DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Sümela Manastırı'nın 4 yıllık restorasyon sürecinin ardından yeniden ziyarete açılması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Manastır önündeki törende konuşan Alparslan, merakla beklenen açılışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Müzeler Haftası'nda geçen hafta Bodrum Kalesi'ni ziyarete açmıştık. Bugün de Sümela Manastırı'nı ziyarete açıyoruz. Sümela Manastırı'nın ülkemiz için bir şaheser. 600 yılı aşan bir süredir varlığı olan hizmet veren bir yapı. BM Dünya Mirası'nın geçici listesinde yer alan bir an önce de kalıcı listeye girmesi gereken bir eser. İnşallah önümüzdeki yıl manastırın tamamını ziyarete açtığımızda hızlı bir şekilde Sümela'nın Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne girmesi için yoğun bir çalışma içereceğiz. Buranın o listeye girmesini istemekteyiz" dedi.

'RİSK ORTADAN KALDIRILDI'

Restore çalışmalarının büyük bir özveri ve titizlikle sürdürüldüğüne dikkat çeken Alparslan "Bu büyük kültürel hazinenin yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması bizim en büyük sorumluluğumuz. Bu bilinçaltında tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Buradaki çalışmalar büyük bir risk de barındırıyordu. Dik yamaçlarda kaya kütleleri buraya gelen insanlar ve tarihi yapı için büyük risk oluşturuyordu. Bu riski ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Bu da tabi ince uzun soluklu bir çalışma gerektiriyordu. Bu anlayışla adeta iğne ile kuyu kazılarak bu çalışmalar yapıldı. Artık hem insanlarımız hem de tarihi yapının geleceği için risk ortadan kaldırıldı. Bu çalışmalar devam ettirilerek önümüzdeki yıl bu riski tamamen ortadan kaldırılmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

ESNAF MEMNUN, ZİYARETÇİLER HEYECANLI

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıldır ziyarete kapalı olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nın ilk bölümünün ziyarete açılması ve manastırın 1 Haziran'a kadar ücretsiz gezilebilmesi ilçe esnafını sevindirirken, bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yanancı turistleri de heyecanlandırdı. Manastırın açılacağını duyduğunda heyecanlandığını belirten Büşra Ateş, "Buraya daha önce de gelmiştim. Dışarıdan sadece kaya olan yapıyı görmüştük. Yine fark eden bir şey olmadı. 4 yıldır restorasyon çalışmaları yapılıyor. Gelmeden önce gerçekten çok heyecanlıydık. 4 yıldır yapılan çalışmanın sonucu sadece bir teras olmamalıydı. Gerçekten çok bekledik buranın açılmasını" şeklinde konuştu

'GÜVENLİK AÇISINDAN İYİ'

Bu yıl düzenledikleri bütün programlarda Sümela Manastırı'nın olduğunu belirten turist rehberi Şaban Avcı da, "Bugün buranın ilk etap açılışı yapıldı. Ben turist rehberiyim. Bu sene buraya getirecek olduğumuz turistlerin görmeye değer çok şeyleri olduğuna inanıyorum. Kültür turları manasında Karadeniz Bölgesine gelen herkesin görmek istediği bir yer zaten burası. Tabi ki Anakaya kilisesinde bulunan şapeli göremeyecek ziyaretçiler, odalara giremeyecek ama teras kısmından görecek oldukları manzara da onlara yetecektir. Önce can güvenliği önemliydi zaten. Biz buraya getirdiğimiz bütün yerli ve yabancı turistlerimizden sorumluyuz. Güvenlik bunun için çok önemliydi" dedi.

'MANASTIR OLDUKÇA İHTİŞAMLI'

Manastır ve çevresinin fotoğraflardan gördüklerinden daha güzel bir yer olduğunu söyleyen ve Sümela'yı görmek için Fransa'dan ziyarete gelen İsabel Le Reinbold, "Daha önce çeşitli sitelerde manastırın fotoğraflarını görmüştük. Sonra burayı ziyaret etmek istedik. Fotoğraflara oranla çok daha çarpıcı bir yer. Cepheye yapıştırılmış olan manastır oldukça ihtişamlı. İnternet üzerinden çeşitli bloklardan buranın açılacağını biliyorduk ama böyle bir görüntü beklemiyorduk. Beklediğimizden çok daha güzel. Buraya tekrar geleceğiz. İçerideki freskleri çok merak ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

'4 YILLIK RESTORASYONA DEĞMEDİ'

Yapılan restorasyon çalışmasının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını anlatan Gamze İnan da şunları söyledi:

"Daha öncede buraya gelmiştim. Şimdi açılacak diye İstanbul'dan arkadaşlarımız geldi. Ama geldiğimizde gerçekten hayal kırıklığına uğradık. 4 yıllık restorasyona değmedi gördüğümüz manzara. Doğru düzgün manastırı görmek için 4 yıl daha bekler miyiz merak ediyorum"



'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM'

Manastırın iç kısmını göreceğini bekleyenlerin hayal kırıklığına uğradığını söyleyen ziyaretçi Ali Arman, "Trabzon'a ve Sümela'ya ilk defa geldim. Açılış olduğunu duyunca çok heyecanlanmıştım. Ama hayal kırıklığına uğradım. Zaten giriş ücretleri çok pahalı. Manastır'da açılan bir bölüm yok. İçeriki kısmı göreceğini bekliyor insan ama hayal kırıklığına uğruyor. İç kısmı göremedik. Bu manastırın açılmış olduğu durumsa gerisini düşünemiyorum. Gerçekten dolu dolu burada gezebilmek için kaç yıl daha bekleyeceğiz diye merak ediyor insan. Sonuçta 4 yıl boyunca burada bir çalışma yapılmış" diyerek giriş ücretlerinde indirim yapılmasını istedi.

Bu arada açılışta yoğun güvenlik önlemleri alınırken, manastır çevresi, arama köpekleri ile güvenlik kontrolünden geçirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor

ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzda çelik şaft montajı tamamlanan Asya yakasına ait kule kesonu, römorkörler tarafından çekilerek, deniz içerisindeki temelin bulunduğu Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisine getirildi. 54 bin 800 ton ağırlığında ve yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki kule kesonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katıldığı tören ile deniz içerisindeki temelin üzerine batırılmaya başlandı. Bakan Turhan yaptığı konuşmada, "1915 Çanakkale Köprüsü, dev bir proje olmasının ötesinde Türkiye'nin aydınlık yarınlarının da bir kanıtı niteliğindedir" dedi.

Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik şaft montajı tamamlanan 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu, Avrupa yakasındaki Sütlüce mevkiinde bulunan ıslak havuzdan römorkörler tarafından dün akşam saat 19.15'te çekilmeye başlandı. Kule kesonunun, Avrupa yakasından Asya yakasındakı Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine yolculuğu yaklaşık 8 saat sürdü.

İlk olarak Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiindeki köprü şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, beraberinde Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, köprü inşaatını yapan dörtlü konsorsiyum firmalarıhdan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sezai Bacaksız, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yapı Merkezi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve SK E&C temsilcisi Seung Soo Lee ve ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Daelim temsilcisi Young Jin Woo ile birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonunu batırma töreni için Lapseki iskelesindeki 'Erdoğan Yazıcı' isimli deniz otobüsüne binerek, tören alanına hareket etti. Tören, Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiinde kule kesonunun batırıldığı alanda deniz otobüsü içerisinde gerçekleştirildi.

'TEK HEDEFİMİZ VAR HİLALİ YERE DÜŞÜRMEMEK'

Ulaştırma ve Altapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kule kesonunun yakınında deniz otobüsünde kurulan kürsüye gelerek yaptığı konuşmasında, "Şehitler diyarı, bugünkü modern Türkiye'nin temelerinin atıldığı Çanakkale'ye yaptığımız dünyanın en uzun açıklıklı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakası kesonunu batırma töreninde sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 104 yıl önce bu milletin hemen her ailesinden en az bir erkek evladı, bir yavrusu Çanakkale'yi savunmak, Çanakkale'nin şahsında Türkiye'yi düşman işgalinden korumak için bu topraklarda can verdi. Tek hedefimiz var, hilali yere düşürmemek için milletimizi, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmak. 1915 Çanakkale Köprüsü de işte bu yolda attığımız adımların en önemlilerinden biri. Çünkü stratejik önemi çok büyük. İstanbul Boğazı'nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştirecek" dedi.

'2023 HEDEFLERİMİZE ULAŞMADA BÜYÜK ÖNEME SAHİP'

"Tamamlandığında ülkemizin önemli hizmet, sanayi ve turizm firmalarının bulunduğu Trakya ve Batı Anadolu Bölgesi'nde ekonomik anlamda büyük ivmelenmeye sebep olacak. Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri ve özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen yük hareketlerinin hızlı bir şekilde Ege, Batı Anadolu ve Batı Akdeniz'e inmesini sağlayacak" diyen Bakan Turhan, şöyle devam etti:

"Feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle 1 saat süren Çanakkale Boğazı'ndan seyahat süresinin 4 dakikaya kadar da indirecek. Nüfus ve ekonomi bakımından Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'un ülkemizin tarım ve sanayi bölgelerine otoyolla bağlanması, İstanbul ve bağlantılı illerin değerini artıracak, önemli sosyo-ekonomik katkılar sağlayacak. Proje, ihalesi tamamlanan ve planlanan diğer otoyollar ile birlikte değerlendirildiğinde, özellikle Ege, İç Anadolu'nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgeleri ile Trakya/Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında, İstanbul Boğaz Geçişi'nden bile önemli bir alternatif olacak. Otoyolun Balıkesir civarında Gebze-İzmir Otoyolu'na bağlanması ile İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri ile arasındaki mesafe kısalacak ve turizm sektöründe gelişmeye önayak olacak. Özellikle dış ticaret ve turizm bakımından 2023 hedeflerimize ulaşmada büyük öneme sahip olacak."

'DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK'

Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile entegrasyonunu Çanakkale Köprüsü'nün sağlayacağını belirten Bakan Turhan, "Bir mühendis olarak şunu da belirtmekte fayda görüyorum ki; bu köprünün stratejik önemi olduğu gibi mühendislik açısından da büyük önemi bulunuyor. Tam tamına 2 bin 23 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak. Toplam uzunluğu ise yan açıklıklar ve viyadükleri ile birlikte 4 bin 608 metreyi buluyor. Yüksekliği ise 3'üncü ayın 18'ini temsilen yaklaşık 318 metre olacak. Bu özellikleri ile dünyanın sayılı projelerinden birisi. Bununla birlikte dünyanın en yüksek mühendislik ve estetik tasarım örneklerinden birisi olacak" dedi.

Projenin ihalesini yaptıklarında, hedeflerinin köprüyü 2023 yılı Mart ayında hizmete vermek olduğunu beliren Bakan Turhan, "Ancak ülkemiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmemiz açısından bu projenin daha erken bir zamanda bitmesi bizler için önemli. Bu noktada da yüklenici firma da bu projenin öneminin farkında olarak hızla çalışıyor. Avrupa ve Asya kesonda çelik şaft montaj çalışmaları tamamlandı. Ayrıca çelik kule blok imalatları ve ana kablo İmalatları devam ediyor. Asya ve Avrupa ankraj imalatları, Avrupa ve Asya yaklaşım viyadüğünde kazı çalışmalarına da devam ediliyor. Asya ankraj bölgesinde deniz tahkimat çalışmaları tamamlandı. Malkara kavşağı ile Koru arasındaki kesimlerde toprak işleri ve sanat yapıları çalışmalarına da devam ediliyor. Avrupa kule keson temelini bu ayın başında batırdık. Asya kule keson temelini ise şimdi sizlerin huzurunda yüzdürerek batırıyoruz. Yakın zamanda köprünün ayaklarının yükseldiğini de görmeye başlayacağız. 2022 yılı 18 Mart'ında da bu dev projeyi tamamlayarak hem, dünyanın en geniş orta açıklıklı boğazını Türkiye'ye kazandıracağız, hem de Çanakkale'nin siluetini tekrar şekillendirmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Şuna da inanıyorum ki; 1915 Çanakkale Köprüsü, dev bir proje olmasının ötesinde; Türkiye'nin aydınlık yarınlarının da bir kanıtı niteliğindedir" diyen Bakan Turhan, şöyle devam etti:

"Ülkemizi onlarca yıl geriye götürmek isteyen; özgürlüğümüze, geleceğimize ket vurmak isteyenlere de bir gözdağıdır. Hükümetimizin; milleti için yatırım yapmaya, hizmet getirmeye, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağının; Türkiye'nin bölgenin lider ülkesi olacağının, en büyük göstergesidir. Bu vesileyle bu büyük projenin bu noktaya gelmesinde kuruluşumuza her türlü desteği sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimizin değerli üyelerine, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün çalışanlarına ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Ülkemizin bu kıymetli prestij projesinin tamamlanarak bir an önce hizmete sunulması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Konuşmanın ardından Bakan Turhan, telsiz ile kule kesonlarındaki görevlilere batırma işlemini başlatmaları için talimat verdi. Beraberindekiler ile birlikte butana basarak, kule kesonunun batırma işlemini başlattı. Bakan Turhan ve Yardımcısı İskurt'a köprünün yapımında kullanılan çeliğin ilk kesilmiş parçasından yapılmış plaket takdim edildi. Bakan Turhan'ın, anı defterini imzalamasıyla tören sona erdi.

TEMEL İÇİN DENİZ İÇERİSİNE 367 DEMİR KAZIK ÇAKILDI

Köprünün deniz altındaki temelinin zemin iyileştirilmesi için Avrupa yakasında 192, Asya yakasında ise 165 olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapında demir kazık denize çakılmıştı. Kule kesonlarının batırılması ardından bundan sonraki aşamada ise, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule montajına başlanacağı öğrenildi.

AVRUPA KULE KESONU DAHA ÖNCE BATIRILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenleri için geldiği Çanakkale'de, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü sınırlarındaki şantiyesinde çalışmaları incelemiş, ardından da çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören düzenlenmişti. Köprü inşası için çalışmalar sürerken, 4 çelik şaftın ıslak havuzda bulunan ve her biri futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonları üzerine montajı yapıldı. Çelik şaft montajı tamamlanan 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, 9 Mayıs günü deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmıştı. Avrupa ayağı kule kesonunu batırma işlemi iki gün sürmüştü.

MARMARA'YI EGE'YE BAĞLAYACAK

Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2 x 3 trafik şeritli olacak. Yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülen köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Asya yakasına ait kule kesonunu batırma işleminin yarın saat 19.00'a kadar süreceği öğrenildi. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Bolu'dan Ankara'ya yürümeyi planlıyoruz

BOLU Belediyesi'nde işten çıkarıldıktan sonra 31 gündür belediye önünde oturma eylemi yapan işçilere Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bolu'ya gelerek destek verdi. Arslan, işçilerin işe geri alınmaması halinde sendika olarak Ramazan Bayramı'ndan sonra Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi önüne kadar yürüyüş yapmayı planladıklarını söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağı yönünde söz verdikten sonra taşeron olarak belediyede istihdam edilen 97 işçinin görevlerine, geçen 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, 31 gündür Bolu Belediyesi binası önünde kurdukları çadırda oturma eylemini sürdürüyor. İşten çıkarılan işçilere Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan Bolu'ya gelerek destek oldu. Mahmut Arslan, burada yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün itibariyle Hak-İş'e bağlı sendikalarımızda 12 bin 900 arkadaşımız sendikalarından istifa ettirilmiştir. Baskılar devam etmektedir. İşin en ilginç tarafı henüz toplu sözleşmelerin müzakereleri devam ederken, toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken bunlar yapılıyor. Bir yönüyle de işçiler toplu sözleşmesiz bırakılarak mağdur edilmek isteniyor. Bunu yapanlar ağırlıklı olarak CHP'li ve HDP'li belediyeler. Şu anda karşılaştığımız tablonun büyük çoğunluğunu bunlar oluşturmaktadır. Milletin önünde söyledikleri ile yaptıklarının birbirlerine uymadıklarını geçmişte de yaşadık. Ama tekraren ifade ediyorum ki sayın Kılıçdaroğlu'nun ve sayın HDP yetkililerinin söyledikleri sözlerin arkalarında durmalarını istiyoruz. CHP'li ve HDP'li belediyelerde üyelerimize yönelik bu baskıların bu tehditlerin sayın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bu söyledikleriniz arkasında durmanızı istiyoruz. Taahhütlerinizi yerine getirmenizi istiyoruz."

RAMAZAN BAYRAMI'NDAN SONRA ANKARA'YA YÜRÜME PLANI

Mücadelelerini işçiler geri işe alına dek sürdüreceklerini belirten Mahmut Arslan, Ramazan Bayramı'ndan sonra Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatmayı planladıklarını belirterek, "Bu işçilerimiz işine dönene kadar, işlerine kavuşana kadar Hak-İş olarak, Hizmet-İş olarak bu mücadeleyi bırakmayacağız. Amacımız işimize, aşımıza sahip çıkmak veya yeniden dönmektir. Belediye başkanımız bizi duyarsa, bizi anlarsa, bizi görüp adım atarsa, bu arkadaşlarımız işe geri dönerse buradaki çadırı biz törenle kaldırırız. Ama bu yapılmazsa Sayın Kılıçdaroğlu'nun her zaman yaptığı gibi kamuoyuna verdiği güzel güzel mesajlardan bir tanesi de Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşüydü. Günlerce devam etmişti. Adalet istiyoruz diye. Biz de Bolu Belediyesi'nde adalet istemek, arkadaşlarımızın haklarının verilmesini ve bu haklarıyla işe dönmelerini sağlamak adına gerekirse planladık inşallah. Bu süreci Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüyerek Cumhuriyet Halk Partisi önünde bu yürüyüşü tamamlamak üzere plan yapıyoruz. Asla teslim olmayacağız. Asla bunların baskılarına boyun eylemeyeceğiz. Bunların işçi ile, emek ile alınteri ile, insan hakları ile alakalarının olmadığını bir kez daha gördük. Bu sahte sözlerin, sahte demokratik lafların kamuoyunu aldatmaya yönelik söylenen bütün sözler burada ortaya çıkmış oluyor. Sayın belediye başkanını buradan son kez uyarıyoruz; "Gel yanlış yapma" diyoruz. Bu adamlar gerçekten gözlerini karartmışlar. Bunlardaki hınç, bunlardaki nefreti anlamak mümkün değil. O kadar büyük bir nefret, o kadar büyük bir suçlama ile geliyorlar ki arkadaşlarımızın kendilerine meramlarını anlatmasına izin vermiyorlar. İşçilerle bile muhatap olmuyorlar." dedi.

Çerkez sürgünü için denize karanfil bıraktılar



ANAVATANLARI Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin 155'inci yıl dönümünde Çerkezler, Samsun'da Karadeniz'e karanfil bıraktı, atalarını andı.

İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Liman İçi Sahil Sevgi Yolu'nda bir araya gelen Çerkez platform üyeleri, '21 Mayıs 1864, 155. yıl' yazılı çelenkle yürüyüş yaptı. Samsunum 1 gemisinde bulunan bir grup platform üyesinin sürgünün temsili olarak karaya inişi de yaptığı etkinlik, Samsun Çerkez Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz'ın 2 ağıt söylemesi ile son buldu. Platform adına açıklamalarda bulunan Sinan İnan, Çerkez soykırımının 155'inci yılında Samsun sahilinde buluştuklarını söyledi. İnan, "Başta Çarlık Rusyasının emperyalist politikalarına kurban edildik" dedi. Konuşmanın ardından Karadeniz sahiline geçen platform üyeleri, denize karanfil bıraktı.



Ağıla giren köpekler, 18 küçükbaş hayvanı telef etti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ağıla giren sokak köpekleri, 18 koyun ve kuzuyu telef etti, 20'sini de yaraladı.

Yüksekova'da sabah saatlerinde, Güngör Mahallesi Kuruköy mevkiinde bulunan Kerem Öğmen ve Eyüp Deniz'e ait ağıla giren sokak köpekleri, koyun ve kuzulara saldırdı. Köpekler, 18 hayvanı telef etti, 20'sini ise yaraladı. Yaralı hayvanlara, Yüksekova Belediyesi veteriner hekimi müdahale etti.

Mahalle sakinleri, yetkililerden sokak köpeklerine çözüm bulmaların istedi.

Eşinin balmumu heykeline sarılarak hasret gideriyor

GİRESUN'un Görele ilçesinde oturan Mürteza Kuğuoğlu, müze ziyaretinden esinlenip 6 yıl önce kaybettiği düşkün olduğu babası Mahmut Kuğuoğlu'nun (76) balmumu heykelini yaptırdı, evin başköşesine oturttu. Eşinin balmumu heykeline sarılan Emine Kuğuoğlu da vefat eden hayat arkadaşına hasret gideriyor. Heykel, eve gelen kimi misafirleri şaşırtırken, kimileri de canlı sandıkları heykelin elini sıkmak için yanına gidiyor.

Görele ilçesi Şahinyuva köyünde yaşayan Mürteza Kuğuoğlu'nun 6 yıl önce babası Mahmut Kuğuoğlu hayatını kaybetti. Çok düşkün olduğu babasının ölümüne üzülen Mürteza Kuğuoğlu, bir müze ziyaretinden esinlenerek geçen yıl babasının balmumu heykelini yaptırmaya karar verdi. Bursa'da özel bir şirkete fotoğraf ve boy ölçülerini veren Kuğuoğlu, babasının balmumu heykelini yaptırdı. Kuğuoğlu, köydeki evine getirdiği babasının balmumu heykeline kıyafetlerini de giydirerek evin salonunda yer alan sedire oturttu. Mahmut Kuğuoğlu'nun balmumu heykelinin yanına hayattayken kullandığı kavalı ve bastonu da konuldu. Eşinin balmumu heykeline sarılan Emine Kuğuoğlu da vefat eden hayat arkadaşına hasret gideriyor. Eve gelen misafirler karşılaştıkları balmumu heykelini karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Bazı misafirler canlı sandıkları heykelin elini sıkmak için yanına gidiyor, bazıları da fotoğraf çektiriyor.

'AMCA RAHATSIZ MI? NİYE KONUŞMADI' DİYENLER OLUYOR'

Babasının yörenin sevilen simalarından biri olduğunu anlatan Mürteza Kuğuoğlu, babasına çok düşkün olduğunu belirterek onu yaşatmak istediğini söyledi. Bu amaçla babasının balmumu heykelini yaptırdığını anlatan Kuğu, "Heykeli evimizin baş köşesine yerleştirdim. Ona bakarak hatıralarımızı yad ediyoruz. Aslında o bizim gönlümüzde duruyor, orada sadece kalıp olarak yer alıyor. Bazen evin dışına çıkartıyorum. Bizi tanımayanlar heykeli gördüklerinde gerçek sanıyor. Hatta selam verip 'Amca rahatsız mı? Niye konuşmadı?' diyenler oluyor. Şaşırıyorlar. Canlı zannedip, yanına kadar gidip el uzatanlar bile oldu" dedi.

'EŞİMİN HEYKELİNE BAKIP, HASRET GİDERİYORUM'

10 çocuk annesi Emine Kuğuoğlu (80) da oğlunun babasının balmumu heykelini yaptırdığını belirterek "Kendi evine koydu. Bende arada gelip oğlumun evinde eşimin balmumu heykeline bakıyorum. Tabii çok hüzünleniyorum. Sürekli burada kalamıyorum. Kalsam vefat eden eşimi sürekli gördüğüm için buna dayanamam. Arada gelip kıyafetlerine, kendisine bakarak hayat arkadaşıma özlem gideriyorum. Komşularım gelince çok şaşırıyorlar. Korkanlarda oluyor. Bizde durumu açıklıyoruz" diye konuştu.

Üniversite öğrencileri, köy okuluna kütüphane ve oyun alanı kurdu

İSTANBUL'dan gelen üniversite öğrencileri Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki köy okuluna kütüphane ve oyun alanı kurdu. Öğrenciler, kütüphane ve oyun alanının yapıldığı binaya ise geçen yıl kalp krizi sonucu yaşamını yitiren arkadaşlarının adını verdi.

İstanbul İstinye Üniversitesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl düzenli olarak bir köy okulunda yaptıkları yardım kampanyasını bu yıl Sandıklı'ya bağlı Çiğiltepe İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Öğrenciler çalışma kapsamında eskiden lojman olarak kullanılan okul bahçesinde atıl durumdaki 70 metrekarelik tek katlı binanın tadilatını yaptı. Berberinde getirdikleri çeşitli oyuncak, temizlik malzemesi ve kütüphane oluşturmaya yetecek sayıda hikaye kitaplarını okula bağışlayan öğrenciler, binada kütüphane ve oyun alanı oluşturdu. Öğrenciler gün boyu okul bahçesinde öğrencilerle futbol, basketbol ve çeşitli orta oyunları oynadı. Öğrenciler binaya ise daha önceki sosyal sorumluluk projelerinde özverili çalışma yürüten ancak kalp krizi sonucu yaşamını yitiren arkadaşları Aysu Uyanık ve Aylin Koloğlu'nun adını verdi.

Projeye katılan Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Melike Bağcı, "Okulumuz öğrenci merkezi ve öğrenci kulüpleri olarak, her yıl belirlediğimiz okullara yardım kampanyası düzenliyoruz. İşbirliği içerisinde belirlenen köy okuluna temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi, kitap ve oyuncak gibi yardımlarda bulunuyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız bu konuda çok duyarlı, her sene buna benzer çeşitli kampanyalar düzenliyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki o tebessümü görmek bizim için her şeye değer" dedi.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğrencisi Melike Tutku Saral, "Çiğiltepe okulumuzu proje okulumuz olarak seçtik. 421 kilometre geldik okulumuzdan buraya. Geçen yıl vefat eden arkadaşlarımız Aysu Uyanık ve Aylin Koloğlu'nun adına burada bir kütüphane ve oyun odası kurmayı proje haline getirdik. ve biz bunu her sene düzenli olarak yapıyoruz. 421 kilometreyi bu çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek için geldik ve bu bizim için her şeye değer" diye konuştu.

Çiğiltepe İlkokulu'nun minik öğrencileri adına Sultan Manav ve Mehmet Enes Temiz, hediyeler için üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, "Üniversiteli abilerimiz, ablalarımız, kitap ve oyuncaklar getirmiş. Hepsi birbirinden güzel. Bizim yüzümüzü boyadılar, eğlendirdiler. Hepsine çok teşekkür ederiz" dediler.

Çiğiltepe İlkokulu Müdürü Ahmet Ali Şahin de "Okulumuzun eksiklerini giderdiler. Okulumuza kütüphane ve oyun alanı kazandırmaya çalışıyoruz. Diğer eksikleri için hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

Pitbull'un saldırdığı kedi ağır yaralandı (2)

ÖZEL BİR KLİNİKTE TEDAVİ ALTINDA

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sahibi tarafından gezintiye çıkarılan pitbull cinsi köpeğin ısırarak yaraladığı sokak kedisinin tedavisi sürüyor. Bölgedeki esnafın 'Kömür' adını verdiği ve beslediği kedi, yaralandıktan sonra özel bir kliniğe götürülüp tedaviye alındı. Konuyla ilgili konuşan Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, "Kömür, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin ağzından, sahibi bile Kömür'ü alamadı. Çok kötü şekilde yaralandı. Köpeğin ağızlıksız çıkarılması bu olaya yol açan en büyük etken. Kedinin çenesiyle birlikte birçok yerinde kırık var. Yaşam mücadelesi veriyor. Her yerinde diş izleri var ve her tarafı parçalanmış. İnşallah çabalarımızla onun hayatta kalmasını sağlayacağız. Bu saldırılar ne ilk ne de son olacak. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor" dedi.

'HAYATTA KALMASI MUCİZE'

Veteriner hekim Mehmet Çağrı Çağla ise, "Dün gece sosyal medyadan, kedinin durumunu ben de takip ettim. Genelde bu tip olaylardan sonra kedilerin hayatta kalması büyük mucize olur. Bu kedi hayatta kalmayı başarmış. Yapılan muayenede, kan kaybının çok ciddi boyutta olmadığını gördük. Röntgende ön bacakta kırık var. Göğüs kafesinde de bir kırık var. 24-48 saat arası kritik bir süreç. Bu süreci atlatması gerekiyor" diye konuştu.

