DHA YURT BÜLTENİ - 13

Tel Rıfat'ta TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (3)

CENAZE GAZİANTEP'E GÖNDERİLDİ

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, 'Zeytin Dalı' harekat alanında bulunan üsse yaptıkları tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt'un cenazesi, Kilis'teki işlemlerin ardından otopsi ve askeri tören için Gaziantep'e gönderildi.

Öte yandan saldırıda yaralanan askerlerin tedavisine Kilis Devlet Hastanesi'nde devam edildiği belirtildi.

KİLİS

Otomobil, kavşakta ekip otosuna çarptı: 1'i polis, 2 yaralı, kaza anı kamerada

UŞAK'ta, kontrolsüz kavşakta, bir otomobilin çarptığı ekip otosundaki 2 polis memurundan 1'i yaralandı. Kazada, alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlenen otomobil sürücüsü de yaralandı. Kaza anının bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

Kaza, saat 13.45 sıralarında, Kemalöz Mahallesi Şehit Alim Yılmaz Caddesi ile Aksaray Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Aksaray Caddesi'nden Yeşilköy caddesi yönüne giden İbrahim Yangıncı'nın (21) kullandığı 64 BH 548 plakalı otomobil kavşakta, devriye görevindeki Ömer Faruk Erçin yönetimindeki 64 A 4842 plakalı polis aracına yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı devrildi. Devrilen araçtaki polis memurlardan Ömer Faruk Erçin yaralanırken yanındaki meslektaşı Ali Demir ise kazayı yara almadan atlattı. Diğer aracın sürücü belgesine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlenen sürücüsü İbrahim Yangıncı da kazada yaralandı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü Yangıncı'nın 0.84 promil alkollü oduğu belirlendi. Kaza anının yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği belirlenirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TEM otoyolundaki kazada ölen anne ve çocukları toprağa verildi/ ek görüntü

Tatilin son gününde plajlar doldu

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde plajlar tatilcilerle doldu. Karadenizin serin sularına kendilerini bırakanlar, kumların üzerinde güneşlendi.

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Kandıra'nın plajlarına akın etti. Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları başta olmak üzere sahiller dolup taştı. Yazlık evlerine gelenler, otel, pansiyon ve kamp alanlarında konaklayanlarla birlikte günübirlik tatilcilerin gelmesiyle birlikte plajlarda havlu serecek yer kalmadı. Karadenizin serin sularında yüzenler, kumların üzerinde güneşlenmenin keyfini çıkardı.

İzmit'ten ailesiyle birlikte geldiğini söyleyen Hüseyin Tellioğlu, "Tatil iyi geçiyor. Deniz biraz daha sıcak olsa daha da güzel geçecek. Ama yapacak bir şey yok. Kocaeli, Kerpe'ye yakın. Ben İzmit merkezden geldim çocuklarımla beraber. Bayram tatili de güzeldi. 3 gün evdeydik. Büyüklerimizi ziyaret ettik, geçmişlerimizi ziyaret ettik. Çocuklarımızla bol bol vakit geçirdik. Son gün de buradayız." dedi.

Tatilin son gününü değerlendirmek istediklerini belirten Müzeyyen Soydaş, "Ailecek geldik. Bayram tatili için gelen misafirlerimiz vardı. Onları yolcu ettik. 1 günlük tatilde kendimizi denize atalım dedik. Gölcük'ten geliyoruz. Gayet keyifli ama deniz daha tam olarak ısınmamış. Yine de eğlendik, güzel bir gün geçirdik. Eşim ve kızımla birlikte güzel bir gün geçirdik" şeklinde konuştu.

Filipinler'den Kırıkkale'ye gelin geldi



KIRIKKALELİ Nuh Tosun (33) çalışmak için gittiği Bahreyn'de tanıştığı Filipinler vatandaşı Jenisa Ponce Berongan'la (33) ile memleketinde yapılan nikahla dünya evine girdi.

Kırıkkale'de oturan Nuh Tosun, 3 yıl önce çalışmak için Bahreyn'e gitti. Burada restoranda çalışan Nuh Tosun, bir yıl önce müşteri olarak iş yerine gelen Filipinler vatandaşı Jenisa Ponce Berongan ile tanıştı. Kısa sürede ilişki yaşamaya başlayan çift, 3 ay önce evlenmeye karar verdi. Jenisa, nikah için akrabaları ile birlikte dün uçakla Ankara'ya geldi. Burada Tosun ailesi tarafından karşılanıp, daha sonra Kırıkkale'ye geçildi. Kente ayak basar basmaz Kırıkkale Belediyesi Nikah Salonu'na giden çift, dünya evine girdi. Tosun çifti, akşam öğretmenevinde düzenlenen düğünde doyasıya eğlendi.

'AİLELERİMİZ SICAK BAKTI'

Nuh Tosun, Jenisa ile İngilizce konuşarak anlaştıklarını belirterek, Filipinli biriyle dünya evine girmekten mutlu olduğunu söyledi. Tanışma öyküsünü anlatan Tosun, "Ben Bahreyn'de restoranda çalışırken tanıştık. Sonra sürekli görüşmeye başladık, ilişkimize biraz daha devam ettikten sonra Jenisa, vizesini alarak Türkiye'ye geldi, burada da evlendik. Ailelerimiz bu duruma sıcak baktı. Bugün de düğünümüzü yaptık. Kırıkkale'de oturmayı düşünüyorüz" dedi.

Ödemiş'in en iyi kiraz ve meyve fidanı üreticisi seçildi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde bulunan Bademli Mahallesi'nde düzenlenen 50'nci Kiraz Festivali ile 17'nci Fidan Festivali'nde Ödemiş'in en iyi kiraz ve meyve fidanı üreticileri seçildi. Ödemişlilerin yoğun katılım gösterdiği festivale çevre ilçelerden de katılım oldu. Ziyaretçiler pazar yerinden alışveriş yapıp konserler ve gösterilerle keyifli vakit geçirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Bademli Mahallesi'nde bu yıl 50'incisi düzenlenen Kiraz Festivali ile 17'nci Fidan Festivali aynı anda gerçekleşti. Festival alanının yakınında kurulan pazar yerinde yöresel ürünler satıldı. Festivale Bademli Köyü sakinlerinin yanı sıra çevre ilçelerden vatandaşlar da ilgi gösterdi. Yöresel ürünlerden satın alan vatandaşlar, Ödemiş'in meşhur lezzetleri olan köfte ve sac pidesinin tadına doyamadı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Bademli Kaymakamı Fikret Dayıoğlu, Jandarma Komutanı Hüsnü Korkmaz, Ak Parti Ödemiş İlçe Başkanı Ramazan Şerif Delibalta, Ödemiş Bilumum Gıda Maddeleriyle Uğraşanlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hülya Çavuş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmaz da festivale katıldı. Ödemiş Belediye Başkanı Eriş, "Bir yer yetiştirdiği ürünlerle değer bulur ancak en büyük değer, bölgenin insanlarıdır. 100'üncü yılın en şerefli günü olan, ilk kurşunun atıldığı Ödemiş ile simgeleşmiş bu yerde, tüm şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Ürünlerimizi yetiştiren değerli çiftçilerimizi burada hatırlamaktan öte emeklerinin karşılığını almaları için festivali düzenliyoruz. Bademli mahallemiz, kiraz ve fidan üretimini tüm dünyaya tanıtma konusunda bir penceremizdir. Üreten, ürettiğini yetiştiren, fidancılıkta marka olmuş Bademlimizin daha bereketli olduğunu görmek hepimizin hakkıdır" dedi.

'EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ'

60 yıldır fidancılıkla uğraşan ve meyve fidan üretimi dalında birincilik elde eden Cahit Pişkin, "Layık olduğumuz yerde olduğumuza inanıyorum. Fidancılık bizim baba mesleğimiz ve en iyisini yapmak için elimizden geldiğince mücadele veriyoruz. Bizden sonraki yıllarda aday olmak isteyen heyecanlı arkadaşlarımıza da yenilik ve teknolojileri takip etmelerini öneriyorum. Biz tüm meyve çeşitlerinin fidanlarını satıyoruz. Şeftaliden kiraza, kayısıdan eriğe akla gelebilecek birçok meyvenin fidan satışını yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarını takip ediyoruz" diye konuştu. Kiraz yetiştiriciliği dalında birincilik ödülünü alan Kazım Kırba ise, "Şuan üretim yaptığım bahçem 7 yıllık. 230 civarında kiraz ağacı var. 30 ağaçta bir çeşitler değişiyor. Yarışmada bahçenin konumuna ve ağaçların sağlığına, sulama sistemlerine, kullandığımız ilaçlara baktılar. En çok talep edilen ve ihracata gönderdiğimiz kiraz, '0900' diye tabir ettiğimiz ziraat kirazı. Bu sene kiraz satışlarından ve pazardan memnun değiliz. Her gün fiyat düşürülüyor. Sıkıntılıyız. İyi mal yapıyoruz ama kaliteyi ayıran yok. Hepsi aynı paraya gidiyor" dedi. Tire'den festivale katılan Aynur Göreke, "Festivale ilk kez geliyorum. Bugün arkadaşımla beraber burayı gezmek istedik. Yerel festivaller her zaman çok güzel oluyor. Tire'de de çok güzel festivaller düzenleniyor. Ödemiş'in Kiraz Festivali de oldukça ünlü bir festival. Geldiğimizden beri arkadaşımla birlikte önce pazar yerini dolaştık, alışveriş yaptık. Şimdi yöresel lezzetlerle karnımızı doyurup dinleneceğiz daha sonra festivaldeki konserleri seyretmeye gideceğiz" dedi.

Ödemiş Belediyesi halk oyunları ekibinin gösteri sergilediği festivalde, yüzlerce vatandaş alandaki sandalyeleri doldururken, yer bulamayanlar da etkinliği ayakta izledi. Çocuk efelerin ve balerinlerin de dans gösterilerini sergilediği festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pop orkestrasının konseri ile sona erdi.

Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası başladı

TÜRKİYE'de ilk kez bu yıl Tunceli'de organize edilen Dünya Rafting Şampiyonası başladı. Vali Tuncay Sonel ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın, konukları, girişinde karşıladığı kentteki şampiyona için 20 ülkeden 800 sporcunun yanı sıra binlerce sporsever Tunceli'ye geldi. Kentteki konaklama merkezleri de tamamen doldu.

Türkiye'de ilk kez bu yıl Tunceli'de bulunan Munzur Çayı'nda organize edilen Dünya Rafting Şampiyonası başladı. Kosta Rika, Brezilya, Şili, Çin, Hindistan, Fransa ve İran gibi 3 kıtadan 20 ülkeden 800 sporcunun yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından binlerce ziyaretçi de şampiyona için kente geldi. Vali Tuncay Sonel ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, kente gelenleri şehir girişinde karşıladı. Ziyaretçilere çikolata ve kolonya ikram edilen karşılamada, Vali Sonel tarafından çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

KONAKLAMA MERKEZLERİ DOLDU

Karadan ve havadan güvenlik önlemlerinin alındığı kentteki otellerin yetersiz kalmasıyla yurt, pansiyon ve misafirhaneler de şampiyona için hazırlandı. Sporcu, hakem ve teknik ekibin yanı sıra şampiyonayı izlemek için binlerce kişinin kente gelmesiyle konaklama merkezleri tamamen doldu. Şampiyona, araçlarla şehir turu yapılarak başladı. Vali Sonel konvoyun başındaki minibüsün direksiyonuna, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise ön koltuklara geçti. Araçlarla oluşturulan konvoyla yapılan şehir turu sonrası kente gelenlere yönelik çeşitli geziler ve tekne turları düzenlendi.

VALİ: TUNCELİ HUZUR ŞEHRİ OLDU

Vali Tuncay Sonel, Tunceli'nin başarılı terör operasyonlarıyla huzur şehri haline geldiğini söyledi. Vali Sonel, yurtiçi ve yurtdışından gelen binlerce ziyaretçinin şampiyonaya renk kattığını belirterek, "Birkaç sene öncesine kadar terör olaylarının yaşandığı Tunceli'de, başta sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın bakanımızın desteğiyle, yine kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonlara imza atmasından sonra Tunceli huzur şehri oldu. Yapılan yatırımlarla kısa sürede Tunceli'nin çehresi değişti. ve ilkler yaşanmaya başlandı. Fikret Yardımcı başkanımızın destekleriyle şu anda Tunceli'de Türkiye Rafting Şampiyonası düzenleniyor. 20 ülkeden 800 sporcu, teknik heyet, misafirin katıldığı ve yurtiçinden, yurtdışından binlerce vatandaşımız izleyici olarak geldi. Tunceli hakikaten görsel şölene kavuştu" dedi.

DÜNYANIN HER YERİNDEN GELEN VAR

Çeşitli aktivitelerle ziyaretçilere Tunceli'nin tanıtıldığını ifade eden Vali Sonel, "Gündüz rafting yarışları, akşam halk konserleri düzenleniyor. Çünkü Brezilyadan Çin'e kadar, Şili'den Kosta Rika'ya, İtalya'dan Fransa'ya, Hindistan'a kadar dünyanın her yerinden buraya gelen misafirlerimiz var. Bunlar da memnuniyet verici. Otellerimizde yer yok. Bugün özellikle bizim illerimize gelen misafirlere ilimizin girişinde rafting federasyonu başkanımız, emniyetimizi jandarmamız çikolata ve kolonya ikram ederek misafirperverliklerimizi göstererek karşıladık. Bizler sizlerin vasıtasıyla vatandaşlarımızı Tunceli'ye davet ediyoruz. Gelsinler Tunceli'de rafting yapsınlar, su sporları, doğa sporları için müsait yerlerimiz var. ve hakikaten bir birinden güzel endemik bitkilerinden yöresel lezzetlerine kadar güzel bir ilimiz, Tunceli'ye bekliyoruz" diye konuştu.

Şampiyona, antrenmanların ardından çeşitli kategorilerde yapılacak yarışlarla 3 gün sürecek.

Haluk Levent'ten, jeotermal karşıtlarının nöbet çadırına ziyaret

AYDIN'da kurulması planlanan jeotermal santralini istemeyen ve çadır kurarak nöbet başlatan vatandaşları, ünlü şarkıcı Haluk Levent ziyaret etti. Vatandaşları dinleyen Levent, "Sizin için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gideceğim. Eyleminizi destekliyorum. Annelerimizin, ablalarımızın yanındayım" dedi.

Efeler'in Kızılcaköy Mahallesi'nde kurulması planlanan jeotermal tesisini istemeyen vatandaşlar, 15 Ağustos 2018'de çadır kurup nöbete başladı. Vatandaşlar, Twitter üzerinden ulaştıkları ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten destek isteyip, Kızılcaköye davet etti. Haluk Levent ise, Twitter'dan "Gelmem mi anam babam" diye karşılık verdi. Aylar sonra Aydın'a bir kulüpte sahne almaya gelen Haluk Levent, sözünü unutmayarak bugün nöbet çadırını ziyaret etti.

Mahalle sakinlerinden Leyla Çiyanşen, "Burası bizim yaşam alanımız. Burası bizim vatanımız. Biz börtümüzle, böceğimizle yaşamaktan mutluyuz. Böyle yaşamayı seviyoruz. Köyümüzdeki arazilerini ekerek, geçimizi sağlıyoruz. Büyüklerimizden yardım istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizim sesimize kulak vermesini istiyoruz. Biz çok büyük ovası ve yerleşim yeri olan bir bölge değiliz. Biz jeotermalin j'sini bile istemiyoruz. Bin yıllık zeytin ve incir ağaçlarımızın yok olmasını istemiyoruz" dedi.

Vatandaşlara her anlamda destek olacağının sözünü veren Haluk Levent ise, "Annelerimizin ve ablalarımızın yanındayım. En yakın zamanda Ankara'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gideceğim. Burada, sesinizi duyurmaya çalışacağım. Ablamız, 'Buradaki bir böceğin bile vebali var' dedi. Bu çok güzel bir cümleydi. Katılıyorum. Zorla güzellik olmuyor, olmamalıdır. Artık büyüklerin, devleti yönetenlerin bunu görmeleri gerekiyor. Söz veriyorum hep yanınızdayım" dedi.

