DHA YURT BÜLTENİ - 13

PKK saldırısında şehit olan amca ile yeğeni son yolculuklarına uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yol inşaatında çalışırken terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 9 çocuk babası Abdurrahman Bilici (57) ile 2 çoçuk babası yeğeni Mehmet Sait Bilici (29), Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak dün terör örgütü PKK'lıların saldırısında müteahhit Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici hayatını kaybetti. Şehit olan amca ve yeğeni için Van'ın Erciş ilçesinde tören düzenlendi.

İlçe merkezinde bulunan Kara Yusuf Paşa Camii avlusunda düzenlenen törene, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektörü Prof. DR. Hamdullah Şevli, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar ile amca ile yeğeninin yakınları katıldı.

Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici'nin cenazeleri önce evlerine götürülerek helallik alındı. Daha sonra cenaze aracıyla Kara Yusuf Paşa Camisine getiren Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici'nin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, öğlen namazı sonrası cami avlusuna getirilerek, cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Sabahattin Kesti dua etti. Tabutların taşınması sırasında cami avlusuna gelen amca ev yeğenini yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici'nin tabutları burada bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracıyla toprağa verilecekleri Latifiye Mahallesi'ndeki Seyyit Muhammet Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeler burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit işçilerin cenazelerinin camiye getirilişi

-Cami avlusunda kılınan cenaze namazı

-Cenaze törenine katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar

-Türk bayrağına sarılı cenazeler

-Şehitler için duaların okunması

-Törenden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Feyat ERDEMİR- Orhan AŞAN- Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)--

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Hak-İş'in Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşü başladı

Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan 97 işçiye destek amacıyla Hak-İş Sendikası'nca Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatıldı. Bolu Belediyesi ve CHP Bolu İl Başkanlığı'na siyah çelenk bırakılmasının ardından yüzlerce kişinin katılımıyla başlayan yürüyüşün, 22 Haziran'da tamamlanması bekleniyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağı sözünü verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler, 49 gün önce, Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı. İşçilerin 49 gün boyunca devam eden eylemlerinin ardından bugün Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başladı.

Yürüyüş öncesi Hak-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş'e bağlı sendikalarının yöneticileri, temsilcileri ve üyeleri ile işten çıkarılan işçiler, Bolu Belediye binası önünde toplandı. Yürüyüşe katılanlar, önce Bolu Belediyesi'ne ardından CHP Bolu İl Başkanlığı'na siyah çelenk bırakarak yola çıktı. Yürüyüş öncesi topluluğa seslenen Genel Başkan Arslan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 700 arkadaşımız adına sembolik olarak devam eden bu çadır eylemi 49 gündür birilerine mesaj vermeye çalışıyor. Bir taraftan Hak-İş üyesi olduğu için Hizmet-İş Sendikası üyesi olduğu için ve diğer Hak-İş'e bağlı sendikaların üyeleri oldukları için baskılarla sendikalarımızdan istifa ettirilen arkadaşlarımız her gün sayıları artarken, bir taraftan seçim meydanlarında noterden taahhütname yayınlayıp 'Biz hiçbir işçimizi işten çıkarmayacağız. Hiçbir işçimizin işine son vermeyeceğiz' diyerek elinde noterden taahhütname yayınlayan, bir taraftan Kur'an öperek millete mesaj veren Bolu Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Bu noter taahhüdü nerede kaldı? Bizi duyun. Bizi anlayın. Bizi fark edin. Bizim bir tek amacımız var. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi ve geleceğimiz istiyoruz. Biz siyaset sendika ilişkilerini demokratik süreçlerle takip ettik; ancak bize karşı bir hınç var. Bize karşı bir düşmanlık var. Daha mazbatayı almadan üyelerimize saldırıyorlar. Sendikalarımıza saldırıyorlar. Ne bu karşı duruşluk nedir? Hak-İş ve sendikaları size ne yaptı?"

Yürüyüş, D-100 yolu üzerinde gerçekleştirilirken, 22 Haziran'da CHP Genel Merkezi önünde sonlanması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplanan kalabalık

-Siyah çelenk bırakılması

-Sloganlar

-Pankartlar

-Mahmut Arslan'ın konuşması

-Yürüyüşten görüntüler

-Detaylar

Süre: 04.29-Boyut: 503.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Çırılçıplak erkek turist şaşkınlık yarattı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki balık satılan pazar yerinin önündeki sokakta, yabancı uyruklu erkek turist çırılçıplak dolaştı. Olayı gören balıkçılar, erkeğin üzerini beyaz yatak örtüsüyle örtmeye çalışırken zor anlar yaşadı.

Marmaris ilçesi 91 sokak üzerinde balık satılan pazar yerinin önünde bugün saat 07.00 sıralarında ilginç olay yaşandı. Alkollü olduğu öne sürülen 30'lu yaşlardaki erkek turist, sokağa çırılçıplak çıkarak İngilizce bağırmaya başladı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüde, alkollü olduğu belli olan erkek turistin ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken, bir balıkçı müdahale etti. Balıkçı, dükkanından getirdiği beyaz yatak örtüsünü turistin üzerini örtmeye çalıştı. Üzerine örtülen beyaz örtüyü çıkartan turist, balıkçıya zor anlar yaşattı. Sabahın erken saatleri olması nedeniyle vatandaşların bulunmadığı balık hali önünde gerçekleşen olayda orada bulunanlar turiste tepki gösterdi. Turisti sakinleştiren balıkçı, kaldığı otel ismini öğrendi. Üzeri örtülen turist, kaldığı 50 metre ilerideki bir apart otele götürülerek resepsiyona teslim edildi. Otel yetkilileri yaşanan olayla ilgili bilgilendirme yapmadı.

Görüntü Dökümü

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Balıkçının cep telefonu ile çektiği 29 saniye görüntü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Adıyaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yukarı Çöplü Köyü yakınlarında meydana geldi. İ.Ö yönetimindeki 01 PF 443 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan O.Ö yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri ve kaza yapan araç

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

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Gaziantep'te, zabıt katiplerinden eylem

GAZİANTEP'te, Yargı Reformu Stratejisinde zabıt katiplerinin yükselebildiği yazı işleri müdürlüğü kadrosuna Hukuk Fakültesi mezunlarının alınacağının duyurulması üzerine zabıt katipleri karara tepki gösterdi.

Gaziantep Adliyesi önünde toplanan memurlar adına Büro Memur Sen Gaziantep Şube Başkanı Hanifi Borazan açıklama yaptı. Hanifi Borazan, zabıt katiplerine ilişkin kararı üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Yapılması düşünülen düzenleme ile adliyelerde mesleki tecrübeye sahip kişilerin emeklerinin göz ardı edileceğini belirten Borazan, "Yargı Reformu paketi bir çok açıdan yenilik getirirken, kurum çalışanları için hiç bir yeniliğin olmaması, kurum çalışanlarının hakkı olan görevde yükselme sınavının ellerinden alınmak istenmesi ya da yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama yapılması ile reform paketi için kara bir lekedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hanifi Borozan'ın açıklaması

Adliye önünde toplanan kalabalık

Genel ve Datey Görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 223 MB

Haber-Kamera: -Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)



Kaynak: DHA