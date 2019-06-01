DHA YURT BÜLTENİ - 13

İpsala'da kilometrelerce 'tatilci' kuyruğu

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini Yunanistan'da geçirmeyi tercih eden ailelerin bulunduğu araçlar, Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'nda yer yer 5 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde araçları ile yola çıkarak Yunanistan'a gitmek isteyen tatilciler, İpsala Sınır Kapısı'nda zaman zaman 5 kilometreye varan kuyruklarda saatlerce bekledi. Yoğunluğun her geçen saat daha da arttığı İpsala Sınır Kapısı'nda küçük araçlar için 2, TIR'lar içinde 1 peronda işlemlerin yapıldığı belirtildi. Bu nedenle işlemlerin çok yavaş sürdüğünü belirten, tatilciler duruma tepki gösterdi.

İstanbul'dan yola çıktığını belirten bir tatilci, "Sabah saat 10.00'da İpsala Gümrük Kapısı'nın yakınına geldik. Saat 13.00 oldu. 3 saattir çoluk çocuk bu sıcakta bekliyoruz ve sadece 500 metre ilerleyebildik. Daha önümüzde 1,5 kilometrelik yol var. Bu durumda günümüz burada geçecek. Bir çözüm bulsun yetkililer. Perişan olduk" dedi.

Sınır kapısındaki araç kuyruğunun ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Yoğunluktan görüntü

-Havadan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/İPSALA (Edirne), -

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ şüphelisi yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen aralarında meslekten ihraç edilen doktor, öğretmen ve mühendislerin bulunduğu 17 FETÖ şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla 17 FETÖ şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken Çıplak Ada açıklarında yakalandı. Şüphelilerin yanında 6 çocuk da bulundu. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler arasında FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polisler F.M.D., S.K., Ö.F.T., A.S.T., M.C., arama kaydı bulunan ihraç asteğmen H.D., ihraç edilen üsteğmen Ö.Ö., ihraç edilen öğretmenler A.K., Ş.D., H.B. ile M.D. (aktif öğretmen), ihraç edilen doktor F.B., ihraç edilen sağlık memuru S.G., ihraç edilen katip R.Ö., aranma kaydı bulunan mühendis A.D., ihraç edilen memur A.Ö. ve L.D. ile 6 çocuk olduğu belirlenmiştir" denildi.

Polis, şüphelileri yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na kaçırmaya çalışan organizatörlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-FETÖ şüphelilerinin sağlık kontrolüne götürülmesi ve emniyete getirilmesinden görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/ AYVALIK,(Balıkesir),

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Kavgaya müdahale eden polise saldırıp, tabancasını aldı

Konya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüphelilerden biri kavgaya müdahale etmeye çalışan polis memuruna bıçakla saldırarak belindeki tabancayı aldı. Diğer polislerin müdahalesiyle şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Zafer Meydanı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirine bıçakla saldırdı. Bu sırada Sinan Yolcu (30) bacağından, Yusuf Gedik (28) ise karnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, bekçi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırmak için müdahalede bulundu. Bu sırada Sinan Yolcu'nun ağabeyi Ozan Yolcu, elindeki bıçakla bir polise saldırarak belindeki tabancayı aldı. Diğer polislerin müdahalesiyle Ozan Yolcu ve yanındaki Süleyman Altan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/KONYA -

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Rastgele bir markete giren simsiz hayırsever 15 ailenin binlerce liralık versiye borcunu ödedi

Bursa'da ismi açıklanmayan bir hayırsever, düşük gelir seviyesine dahil olan vatandaşların oturduğu mahallede rastgele bir markete giderek veresiye defterinde bulunan tüm borçları ödedi. Versiye defterindeki 10 bin liraya yakın borcu ödeyen hayırsever, 15 bayram öncesi 15 ailenin yüzünü güldürdü.

Geçtiğimiz pazartesi günü, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesinde bulunan markete gelen isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, market sahibi Mehmet Fatih Karabulut'a(27), versiye defterinin olup olmadığını eğer varsa tüm borçları ödemek istediğini belirtti. Bu durum karşısında şaşkına dönen market sahibi Karabulut, veresiye defterini çıkartarak hayırsever vatandaşa verdi. Veresiye defterinde yazılı olan 10 bin lira borcu ödeyen hayırsever, hem markete borcu olan 15 ailenin hem de market sahibinin yüzünü güldürdü.

'SEVİNÇLİ VE ŞAŞKINIM'

Konuyla ilgili açıklama yapan market sahibi Mehmet Fatih Karabulut, "Geçtiğimiz pazartesi günü tanımadığım birisi gelip 'borcu olan, durumu olmayan kişilerin veresiye borcunu ödemek istiyorum' dedi. Ciddi olup olmadığını sordum ve ciddi olduğunu öğrenince borcu olan kişileri sayıp borçlarını gösterdim. Hiçbir tereddüt yaşamadan cebinden yüklü bir miktar para çıkardı. 15 ailenin 10 bin lira civarında borcunu tek seferde kapattı. Bu mübarek günlerde zor durumda olan aileler için çok iyi oldu. Bayram önü belki buraya verecekleri parayla çocuklarına kıyafet alabilir ya da okullar açılmadan önce masraflarını karşılayabilirler. Borçlu olanlar gelip borcunun kapatıldığını öğrendiğinde ise çok şaşırdılar. Bu Osmanlı döneminden duyduğumuz bir kültürdü ancak hiç şahit olmamıştım. Bu duruma çok sevindim ve çok şaşırdımö dedi.

DİĞER HAYIRSEVER KİŞİLERE ÖRNEK OLDU

Bu olayın duyulmasından sonra yardımsever insanların kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Karabulut, "Olayı daha sonra sosyal medyada paylaştığımda İstanbul'dan birisi mesaj atıp belirli sayıda erzak paketi hazırlayıp dağıtmamı istedi. Başka bir gün ise Bursa'dan yine bir hayırsever gelip bir miktar para bıraktı. Yani bu yaşadığımız olay güzel iyiliklere teşvik olmuş olduö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Bakkala gelen müşterilerden detaylar

-Alışveriş detayları

-Rutin işlemlerden detaylar

-Bakkaldan dış detay

-İşletmeci Fatih Mehmet Karabulut ile röportaj

Süre: 3.32 Boyut: 397

Haber: Muammer İRTEM/ Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,

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Bursa'da TIR iki köprü arasına sıkıştı, faciadan dönüldü

Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde bir aracın sıkıştırması ile kontrolden çıkan TIR, köprü korkuluklarına çarptıktan sonra iki köprünün arasındaki boşluğa düşerek sıkıştı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 11.15 sıralarında Yalova-Bursa karayolunda, Orhangazi'deki Orkent Köprüsü üzerinde meydana geldi. Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Arif Bektek (64) idaresindeki 34 FD 5564 plakalı TIR, Bursa istikametine doğru giderken, Emrah Erik (30) idaresindeki 77 BJ 236 plakalı hafif ticari aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.

İKİ KÖPRÜ ARASINDA SIKIŞTI

Kontrolden çıkan TIR, Orkent Köprüsü'nün demir parmaklıklarını aşarak iki köprü arasına boşluğa sıkıştı. Kaza sonrasında TIR sürücüsü Arif Bektek kamyon içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü yaklaşık 15 dakikalık bir uğraş sonrasında ekipler tarafından TIR içerisinden çıkarılarak ambulansa kondu. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü burada tedavi altına alındı.

TRAFİK ŞEHİR İÇİNE VERİLDİ

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa Karayolu Bursa istikametinde trafik durma noktasına geldi. TIR'ın kaza yerinden vinç yardımı ile kaldırılması esnasında ise Yalova-Bursa karayolu Bursa istikametindeki trafik akışı şehir içine yönlendirildi. TIR'ın köprüden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç konvoyları oluştu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Yaralının kamyondan çıkarılması

-Ambulansa taşınması, kamyon görüntüleri

-Kaza yerinin drone görüntüleri

-Trafikteki yoğunluk, kavşak görüntüsü

-Aracın kaldırılması detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

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(Özel) - Tillo'daki gizemli mezarların sırrı çözülüyor

Siirt'in Tillo ilçesinde, yüzyıllar öncesine ait gizemli mezarlar sırrını korurken, 30 dolayında mezarın restorasyonu ve kimlere ait olduğunun tespiti için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tillo Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı İdham Aydın, mezarlık alanında birçok İslam aliminin kabrinin bulunduğun belirterek, "Mezarlık çürümüşlüğe terk edilmişti. 2 yıldır devam eden kazı çalışmasıyla mezarlıklar gün yüzüne çıkarıldı" dedi.

Siirt'in Tillo ilçesinde bulunan çürümüşlüğe terk edilen mezarların gün yüzüne çıkarılması amacıyla Tillo Belediyesi'nce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan başvuru üzerine mezarlarda restorasyon ve alanda kazı çalışması başlatıldı.

Mezarlığın geçmişi 200 yıl öncesine dayandığını anlatan Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, "Fakirullah hazretlerinin torunu Sultan Memduh bu tepeye yerleşmeye karar veriyor. Burada ilmi çalışmalara başlıyor ve bölge üzerine çok ciddi bir derecede bir etkinlik yapıyor. Daha sonra bu noktaya mezarlık kuruluyor. Osmanlı döneminde sarayından Tillo ilçesine ilmi çalışmalar yapmak için insanlar geliyordu. İstanbul'un kültürünü de buraya taşıyorlardı. Buradaki mezarlık şekilleri, İstanbul'daki mezarlardan esinlenerek yapılmıştır" dedi.

Mezarlığın bakımsızlık ve çürümüşlüğe terk edildiğini anlatan Aydın, mezarlığın gün yüzüne çıkması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurduklarını söyledi. Mezarlık alanında 2 yıldır kazı çalışmasının yapıldığını anlatan Aydın, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yaptığımız müracaatlar üzerine Müzeler Genel Müdürlüğü bu mezarlıkla ilgili çalışma başlattı. 2 yıldır kazı ve restorasyon çalışması devam ediyor. Bu çalışmada mezarların başındaki bulunan sandıkların parçaları tekrar gün yüzüne çıkarıldı. Bunlar tamir etmeye başlandı. Bu mezarda yatanların kimlikleri tespit edildi ve kitap haline getirildi. İlerleyen günlerde her mezarlığın başına kimlikleri asacağız. Buraya gelen ziyaretçiler bu mezarın kime ait olduğunu öğrenebileceklerdir" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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Mezarlığın girişinden görüntü

Tillo Belediye Başkanın mezarları incelemesi

Gün yüzüne çıkarılan mezarların görüntüsü

Yer altında çıkarılan tarihi taşların görüntüsü

Beleye Başkanı ile röportaj

Yer altında çıkarılan sandukaların görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 497 MB

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,



Kaynak: DHA