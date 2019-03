Dha Yurt Bülteni-13

Kaynak: DHA

6 yıl önce çalınan 7 milyon euro ile ilgili 5 gözaltıGAZİANTEP'te, güvenlik görevlisi olduğu bankadan 7 milyon 200 bin euro çaldıktan sonra, parayı kaybettiğini söyleyerek polise teslim olan ve bir süre cezaevinde yatan 2 kişinin 5 yakını, çalınan parayı aklamada yardım ettiği gerekçesi ile gözaltına alındı.Olay, 28 Mart 2013 tarihinde Gazimuhtarpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İstanbul'da bulunan özel bir güvenlik hizmetleri firmasının Gaziantep ofisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Mehmet Vatan, kendisi gibi güvenlikçi arkadaşıyla birlikte zırhlı araçla bir bankadan aldığı 7 milyon 200 bin euro'yu bir başka bankanın kasasına götürmek üzere görevlendirildi. Parayı alan Mehmet Vatan, arkadaşına güzergah üzerindeki bir banka şubesine ait kredi kartlarını teslim etmesini istedi. Güvenlik görevlisinin bankaya gitmesinin ardından Mehmet Vatan, 7 milyon 200 bin euro bulunan zırhlı araçla kayıplara karıştı.PARAYI TIR'DA UNUTTUK DEMİŞLERDİVatan ve aynı güvenlik şirketinde çalışan arkadaşı Gökhan Arnavut olaydan 4 ay sonra avukatlarıyla beraber Gaziantep Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Vatan ve Arnavut mahkemede verdikleri ifadelerinde çaldıkları parayı otostop çekerek bindikleri ve plakasını bilmedikleri TIR'da unuttuklarını söyledi. 2 şüpheli 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 arkadaş bir süre hapis yattıktan sonra tahliye edildi.GEÇEN YIL 15 AKRABASI GÖZALTINA ALINDIGaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri olay sonrası Vatan ve Arnavut'u takip etmeye devam ederek, bulunamayan 7 milyon 200 bin euro'yla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Ekipler geçen yıl yaptıkları çalışmada 2 arkadaşın çalınan parayla eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları ve arkadaşları üzerine çok sayıda ev, arsa, araba aldıkları ve kuyumcu açtığını tespit ederek çalıntı parayla ilişkili olanlara yönelik operasyon düzenleyerek Vatan ve Arnavut ile beraber 15 akrabasını gözaltına aldı. Polis, şüphelilerin çalıntı parayla elde ettikleri, 19 taşınmaz, 12 otomobil, 1 şirket, 1 şirketin yüzde 5 hissesi olmak üzere taşınır ve taşınmazlara el koydu.Çalınan para halen bulunmazken polis Vatan ve Arnavut'u takip etmeye devam etti. Önceki gün operasyon düzenleyen ekipler Mehmet Vatan ve Gökhan Arnavut'a hırsızlık olayının ardından kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen H.A ile yakınları olan ve çalınan parayı aklamada yardımcı oldukları öne sürülen Z.A., A.A.,S.A., M.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Teröristle omuz omuza yürüyenlere 'yürüsün' diyemeyiz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte havayoluyla saat 13.10'te Konya'ya geldi. Havalimanında Çevre ve Şehirçilik Bakanı Murat Kurum ve kent protokolü tarafından karşılandı. Erdoğan, havalimanı yakınındaki Tahir Büyükkörükçü Camii'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanlığı'na ait otobüsle camiden ayrılan Erdoğan, yoğun ilgi nedeniyle otobüsten inip, kendisi bekleyenlerle selamlaşıp, fotoğraf çektirdi. Daha sonra partisi tarafından Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.ERDOĞAN, SEÇİM ŞARKISINA EŞLİK ETTİErdoğan, miting alanında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehirçilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Cumhur İttifakından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı eşlik etti. Erdoğan, kürsiye çıktığında ise seçim şarkısı olan 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısı çaldı. Erdoğan da, alandakilerle birlikte şarkıya eşlik etti.KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E YÜKLENDİCumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sabah İslam Birliği Teşkilatı toplantısına katıldığını ve birliğin dönem başkanı olduğunu hatırlatarak, o toplantı sonrası Yeni Zelanda başbakan yardımcısı ve göçmenlerden sorumlusuyla bir araya gelip, hangi adımlar atılmasına yönelik kararlar aldıklarını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırının ardından yaptığı açıklamayı ekranlardan alandakilere izleten Erdoğan, şunları söyledi:"Senin Avustralya'daki o terörist senatörden ne farkın var. Aynısın. Özellikle CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum; böyle bir genel başkanına siz daha ne kadar oy vereceksiniz. Her şey açık ve net ortada. 'İslam dünyasından kaynaklı terör' diyor. Bunu batıya anlatamadım. Demek ki sana da anlatamamışız. Şu ifadeye bak. O zaman senin iç dünyanda başka şeyler var. Sen başka bir adamsın. Girdiğin bütün seçimleri kaybettin. Bu seçimleri de kaybedeceksin. Tek dayanağın var, nasıl olsa bu koltuktan kalkmam. Zillet ittifakına öyle bir Osmanlı tokadı atalım ki, bir daha belini doğrultamasın"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştiren Erdoğan, "Güya hanımefendi. Bu biliyorsunuz bir ara yurt konseyi diye bir şey çıkardılar. O da onun temsilcisi. 15 Temmuz'dan sonra başbakan olacağım, dedi. Şu an senin iyi günlerin. Tayyip Erdoğan'ın söylemediği sözleri söylemiş gibi söyleyip, fatura kesecek. Asıl fatura sana kesilecek. Bu yurt konseyi hikayesiyle, Cumhurbaşkanı'na sen böyle bir iftira atamazsın. Ben halkıma nasıl terörist diyebilirim. Böyle şey söz konusu olabilir mi? Denizli'de, Aydın'da söylediğimi, söylüyor. Yurt konseyi mensubuymuş, oradan yırtarmış. Bu ülkede adalet var, bu ülke hukuk devleti. Gereken hesabı da vereceksin. Senin dirsek temasında olduğun Bay Kemal, milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları yargıya müracaat etmek suretiyle avukatlarım aracılığıyla gerekli çalışmalar yapılıyor. Teröristle omuz omuza yürüyenlere, yürüsün diyemeyiz. YPG bize saldırmaz, diyor. Saldırıyor ya sen gözünle görmüyorsun. 31 Martta milletim bunlara gereken dersleri verecek inşallah. Seçimden sonra bir taraftan parlamentoda, bir taraftar yargıyla üzerine üzerine gideceğiz." diye konuştu.Erdoğan, partisinden ayrılanlara "Milletimize tepeden bakan gurur abideleri var ya, ulaşılamaz olan efendilik yapmaya kalkanlar bizimle, Ak Parti içinde yer alamaz. Peyder peyder tasfiye oldu."dedi. Soner Tarhan'ın yaza evlenecek olan oğlunun düğün masraflarını karşılamak için kaçak ocağa girdiği ortaya çıktı.Göçük, dün öğle saatlerinde kaçak maden ocağında meydana geldi. Ocakta kömür üretimi yapan Soner Tarhan, tavan çökmesi sonucu göçüğün altında kaldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekibi, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Tarhan'ın cansız bedenini ocaktan çıkardı.Soner Tarhan için Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'nde kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kilimli Kaymakamı Nevzat Taştan, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve işçinin yakınları katıldı.EVLENECEK OĞLUNA DESTEK OLMAK İSTEDİEvli ve 3 çocuk babası olan Soner Tarhan'ın oğlu Emre Tarhan'ın yaza yapmaya planladıkları düğünün masrafları için kaçak maden ocağında çalıştığı öğrenildi. Bir süre önce özel maden ocağından emekli olan Soner Tarhan'ın 8 yaşındaki ikiz çocukları Ecem ve Efe ile oğlu Emre ve eşi Kader Tarhan cenazede güçlükle ayakta durabildi. Soner Tarhan'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.Olayın ardından gözaltına alınan ocak sahibi N.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.K.'nin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. AFYONKARAHİSAR kent merkezinde polisin şüphe üzerine arama yaptığı araçta 29 paket halinde toplamda 97 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kent merkezinde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, 29 paket halinde toplamda 97 kilo 250 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4500 TL ele geçirildi. Uygulamada, araç sürücüsü ile bu aracı takip ettiği belirlenen ikinci araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.4 şüpheli sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Uygulamada, araç sürücüsü ile bu aracı takip ettiği belirlenen ikinci araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.4 şüpheli sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Görüntü Dökümü-----------------------Polis cep telefonundan araç içerisinde yapılan aramadan görüntü13.6 MB/// 01.26HABER-: Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR,=====================================================BU BAHÇEDE 3 ŞEHİT YATIYOR; 'MEZARLARA SAHİP ÇIKILSIN'Kurtuluş Savaşı sırasında Bursa'nın İnegöl ilçesindeki muharebede şehit olan ve yörenin kadınları tarafından Karagölet Mahallesi'ndeki evin bahçesine defnedilen 3 Mehmetçik'in mezarlarının bakımsız hali yürek burktu. Mahalle sakinleri şehit mezarlarına sahip çıkılmasını istedi. İstiklal Savaşı'nda Yunanlılar ile Türk ordusu arasında 1922 yılında İnegöl'deki muharebede, 'Mustafa Tepesi' mevkisinde yaralanan 3 Mehmetçik, yakınlarda bulunan ve o dönem köy statüsünde olan Karagölet Mahallesi'ne geldi. Burada kadınlar tarafından köy camisinde tedavi edilmeye çalışılan yaralı askerler kurtarılamayarak şehit oldu. Köyün kadınları, isimleri ve kimlikleri bilinmeyen şehitleri caminin yakınındaki evin bahçesine defnetti.'KASTAMONU, ANTALYA VE ERZURUMLU'60 hanede yaklaşık 150 kişinin yaşadığı Karagölet Mahallesi'ndeki şehit mezarlarının bakımsız hali yürek burktu. Elinden geldiği kadar evinin bahçesindeki şehit mezarlarına sahip çıkmaya çalıştığını belirten Nedim Mazlum, mezarların bakım ve onarımının yapılması için yetkililere başvurduğunu ancak sonuç alamadığını söyledi. Şehitlerin evin bahçesine babaannesi ve köylü kadınlar tarafından defnedildiğini anlatan Mazlum, "Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Tepesi'nde yaralanan askerlerimiz köyümüzün camisine getirilmiş. Burada şehit düşen askerlerimizi babaannem ile diğer kadınlar getirip buraya defnetmiş. Elimden geldiği kadar mezarları muhafaza altına aldım. O dönem okuyacak kimse olmadığı için kimlikleriyle alakalı bir bilgi yok. Babaannem, şehit askerlerimizin birinin Kastamonulu, birinin Antalyalı ve birinin de Erzurumlu olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.'TADİLAT VE BAYRAK İSTİYORUZ'Şehit mezarlarının sahipsiz bırakılmamasını istediklerini belirten Nedim Mazlum, "Şehitlerimizin silah arkadaşları köyümüze 3 kilometre uzaklıktaki Halhalca İstiklal Savaşı Şehitliği'nde yatıyor. Ama bu 3 şehidimiz bakımsız mezarda yatıyor. Şehitlerimizin mezarlarının tadilatı için Kaymakamlık, İnegöl Belediyesi ve jandarma karakoluna müracaat ettik fakat bir sonuç alamadık. Jandarma karakolundan gelip kontrolünü yapıp not aldılar. Ama hiçbir gelişme olmadı. Mezarların tadilatının yapılmasını ve büyük bir bayrak asılmasını istiyoruz. Şehitlerimiz sahipsiz kalmasın. Devletimiz şehitlerimize sahip çıkma konusunda kararlı. Yapılacak çalışmayla köyümüze gelen kişiler de burada şehit olduğunu anlar ve bilir" dedi.Nedim Mazlum'un kardeşi Rahmi Mazlum ise "Babaannem, cepheden camiye getirilen askerler burada şehit olunca, erkek olmadığı için evin bahçesine defnettiklerini söylerdi. Yıllardır şehitlerimiz burada yatıyor" diye konuştu. Berkant'ın, Çaydüzü Mahallesi'nde bulunan okulun önüne emniyet müdürünün makam arabası ile gidildi. Berkant makam aracına binerken, bir araç da eskortluk etti. Berkant makam aracıyla Karaçay Mahallesi'ndeki uygulama noktasına götürüldü. Uygulama yapan polis ekiplerini denetleyen Berkant polisleri öperek, kolaylıklar diledi.Oğlunun mutluluğuna ortak olan Anne Semra Koçar, "Oğlum bugün çok mutlu oldu. Emniyet müdürümüze çok teşekkür ederiz. Hep hayaliydi siyah bir arabanın arka koltuğuna oturarak, arkadan da onu ekip arabasıyla takip edilmesiydi. İşte onun hayali bugün gerçek oldu. Biz çok mutlu olduk. ve Berkant bir kez daha kendisine değer verildiğini anladı. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.Makam otosuna bindikten sonra Berkant Koşar'ın uzun süre arabayı eliyle sevmesi dikkat çekti. Daha sonra otomobile bindirilen Berkant sirenler çalınarak okuluna bırakıldı. Daha sonra otomobile bindirilen Berkant sirenler çalınarak okuluna bırakıldı.Görüntü Dökümü----------Berkant'ın makam aracında gezdirilmesi-Uygulama noktasındaki diyologlar-Berkan ile röp.-Anne Semra ile röp.Süre: 3.51 Boyut: 431 MBHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,===================Miniklerin dikili ağacı olacakBURDUR'da anaokulu öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikti.Burdur Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu Öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Büğdüz Köyü yolu üzerindeki Örtülü mevkiinde fidan dikti. Fidan Dikimine Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Karpuz, Müdür Yardımcısı Sevnur Korkmaz, Burdur Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Orman İşletme Müdürlüğü'nün tahsis ettiği 7 dekar alanda 350 adet mavi servi, kara servi, sedir, karaçam, dişbudak fidanı dikerek can suyunu verdi.Okul Müdürü Özlem Karpuz yaptığı açıklamada, 'Elinde Kitap, Dünyada dikili bir ağacın olsun' sloganıyla Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü'nün tahsis ettiği alana fidan diktiklerini kaydetti. Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz da Orman Haftası dolayısıyla okullarda öğrencilere ormanların sevdirilmesi ve korunması amacıyla eğitimler verildiğini belirtti.Korkmaz, "Bu yıl Orman Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 5500 ücretsiz ceviz, badem fidanı dağıttık. İl genelinde yaklaşık 10 bin fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.