Dha Yurt Bülteni-13

Kaynak: DHA

MHP'Lİ BAŞKAN, MAKAM ODASININ KAPISINI SÖKTÜRDÜMAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde Amasya Belediye Başkanı seçilen MHP'li Mehmet Sarı, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak, göreve başladı. Sarı, ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü.Amasya Belediye Başkanı seçilen MHP'li Mehmet Sarı, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mustafa Himyeri'nin elinden mazbatasını aldı. Amasya Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen törenle AK Partili eski Belediye Başkanı Cafer Özdemir'den görevi devralan Sarı, ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü.Seçim kampanyası döneminde seçmenlere söz verdiği gibi makam odasının kapısını söktürdüğünü belirten Mehmet Sarı, "Bizde kırmızı ışık yok, bekleme yok, sansür yok, bir insan abisinin, akrabasının evine nasıl gidiyorsa öyle geleceksiniz. Randevuya ve saltanata paydos' dedik. 'Bizim makamımızın kapısı olmayacak' dedik. 'Bismillahirrahmanirrahim' dedik, başladık. Belediyenin makam kapısını söktük. Ben şimdi yoldan geçeni görüyorum. İçeriye gireni de görüyorum. Onlarda bizi burada görecekler, işleri var ise gelecekler. Biz ne dedik? 'Bu söz Mehmet Sarı sözüdür' dedik. Elhamdülillah birinci sözümüzü yerine getirdik. Bizi izlemeyem devam edin" dedi.Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı daha sonra belediye personelinin ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.Görüntü Dökümü----------------------MHP'li Başkan mazbatasını aldı detayBelediye Başkanı kabristan ziyareti detayBelediye önü tören detayMakam odasının kapısının sökülmesi detayMHP'li Başkan açıklamaDiğer detaylarHaber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,===================================================CHP'Lİ KARALAR: YÜREĞİR'DE TÜM SANDIKLARIN YENİDEN SAYILMASINI İSTİYORUZADANA'da resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, yine resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili adayın kazandığı Yüreğir'de, tüm sandıkların yeniden sayılmasını istediklerini söyledi.Zeydan Karalar, 31 Mart Yerel Seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili CHP Adana İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'ni açık ara farkla aldıklarını söyleyen Karalar, rakamlara göre Yüreğir'de çok az bir oy farkı bulunduğunu kaydetti. Karalar, şöyle devam etti:"Yaklaşık 3 bin 500 olan oy farkı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre bin 600'e kadar düştü. Orada arkadaşlarımız oyların yeniden sayılmasını talep ettiler. Oyların tümünün sayılması gerekiyordu ancak 1. Seçim Bölgesi dışında geçersiz oyların sayılması kararı alındı. Gece saatlerinde ise alelacele sayım kararı iptal edildi. Eğer herhangi bir tereddüt yoksa, fark yeterince büyükse neden bu zorlamalara kalkışılıyor? Yüreğir'de de ufak bir problem var. Başvuruda bulunduk, sonuçları bekliyoruz.öİlçe Seçim Kurulu'nun Yüreğir'de tüm sandıkların yeniden sayılması kararının uygulanmasını isteyen Karalar şunları söyledi:"Barışçıl dil kullanan, tahrik ve tacizde bulunmayan bizlerin amacı kavga etmek değildi. Bundan sonra da böyle davranmak istiyoruz. Yüreğir'de tüm sandıkların yeniden sayılmasını istiyoruz. Çünkü kulağımıza bir sürü şey geliyor. CHP'nin tek derdi, kazanan kimse hakkının verilmesi. Cumhur İttifakı da Büyükşehir sonuçlarına itiraz etti. Geçersiz oylar 56 bin civarında. Bu oyların tamamı çıksa bile farkı örtmez. Ama mazbatanın gecikmesinin sebebi bu itirazdır. Sonuç değişmeyecekken bu itirazın yapılmasının başka bir anlamı yok diye düşünüyorum.öKARACA: HAKKIMIZIN YENİLMESİNE RAZI DEĞİLİZMillet İttifakı'nın CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca ise seçim sonuçlarında maddi hatalar tespit ettiklerini vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü:"Burada düzeltme talepli birinci bölgede oyların yeniden sayılmasını talep ettik. İlçe Seçim Kurulu talebimizi 5'e 2 çoğunlukla kabul etti ama gece geç saatlere kadar sayıma geçilmedi. Yüreğir'de İlçe Seçim Kurulu önünde büyük bir arbede yaşandı. Benim de içeri girmem engellendi. Ancak biz tartaklanarak da olsa içeri girdik. Sadece itirazımızın değerlendirilmesi için çabalıyoruz. Süreç devam ederken, gecenin ilerleyen saatlerinde karara itiraz edilerek, sayımın iptaliyle ilgili kararın çıktığını öğrendik. Biz de tekrar itiraz ettik ve Yüreğir'de oyların tekrar sayılması için karar bekliyoruz. Biz Yüreğir'i kazandığımızı düşünüyoruz. Bu iddiamızın gerçek olduğunu da ortaya çıkan telaştan görüyoruz. Hakkımızın yenilmesine razı değiliz. Siyasi baskılarla kazandığımız seçimin, elimizden alınmasına razı değiliz. Sonuç kimin lehine çıkarsa çıksın, bizim için kazanan odur ve başımızın üstünde yeri vardır.ö31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yüreğir'de resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Fatih Kocaispir 103 bin 646, CHP'nin adayı Kamuran Karaca 99 bin 988 oy almıştı.Görüntü Dökümü------------------------Zeydan Karalar'ın açıklamasıKamuran Karaca'nın açıklamasıToplantıya katılanlardan genel ve detaySÜRE: 05'41" BOYUT: 629 mbHaber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,===========================SİNOP BELEDİYE BAŞKANI AYHAN, GÖREVE BAŞLADIMAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde, Sinop Belediye Başkanı seçilen CHP'li Barış Ayhan, mazbatasını alarak göreve başladı.Sinop Adliyesi'nde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gazanfer Bozdağ'dan mazbatasını alan Ayhan, adliye çıkışında partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayhan, daha sonra belediye meclis üyeleriyle birlikte Sinop Belediyesi'ne geçti. Ayhan, Sinop Belediyesi'nde eski Belediye Başkanı Baki Ergül 'den görevi devraldı.Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Seçimler neticesinde belediye başkanı olduk. Ama bu her defasında söylediğim gibi bundan sonra Sinop' u hep birlikte yöneteceğiz. Bunu her toplantıda ısrarla diyorum. Belediye, başkanıyla, meclisiyle, sivil toplum örgütleriyle, çalışanlarıyla ve Sinop halkıyla hep birlikte çağdaş, şeffaf ve katılımcı belediyecilik yapacağımızı daha önce belediye başkan adayı olarak söz vermiştim. Bugün de belediye başkanı sıfatıyla söz veriyorum" dedi.Görüntü Dökümü-Detay-Mazbatanın alınması-Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan açıklamaları(SÜRE: 01: 40 Dk) (BOYUT: 185 MB)Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,===================MESLEKTAŞINI ÖLDÜREN KAMYON ŞOFÖRÜ, YAKALANDISAMSUN'da tartıştığı kamyon şoförü Murat Kaplan'ı (43), tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Uğur S., yakalandı.Olay, 30 Mart'ta İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi. Kamyon şoförü Uğur S. ile meslektaşı Murat Kaplan arasında başlayan küfürleşme, kavgaya dönüştü. Uğur S., kavga sırasında belinden çıkardığı tabanca ile Kaplan'a ateş etti. Başına isabet eden mermiyle kanlar içinde yere yığılan Kaplan, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Uğur S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çelik yelek giydirilen Uğur S. adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü:-----------------Şüphelinin adliyeye getirilişiEmniyet ve adliyeden detaylar(SÜRE: 00.52 DK) (BOYUT: 97 MB)Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,===================MİRAÇ KANDİLİ GECESİ CAMİDE YANGINMurat AYDIN/OLTU (Erzurum), - ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı İriağaç köyünün camisi Miraç Kandili gecesi çıkan yangınla kullanılmaz hale geldi. Can kaybı olmazken ahşap kaplı cami küle döndü.İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 53 hane 100 nüfuslu İriağaç köylüleri Miraç gecesi camide ibadetlerini yaptıktan sonra evlerine dağıldı. Sabah namazı için camiye gelen köylüler dumanların çıktığını fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede köye gelen ekipler yangına müdahale etti. Bu sırada cami içerisinde aydınlatmada kullanılan lüks lambanın patlaması sonucu alevler caminin dört bir tarafını sandı. İçerisi tamamen ahşaptan olan cami kullanılmaz hale geldi. Camiden bir ay önce emekli olan İmam İsrafil Aras, "Miraç gecesi nedeniyle köy halkının büyük bir çoğunluğu camideydi. İbadet sonrası herkes evine gitti. Sabah namazı için camiye gelen köylüler dumanları fark edince itfaiye ekiplerine haber verdik. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen caminin onarımı olmazsa yeni bir cami yapacağız. O güne kadar ibadetlerimizi köy odasında yapacağız" dedi. Camiye ilk olarak kovalarla taşıdıkları suyla müdahale ettiklerini söyleyen Bozo Delice ise "Bağırtılar üzerine kapıya çıktığımda caminin tepesinden dumanların çıktığını gördüm. Kovalarla müdahale etmeye çalıştık. İtfaiyeye de haber verdik ama camimiz tamamen yanarak kül oldu" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-camii tabelası-camii içerisinde görüntüler-hortumla su tutarken-köyün görüntüsü-köylülerle röpMurat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),===============================KUM ZAMBAKLARI AZALIYORİZMİR'in Selçuk ilçesi Pamucak sahilindeki, nesli tehlike altındaki bir tür olan kum zambaklarının önceki yıllara oranla bilinçsiz sahil kullanımı ve kökleyip götürenler nedeniyle önceki yıllara göre azaldığı bildirildi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi'ne bir rapor sunacağız. Dünyanın en önemli antik kentlerinden biri olan Efes'in ön bahçesi sayılan Pamucak sahillerindeki bu doğal değerin korunmasını isteyeceğiz" dedi.Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bir grup dernek üyesi ile kum zambaklarının bulunduğu Pamucak sahili Küçük Menderes Deltası'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerde kum zambaklarının sayısında geçmiş yıllara göre azalma olduğu belirlenip, önlem alınması istendi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ülkemizde kıyı kumullarında nadir yetişen kum zambaklarının, yoğun yapılaşma ve insan baskısıyla birçok bölgede giderek tükendiğine, nesli tehlikede olduğu için yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğuna dikkati çekip, batı Anadolu'da en yoğun görülen bu bölgede korunmaları için daha fazla çaba harcanması gerektiğini söyledi.Pamucak sahilindeki kum zambaklarının, Küçük Menderes Deltası'nın sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliğin önemli türleri arasında yer aldığının altını çizen Sürücü, "Delta olmasının avantajıyla bölgede fazla yapılaşma olmasa da, günübirlik kullanım amacıyla alana gelen binlerce ziyaretçinin baskısı altında olan kum zambaklarının geleceği tehdit altındadır. Yapılan tespitlerde geçmiş yıllara oranla insan girişinin yoğun olduğu bölgelerde kum zambaklarının giderek azaldığı, insan baskısının olmadığı alanlarda da ise yayılım gösterdiği görüldü. Özellikle hafta sonları gelen binlerce ziyaretçi, belli bir denetim ve kontrol uygulanmadığı için aşırı bir çevre kirliliği yaratıyor. Kum zambakları eziliyor, koparılıyor ve yaşam alanları tahrip ediliyor. Bir otopark uygulaması olmadığından araçlar kumullara giriyor. Başta kum zambakları olmak üzere kumul bitkilerin yetiştiği yüzlerce yılda oluşan kum tepeleri özelliğini yitiriyor. Alandaki hassas ekosistemler dikkate alınmadan yapılan rotalar nedeniyle, yaz aylarında onlarca ATV aracı kıyı kumullarına girerek kum zambaklarına zarar veriyor" diyerek yaz sezonuna girmeden önlem alınması gerektiğini kaydetti.'DUYARLI BİRKAÇ KİŞİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR'Tüm bu olumsuz gelişmelerin yanında, doğaya duyarlı bazı kişi ve kuruluşların çabalarının da takdir edilmesi gerektiğini söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Pamucak sahillerinde işletmecilik yapan Recep Fırat, kendi bölgesindeki kum zambaklarını duyarlılık içinde koruma altına almaya çalışıyor, her bitkinin etrafını koruma çitiyle çevirdi. ATV'lerin ezmesini önledi. Bölgede bulunan oteller de plajlarındaki kum zambakları etrafı koruma çitleriyle çevirerek, bilgilendirici panolar dikti. Bir peyzaj mimarı, tohumdan çoğaltıp, boş alanlara dikerek yayılmasını sağlamaya çalışıyor" diyerek bu çabaların yetersiz kaldığını, planlı bir koruma yapılması gerektiğini kaydetti.'YENİ BAŞKANLARDAN HASSASİYET BEKLENİYOR'Kum zambaklarının korunması, çevre bilincinin artırılması, çevre kirliliğinin ve insan baskısının önlenmesi, belirli kurallar, denetimler ve yaptırımların uygulanması için, Pamucak sahillerinde bir yönetim planının hazırlanması gerektiğini vurgulayan Sürücü, yeni seçilen belediye başkanlarından destek beklediklerini belirtti. Sürücü, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi'ne bir rapor sunacağız. Dünyanın en önemli antik kentlerinden biri olan Efes'in ön bahçesi sayılan Pamucak sahillerindeki bu doğal değerlerin korunmasını isteyeceğiz. Çevre duyarlılıklarını bildiğimiz, her iki yeni belediye başkanının bu konuya hassasiyet göstereceklerini umuyoruz. Bitkinin çiçek açtığı dönemlerde kum zambakları festivalinin de yapılmasını önereceğiz. Böyle etkinlikler, nesli tehlike altında olan bu bitkinin tanıtılmasına, korunmasına ve turizme kazandırılmasına katkı yapacaktır" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kum zambaklarından görüntüler (arşiv)-İnsanların zambakların etrafındaki hareketleri (arşiv)Haber-Kamera: Latif SANSÜR/ SELÇUK (İzmir),============================İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ, EMEKLERİNİN DEĞERİNİ YAŞAYARAK ÖĞRENDİMANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri, hazırlanan proje kapsamında okulun bahçesini fırın atölyesine çevirdi. Çeşitli ürünler yapan öğrenciler daha sonra kurulan stantlarda ürünleri satarak okula gelir kazandırırken; çocuklara, emeğin değerinin gösterilmesi amaçlandı.Mimar Sinan İlkokulu'nda 1'nci sınıfa giden yaklaşık 70 öğrenci, okulun 'Yaparak yaşayarak değerleri öğrenme' projesi' için evlerinden un, yumurta, şeker, kakao, mikser, kabartma tozu, tabak ve pasta kalıpları gibi malzemeler getirdi. Berelerini takan ve eldivenleri giyen öğrenciler, kendilerine destek veren annelerinin de yardımıyla kurabiye, poğaça ve pasta yaptı. Öğlenden sonra ise kurulan stantlarda yapılan ürünler, satışa sunuldu.Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu 1/A öğretmeni Hatice Özkan, "Bugün okulumuzdaki birinci sınıf 70 öğrencimize, yaşayarak öğrenme kapsamında kurabiye, poğaça ve pasta yaptırdık. Bu etkinliğimizin amacı, sorumluluk kazanmaları. Umarım hedefimizi ulaşırız" dedi.Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu 1/D sınıf öğretmeni Mustafa Altan ise, "Emeğin, üretimin kıymetini bilecekler. Sene boyunca öğrettiğimiz konularla kaynaşacaklar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Öğretmenler Hatice Özkan ve Mustafa Altan açıklamasıHaber- Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa),=============================