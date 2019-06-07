DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BAYRAM TATİLİNİN 7 GÜNÜNDE KAZALARDA; 68 ÖLÜ, 520 YARALI



DOKUZ günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 17.00'ye kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 161 kazada, 68 kişi öldü, 520 kişi de yaralandı. Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, tatil yörelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıktı. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden olurken, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 17.00'ye kadar 161 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 68 kişi öldü, 520 kişi de de yaralandı.

Cuma günü saat 18.00'den gece yarısına kadar Van Balıkesir, İzmir, Kayseri, Konya, Kırıkkale ve Elazığ'da meydana gelen 7 ayrı kazada, 10 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin'de meydana gelen 25 kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin 2'nci günü olan Pazar; Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin'de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.

Tatilin 3'üncü günü ve Arife günü olan Pazartesi günü ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla'da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin 4'üncü günü ve Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan Salı günü, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Antalya, Kayseri, Bingöl, Gaziantep, Sinop, Çanakkale, İstanbul, Düzce, Balıkesir, Denizli, Aksaray, Sivas, Niğde'de meydana gelen 22 kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin 5'inci günü ve Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan Çarşamba günü ise 23 kaza oldu. Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak, Adana, Kocaeli, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazalarda, 13 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.

Bayram tatilinin 6'ncı günü ve Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü olan Perşembe günü Antalya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Aksaray, Hatay, Adana, Düzce, Çorum, Aydın ve Kırıkkale'de 15 kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 4 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

Tatilin 7'nci günü olan 7 Haziran Cuma günü saat 17.00'ye kadar 18 kaza meydana geldi. Gaziantep, Adıyaman, İstanbul, Adana, Erzincan, Kocaeli, Tekirdağ, Diyarbakır, Antalya, Bolu, Nevşehir, Isparta, Muğla, Konya ve Karabük'te meydana gelen kazalarda, 6 kişi öldü, 47 kişi de yaralandı.

GÜN GÜN KAZALAR

31 Mayıs Cuma (saat 18.00'den sonra) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi : 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar : 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Bayramın 1. günü): 22 kazada, 11 ölü, 88 yaralı

5 Haziran Çarşamba (Bayramın 2. günü): 23 kazada, 13 ölü, 74 yaralı

6 Haziran Perşembe (Bayramın 3. Günü ) 15 kazada, 4 ölü, 80 yaralı

7 Haziran Cuma (saat 16.30'a kadar) 18 kaza, 6 ölü 47 yaralı



DHA-Güvenlik - Türkiye-İstanbul - Cengiz YILMAZ

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2)BAYRAM TATİLİ TURİZMCİLERİN BAYRAMI OLDU

DOĞU Akdeniz'in deniz turizmi alanındaki en önemli kentlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde sahiller Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun doluluk yaşadı. Oteller, moteller, pansiyonlar yoğun talep görürken, günü birlik yat turları da büyük ilgi gördü.

Silifke ilçesinde Susanoğlu'dan Yeşilovacık sahiline kadar 9 günlük tatil nedeni ile yoğun doluluk yaşandı. Niğde, Kayseri, Gaziantep, Karaman ve Adana gibi çevre illerden gelen çok sayıda yerli turist denizin ve tatilin tadını çıkarttı.

Akyar, Atakent ve Boğsak koyları günübirlik çadır kurmayı tercih edenlerle doldu taştı. Çadırlarını deniz kenarına kurarak hem denizin hem kampın keyfini çıkaran tatilcilerin çocukları ise yine deniz sefası sürdü. Silifke Turizmi Geliştirme, Tanıtım ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Küçük, uzun tatilin turizmcilere yaraması nedeni ile otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, "Silifke sahillerinde tatilcilerin kimileri denize girip güneşlenirken kimileri günübirlik tur tekneleriyle tatilin tadını çıkartıyor. Silifke sahillerinde yoğunluktan iğne atsan yere düşmez" dedi.

Sezona bayram tatiliyle iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Başkan Küçük, "Bu yıl Silifke'de Mersin'de sezon çok erken başladı. Ramazan Bayramı tatili 9 günlük sürede turizmci yatırımların işletmelerinin tamamı dolu geçecek. Bundan sonra herhangi bir kopukluk yaşamadan sezona devam edeceğimizi öngörüyoruz. Bölgemize gelen yerli yabancı turistler için sadece deniz ve kum turizmi değil, doğa turizmi ve çeşitli etkinliklerle tatil imkanı sunabiliyoruz. Örneğin kültür gezileri, rafting turları, Jeep safariler artık revaçta oldu. Bölgemizdeki oteller tatil köyleri pansiyonlar bayram dolayısıyla yüzde 100 doluluk yaşıyorlar. Bayramdan sonra çok küçük bir düşüş bekliyoruz ama 1 hafta sonra yeniden yüzde 100 doluluk oranına geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Günü birlik yat turlarının beklenilenden daha çok talep gördüğünün kaydeden Başkan Küçük, şunları söyledi:

"Bölgemize gelen misafirlerimiz daha çok yat turlarını tercih ediyorlar. Akdeniz'in güzelliklerine tanıklık ederek birbirinden farklı koylarda yüzmek isteyenlere günübirlik hizmet veren yatlar bayramda yüzde 100 doluluk yaşadık. İlçeye bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki turizm işletmelerince düzenlenen turlara katılanlar birbirinden güzel koylarda denize girme şansının yanı sıra Tisan, Liman Kalesi ve Dana Adası gibi tarihi yerleri görme imkanı da buluyor. Turlara katılanlar gerçekleştirilen çeşitli animasyon gösterileriyle de doyasıya eğleniyor. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle turcular çifte bayram yaptı diyebiliriz. Turlara katılanlar, bölgenin bakir güzelliklerine, mavi suların eşsizliğine ve tarihin büyüsüne tanıklık ederek huzurlu bir gün geçirip, stres atıyorlar."

Görüntü Dökümü

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Sahildeki kalabalık

Denize girenler

Çadır alanından genel ve detay görüntü

Denizdeki yatlardan genel ve detay

Yatta eğlenenlerden görüntü

Bir tatilci ile röp.

Dernek başkanı Ali Küçük'ün açıklaması

(BOYUT: 467,17 MB) (SÜRE: 4,10DK)

Haber-Kamera: Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),

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3)YÜKSEKOKULDAN MEZUN OLAN ŞEHİT ANNESİNİN, FAKÜLTE HAYALİ

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 3 yıl önce PKK'le teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın (33) Mersin'de yaşayan annesi Ayla Çiğa (58), geçen hafta Toros Üniversitesi Aşçılık bölümünü bitirdi. Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girerek Turizm Fakültesi'ni kazanmayı hedefleyen şehit annesi Çiğa, "Okulu bahçesine girdiğim zaman, 'İşte benim yerim burası' dedim. Bundan sonra Ayla'ya durmak yok, okumak istiyorum" dedi.

Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa, 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olduktan sonra, babası Yaşar Çiğa da kalp krizinden yaşamını yitirdi. 3 ay arayla oğlunu ve eşini kaybeden Ayla Çiğa, şehit oğlunun 'Sen üniversite okumalısın' sözleri üzerine 2017'de sınava girip Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü burslu olarak kazandı. Ayla Çiğa, geçen hafta düzenlenen törenle diplomasına kavuştu. Onlarca genç öğrenci ile birlikte mezuniyet sevinci yaşayıp kep fırlatan şehit annesinin şimdilerde yeni bir hedefi var. Eğitimini 4 yıllığa tamamlamak isteyen Ayla Çiğa, 30 Haziran'da yapılacak olan DGS'ye girecek. Bu önemli sınav için çalışmalarına evladından kalan emanetlerin önündeki masada devam eden Ayla Çiğa, sınavı başarı ile geçip Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ne yerleşmeyi ve akademik kariyerini sürdürmeyi amaçlıyor.

"AYLA'YA DURMAK YOK'

Okula ilk girdiği günü ve hedeflerini anlatan Ayla Çiğa, "İlk gün herkes baktı, şaşırdı, 'Hocam' dedi. Hatta sınavlara gireceğim zaman çocuklar beni gördüklerinde toparlanıyorlardı 'Hoca geliyor' diyerek. 'Ben de sizin gibi öğrenciyim' diyordum, şaşırıyorlardı. Sonra herkes tanıdı, saygı ve sevgi gösterdiler. Ben okulu çok seviyorum. Okula girdiğimde, 'İşte benim yerim burası. Ben buradan başka bir yerde yaşayamam' dedim. Ondan sonra Ayla'ya durmak yok" diye konuştu.

'ÖLSEM GAM YEMEM'

Yaşadığı acılara rağmen ezilmemek ve yıkılmamak için çaba gösterdiğini vurgulayan Ayla Çiğa, şunları söyledi:

"Mersin Üniversitesi 4 yıllık Gastronomi Bölümü'nü istiyorum. Açık öğretimden Otelcilik ve Konaklama bölümünü istiyorum. Beraber 2 tane 4 yıllık olursa üniversite bitirmeyi hedefliyorum. Dersler beni zorlamıyor, seviyorum. Hatta bir şeye üzüldüğüm zaman ders çalışıyorum. Bakıyorum ki ders çalışıyorum. Üzüntüyü unutmuş derse odaklanmışım. Benim hayat parçam oldu. Bunun güzelliğini anladım, hissettim. O yüzden de okumak bana ilaç gibi geliyor."

Görüntü Dökümü

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Şehidin mezarından genel ve detay görüntüler

Ayla Çiğa'nın dua etmesi

Mezuniyet törenindeki konuşması

Diplomasını alması ve kep fırlatılması

Ayla Çiğa'nın evladının emanetleri önünde ders çalışmasından genel ve detay görüntüler

Diploması ile genel ve detaylar

Ayla Çiğa ile röportaj

SÜRE: 04'15" BOYUT: 462 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

Kaynak: DHA