleti yönetir." Konuşmaların ardından törende protokolün butona basmasıyla Battalgazi Devlet Hastanesi'nin temeline ilk harç döküldü.Görüntü Dökümü-----------------------KatılanlarSaygı duruşu ve İstiklal MarşıAK Parti'li Mahir Ünal'ın konuşmasıTemel atma töreniGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 366 MB================================================4)SOYGUNCULAR DRONE İLE ARANIYORÇorum'un Bayat ilçesinde, maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından gerçekleştirilen kuyumcu soygununda çalınan altın miktarının yaklaşık 2 kilogram olduğu bildirildi.İşyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen soygunculardan biri, kaçmak için bindikleri otomobilin kaza yapması sonucu jandarma ekiplerince yakalandı. Kaçan 2 soyguncunun yakalanması için komando ekipleri, bölgede drone destekli arama çalışması başlattı.KUYUMCU, SOYGUN ANINI ANLATTISoyguncuların silah tehdidiyle etkisiz hale getirdiği kuyumcu Asım Tuna, "Aniden içeri, üç kişi girdi. Siyah elbiseleri vardı, maskeli ve şapkalılardı. Öndekinin elinde silah vardı. 'Hemen yere yat, dediklerimi yap' dedi. Yere yattım.Vitrindeki bilezikleri alıp, gittiler. Kısa sürede yaklaşık 2 kilogram altını alıp uzaklaştılar. Önce Allah'a sonra güvenlik güçlerimize güveniyoruz" dedi.Görüntü Dökümü-------------------Güvenlik kamera görüntüleriKuyumcu sahibi konuşmaAskerlerin görüntüleriÇevreden detay görüntüleriHaber-Kamera: Yusuf ÇINAR-Elif DURUR/BAYAT (Çorum), -==================================================5)DEV KÖROĞLU HEYKELİ TAMAMLANDIBOLU Belediyesi tarafından Alpagut Mahallesi'nde planlanan Uluslararası Köroğlu Parkı'nın ilk etabı olan kaide binası ve Köroğlu heykelinin açılışı uluslararası çapta yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Yapımına 2017 yılında başlanan ve 70 metre yüksekliği ile dünyanın en uzun heykelleri arasında gösterilen Köroğlu heykeli ve kaide binası, Türk dünyasından birçok misafirin de katılımıyla açıldı. Heykelin bulunduğu alanda gerçekleştirilen açılışa Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Mustafa Alişarlı, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Bolu Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan Büyükelçileri, Köroğlu heykelini yapan heykeltıraş Murat Mansurov, daire müdürleri, Türk dünyasından birçok misafir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış öncesi protokol üyeleri tarafından baharı simgeleyen dev nevruz ateşi yakılarak örste çekiç dövüldü.Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Bolu ile Türk dünyasının kucaklaşması için TÜRKSOY ve UNESCO Türkiye Temsilciliğiyle beraber çok yoğun bir çalışma neticesinde, uluslararası heyetin önderliğinde yaptığımız yarışmada kazanan heykelin yapımı ve yerleştirilmesi bitti. İnşallah önümüzdeki süreçte bu büyük parkın da açılışını da gerçekleştireceğiz. Bolu en yüksek yerinde çok önemli anıt bir heykel, aynı zamanda bir sanat eseri olarak Bolu'ya katkı yapılmış oldu. Nevruzla beraber açılışı yapmış olmak Türk dünyasında önemli bir gelişme. Nevruz denilince Türk dünyasının baharı, bayramı. Bu bayramla ilgili nasıl Köroğlu ile Bolu'nun bir bağı varsa, Nevruz olarak da Seben'deki Nevruz Tepesi Türk dünyasında tek Nevruz Tepesi olarak anılıyor. Bunlarla beraber Bolu markalaşacak. Bolu turizm, spor, sağlık, üniversite kenti olacak. Bolu daha kendini daha da iyi anlatabilmiş olacak." dedi.Konuşmaların ardından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'a ve heykeltıraş Murat Mansurov'a Azerbaycan Ressamlar Akademisi tarafından akademinin en büyük madalyası olan Ulu Vatan Madalyası verildi. Daha sonra kurdele kesilerek kaide binası içerinde yer alan ve Köroğlu resimlerinden oluşan resim sergisi gezildi.Görüntü Dökümü------------------------Heykelden görüntüler-Nevruz ateşi yakılması-Yabancı katılımcılar-Alaaddin Yılmaz ile röportaj-DetaylarSüre: 05.43-Boyut: 639.9 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,=========================================================6)ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKAN KADINA, ESKİ SEVGİLİDEN SUÇ DUYURUSUANTALYA'da İlayda Özen'in (23) kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü eski erkek arkadaşı Fırat Aydemir (34), savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aydemir, bir dönem patronu da olduğu İlayda Özen'e ilişkileri bitmesine rağmen 70 bin TL değerinde otomobil alıp, aylık 15 bin TL maddi destekte bulunduğunu öne sürerek, eski sevgilisinin 'dolandırıcılık' ve 'gizliliği ihlal' suçlarından yargılanmasını istedi. Antalya'da yaşayan İlayda Özen, 2016 yılında Fırat Aydemir ile birlikte olmaya başladı. 2 yıl süren ilişki boyunca çift, zaman zaman ayrılık yaşadı. 2018 yılının son ayında İlayda Özen, ilişkiyi bitirdi. Ancak iddiaya göre Fırat Aydemir genç kızın peşini bırakmadı. Yine iddiaya göre Aydemir, bir kez darbettiği Özen'i, mart ayından itibaren de ölümle tehdit etmeye başladı. 3 kez polis merkezine başvuran Özen, son olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.DAVANIN İLK DURUŞMASINA 7 AY SONRAYA GÜN VERİLDİSavcılık soruşturması sonunda Fırat Aydemir hakkında dava açıldı. Ancak davanın ilk duruşması için ekim ayına tarih verildi. Kendisini tehdit eden eski sevgilinin, 7 ay sonra hakim karşısına çıkacak olmasına İlayda Özen sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özen, sosyal medya hesabından, 'O güne kadar bu erkek tarafından öldürülüp öldürülmeyeceğimi ben bilmiyorum. Pekala, sizler biliyor musunuz?' paylaşımında bulundu. Genç kıza çok sayıda takipçi destek verdi.'İLAYDA BENİ DOLANDIRDI'Fırat Aydemir, eski sevgilisinin iddiaları karşısında avukatıyla birlikte Antalya Adliyesi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu. İlayda Özen hakkında 'gizliliği ihlal' ve 'dolandırıcılık' suçlarından şikayetçi olan Aydemir, eski sevgilisi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. İlayda Özen'in haksızken haklı duruma geçmek için böyle bir iftiraya başvurduğunu öne sürdü. Antalya'da tanınan bir kişi olduğu gerekçesiyle görüntülenmek istemeyen Fırat Aydemir, şöyle konuştu:"İlayda ile 2017 yılında işyerimde tanıştım. O sıra eşimle yeni ayrılmıştık ama görüşmeye devam ediyorduk. İlayda ile işçi, patron ilişkimiz yerini arkadaşlığa bıraktı. İçinde bulunduğu maddi sıkıntıları anlatıyordu. Evindeki içi boş buzdolabının fotoğraflarını gönderip, kendisini acındırdı. Her seferinde yardım ettim. Beni kandırmak için böyle cümleler kullandığını şimdi daha iyi anlıyorum. Bunları söylerken bile utanıyorum. Ayrı olduğumuz dönemde ona 70 bin TL değerinde otomobil aldım. Parası bittiğinde beden, 'beni alıştırdın' diyerek, para istedi. Aylık 15 bin TL olan masraflarını beş ay boyunca üstlendim. Uzaklaştırma kararım varken benimle neden tatile gelip, haftada en az bir kere görüştü. Beş aydır benimle görüşmediğini söylüyor ama para göndermezsem hakaret ediyor. Arkadaşına saldırdım çünkü sevdiğim kadın ya da sevdiğimi düşündüğüm kadın benim verdiğim para ile başka erkeklerle görüşüp, gezdi. Gece dışarıda gördüm ve kendime hakim olamayıp, kavga ettim. İlayda bana saldırdığı için çenesinden tutarak, kendimden uzaklaştırdım. Darbetmedim. Asılsız bir olaydan dolayı Türkiye gündemini meşgul ettiğim için tüm insanlardan ve kadınlarımızdan özür dilerim."'MÜVEKKİLİM İFTİRAYA UĞRAMIŞTIR'Aydemir'in avukatı Melda Uysal da müvekkili hakkında yazılı ve görsel medyada karalama kampanyası başlatıldığını öne sürerek, "Müvekkilim iftiraya uğramıştır. Sevgililik süreci boyunca İlayda Özen isimli şahsa araç, ziynet eşyaları almıştır. Her ay tüm giderlerini karşılayacak şekilde maddi imkan sağlamıştır. Müvekkilim ile ayrılık sürecine girdiklerinde, müvekkilim hayatına başka birini almak istediğini söylemiş ve haksız kazançlarını geri istemiştir. Bunun üzerine de İlayda Özen müvekkilime bunları vermemek için iftara atmıştır" dedi.Müvekkilinin yanında onlarca işçi çalıştırdığını ve saygın bir iş insanı olduğunu sözlerine ekleyen avukat Melda Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Müvekkilimin, İlayda Özen ile geçmişte bir ilişki yaşadığı doğrudur. Müvekkilim uzaklaştırma kararı almıştır. Uzaklaştırma kararına rağmen, İlayda Özen müvekkilimle ilişki yaşamaya devam etmiştir. Kamuoyunda kadına şiddet yönünde bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Ama böyle bir şey söz konusu değildir. Şiddete uğradığını, ölümle tehdit edildiğini söyleyen İlayda Özen, üye olduğu spor salonuna her gün müvekkilimin evinin önünden geçerek, gitmektedir. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır. İnsanları yanıltmaya yönelik kamuoyunda algı yaratmak hukuken ve ahlaken yanlış bir davranıştır. Bunun sonucunu hukuken hepimiz göreceğiz."Müvekkilinin 1 Mart tarihinde doğduğunu sözlerine ekleyen Avukat Uysal, "Geçen 1 Mart'ta, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen İlayda Özen müvekkilimle birlikte Kıbrıs'a seyahate gitmiştir. Bu ve benzeri delillerimizi savcılığa sunduk. İlayda Özen hakkında dolandırıcılık ve gizliliği ihlalden savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Avukat Melda Uysal'ın açıklamarı3 dk 17 sn 365 MBHaber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,=========================================================7)ŞIRNAK'TA OKUL ÇEVRESİNDE UYUŞTURUCU SATAN 11 KİŞİYE GÖZALTIŞIRNAK'ta polis tarafından okul ve çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce kent merkezindeki okul ve çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 171 polisin katılımıyla sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Görüntü Dökümü:------------ Polis araçlarının emniye Müdürlüğü'nden çıkması- Kapıların koçbaşı ile açılmasıEvde yapılan aramaGenel ve detay görüntülerHaber: Sekvan KÜDEN Kamera: ŞIRNAK,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7,45 MB========================================================8)TÜRK EĞİTİM-SEN'DEN ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMALARINDA SIRA TALEBİTÜRK Eğitim- Sen Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız, öğretmenlerin il içi atamalarında sıra sisteminin tekrar uygulanmasını istediklerini söyledi.Türk Eğitim- Sen Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız, sendika binasında basın toplantısı düzenleyerek il içi yer değiştirmelerde ataması yapılmayan öğretmenlerin sıraya alınması uygulamasına son verildiğini, yer değiştirmenin yapıldığı dönemde ataması yapılmayanların talebinin de sona erdiğini söyledi.2015 yılı öncesinde yapılan il içi yer değiştirmelerde sıra sistemi uygulandığını dikkat çeken Eryıldız, "Türk Eğitim-Sen olarak il içi sıra sisteminin tekrar yönetmeliğe konulmasını istiyoruz. Çünkü puanı yüksek olduğu halde bazı öğretmenlerimizin istediği okula tayini yapılmamakta, bunun yerine atama sisteminden dolayı düşük puanlı olanlar atanabilmektedir. Bu durum da öğretmenler arasında adaletsizliklere yol açmaktadır. Aynı il içinde eşlerinden ayrı yaşamak zorunda kalan çok sayıda öğretmenimiz vardır. Aynı il sınırında görünen, ancak aralarında günübirlik gidip gelinemeyecek kadar çok mesafe olan yerlerde görev yapan öğretmenler, her gün geliş-gidiş yapamayacakları için eşlerinden, çocuklarından ayrı yaşamaktadır. Bu nedenle öğretmen bulunduğu ilçede ayrı ev tutmakta; hem kira, hem doğalgaz parası ödemekte, ayrı mutfak harcaması yapmaktadır. Dolayısıyla bu durum öğretmen aileleri için çifte maliyet demektir. Oysa ki Anayasa'nın 41'inci maddesi, aile bütünlüğüne özel bir önem atfeder. Bu noktada çocukların yıllarca anasız, babasız kalmaması, aile birliğinin bozulmaması, eşler arasında bütünlük olması açısından il içi sıraların çalıştırılması çok önemlidir. Bu şekilde öğretmenlerimizin eş durumu tayininde yaşadığı sorun azaltılabilecektir" dedi.Eryıldız, mağduriyetlerin önlenmesi için, daha önceki düzenlemelerde olduğu gibi, halen yürürlükte olan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde, il içi yer değiştirmelerde ataması yapılmayan öğretmenlerin sıraya alınmasını ve sıraların yılda en az iki kez çalıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmasını talep ettiklerini ifade etti. Bu talepleri içeren dilekçelerin Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderildiğini ve gereğinin yapılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.Görüntü Dökümü:------------Toplantıdan görüntü-Eryıldız'ın açıklamasıHaber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS,========================================================9)BAŞKAN BOZBEY: BURSA'NIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN YOLA ÇIKTIKİnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Üyeleri ile buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iyi bir yolda olduklarını belirterek, "Bir inşaat mühendisi olarak, Bursa'nın sorunlarına çare bulan, kente, kaybettiği yeşilini, değerlerine tekrar kazandıracak bir anlayışla görev yapacağımö dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin düzenlediği toplantıya katılarak oda üyelerine projeleri hakkında bilgi verdi. Bursa'da büyükşehir ve ilçelerde farklı partilerden aday olan isimlerin de katıldığı toplantıda konuşan Mustafa Bozbey, 20 yıl Nilüfer'de hizmet verdiğini belirterek, Nilüfer'i örnek ve lider kent yaptıklarını vurguladı. Başkan Bozbey, konuşmasına şöyle devam etti: "Görünen köy kılavuz istemez. Zaten güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Nilüfer bugün, büyükşehir belediyeleri dahil, birçok projesi örnek alınan bir kenttir. Böyle bir kent oluşturduk. Şimdi Bursa için yola çıktık. 31 Mart'tan itibaren Bursa'yı yönetme arzusundayız. İyi bir yoldayız. Bir inşaat mühendisi olarak Bursa'nın sorunlarına çare bulan, kente kaybettiği yeşilini, değerlerini tekrar kazandıracak bir anlayışla görev yapacağım. Buna halk da inanıyor. 20 yıllık deneyimimizle Bursa'nın sorunlarını çözmek adına yola çıktık.öAKADEMİK ODALARLA İŞ BİRLİĞİ20 yıl boyunca akademik odalarla çok önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Bozbey, "Seçilecek olan belediye başkanları mutlaka akademik odalarla iletişim içinde olmalı. Bunu Nilüfer'de, Türkiye'ye örnek olarak uyguladık. İnşallah Büyükşehir'e geldiğimizde de yapacağızö şeklinde konuştu. İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak da bütün adaylara başarılar dileyerek, "Oda olarak kent sorunlarının çözümü adına belediye başkanlarının her zaman yanındayız. İnşaat mühendisleri ülke yönetiminde, politikada ve sosyal hayatın her alanında ihtiyaçtırö diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------------------Toplantı görüntüsü-Bozbey açıklamaları-DetaylarSüre: 2, 52 Boyut: 188 mbHaber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,