DHA YURT BÜLTENİ-13

Tunceli'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (EK)

1)VALİLİKTEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Tunceli Valiliği'nce, merkez kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda PKK'lı 5 kadın teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Vali Tuncay Sonel'in, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte yerinde koordine ettiği operasyonda toplam 5 Kalaşnikof tüfek, 2 telsiz ve çeşitli doküman ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Tunceli merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 5 kadın terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

JÖH TİMLERİ ARAZİDE 15 GÜN TAKİP YAPTI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teçhizatlarıyla etkisiz hale getirilen kadın terörist grubunun, bölgeye sızan JÖH timlerinin arazide gizlenip, 15 günlük takiple tespit edildikleri belirtildi. Kutuderesi bölgesinde etkisiz hale getiren terörist grubunun eylem hazırlığında olduğu ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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Operasyon bölgesi

Görüntülenen teröristler

Vali ve komutanların bölgeye gelmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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2)BAYRAM TATİLİNDE 8 GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 86 ÖLÜ, 618 YARALI

DOKUZ günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 16.30'a kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 192 kazada, 86 kişi öldü, 618 kişi de yaralandı.Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, tatil yörelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıktı. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden olurken, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 16.30'a kadar 192 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 86 kişi öldü, 618 kişi de yaralandı.

* Cuma günü saat 18.00'den gece yarısına kadar Van Balıkesir, İzmir, Kayseri, Konya, Kırıkkale ve Elazığ'da meydana gelen 7 ayrı kazada, 10 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.

* Bayram tatilinin ilk günü olan Cumartesi; Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman, Düzce İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük, Malatya ve Mersin'de meydana gelen 25 kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 2'nci günü olan Pazar; Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin'de meydana gelen 23 kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.

* Tatilin 3'üncü günü ve Arife günü olan Pazartesi günü ise Karabük, İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Osmaniye, Antalya, Çorum, Tokat, Şanlıurfa, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Kütahya, Manisa, Zonguldak, Niğde ve Muğla'da meydana gelen 28 kazada, 11 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 4'üncü günü ve Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan Salı günü, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas, Mersin, Kahramanmaraş, Antalya, Kayseri, Bingöl, Gaziantep, Sinop, Çanakkale, İstanbul, Düzce, Balıkesir, Denizli, Aksaray, Sivas, Niğde'de meydana gelen 22 kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı.

* Bayram tatilinin 5'inci günü ve Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan Çarşamba günü ise 23 kaza oldu. Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak, Adana, Kocaeli, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazalarda, 13 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.

* Bayram tatilinin 6'ncı günü ve Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü olan Perşembe günü Antalya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Aksaray, Hatay, Adana, Düzce, Çorum, Aydın ve Kırıkkale'de 15 kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 4 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

* Tatilin 7'nci günü olan 7 Haziran Cuma günü 22 kaza meydana geldi. Gaziantep, Adıyaman, İstanbul, Adana, Erzincan, Kocaeli, Tekirdağ, Diyarbakır, Antalya, Bolu, Nevşehir, Isparta, Muğla, Konya, Karabük, Düzce, Kütahya, Burdur ve Kırıkkale'de meydana gelen kazalarda, 7 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı.

* Tatilin 8'inci günü olan 8 Haziran Cumartesi günü saat 16.30'a kadar ise 27 kaza oldu. Çorum, Sivas, İstanbul, Konya, Mardin, Karaman, Sinop, Elazığ, Adıyaman, Antalya, izmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Aydın, Kütahya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Trabzon ve Diyarbakır'daki kazalarda, 17 kişi öldü, 87 kişi de yaralandı.

Cengiz YILMAZ/İSTANBUL,

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3)BAYRAM DÖNÜŞÜ BOLU GEÇİŞİ RAHAT

RAMAZAN Bayramı tatili dönüşünde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde hafif trafik yoğunluğu yaşansa da ulaşımda aksama olmuyor. Tatilciler, 9 günlük bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için önceki günden itibaren yollara çıktı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde başlayan yoğunluk dün ve bugün etkisini azalttı. Bugün boyu yollarda hafif bir yoğunluk olduğu gözlendi. Trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikte bu akşam saatlerinde ve yarın da yoğunluk bekleniyor, ancak durma ya da aksaklık beklenmiyor.

Görüntü Dökümü

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-Yollardan görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.02-Boyut: 118 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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4)4 KİŞİNİN YANDIĞI FABRİKA YANGININDA 4 KİŞİ ADLİYEDE

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, alev alev yanan fabrikada 4 işçinin ölmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada gözaltına alınan fabrika sahibi, aynı tesiste bulunan başka firmanın sahibi ile yabancı uyruklu işçileri temin eden 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Ramazan Bayramının 3'ncü günü Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikası alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin 4,5 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İçeri girildiğinde 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi. 3 Suriye ve 1 Afgan uyruklu işçinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 kişinin ifadesi alında. 2 savcı yanan fabrikada incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında tekstil fabrikasının sahibi Fatih Akpınar, aynı fabrikada bulunan başka bir firmanın sahibi Mahmut Genç gözaltına alındı. Yabancı uyruklu işçilerin fabrikada nasıl çalıştırıldığı ve nasıl getirildikleri araştırıldı. Alınan ifadeler doğrultusunda yabancı uyruklu işçileri temin eden Mahmoud Adulal ve Fırat Akbaş gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından 4 kişi bugün öğle saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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4 kişinin araçlardan çıkarılması ve adliyeye götürülmeleri

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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5)ANIZ ATEŞİ PLASTİK KASA ATÖLYESİNİ YAKTI

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir tarlada anız yakmak için yakılan ateş, yakındaki bir plastik kasa atölyesine sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, maddi hasar oluşan atölyedeki 1300 plastik kasa kullanılmaz hale geldi. Bugün saat 15.30 sıralarında, Baklacı Mahallesi'ndeki bir tarlada anız ateşi yakıldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak yanındaki bir şirketler grubuna ait üzüm işletmesinin plastik kasa atölyesine de sıçradı. Kolay tutuşan plastik kasalar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Atölye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekileri, su sıkarak 1 saatlik çaba sonucunda alevleri, üzüm işletmesine ve çevredeki diğer yapılara ulaşmadan güçlükle söndürdü. Sigortası olmadığı öğrenilen atölyede maddi hasar oluşurken, 1300 plastik kasa kullanılmaz hale geldi.

CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da olay yerine gelen yangın hakkında bilgi aldı.

Firma yetkilisi Osman Çapkınoğlu, zararlarının büyük olduğunu belirtip, "Tek tesellimiz can kaybının olmaması" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntü

-Kalyoncu Grup yetkilisi Osman Çapkınoğlu ile röp.

-Olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi alan CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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(ÖZEL)

6)YAZAR NURİ PAKDİL, HASTANEYE KALDIRILDI

YAZAR Nuri Pakdil (85), geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Sol kalçası kırılan Pakdil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yazar Nuri Pakdil, dün kaldığı otelde yere düştü. Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Pakdil'in yapılan muayenesinde düşmeye bağlı olarak sol kalçasının kırdığı tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Pakdil'in pazartesi günü ameliyata alınmasına karar verildi.

Kuzeni olan Mehmet Abama, Pakdil'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Nur Bey, dün bayram münasebetiyle geldiği otelde küçük bir kaza geçirdi ama şu anda sağlık durumu gayet iyi. Pazartesi günü mevcut rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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Hastane tabelası

Hastane binası

Hastane girişi

Mehmet Abama ile röp.

Ortopedi servisi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

G 19 MAYIS GÜNDEMİÖRÜNTÜ BOYUTU: 149 MB

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7)SULAMA KANALINA DÜŞEN İNEĞİ AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

ADIYAMAN'da, sulama kanalına düşen inek itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Bağdere köyünde Sait Çalış'a ait inek tarladan geçen sulama kanalına düştü. Çalış ve bölgedeki diğer çiftçilerin ineği düştüğü yerden kurtaramayınca itfaiyeden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ineği düştüğü yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Ekiplerin çalışması

İneğe ip bağlanması

İnek kanaldan çıkartılması

İnek sahibine teslim edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB





Kaynak: DHA