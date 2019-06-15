DHA YURT BÜLTENİ - 13

Polis, yanlış okula gelen öğrenciyi sınava yetiştirdi

Adapazarı'nda, YKS'ye girecek Berkan Duygun, sınav için yanlış okula gidince polisten sınava gireceği okula gitmek için yardım istedi. Polis, Berkan Duygun'u sınava dakikalar kala okuluna yetiştirdi.

Adapazarı'nda yaşayan Berkan Duygun bugün yapılan YKS için yanlış okula gitti. Adapazarı İmam Hatip Orta Okulu'nda sınava girmesi gereken Berkan Duygun, yanlışlıkla Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Orta Okulu'na gitti. Sınavın başlamasına kısa bir süre kala okul önünde bulunan polis ekiplerine kendisini doğru okula götürülmesi rica eden Berkan Duygun, polis aracıyla Adapazarı İmam Hatip Orta Okulu'na götürülerek sınava yetiştirildi.

Sınav sonrası polislere teşekkür eden Berkan Duygun, "Bugün okulun isim benzerliğinden dolayı yanlış okula gittim. Orada ekipleri görünce rica ettim. Kırmadılar Allah razı olsun yetiştirdiler beni son dakikada. Görevli arkadaşlar da son dakikada aldılar sağ olsunlar. Allah razı olsun onlardan da. Sınavım gayet iyiydi, memnundum" dedi.

Berkan Duygun lisede aşçılık okuduğunu belirterek, "Bolu Mengen'de aşçılık okudum. Şimdi de yine aşçılık üzerinden devam etmek istiyorum" diye konuştu.

Öğrenciyi sınava yetiştiren 19 senelik polis memuru İsmail Görgülü, "İl Emniyet Müdürümüz Fatih Kaya'nın bu konuda hafta içinden beri talimatları vardı yanlış okula gelen öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda. Bizde o anda okulun etrafında bulunuyorduk yanlış okula gelen öğrenci olabilir diye. O anda da bir öğrencinin velisi yanlış gelen Berkan isimli öğrenciyi söylemişti bize. Bizde hemen öğrenciyi aldık aracımıza. Yaklaşık 7 dakikamız vardı. Zamanla yarıştık ama öğrenciyi yetiştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Polis aracının ilerlemesi

Öğrencinin araçtan inmesi

Öğrenci ile röp.

Polis ile röp.

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),

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Saros'a batırılan uçağa ilk dalış yapıldı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilerek dün düzenlenen törenle kıyıya yarım mil uzaklıktaki İtalyan Koyu mevkiinde batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) desteğiyle, Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma ile dalış turizmi ve balık çeşitliliğinin arttırılması için geçen Mart ayında İbrice Limanı'na Antalya'dan getirilen Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dün İtalyan Koyu mevkiinde kıyıdan 1 mil açıkta 30 metre derinliğe batırıldı.

Batırılan yolcu uçağı, İbrice Limanı'nda dalış merkezi işleten dalış eğitmeni Savaş Yapman ve bir grup dalgıç tarafından deniz dibinde görüntülendi. Uçak batığının hem dalış turizmine hem de balık çeşitliliğinin artmasına katkı sağlayacağını belirten Yapman, yerli ve yabancı birçok dalışçının bölgeye gelmesini beklediklerini söyledi. Batırılan dev uçağın ilk görüntüleri çeken su altı dalgıç hocası Özkan Arsu, "Uçağı batırmamızın üzerinden saatler geçti ama ilgi çok fazla. Bölge su altı turizmine canlılık getireceğine inandığımız uçağı görüntüledik. Uçağın şimdiden balıkların ilgisini çektiğini söyleye biliriz. Çok sayıda balık bizim gibi su altında uçağın içinde olduğunu gördük "dedi.

Görüntü Dökümü

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-Su altındaki uçak

-Dalgıçların uçak batığını incelemesi

-Su altındaki uçağın içi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY -Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Samsun'da kavga anı kamerada

Samsun'da alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada bir kişi tekme ve yumruk darbelerinin ardından yere yığıldı. Tartışmanın sürmesi üzerine bazı vatandaşlar araya girdi. Yere düşerek yaralanan kişi çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince alınarak ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Görüntü Dökümü

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Kavga anı detayları

Detaylar

Haber: Hakan AKGÜN SAMSUN-DHA

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Düğün hazırlığı yapan genç motosiklet kazasında öldü

Antalya'da, motosikletle kaza yapan Necmettin Ürün (23), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Ürün'ün askerden yeni geldiği ve düğün hazırlığı yaptığı kaydedildi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 10 Haziran'da Necmettin Ürün'ün kullandığı 07 MHK 94 plakalı motosiklet, Yahya Y.'nin kullandığı 07 S 9586 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Necmettin Ürün, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerince ambulansla önce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başından darbe alan Ürün, 12 Haziran Çarşamba günü beyin ameliyatı için Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

AÜ Hastanesi'nde ameliyat edilen Ürün, yoğun bakıma alındı. 5 gündür yaşam savaşı veren Necmettin Ürün, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan ailesi başta olmak üzere yakınları hastane bahçesine geldi. Yaklaşık 50 kişilik kalabalık, Necmettin Ürün'ün yaşamını yitirmesinden hastanelerin suçlu olduğunu öne sürdü.

Anne Perihan Ürün, oğlunun hastane hastane gezdirildiği için zaman kaybından ve yanlış teşhisten dolayı yaşamını yitirdiğini iddia etti. Oğlunun ilk götürüldüğü hastanede bilincinin yerinde olduğunu belirten anne Ürün, "Kolunda ve göğüs bölümünde sıyrıklar vardı. Oğlum su istedi, doktordan izin alıp, su verdik. Bilinci yerindeydi. 'Ben iyiyim, merak etmeyin' dedi. Ama beyin ameliyatı için buraya getirdiler ve öldü. Hastanelerden ve doktorlardan şikayetçiyim" dedi.

Kız kardeşi Deniz Ürün ise kardeşine yuva kurmak için hazırlık içinde olduklarını söyledi.

KARDEŞİDE TRAFİK KAZASINDAN DOLAYI ENGELLİ KALMIŞ

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilen Necmettin Ürün'ün otopsi işlemleri sürerken, ailesi ve yakınları morg bahçesinde ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Anne Perihan Ürün, 4 yaşındayken trafik kazası geçirdiği için fiziki engeli bulunan diğer oğlu Harun Ürün'e (16) sarılarak ağladı. Harun Ürün'ün "Anne ağabeyim öldü" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

ANNE VE BABA TEPKİ GÖSTERİP CENAZEYİ ALMAK İSTEMEDİ

Morg girişi önünde cenazenin teslimi için bekleyen kalabalık, cenaze teslim sürecinin uzadığını belirterek, tepki gösterdi. Morg merdivenlerine bağırmaya başlayan baba Nurettin Ürün, hayvanların bile insanlardan daha kıymetli olduğunu söyledi. İşlemlerin çok uzadığını iddia eden Nurettin ve Perihan Ürün cenazeyi teslim almak istemediklerini belirterek, morgdan ayrıldı. Ailenin avukatlığının üstlenen Hadi Cin'in araya girmesinin ardından savcılık ve aile tekrar görüştürüldü. Ürün'ün cansız bedeni morgdaki işlemlerinin ardından toprağa verilmesi için aileye teslim edildi.

Necmettin Ürün'ün cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Ürün'ün yakınlarından detay

Kalabalık detayı

Morg detayı

Annenin ağlayarak ağıt yakması

Engelli kardeş Harun Ürün ağlaması

Anne Perihan Ürün röp

Kız kardeş Deniz Ürün röp

Baba Nurettin Ürün açıklaması

Cenazenin araca yüklenmesi

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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4 bin dönümlük ekili buğday, kül oldu

Mardin'de, 30 ailenin geçimini sağladığı 4 bin dönümlük arazideki ekili buğday, çıkan yangında bir saatte küle döndü.

Savur İlçesi'ne bağlı Karaköy ve Şenocak köylerinde dün, henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangın, buğday tarlalarına sıçradı. Yangın, Karaköy'de 3 bin, Şenocak köyünde ise bin dönüm ekili buğdayı küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına yardım eden köy sakinlerinden Kazım Şimşek, yaralanırken, kullandığı traktör ise kullanılmaz hale geldi.

Karaköy Muhtarı Yıldırım Süküt, 30 ailenin bir yıllık emeğinin kül olduğunu belirterek, yetkililerden yardım çağrısında bulundu. Süküt, "Köylüler olarak yangına anında müdahale ettik, ama aşırı rüzgardan dolayı yetersiz kaldık. Elimizden geldiği kadar çalıştık, ama bir şey yapamadık. Bir traktörümüz yandı, bir kişi de yaralandı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan yardım istiyoruz. Büyük bir mağduriyet içindeyiz. 30 kişinin emeği var burada. 30 ailenin bir yıllık emeği küle döndü" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yangından görüntü

Yangına müdahale

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU 200 MB

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Marmaris'te sıcaktan bunalanlar deniz ve havuzları doldurdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde nemle birleşerek etkisi daha da artan sıcak havadan bunalanlar plaj, su parkları ve havuz başlarını mesken tuttu.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği Marmaris'te Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkisi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik mavi bayraklı plajlar, doldu. Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye ulaştığı ilçe merkezinde, serinlemek isteyenler çocuklarıyla birlikte denizden çıkmadı. Bazı turistler şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, kimileri kitap okuyarak denizden gelen esintinin keyfini çıkardı. İngiliz ve Rus turistler, sahilleri renklendirdi. Bazı tatilci ve turistler suda deniz paraşütü, jet ski ve hamburger gibi adrenalin sporları yaptı. Otellerin havuz başları ve su parklarında sahilleri aratmayan kalabalıklar oluştu. Su parkında kaydırak, şelale ve dönme dolap gibi parkurlarda eğlenenler, keyifli anlar yaşadı. Otel havuz başlarında ebeveynler şezlonglarına uzanarak dinlenirken, çocuklar bol bol yüzdü.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Hava sıcaklıkları bugünden itibaren yüksek nemin etkisiyle artışa geçecektir. İlçe merkezinde 35-38 derece arası sıcaklık olacak nem de yüzde 47- 49 arası seyredecektir" dedi. Özel hastane ve polikliniklere güneş çarpmasından dolayı 2 yaşlı İngiliz turistin getirildiği ve yapılan tedavi ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Caddeye konumlandırılmış termometre görüntüsü

-Sahil yürüyüş yolundan turistler ve tatilci görüntü

-Plajlardan kalabalık görüntü

-Denizde yüzenler ve eğlenenler görüntü

-Su sporları yapanlardan görüntü

-Su parkı ve otel havuz başlarından görüntü

(Toplam: 4 dakika 53 saniye-353 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Tekirdağ'da 5 milyon makaron ile 140 bin bantrol ele geçti

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir işyerinde 500 karton içerisinde mükerrer bondrol yapıştırılmış 5 milyon makaron ile tekrar piyasaya sürülmek istenen kullanılmış 140 bin mükerrer TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık vergi kaybı önlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir işletmede makaronlara mükerrer bandrol yapıştırılıp piyasa sürüldüğü ve piyasadan da mükerrer bandrol toplatıldığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 3 ay süren istihbarı ve takip sonucu ekipler gece yarısı iş yerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 500 karton içerisinde hazırlanıp kuruların üzerine mükerrer bondrol yapıştırılmış 5 milyon makaron ile tekrar piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 140 bin mükerrer TAPDK bandrolü ele geçirildi. Ele geçirilen makaron ile bandrollere el konulurken, işyerinde bulunan Z.Y., E.K. ile N.E. gözaltına alındı.

Yetkililer, KDV ve ÖTV yönünden milyon 500 bin lira vergi kaybının önlendiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin işyerine operasyonu

-İşletmede yapılan arama

-Ele geçirilen bandrol ve makaronlar

-Ekiplerin çalışması

-Orijinal bandrol ile mükerrer bandrolün gösterilmesi

-Ele geçirilen malzemelerden detaylar

Haber: Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,

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Afyonkarahisar'da Frig Fotofest başladı

Afyonkarahisar'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Frig Fotofest Festivali, başladı.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) destekleriyle Afyon Frig Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen Frig Fotofest Festivali'nin resmi açılışı için Millet Hamamı'nda yapıldı. Festivale Vali Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Zekai İnan, ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Gül, dernek yöneticileri ve illerden gelen fotoğraf tutkunları katıldı. Festivale onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü sahibi fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Vali Tutulmaz'a fotoğraf kitabı hediye etti.

ÇOCUKLAR ÇEKTİKLERİ LARI SERGİLEDİ

Konuşmaların ardından festival kapsamında oluşturulan çocuk atölyesinde eğitim alan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan çocukların çektiği fotoğraflardan ve kardeş dernek üyelerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı. Tutulmaz ve Keribar katılımcılarla birlikte sergiyi gezdi. Tutulmaz, festivalde düzenlenen foto safari kapsamında tarihi evlerin ve konakların olduğu Çavuşbaş Mahallesi'nde fotoğraf çekimi yaptı. Vali Tutulmaz, 2'ncisi düzenlenen festivale çok yoğun katılım olduğunu söyledi.

'AFYONKARAHİSAR'IN DEĞERLERİ SAYILAMAYACAK KADAR ÇOK'

Geçin yıl yapılan etkinliğe 350 kişilik bir katılımın olduğunu belirten Tutulmaz, "Bu sene 650 kişi katılıyor festivale. Son 10 günlük dilimde katılım başvurularını kapatmak zorunda kaldık. Bu başvuru yoğunluğu Afyonkarahisar'a olan ilgi patlamasının bir göstergesi. Uluslararası katılımda oldu festivale. Afyonkarahisar'ın değerleri sayılamayacak kadar çok. Bu değerlerin yeterince kavranmadığını görerek bu tür tanıtımlara karar verdik. Fotoğraf sadece deklanşöre basıldığında ortaya çıkan bir görüntü değil. Fotoğraf çok etkili bir iletişim aracı. Bu fotoğraflarla Afyonkarahisar'a olan ilgiyi arttırmayı hedefliyoruz. Bütün tarihi ve kültürel güzelliklerimizi ve doğa güzelliklerimizi fotoğraflayarak tarihe bir not düşmüş olacağız" dedi.

650 ÇI KATILDI

Afyon Frig Fotoğraf Derneği ve Düzenleme Komitesi Başkanı Murat Özçelik de geniş katılımlı bir festival olduğunu ifade ederek, "47 şehir, 3 ülkeden 650 kişi katılım gösterdi. Bugün ve yarın Afyonkarahisar'da misafir edeceğiz. Foto safarilerle Frig Vadisi, Eber Gölü, Akdağ gibi tabiat güzellikleriyle kentimizin tarihi dokusunu fotoğraflayacağız. Amacımız şehrimizin tanınırlığını arttırmak. Tarihe bir not düşmek istiyoruz" diye konuştu.

Festival kapsamında katılımcı fotoğrafçılar otobüslerle foto safarilere dönüşümlü olarak götürülerek değişik açılardan fotoğraflanması sağlanacak.

Görüntü Dökümü

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-Katılımcılardan detay

-Sergiden detay

-Vali Tutulmaz sergiyi dolaşırken detay

-Vali Tutulmaz fotoğraf çekerken detay

-Vali Tutulmaz'ı fotoğrafçılar çekerken detay

-Genel detaylar

-Vali Tutulmaz röp

-Dernek Başkanı Özçelik ile röp

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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