Dha Yurt Bülteni-13

Geçen seçimde sandığı boykot eden Kuşulular bu kez başkanını seçecekKütahya'nın Simav ilçesine bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi, nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen, ancak mahkeme kararıyla tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'da, seçim heyecanı yaşanıyor. 'Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz' diyerek sandığı boykot eden Kuşulular, 4 adayın yarıştığı yerel seçimde bu kez başkanını seçecek.Yerel Yönetimler Yasası kapsamında, 2011 yılında, nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belde statüsünü kaybederek köye dönüştürülen Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu'da yaşayanlar, bu kararı protesto amacıyla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandığa gitmedi, muhtar da seçmedi. 31 Mart sabahına muhtarsız uyanan Kuşu'ya dönemin Simav Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran tarafından Kuşu Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay seçim yenileninceye kadar geçici muhtar olarak atandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 1 Haziran 2014'te, Kuşu'da muhtarlık seçimleri tekrar yapıldı. Ancak nüfuslarının 2 binden fazla olduğunu belirten, 'Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz' diyen Kuşulular, yine sandığa gitmedi. Sandıktan tek oy bile çıkmadı. Bunun üzerine kaymakamlık, ikinci kez sandığı boykot eden Kuşu'ya, Ortaokul Müdürü Feridun Aktay'ı bu kez tarih belirlemeden tekrar muhtar vekili olarak atadı. 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy kullanmayan Kuşulular, 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım'daki genel seçimlerde de sandığa gitmedi. Kuşulular, belde statülerinin geri verilmesi için konuyu Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemeden Kuşuluları sevindiren karar çıktı. Kuşu'ya belde olma hakkı geri verildi. 3 Nisan 2017 tarihinde de Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, beldeye kayyum belediye başkanı olarak görevlendirildi. 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa oylamasında uzun bir aradan sonra sandık boykotunu sonlandıran Kuşulular, oy kullandı.KENTTE SEÇİM HEYECANIKaymakam Halim'in kayyum belediye başkanı olarak görev yaptığı beldenin sakinleri, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde bu kez yöneticisini seçecek. Seçim heyecanı yaşayan 1849 seçmen, 7 sandıkta oy kullanacak. 31 Mart'taki yerel seçimlere AK Parti'den Feridun Aktay, MHP'den Murat Güntaş, Saadet Partisi'nden Sayim Altın ile Bağımsız Türkiye Partisi'nden Halil Baş belediye başkanlığı için yarışacak.Belde sakinlerinden Halil Akkuş (35), "2014 yılından beri sandığa gitmedik. Belde ve belediyelik hakkımızın geri verilmesiyle birlikte 31 Mart'taki başkanlık ve muhtarlık seçimlerine katılacağız. Bize belediyelik hakkımızı verenlere teşekkür ediyoruz" dedi. Beldede yaşayan Ayhan Gündoğan (49) ise, "Beldeliğimizin elimizden alınmasından dolayı 2014'den beri seçimi boykot ettik. Seçimlere isteyerek ve bilerek gitmedik. Şimdi ise hakkımız olan beldeliğimizi geri aldık. 31 Mart'taki seçimlerde belediye başkanımız ve 4 mahallemizin muhtarını seçmek için seve seve sandığa koşacağız" diye konuştu. Vatandaşlardan İzzet Yaşar Yurday (40) ve Fatih Güralan (31) da bu kez seçimlerde oy kullanıp belediye başkanlarını seçeceklerini söyledi. Şelaleye doğru sürüklenen turistler, koruma demirlerinin arasına sıkıştı. Korku dolu anlar yaşayan raftingcilerin yardımına çevredekiler koştu. Çevredekiler, koruma demirlerine atlayarak turistlere yardım etti. Uzun uğraşlar sonucu sudan çıkartılan 16 kişinin kurtulma anı ise çevredekiler tarafından görüntülendi.Görüntü Dökümü--------------Turistler sürüklenirkenANTALYA,===================Kurtulmuş: Örtülü ittifak ayan beyan ortaya çıkmıştırAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Örtülü olarak yapmaya çalıştıkları ittifak ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu ittifakın arkasında 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' diyen herkes vardır" dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur'da esnafla buluştu. Küçük Sanayi Sitesi Düğün Salonu'ndaki esnaf buluşmasına AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 6'ncı Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, Burdur Esnaf Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ve Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan Adayı AK Partili Deniz Kurt ile esnaflar katıldı.'FEVKALADE ÖNEMLİ BİR GELİŞME'Toplantıda konuşan Numan Kurtulmuş, "Radovan Karadziç, Bosna-Hersek'te 1992- 1995 yılları arasındaki soykırımın baş mimarı, yüzbinlerce Müslüman'ı sadece 'Rabbimiz Allah'tır' dedikleri için Avrupa'nın göbeğinde katleden, 'Sırp kasabı' olarak bilinen komutanın, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasının onanması, insanlığın vicdanını rahatlatması bakımından fevkalade önemli bir gelişmedir. Hele hele giderek artan geçen hafta Yeni Zelanda'da gördünüz, cuma namazı sırasında 50 Müslüman'ı katledecek kadar insanlık, Müslümanlık, yabancı ve özellikle Türk düşmanı gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. O katil ne diyor, 'Türkler boğazın doğusunda oturabilir.' Emrin olur, müsaade ettin, 'Boğazın batısında oturamazlar' diyor. 'Avrupa'ya geçmek isterlerse onlara hayat hakkı vermeyiz' diyor. Önce bu densiz ve arkasındaki bu ahlaksız zihniyetin sahipleri, haçlı ittifakının sahipleri şunu iyi bilsin, milletimiz İstanbul'u Sultan Fatih'in fetih hakkı olarak almış ve İstanbul kıyamete kadar Müslüman Türk'ün şehri olarak kalacak ve biz burada var olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Avrupa'da, Trakya topraklarını kastediyor herhalde, kusura bakma Trakya topraklarında dün vardık, bugün vardık, yarın da var olacağız" dedi.Radovan Karadziç'in yüzbinlerce Müslüman'ı keserken zihin dünyası neyse, Arakan'da yüzbinlerce Müslüman'ı katleden İslam karşıtı zihniyetin anlayışı neyse, Yeni Zelanda'daki bu katilin ve arkasındakilerin zihniyetinin de aynı olduğunu kaydeden Numan Kurtulmuş, "Ellerinden gelse dünyanın hiçbir yerinde Müslümanlara hayat hakkı vermezler, ellerinden gelse Müslümanların öncüsü ve sözcüsü olan aziz Türk milletini paramparça etmek isterler, yok etmek isterler. Bütün bunların karşısında uyanık olacağız, diri olacağız, iri olacağız" diye konuştu.'BURDUR GÖLÜ'NÜN KURUMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK'Yaklaşık 30 yıldır Burdur'a gelip gittiğinden bahseden Numan Kurtulmuş, şöyle dedi:"Burdur'un önemli meselelerinden birisi de Burdur Gölü'dür. İlk geldiğim zamanda Burdur Gölü'nün ne kadar geniş olduğunu biliyorum. Süratle kurumaya başladı. Belli bir seviyede durdu. Burdur Gölü'nün mutlaka kurtarılması lazım. Bununla ilgili olarak da Menderes Irmağı'nın Eldere bölgesinden gelen bir kolu inşallah senede 2- 3 ay Burdur Gölü'ne akıtılarak, Burdur Gölü'nün kurumasının önüne geçilecek. Bununla ilgili Sayın Veysel Eroğlu bakanken çalışmalar başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Burdur mitinginde de ifade etti."'TÜRKİYE HAYATİ BİR SEÇİME GİDİYOR'Türkiye'nin 31 Mart yerel seçiminde Türkiye demokrasisi bakımından fevkalade güzel bir sonuç ortaya koyacağına dikkati çeken Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere millet sandıkta cevap verecek. Cumhur İttifakı'nın ana fikri milli bekayı korumaktır. 'Milli beka' dediğimiz zaman şunu kastediyoruz. Türkiye'nin karşısına çıkan ve Türkiye'yi bir şekilde tuzak kurarak yolundan çevirmek isteyenlerin hesaplarına karşı dik durmak. Karşımızdaki ittifakın ana fikrinin ne olduğunu çok iyi görüyorsunuz. Birbirine benzemez dört parti bir araya gelmişler, ortak tek bir sözleri yok. Tek ortak noktaları 'Tayyip Erdoğan düşsün, AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün.' Bu millet 31 Mart'ta Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye sahip çıkıp, Türkiye düşmanlarına haddini bildirecektir. Türkiye hayati bir seçime gidiyor. İttifakın takkesi düştü kel göründü. Örtülü olarak yapmaya çalıştıkları ittifak ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu ittifakın arkasında 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' diyen herkes vardır. 'Cumhur İttifakı düşsün de nasıl düşerse düşsün' diyen hemen hemen herkes vardır. Türkiye'nin bekası, istikrarı ekonomik büyümesi için oylarımızı 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın etrafında toplayacağız." Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve iş adamı Nihat Özdemir ile birlikte hidroelektrik santralini gezen Bakan Dönmez, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Bakan Dönmez, Pervari'de yapımı süren hidroelektrik santralinin bölgenin en büyük santrali olduğunu, bir yıl içerisinde de faaliyete geçeceğini söyledi. Hidroelektrik santrallerinde Avrupa ülkelerinde daha önde olduklarını aktaran Bakan Dönmez, "Siirt'te bazı teknik inlemeler kapsamında inşaatı devam eden bölgenin en büyük hidroelektrik santral projesi olan Çetin HES'e, valimiz ile milletvekilimiz ve yatırımcı grup ile beraber, yerinde inceleme imkanı bulduk. Özellikle son iki yılda projenin hızlanarak bugünkü noktaya gelmiş olmasından dolayı da ayrıca memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Buradaki santralimiz yaklaşık 470 megavat gücünde olacaktır. Bu hızla devam ederse inşallah bir yıl içinde işletmeye geçilmesi planlanıyor. Yerli ve yenilenebilir azami ölçüde kullanılması amacı doğrultusunda gerekli desteklerimiz dün olduğu gibi, bugünde devam ediyor, gelecekte de devam edecektir. Mümkün olduğu kadar yerli kaynakları kullanmak suretiyle enerjide dışa bağlılığımı azaltmak zorundayız. Hamdolsun geldiğimiz noktada Türkiye'de 28 bin megavatı aşan bir hidroelektrik santral kurulmuş gücümüz oluşuyor. Bu sevindiricidir, kurulu güç itibariyle birçok Avrupa ülkesinde daha bir ilerde olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.Bakan Dönmez, buradaki incelemelerinin ardından helikopterle Siirt'e hareket etti. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaptıkları incelemede, yıkama makinesinin içinde bulunan çarklara sıkışan işçinin feci şekilde hayatını kaybettiğini tespit etti.Mustafa Korkmaz'ın ölüm haberini alarak fabrikaya gelen yakınları sinir krizi geçirirken, mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Korkmaz'ın cenazesi savcının yaptığı incelemenin ardından Hendek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü------------Olay yerinden detaylarHaber-Kamera: Kadir KAZIN/HENDEK(Sakarya),===================Şanlıurfa'da nevruz etkinliğinde slogan atan 15 kişiye gözaltıŞanlıurfa'da, HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz kutlamalarında, terör örgütü lehine pankart açıp, slogan atan 15 kişi gözaltına alındı. HDP İl Teşkilatı'nca Paşabağı Mahallesi'ndeki boş alanda nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamanın yapılacağı alanda geniş güvenlik önlemleri alındı. HDP milletvekilleri Ömer Öcalan ve Nusrettin Maçin'in de katıldığı kutlamada, kalabalık yakılan ateşin üzerinden atladı. Halay çeken kalabalıktaki bazı kişiler terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine yasa dışı slogan atarak pankart açtı. Bunun üzerine polisin belirlediği 15 kişi, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Görüntü Dökümü------------Nevruza gelen vatandaşlarPolis ekiplerinin önlem almasıPolis ekipleri vatandaşların üst araması yapmasıGözaltına alınan şüphelileriHalay çekenlerNevruz ateşini yandırmalarıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 214 MBHaber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)===================Sivas'ta renkli nevruz kutlamasıSivas'ta, baharın gelişinin habercisi olan nevruz için yapılan kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Program, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından katılımcılara etli bulgur pilavı ve ayran ikram edilmesiyle son buldu.Kutlama alanının dışında ise Orman Haftası nedeni ile Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar dağıtıldı. Spor Sivas Projesi kapsamında düzenlenen bisiklet yarışının startı verildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lirayla bir miktar altın ele geçirildi. Şüphelilerin altınların bir kısmını da kuyumcuya bozdurarak, nakde çevirdiği anlaşıldı.ÇETE LİDERİ ARTVİN'DE YAKALANDIAlınan ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin dolandırdıkları paraların bir kısmını organize suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen kişiye banka aracılığıyla havale ettikleri, bir kısmını da kendi aralarında paylaştıkları ortaya çıktı. Adına para havale edilen Gürcü çete lideri İ.G., Artvin'in Hopa ilçesinde bankamatikten para çekmeye çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin altınları bozdurduğu kuyumcu da gözaltına alındı. Antalya başta olmak üzere birçok ilde son zamanlarda meydana gelen telefon dolandırıcılığı olaylarında vatandaşların mağdur edildiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında yurt dışında bulunan organize suç örgütü liderlerinin Türkiye'de birçok vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirerek, bu bilgilerden ev telefonlarını arayıp, kendilerini asker veya polis olarak tanıttıklarını belirledi. Son olarak iki şüphelinin Serik'e bağlı Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bir vatandaşı telefonla arayıp, kendilerini jandarma olarak tanıttıkları ve evinde bulunan altınları kendilerine teslim etmesini istedikleri bilgisine ulaşıldı. Ev sahibini ikna ederek evindeki altınları alan şüphelilerin kayıplara karıştığı tespit edildi.2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIOlaydan sonra yapılan araştırmada Antalya merkezde oturan H.A. ve B.Ş. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 20 bin lirayla bir miktar altın ele geçirildi. Şüphelilerin altınların bir kısmını da kuyumcuya bozdurarak, nakde çevirdiği anlaşıldı.ÇETE LİDERİ ARTVİN'DE YAKALANDIAlınan ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin dolandırdıkları paraların bir kısmını organize suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen kişiye banka aracılığıyla havale ettikleri, bir kısmını da kendi aralarında paylaştıkları ortaya çıktı. Adına para havale edilen Gürcü çete lideri İ.G., Artvin'in Hopa ilçesinde bankamatikten para çekmeye çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin Antalya'da altınları bozdurduğu kuyumcu S.Ö. de gözaltına alındı.Dolandırıcılık şüphelileri H.A. ve B.Ş. ile kuyumcu S.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gürcü çete lideri İ.G.'nin ise Artvin'de işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.Diğer yandan şüphelilerin toplam 75 bin liralık dolandırıcılık olayına karıştığını belirleyen jandarma bunun 60 bin lirasını ele geçirdi.