Dha Yurt Bülteni -13

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Bahçe'de MHP, 48 oy farkıyla kaybedilen seçim sonuçlarına itiraz ettiOsmaniye'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), resmi olmayan sonuçlara göre 48 oyla kaybettiği Bahçe ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti. Çok sayıda partili hükümet konağı önünde toplanmaya başladı.Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı İbrahim Baz, yüzde 48,85'lik oranla aldığı 4 bin 537 oy ile yeniden belediye başkanı seçilirken, MHP adayı Doç. Dr. Ömer Okan Fettahlıoğlu ise 48,34'lük oranla 4 bin 489 oy aldı. MHP sonuçlara itiraz ederken, partililer de Atatürk Caddesi üzerindeki hükümet konağı önünde 'Adalet istiyoruz', 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' ve 'Oylarımız yeniden sayılmasını istiyoruz' sloganlarıyla toplanmaya başladı. MHP İl Başkanı Ahmet Melih Loş, İlçe Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu ve diğer partililerle birlikte hükümet konağına geldi. Polis bölgede geniş güvenlik önlem alırken, il merkezinden de takviye ekiplerin ilçeye yönlendirildiği öğrenildi. Adliye önündeki bekleyiş ise sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Bahçe adliyesi önünde toplanan kalabalıkBozkurt işareti yapanlarKalabalık gurubun slogan atmasıGece Bahce sokaklarında yürüyüş yapan kalabalıkBAHÇE (Osmaniye), -=====================18 yaşında mahallesine muhtar olduEskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Yarbasan Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimine tek aday olarak giren Ali Haydar Yıldız (18), 24 seçmenden 16'sının oyuyla muhtar seçildi. Yıldız, ilk olarak mahallesindeki su sorununu çözmek istediğini söyledi.Seyitgazi ilçesine bağlı 30 haneli Yarbasan Mahallesi'nde Hediye ve Vedat Yıldız çiftinin iki çocuğundan Ali Haydar Yıldız, geçen yıl Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünden mezun oldu. Anayasa değişikliği uyum yasaları kapsamında muhtar adayları için 25 olan yaş sınırının 18'e indirilmesinin ardından, Ali Haydar Yıldız, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde mahallesinden muhtar adayı oldu. Ali Haydar Yıldız, tek aday olarak girdiği seçimlerde 24 seçmenden 16'sının oyunu alarak Yarbasan Mahalle Muhtarı oldu.'ZOR GÖREV OLDUĞUNU BİLİYORUM'Mahallesinde su sorunu olduğunu ve ilk olarak bunu çözmek istediğini ifade eden Ali Haydar Yıldız, "Mahallede büyüklerim benim aday olmamı istedi. Mahalledeki sorunları biliyorum. Çözebileceğimi de biliyorum. Bu yüzden aday oldum. Mahallede 16 oy alarak muhtar oldum. Herkesin çok desteği var. Beni destekliyorlar, ben de onlar için elimden geleni yapacağım. Aslında biraz sürpriz oldu ama kendimi mutlu hissediyorum. Yaşıma göre ağır bir görev olduğunun farkındayım ama bu görevi iyi yapacağımı düşünüyorum. Yaşıtlarıma da örnek olacağım. Mahallede su sıkıntısı var, içme suyu problemlerimiz var. Valilik ve Büyükşehirden gerekli desteği alarak mahalleme hizmet etmek istiyorum. Yollar iyi durumda değil, bunları da yaptırmak istiyorum. Mahalleden herkes şehirlere göç ediyor, bunu tersine çevirip buraya dönmelerini istiyoruz. Mahallemizin camisinin eksikleri var, onları tamamlamamız gerekiyor. Büyüklerimizin de desteğiyle bunları yapmak istiyorum. Eğitim hayatıma da devam edeceğim. Elektrik mühendisliğini istiyorum. Muhtarlığın yanında eğitim hayatıma da devam etmek istiyorum" diye konuştu.'SORUNLARI ÇÖZECEĞİNE İNANIYORUZ'Genç muhtar Ali Haydar Yıldız'a komşusu Ayşe Dudu Kartal da destek oldu. Yeni muhtarın mahallenin sorunlarını bildiğini ve çözeceğine inandığını söyleyen Kartal, "Ali Haydar'ı çocukluğundan beri tanıyorum. Onun adına çok sevindik ve gurur duyduk. Hepimiz onun arkasındayız. Bu görevi yapabileceğine de inanıyoruz. Mahallenin sorunlarını biliyor. Burada doğdu ve yaşadı. Sorunları çözeceğine inandığımız için ona oy verdik ve muhtar seçtik" dedi.Yarbasan Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıl muhtarlık yapan Yüksel Yıldız'ın ise bu seçimlerde aday olmadığı belirtildi.Görüntü Dökümü----------Yarbasan Mahallesi-Ali Haydar ve mahalleli-Ali Haydar Yıldız detay-Ali Haydar ile röp.-Komşuları ve akrabalarıyla röp.-Mahalle sokaklarında dolaşması-Ali Haydar'ı alkışlamaları-Yarbasan Mahallesi tabelası-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-=====================Bağımsız seçilen kadın başkana tebrik kuyruğuBilecik'in Pazaryeri ilçesinde, belediyede özel kalem müdürüyken yeri değiştirilen Zekiye Tekin (41), bu duruma tepki gösterip, bağımsız olarak katıldığı seçimlerde belediye başkanı seçildi. Başkanlık makamına oturan Tekin'e ilçedeki kadınlar yoğun ilgi gösterip destek olurken, odası tebrik çiçekleriyle doldu.Bilecik'in 11 bin nüfuslu Pazaryeri ilçesinde oturan Zekiye Tekin, 2004 yılında sekreter olarak girdiği belediyede Özel Kalem Müdürlüğü görevine kadar yükseldi. Geçen yaz bu görevinden alınan Tekin, şikayetlerin dinlendiği masada çalıştırılmaya başlandı. Bu duruma tepki gösteren Tekin, belediyeye başkan olmak istedi. 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yaptı. Ancak aday gösterilmeyen Tekin, bağımsız aday olmaya karar verdi. Seçim çalışmalarına başlayan Tekin, sokak sokak gezerek konuşmalar yaptı ve projelerini anlattı. Seçimlerde annesiyle birlikte oyunu kullanan Zekiye Tekin, 17 sandığın açılmasının ardından seçimlerde 1596 oy alarak belediye başkanlığını kazandı.Bağımsız olarak katıldığı seçimlerden zaferle çıkan Zekiye Tekin, başkanlık koltuğuna oturdu. Özellikle ilçedeki kadınların yoğun desteğini alan Tekin'in odası da tebrik edenlerin çiçekleriyle doldu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, büyük destek görmesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade ederek siyasi partilerden de transfer teklifleri almaya başladığını söyledi. Hemen projelerini uygulamaya başlayacağını anlatan Tekin, "Haber olduktan sonra özellikle sosyal medya üzerinden kadınların büyük desteğini gördüm. Makam odası kadınların getirdiği tebrik çiçekleriyle doldu. Herkese çok teşekkür ederim. Seçim öncesinde, sonrasında büyük kadınlar hep yanımda oldu. Ben bu ilgiden çok memnunum, kadınların bana sahip çıkması güzel bir duygu. Şuana kadar siyasi partilerden teklif almadım. İlk yapmak istediğim proje kadın danışma merkezi kurmak. Bu merkezin hedefi de ilçedeki kadınların hem ekonomiye hem de kendi ailelerine katkı sağlaması olacak. İlçemizde doğal güzellerimiz var, buralarda tesisler kurarak potansiyeli geliştirmek istiyoruzö şeklinde konuştu.Görüntü Dökümü:-----------Başkanın makam odası-Gelen çiçekler-Tebrik eden kadınlar-Zekiye Tekin ile röp.-Genel görüntülerHaber-Kamera: Cafer ELMAS/PAZARYERİ (Bilecik), -=================Otizmli Alptuğ, tribünlerin lideri oldu, İzmir Marşı'nı söylettiİzmir'de, Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko basketbol takımları arasında oynanan maçın ikinci periyodu sırasında tribünlerde duygulandıran anlar yaşandı. Otizimli Altuğ Atay, farkındalık yaratmak isteyen Karşıyakalı taraftarların tribün liderliğini yaptı, binlerce basketbolsevere hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyletti. Bu anların binlerce kişi tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılması büyük beğeni aldı.İzmir Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, dün akşam önemli bir maça ev sahipliği yaptı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko takımları karşı karşıya geldi. Ancak maçın ikinci periyodunda, Pınar Karşıyaka basketbol takımına gönül veren tarafların önde gelen isimlerinden Cenk İnişte ve Feruz Bozarslan'ın girişimiyle, önemli bir farkındalık yaratıldı. Otizme dikkat çekmek isteyen iki isim, otizmli 23 yaşındaki Alptuğ Atay'ı, tribün liderinin bulunduğu alana getirdi. Tribünlere tezahürat yaptıran Alptuğ'un bu sırada söylemeye başladığı İzmir Marşı'na binlerce taraftar da hep bir ağızdan eşlik etti. Büyük sevinç yaşayan Alptuğ'un mutluluğu ve tribünlerin marşı söylediği bu anların görüntüleri, kısa sürede çok sayıda sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bu görüntüler binlerce beğeni aldı.Otizmli Altuğ Atay'a büyük mutluluk yaşatan olayın fikir babalarından Feruz Bozarslan, "Pınar Karşıyaka olarak maçta galip gelemedik, ancak galibiyetten çok daha önemli bir olay yaşadık. Otizmli özel bir kardeşimizi tribünlerde misafir ettik. Onun liderliğinde takımımıza destek verdik. İzmir Marşı'nı binlerce kişi söyledik" dedi.Görüntü Dökümü-------------İzmir Marşı'nın söylendiği anların görüntüsüHaber: Taylan YILDIRIM -Kamera: İZMİR====================Koreli gazeteciler, Zeugma Müzesini gezdiGüney Koreli bir grup gazeteci, blog yazarı ve fotoğrafçı Gaziantep Zeugma Müzesini gezerek fotoğrafladı.Sabah saatlerinde Zeugma Mozaik Müzesi'ne gelen 7 kişilik ekip, mozaikleri ve müzedeki diğer tarihi eserleri fotoğrafları. Adıyaman ve Şanlıurfa'ya da gidecek olan ekip, Zeugma mozaiklerinden çok etkilendiklerini ifade etti.Türkiye'ye ilk kez geldiklerini ve gördükleri mozaiklerin kendilerini büyülediğini anlatan Güney Koreli ziyaretçilerden Park Sun Young, "Türkiye'ye ilk defa geldim. Dolayısıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ilk defa ziyaret etme imkanı buldum. Bölgeye dair, bölgede tarihi kalıntıların, özellikle geçmiş yıllardan günümüze ulaşan antik kent kalıntılarının çok olduğunu gelmeden biraz araştırmıştım. Bunları yerinde görmek, bunların hala günümüze ulaşmış olduğunu görmek beni derinden etkiledi" dedi.Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk ise bu tür gezilerin bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.Görüntü Dökümü----------GeziTurizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk RöpKoreliler ile röpGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 474 MBHaber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)===================CHP'li aday Bucak, adli kontrol şartıyla serbest (Görüntü ekiyle yeniden)Şanlıurfa'da, AK Parti'li belediye meclis üyesi ve adayı Nusret Kaya'nın darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında CHP'nin Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak'ın da bulunduğu 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bucak, adliye çıkışında kendisini bekleyenler tarafından omuzlara alındı.31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde, AK Parti Haliliye Belediye Meclis Üyesi ve aynı göreve yeniden aday Nusret Kaya, darbedildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine CHP'nin Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi gözaltına alındı. Bucak, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ancak dün yeniden gözaltına alındı.Gözaltında bulunan Fatih Bucak'ın da aralarında olduğu 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin yoğun önlemleri arasında adliyeye getirilen Bucak ve diğer şüpheliler, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Fatih Bucak, adliye çıkışında kendisini bekleyen kalabalık tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı. Omuzlara alınan Bucak, kendisine destek verenlere teşekkür ettikten sonra Siverek'e gitti.Siverek'te AK Parti adayı Şehymus Aydın, başkanlığı kazandı.Görüntü Dökümü-----------Adliye önünde bekleyen kalabalık grupFatih Bucak adliye'den çıkmasıOmuzlara alınan BucakGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 464MBHaber-Kamera: Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -=====================Aziz Kocaoğlu'ndan, Tunç Soyer ve 30 ilçe belediye başkanına tebrik telefonuİzmir'de 15 yıl boyunca belediye başkanlığı yapan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin sonuna gelen Aziz Kocaoğlu, yerine seçilen Tunç Soyer başta olmak üzere seçimi kazanan 30 ilçe belediye başkanını arayıp tebrik etti.Yerel seçimlerin sona ermesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ve 30 ilçeyi yönetecek belediye başkanları belli oldu. Kentte 15 yıl süreyle belediye başkanlığı yapan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı devretmeye hazırlanan Aziz Kocaoğlu, hem yerine seçilen CHP'li yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hem de büyük bölümü CHP'li olan, aralarında AK Parti, MHP ve İYİ Parti'den seçilenlerin de bulunduğu 30 ilçe belediye başkanını telefonla arayıp tebrik etti, başarılar diledi. Kocaoğlu'nun geçmişteki deneyimlerinden örneklerle, yeni başkanlara tavsiyelerde de bulunduğu öğrenildi.Haber: Taylan YILDIRIM/ İZMİR=====================Sponsor desteğini çekince Çanakkale yolundan Adana'ya döndülerAdana Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Murtaza Avşar, Çanakkale'deki Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri'ne katılacak U14 Kız Takımı'nın otobüsünün, sponsor iş adamının konaklama desteğini geri çekmesi nedeniyle Çanakkale yolundan döndüğünü söyledi.Kulübün sadece Büyükşehir Belediyesi'nin isim hakkını kullandığına ve direkt belediyeye bağlı olmadığına dikkat çeken Adana Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Murtaza Avşar, amatör spor kulüplerinin yaşadığı maddi imkansızlıklar nedeniyle sponsorlara ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Avşar, Çanakkale'deki Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri'ne katılacak U14 Kız Takımı'nın konaklama masraflarına bir müteahhidin sponsor olduğunu kaydetti. MHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ni 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin kazanması üzerine bu müteahhidin konaklama masraflarını ödemekten vazgeçtiğini kendilerine, takım otobüsü Çanakkale yolundayken ilettiğini kaydeden Avşar, "Müteahhidin sponsorluktan vazgeçtiğini öğrenince Çanakkale'ye giden kafiledeki yöneticilerimizi ve hocalarımızı aradık. Durumu kendi aramızda değerlendirdik. Sponsor desteği olmadan oradaki masrafın altından kalkmamızın mümkün olamayacağını düşündüğümüz için dönülmesi kararına vardık" dedi.Otobüsün Adana'ya dönmek zorunda kalmasına üzüldüklerini belirten Avşar, "Normal zamanlarda takımımızın ihtiyaçları da başarıları da gündeme gelmiyor. Maddi zorluklar nedeniyle yöneticiler olarak çoğu zaman masrafları kendi imkanlarımızla karşılıyoruz. Başarıyla yolunda devam eden U-14 Kız takımımızın genç sporcuları bu mağduriyet için çok üzgünler" diye konuştu.BAŞKAN GÖKHAN: O ÇOCUKLARI ÇANAKKALE'DE MİSAFİR EDECEĞİZÖte yandan Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Adana Büyükşehir Belediyesi U14 Kız Takımı kafilesinin, Basketbol Anadolu Şampiyonaları Yarı Final müsabakalarına katılmak için Çanakkale'ye gelirken, yoldan döndürülmelerine üzüldüğünü açıkladı.Gökhan, "Adana'dan turnuva için Çanakkale'ye gelmek için yola çıkan çocuklarımızın son anda yoldan geri döndürülmesi haberine çok üzüldüm. Zamanında bilgimiz olsaydı onları gerekirse evlerimizde ağırlar, katılmak için emek verdikleri turnuvaya katılımlarını sağlardık. Biz arayıncaya kadar, sporcu kardeşlerimiz geri dönmüşler" dedi.Özel kalemdeki görevlilerin genç sporcuların velileriyle görüştüğünü söyleyen Ülgür Gökhan, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar görevine başladığında kendisiyle de görüşeceğiz. O çocuklarımızı Çanakkale'de misafir edeceğiz. 14 yaşında çocuklarımızın bu durum karşısında moralleri bozuldu. Böyle bir durumun yaşanması son derece yakışıksız olmuş. Bu durumu telafi edeceğiz" diye konuştu.Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri'nin Çanakkale'deki Anafartalar Spor Salonu'nda yapıldığı, yurdun çeşitli illerinden gelen kız ve erkek U14 takımlarının 4 gün boyunca maçlar yapacağı belirtildi.Haber: Nuri PİR- Mustafa SUİÇMEZ/ADANA, ÇANAKKALE, -