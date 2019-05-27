DHA YURT BÜLTENİ-13

(YENİDEN)

1)MUHTARIN MİNİBÜSÜNE OKUL ÖNÜNDE SALDIRI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları köyü muhtarı Hasan Bıkmış'ın (34) kullandığı minibüse, husumetlileri tarafından okul önünde uzun namlulu tüfek ve tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda muhtar Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış (57) öldü, eşi Emine Bıkmış ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet Bıkmış yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Hazro'nun Kırmataş köyünde meydana geldi. Aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları Köyü muhtarı Hasan Bıkmış'ın kullandığı 21 BP 956 plakalı minibüs, Kırmataş İlkokulu önünde hareket halindeyken, husumetlileri olduğu belirtilen 4 kişi tarafından uzun namlulu tüfek ve tabancalarla ateş altına alındı. Saldırganlar kaçarken, yoldan çıkıp arazide duran minibüsteki sürücü Hasan Bıkmış ile babası Piresin, eşi Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış yaralandı. Silah sesleriyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Hazro ve Kocaköy ilçelerindeki hastanelere götürüldü. Acil servislerde müdahale edilen yaralılardan muhtar Hasan Bıkmış ve babası Piresin Bıkmış kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cesetleri otopsi için morga konulurken, tedavileri devam eden Ahmet ve annesi Emine Bıkmış'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Olay yeri ve hastanelerde güvenlik önlemi alan jandarmalar, gri bir otomobille kaçtıkları belirtilen olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşamını yitiren Hasan Bıkmış'ın, İzmir'de yaşayan kız kardeşini tartakladığı için kardeşlerini bu kente gönderip, eniştesini dövdürdüğü, pusuyu kuranların da eniştesinin yakınları olduğu iddia edildi.

Görüntü Dökümü

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Hazro Devlet Hastanesi

Güvenlik önlemi

Olay yeri

Tarar minibüs

- Ambulans ve güvenlik güçleri

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,

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ÜVEY BABAYA, MİNİK ABDÜLKADİR'İ DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA GÖZALTI (EK)

2)MİNİK ABDÜLKADİR'İN CENAZESİ DEFNEDİLDİ

İzmir'de, annesi Ayşe T. tarafından üvey babasının dövmesiyle hayatını kaybettiği öne sürülen 3 yaşındaki Abdülkadir Doğan için Basmane Çorakkapı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları, Abdülkadir Doğan'ın minik tabutu önünde uzun süre gözyaşı döktü. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından araca konulan cenaze, Uzundere TOKİ Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan, olay sonrasında gözaltına alınan üvey baba Bilal T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Tabuttan görüntü

Cenaze namazından görüntü

Cemaatten görüntü

Tabutun cenaze aracına konmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Tepecik Hastanesi'nin önünden görüntü

Adli Tıp'tan görüntü

Muhabir Davut Can'ın anonsları

(Haber: Davut CAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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3)DENİZLİ'DE BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEDE

DENİZLİ merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı belirlenince gözaltına alınan 20 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen cuma günü, FETÖ/PDY'ye yönelik Denizli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Van, Uşak ve Bayburt'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı belirlenen işçi, öğrenci, ev kadını ve bankacı 20 kişi, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin polis eşliğinde emniyetten çıkarılmaları

Şüphelilerin midibüse bindirilmesi

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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4)ENSTİTÜ BİNASINDA ÇATI YANGINI

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölümü işletme binasının çatısı çıkan yangında zarar gördü.

Serik'e bağlı Aşağıkocayatak Mahallesi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölümü işletme binasının çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında oksijen tüpünden çıkan alevler çatıya sıçrayınca, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangını gören çalışanlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Yangın neticesinde çatının bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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Yangından detay

(Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

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5)EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDEN KOCA, 'ALLAH ÖLÜMÜN HAYIRLISINI VERSİN' DEMİŞ

KAYSERİ'de, eşi Zeynep'i (78) av tüfeği ile öldürüp, aynı tüfekle yaşamına son veren Mehmet Katan'ın (78), ölmeden önce yakınlarına sürekli "Allah ölümün hayırlısını versin" dediği öğrenildi. Çocukları olmayan ve oturdukları müstakil evi bir kaç yıl önce vakfa bağışlayan çiftin cenazesi, toprağa verildi.

57 yıllık evli Zeynep ve Mehmet Katan'dan 5 gündür haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde çiftin, merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Sultan Sokak'ta oturdukları eve gitti. Yakınları, bahçeye girdiğinde Katan çiftini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Zeynep Katan'ın 3 yerinden, Mehmet Katan'ın ise karnından vurulduğu saptandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, Mehmet Katan'ın, eşini av tüfeği ile ateş ederek öldürüp, daha sonra aynı tüfekle kendini karnından vurarak yaşamına son verdiği belirlendi. Evde yapılan incelemede de eşyalarda herhangi bir dağınıklık veya şüpheli başka bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

EVİNİ BAĞIŞLAMIŞ

1990 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir okulda hademelik yaptıktan sonra emekliliğe ayrılan Mehmet Katan ile eşinin çocukları olmadığı öğrenildi. Birkaç kez Umre'ye giden ve oturduğu müstakil evi de birkaç yıl önce bir vakfa bağışladığı öğrenilen Katan çiftinin ölümü, akrabalarını üzdü. Olayın şokunu yaşayan yakınları, Mehmet Katan'ın kendilerine her zaman "Allah ölümün hayırlısını versin" dediğini aktardı.

Katan çifti, sabah saatlerinde Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın gerçekleştiği müstakil evden görüntü

-Devlet Hastanesinden görüntü

-Genel detay

Süre: 1.40-203 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

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6)BBP LİDERİ DESTİCİ: DARBELERİ LANETLİYORUM

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici "Bütün darbeleri kınıyorum, lanetliyorum. Çünkü darbeler Türk Milletine, Türkiye'ye kaybettirmiştir, onlarca yıl bizi geriye götürmüştür, ilerlememizi, kalkınmamızı engellemiştir" dedi.

Bir takım programlara katılmak üzere Sivas'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Helikopter Şehitliğini ziyaret etti. Destici, BBP İl eski Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, belediye meclis üyesi adayı Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş'in mezarlarını ziyaret ederek, dua etti. Destici, daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu'nun mezarını da ziyaret etti. Mezarlık çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasındaki hukuki süreçler hakkında bilgi verdi. Destici "Bu şehadet süreci ile ilgili hukuki süreç devam ediyor. Daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yüksek dereceli memurlar ile ilgili verilen takipsizlik kararı girişimlerimiz sonucu sayın adalet bakanımızın, bakanlığımızın kamu yararına bozma isteği üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca tekrar görüşüldü, değerlendirildi, takipsizlik kararı kaldırıldı ve çok soruşturma çok hızlı bir şekilde tamamlanarak iddianame hazırlandı. Mahkeme açıldı geçtiğimiz cuma günü de ilk duruşması gerçekleştirildi. Kahramanmaraş'taki ana dosyadaki takipsizlik kararı da kaldırıldı. Orada da önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanacak ve şüpheliler ile ilgili tekrar mahkeme süreci başlayacak. Göksün'da da helikopter üzerindeki cihazları sökenler ve alanlarla ilgili bir mahkeme vardı. Partimizi ve aileleri bu mahkemeye müdahil etmemişlerdi. Girişimlerimizle o davaya da partimiz ve aileler müdahil edildi. Bütün mahkeme süreçlerini takip ediyoruz ve inşallah bütün şüpheler giderilip mesele aydınlatılıncaya kadar, burada hatası, ihmali, kusuru, kastı olanlar hukuk içerisinde yargı önüne çıkarılıp hak ettiği cezayı alana kadar mücadelemiz sonuna kadar sürecek" dedi.

'DARBELERİ LANETLİYORUM'

27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeni ile de açıklamalarda bulunan Destici, darbelerin Türkiye'yi onlarca yıl geriye götürdüğünü ifade ederek "Biz BBP olarak darbe kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın bunun karşısındayız. BBP kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu hususta bayraklaşan sözü 'Namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmam' olmuştur. BBP hep bu şiarla hareket etmiştir ve BBP hareketi 28 Şubat'ta da, 27 Nisan'da da ve en son 15 Temmuz'da da girişilen bütün darbe kalkışmalarına karşı sonuna kadar karşı durmuştur. En son 15 Temmuz'da da BBP Genel Başkanı, arkadaşlarıyla beraber Ankara sokaklarında darbeye karşı çıkmıştır, direnmiştir. Bütün teşkilatlarımız da o gece Sivas başta olmak üzere darbeye karşı direnmiştir. Bütün darbeleri kınıyorum, lanetliyorum çünkü darbeler Türk Milletine, Türkiye'ye kaybettirmiştir, onlarca yıl bizi geriye götürmüştür, ilerlememizi, kalkınmamızı engellemiştir. Huzurumuzu, refahımızı bozmuştur. İnşallah Türkiye bundan sonra ne post modern ne direk askeri yönden ne de 15 Temmuz gibi işgal girişimi gibi darbe kalkışmalarıyla karşı karşıya kalmasın. Bu vesile ile 27 Mayıs 1960 darbesinin darbecilerinin haksız yere idam ettiği başta merhum başbakanımız Adnan Menderes olmak üzere Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı bir kere daha rahmetle anıyorum. Rabbim bir daha ülkemize darbeler yaşatmasın. Tabi bu sadece iyi niyet temennisi ile hallolacak bir mesele değil. Bunun için gerekli tedbirlerin alınması lazım. Varsa yapılması gereken yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Demokrasimizi geliştirmemiz lazım. Hukukumuzu, adalet sistemimizi herkesin hakkını tam olarak aldığı, en zayıfın en güçlüden hakkını alabildiği bir noktaya taşımamız lazım. Bu hususta varsa eksiklerimiz giderilmesi lazım ki bir yargı reformu hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde de meclise gelecek. İnşallah bu şikayetlerin, itirazlar ve kamuoyundaki olumsuz algıların hepsini ortadan kaldıracak bir yargı düzenlemesi de inşallah meclisimize gelir diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şehitik ziyareti

-Mezarlarda dua edilmesi

-Destici'nin açıklamaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,

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7)BAŞKALE'DE 61 KİLO 443 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

VAN'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, menfez altında 61 kilo 443 gram toz esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesinden Van'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, ilçenin Albayrak Mahallesi karayolu üzerinde bulunan menfez altında, çuvallar ile birlikte bekleyen şüpheli şahsı tespit etti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerini fark eden şüpheli koşarak araziye kaçtı. Kaçan şüpheli jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramalarda ise üç çuval içerisinde 60 paket halinde 61 kilo 443 gram toz esrar ele geçirildi.

VAN,



Kaynak: DHA