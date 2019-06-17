DHA YURT BÜLTENİ-13

BODRUM'DA KAÇAKLARI TAŞIYAN TEKNE BATTI (EK)

7 METRELİK TEKNEYE 42 KİŞİ BİNDİ

1)UMUT YOLCULUĞUNDAN 12 CENAZE ÇIKTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde içinde 42 kaçak göçmenin bulunduğu 7 metrelik fiber teknenin, aşırı yük nedeniyle su alarak batmasının ardından 12 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ayrıca, umut yolculuğuna çıkan kaçak göçmenlerin, kişi başı 5 bin euro ödedikleri öğrenildi.Bugün sabah saat 06.51'de, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Çatal Ada'nın güneyinde, içinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olan bir fiber teknenin battığı ihbarı geldi. İhbar üzerine sevk edilen 2 sahil güvenlik botu, tam 8 dakika sonra intikal ettikleri 4 mil uzaklıktaki bölgede, 23'ü Filistin, 4'ü Suriyeli, 2'si Yemen ve 2'si Somali uyruklu 31 kişiyi ölmek üzereyken kurtardı. Bota çıkarılan kaçak göçmenlere, ilk müdahaleleri yapıldı. Sahil güvenlik ekipleri, göçmenlerle yaptıkları görüşmede, kayıp olan 12 kişinin daha olduğu bilgisine ulaştı.

12 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Daha sonra bölgeye bir dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopterinin yanı sıra, bir bot daha sevk edildi. Suyun yaklaşık 35 metre derinliğinde çalışmalarını sürdüren dalış timleri, 8'i yetişkin erkek, 1'i kadın ve 3'ü çocuk 12 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. Göçmenlerin cansız bedenleri, Bodrum Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı. Öte yandan, 12 cenazenin sudan çıkarılmasının ardından arama çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi.

5 BİN EURO'YA ANLAŞMIŞLAR

Göçmenleri umut yolculuğuna çıkaran 7 metrelik fiber teknede 42 kişinin olduğunu ve aşırı yük nedeniyle teknenin su aldığını belirleyen sahil güvenlik ekipleri, yaptıkları çalışmada göçmenlerin organizatörlerle kişi başı 5 bin euro karşılığında anlaştıklarını belirledi. Ayrıca, yasa dışı geçişi organize eden bir kişi, Turgutreis Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürerken, gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Çıkarılan cenazelerden görüntü

Sahil güvenlik botundan görüntü

Muhabir Davut Can'ın anonsları

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN – Cavit AKGÜN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına 'Çekirge' operasyonu: 52 gözaltı (EK)

2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 49'u alınan ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İnegöl Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda 97 gram metamfetamin, 240 gram bonzai, 55 gram esrar, 600 adet ecstasy hap, 6 adet tabanca, 1 adet tüfek ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı belirlenen bin 255 lira nakit para ele geçirildiği ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adlieye sevk edilmesi

Süre: 1.00 Boyut: 9 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/INEGOL,

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3)'BIÇAKÇI KOSTAS'IN HAZİNESİ İÇİN 10 GÜNLÜK İZİNLİ KAZI

Yalova'da yıllardır devam eden 'hazine' söylentisi kazı başlattı. Yalova merkezde Rüstempaşa Mahallesi'nde iki katlı evlerinin altında 'Bıçakçı Kostas' diye bilinen Rum çete liderinin hazinesinin bulunabileceğini iddia eden aile, Yalova Valiliği'nden yasal izin alarak kazı çalışmalarına başladı. Bursa Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'nden yetkililerin de eşlik ettiği kazılar için 10 günlük izin alan aile, evin bodrumunda Bıçakçı Kostas'ın hazinesine ait izler arıyor.

Ailenin Avukatı Fatma Seçil Can, kısa bir açıklamada bulunarak güvenlik amacıyla ailenin ismini gizli tuttuklarını belirtti ve şunları söyledi: "Aile zaten evleri için imar barışına başvuruda bulunmuş. Evleri zaten yıkılacak. Yıkım öncesinde de yıllardır süregelen söylentiyi araştırmak istedi. Bu nedenle de yasal haklarını kullanarak resmi izinlerle kazı çalışmaları başladı. İlk olarak 10 günlük bir izin verildi. Herhangi bir buluntu veya şüpheli duruma rastlanması durumunda kazı çalışmaları için ek süre talebinde bulunulacak. Aile, meraklıların olabileceği gerekçesiyle bu durumu çevresine açıklamaktan kaçınıyor.ö

RUM ÇETELERİ TÜRKLERİN ALTINLARINI GASP ETMİŞ

Öte yandan Yalovalı tarihçi-yazar Muhsin Sevencan da Yalova'da Osmanlı Dönemi'nde 'Bıçakçı Kostas' ismine rastlandığını doğrulayarak gazetecilere açıklamada bulundu. Kurtuluş Savaşı döneminde Rum çetelerin halkın altınlarını yağmaladığını söyleyen Sevencan, "Kasım 1920 yılında Yalova, Yunanlılar tarafından işgal ediliyor. Yaklaşık 11 ay gibi bir süre sonra yani 19 Temmuz 1921'de ise işgal güçleri buradan çekildi ama bu süre içinde Mayıs ayında 1921 Mayıs ayında Yalova'da hiçbir Türk nüfus kalmadı. Ermeni ve Rum çeteleri, Türklere ait bir sürü eşyaları yağmaladılar. Öldürdüklerinin ziynet eşyalarını gasp ettiler. Bu çetelerden biri Bıçakçı Kostas adında biri. Tabi efsanelere göre burada mekanının olduğu, hazinesini orada sakladığı anlatılıyor ama biz bunu bilemiyoruz. İspatlayamayız da fakat sadece Bıçakçı Kostas değil o dönem çok karışık bir dönem. Güvenlik sorunu var. İşgal altında bir dönemden bahsediyoruz. Yalova merkezde 3-4 bin öldürülen insan var. Bu insanların ziynet eşyalarını, altınlarını gasp ediyorlar. Hepsi zenginleşiyorlar. Kimi mübadeleyle 1924 yılında dönerken kim gasp ettikleri ziynet eşyalarını paralarını götürebilmiş. Kimi ise burada gömmüşler. 'Geri döner alırız düşüncesiyle' saklamışlar. Bazıları dönmüş aramış, bazıları hiç dönmemiş. Bu efsaneler kentimizde kahvehanelerde, köşe başlarında tatlı tatlı hatıralarla bir de böyle ballandırılarak anlatılırö diye konuştu.

Yapılan kazı çalışmasının yerinde ve doğru bir talep olduğunu söyleyen Sevencan, "Böyle şeylerin Yalova'da olması çok doğal ama kesin olarak böyle bir şey var mıdır derseniz ben bunu bilemem fakat onların bu tür işleri yaptıkları devlet kayıtlarında zaten mevcut. Asayiş katırlarında var, jandarma kayıtlarında var. Osmanlı arşivinde bunlar mevcut. Yani böyle eylemlere giriştikleri sabittir. Belgeleriyle sabittir ama falanca noktada falanca bir yerde var mıdır derseniz onu bilemem ve ispatlayamamö dedi.

Diğer yandan kazı resmi olduğu için herhangi bir define bulunması durumunda bir bölümünün aileye bir bölümünün de devlete kalacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Evin içinden görüntü

-Yalova şehir görüntüsü

-Tarihçi yazar ile röp.

Süre: : 3.24 Boyut: 381 mb

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,DHA

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4)45 ÜNİVERSİTELİ 'DAMLA PROJESİ' KAPSAMINDA HAKKARİ'YE GELDİ

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Damla Projesi' kapsamında Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen aralarında Rusya, Bulgaristan ve Endonezya uyruklu öğrencilerin de bulunduğu 45 üniverteli kız öğrenci, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.Vali Akbıyık, makamında kabul ettiği öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet etti. Öğrencilere, Hakkari'nin doğa güzelliklerini ve yöre insanının misafirperverliğini anlatan Vali Akbıyık," Her vatandaşın Hakkari'yi görmesi lazım. Hakkari'yi görmeden anlayamayız. İmajı kafalardaki gibi olsa da, yani fili durum imajından çok çok iyi. Hakikaten, Hakkari'de huzur var. İnsanlar mutlu, güven içerisinde tüm sosyal, kültürel, eğitim, sağlık her türlü hayatlarını idame ettiriyorlar. Burada birçok sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılıyor. Burası tarihi ve doğasıyla mutlaka görülmesi gereken bir yer. Dağ ve doğa sporları ile ilgilenenler açısından söyleyebiliriz. Burada kendine özgü birçok bitki yetişiyor. Bunlardan en önemlileri de ters lale ve uçkun. Yani Hakkari'de hayat var. Sizleri burada görmekten mutlu olduk. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Üniversiteli öğrenciler adına söz alan Meliha Yiğit ise, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Damla Projesi' kapsamında Hakkari'ye geldiklerini ifade ederek, "Hepimiz farklı şehirden ve ülkelerden geldik. Hepimizin ortak bir noktası var. Bu işe gönül verdik, gönül erleri olmaya geldik. Hepinizden Allah razı olsun. Tüm Hakkari halkına, bakanlığımıza ve tüm personelinize teşekkür ediyoruz" dedi. Ziyarette, Vali Akbıyık öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Görüntü Dökümü

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-Hakkari'ye gelen öğrencilerin valiyi ziyaret etmesi

Vali Akbıyık'ın açıklaması

-Genel ve dettaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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5)AĞRI'DA 585 KİLO EROİN YAKALANDI

AĞRI'da jandarma ekipleri tarafından İran plakalı TIR'da 585 kilogram eroin yakalandı.

Valik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün istihbari çalışmalar sonucu İran plakalı bir TIR'ı durdurdu. TIR içerisinde narkotik dedektör köpeği 'Venüs' eşliğinde yapılan aramada etil alkol bulunan valizlere gizlenmiş 585 kilogram eroin ele geçirildi. İran uyruklu şoför gözaltına alınırken, TIR'a el konuldu.

Görüntü Dökümü

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Tır içerisinde arama yapılması

Ele geçirilen eroinler

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI,

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