DHA YURT BÜLTENİ - 13

Cezaevi firarisi 7 şehirde 54 suçtan aranıyordu, Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'in yanı sıra aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu 7 ilde internet üzerinden sahte profillerle kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtarak 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edilen Engin D. (33), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli Engin D.'nin bir süredir cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 54 dosyadan aranma kaydının olduğu ortaya çıktı.

Eskişehir'de internet üzerinden oluşturduğu profillerle kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıtan Engin D., evlerine girdiği kişilerden beyaz eşyaları tamir için alıp geri vermedi. Bazı kişilerden ise parça değişimi için para alarak ortadan kayboldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gelen şikayetler üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Alınan ifadeler ve dolandırılan kişilerin bulunduğu sokaklardaki güvenlik kameraları ile MOBESE kameraları incelemesi sonucunda şüpheli Engin D.'nin Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan polis ekipleri Engin D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Engin D., ifadesi için emniyete götürüldü.

7 ŞEHİRDE 54 SUÇTAN ARANIYOR

Emniyette yapılan incelemede şüpheli Engin D.'nin bir süredir cezaevi firarisi olduğu ve Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Sakarya ve Afyonkarahisar'da 'cezaevi firar etmek, dolandırıcılık, hırsızlık, basit yaralama, tehdit, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından 54 farklı olay nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

SAHTE HESAPLARLA DOLANDIRMIŞ

Şüpheli Engin D.'nin internet üzerinden oluşturduğu hesaplarla kendisini beyaz eşya yetkili servisi olarak tanıttığı, tamir yada bakım için arayanların evlerine giderek beyaz eşyaları aldığı ve geri götürmediği, ayrıca parça değişimi adı altında paralar toplayarak 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------

-Mahalledeki polis ekipleri

- Polis aracındaki şüpheli

-Hastaneden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Genel genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

======================

Çamaşır ipi Yağmur'un parmağını kopardı

Konya'da, Yağmur D.'nin (7) başparmağı, balkonda oynadığı çamaşır ipinin dolanıp, çözülememesi sonucu koptu. AFAD görevlileri, kızın kopan parmağını 3 saatlik arama sonucu bulabildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Selçuklu ilçesine bağlı Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Yağmur D., balkonda bulduğu çamaşır ipiyle oynamaya başladı. Yağmur D.'nin, ipin sıkıca dolandığı ve çözülemediği başparmağı koptu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, küçük kızı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Yağmur D.'nin kopan parmağı ise AFAD ve itfaiye ekiplerince apartman bahçesinde 3 saatlik çalışma sonucu bulundu. Yağmur D.'nin parmağı, hastaneye götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------

-Olay yerinden görüntüler

-AFAD ekiplerinin kopan parmağı araması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK/KONYA,)

==================

Bedensel engelli Sadık'ın öğretmeniyle tangosu beğeni topladı

Samsun'da öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Kentte düzenlenen karne töreninde, bedensel engelli Sadık Remzi Şen (9) ile gönüllü dans eğitmeni beden eğitimi öğretmeni Çağlar Özdemir'in (31) tango gösterisi de izleyenlerin beğeni topladı.

Samsun'da 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi nedeniyle Atakum ilçesindeki Bayındır İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene, öğrenci velilerinin yanıs sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de katıldı. Karne töreni kapsamında öğrenciler, dans ve müzik gösterilerinde hünerlerini sergiledi. Törende, doğuştan bedensel engelli olan 3'üncü sınıf öğrencisi Sadık Remzi Şen (9) ile gönüllü dans eğitmeni beden eğitimi öğretmeni Çağlar Özdemir'in tango gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Küçük çocuğun tekerlekli sandalye ile tangoda gösterdiği performans, ilgiyle töreni izleyenlerden büyük alkış aldı. Şen, gösterinin ardından öğretmeninden karnesini aldı.

'DANS EDERKEN MUTLU OLUYORUM'

Dans ederlen çok mutlu olduğunu anlatan Sadık Remzi Şen, "Çağlar öğretmenimle birlikte dans etmeyi öğrendim. dans ederken çok mutlu oluyorum. Zamanını nasıl geçitğini anlamıyorum. benim gibi olan arkadaşlarıma da tavsiyel dans etsinler. Çok eğlenecekler" dedi.

VELİLERE AKTİVİTE TAVSİYESİ

Öğretmen Çağlar Özdemir ise, bedensel engelli çocuklara dans yapmayı öğretmekten büyük mutluluk duyudunu belirtti. Velilere çocuklarının aktivitelere katılması tavsiyesinde bulunan Özdemir "Sadık'a uzun bir zamandır dans üzerine çalışıyoruz. Bugünde karne töreni için özel bir tango gösterisi yaptık. Özellikle engelli çocukların ailelerine tavsiyem evlatlarını evlere kapatmasınlar bu tür aktivitelere mutlaka yönlendirsinler" diye konuştu.

Gösteri ve törenin ardından öğretmenler, öğrencilere karnelerini verdi. 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte kentte bin 73 okulda, 245 bin 40 öğrenci ile 19 bin 926 öğrenci de yaz tatiline başladı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Dans gösterisinden cep telefonu ile çekilmiş görüntü

-Danstan detaylar

-Küçük çocuk ve öğretmeninden detaylar

-Küçük çocuğun karne alması

-Karne alan öğrencilerden detay

-Detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

=================

Yaralı martı tedavi edildi

Antalya'da, denizde misinanın dolanması nedeniyle yaralanan martı, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince tedavi edildi.

Konyaaltı Sahilinde denizde bir martının çırpındığını görenler, durumu Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ayağına misina dolandığı için uçamayan ve suda çırpınan martıya ulaştı. Kurtarma botuyla bulunduğu yerden alınan martı, zabıta ekiplerince Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

RÖNTGEN ÇEKİLDİ

Veteriner hekimler tarafından ilk müdahalesi yapılan martı, ilk olarak ayağındaki misinadan kurtarıldı. Sonrasında ise röntgen filmi ile ayağında kırık- çıkık olup olmadığı kontrol edildi. Veteriner hekim Hasan Balık, martının genel sağlık durumunun iyi olduğunu, ayağındaki misina nedeniyle uzun süre denizde aç ve susuz kaldığını, buna bağlı olarak güçsüz düştüğünü söyledi. Hasan Balık, martının bir süre kontrol altında tutulacağını daha sonra doğal ortamına bırakılacağını kaydetti.

SAĞLIK DURUMU DAHA İYİ

Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Semih Esen ise sokakta yaşayan kedi ve köpekler için gösterdikleri özeni tüm canlılar için ortaya koyduklarını söyledi. Bu anlayışla birçok canlıya yardım eli uzattıklarını vurgulayan Semih Esen, "Geçen haftalarda zift içinde kalan ve ölme noktasına gelen kaplumbağaları temizleyerek sağlıklarına kavuşturduk. Ekiplerimiz şimdi de denizde ölümle yüz yüze gelen martıyı ayağına dolaşan misinadan kurtardı. Bir süre barınakta tedavi altında tutacak. Tamamen iyileştiğinde doğal yaşam alanına bırakılacak" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------

Merkezden görüntü (drone)

Martında görüntü

Tedavi süreci

Misinanın çıkarılması

Film geçilmesi

Filmden görüntü

Veteriner hekim Hasan Balık, açıklama

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: ANTALYA-DHA)

==================

Karne töreninde konuşacaklarını unutan Elif, gözyaşlarına boğuldu

KAHRAMANMARAŞ'ta 1'inci sınıf öğrencisi Elif Reyyan Evcek, sınıfa gelen kent protokolünü karşılamak için konuşma yaparken, sözleri unuttu. Gözyaşlarına boğulan Elif'i, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan teselli etti.

Kahramanmaraş'ta eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene; Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Arif Yenipınar katıldı. 1'inci sınıfa giren protokol üyelerini Elif Reyyan Evcek karşıladı ancak konuşmaya başlarken sözleri unuttu. Gözyaşlarına boğulan Evcek, ağlayarak sırasına geçti. Kaymakam Kadir Okatan, Elif'in yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Okatan, heyecandan sözleri unutmasının normal olduğunu belirten tekrar okumasını istedi. Bunun üzerine Elif konuşmasını tamamladı. Elif Reyyan Evcek, daha sonra aynı konuşmayı Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'a yaptı ve ondan da karnesini aldı.

Elif, heyecanlandığı için gözyaşlarına hakim olamadığını belirterek, "Birden heyecanlandım. Anneme söz vermiştim yapacağıma ama sonra okudum" dedi.

Daha sonra sınıftaki diğer öğrencilerin karneleri protokol üyeleri tarafından verildi. Törenin ardından bir değerlendirme yapan Kaymakam Kadir Okatan, karnenin sadece öğrenciler için bir teşvik unsuru olduğunu belirterek, "Karne sadece bir nottan ibaret değil, onlar için bir teşvik unsuru olarak görüyoruz. Sonuçta çalışmalarının karşılığında belgeyle onurlandırılması motive edilmesi çok önemli" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise dağıtılan karnelerin öğrenci, veli ve öğretmenlerin karnesi olduğunu belirterek, "Dolayısıyla karnelerdeki başarılı olarak addedilen notlar hepimizin kesik ve kırık not varsa da bizim ihmallerimizin sonucudur. Bundan dolayı velilerimizin kardeşleri dahil çocuklarımızı kesinlikle kimseyle kıyaslamamalarını rica ediyorum. Her çocuk önemlidir, özeldir. bazılar akademik olarak başarılı bazıları sosyal kültüreli sportif etkinliklerde başarılıdır. karnenin sadece sağ tarafındaki notlara bakarak çocuklarımızı değerlendirmeyelim, sol taraftaki davranışlarına bakarak değerlendirmek daha isabetli olur" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE TRAFİK KARNESİ

Karne töreninde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere trafik karnesi dağıtıp, tatile giderken anane ve babalarının yolculuk sırasında kurallara uyup uymadıklarına gören not vermelerini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Öğrencilerin protokolü karşılaması

Elif Reyyan Evcek'in konuşma yapması

Ağlayarak sırasına geçmesi

Kadir Okatan'ın teskin etmesi

Evcek'in tekrar konuşma yapması

Okatan'a sarılması

Cemal Yılmaz'dan karnesini alması

Karne dağıtımından detay

Trafik polisinin karne dağıtması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 956 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)