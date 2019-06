DHA YURT BÜLTENİ -13

Afyonkarahisar'da sağanak; 250'den fazla evde ev ve iş yerini su bastı

Afyonkarahisar kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle 250'den fazla ev ve iş yerinin bodrum katlarını su bastı.

Kent merkezinde dün akşam etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katlarında su baskınları yaşandı.

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü'ne, 12 mahallede 250'nin üzerinde ev ve iş yerinin bodrum katlarında su baskını yaşandığı ihbarı geldi. İtfaiye ve AFAD personeli ihbar gelen evlerde, vidanjörler ve motopomplarla su tahliyesi yaptı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, itfaiye ekiplerinin Osmangazi, Orhangazi ve Yeşilyurt mahallerinde evlerini su basan vatandaşların su tahliye çalışmalarına katılarak incelemelerde bulundu.

SANDIKLI'DA DERE TAŞTI, SEL OLDU

Sandıklı'da dün saat 17.00 sularında aniden bastıran yağmur Yavaşlar köyü Akpınar mevkisindeki derenin taşmasına neden oldu. Tereden taşan sular köydeki 19 eve ve 250 dekar tarım arazisine zarar verdi. Sel sularına kapılan 1 eşek, 16 tavuk, 15 civciv ve 15 keçi telef oldu. Köye AFAD ekibi sevk edilirken, evlere giren sular vidanjör yardımıyla gece geç saatlere kadar boşaltıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarım arazilerinde, jandarma ve AFAD ekipleri de evlerde zarar tespiti için çalışma başlattı. Kaymakam Eflatun Can Tortop ise köye gelerek,. sel basan ev ve tarım arazilerinde incelemede bulunarak, vatandaşlardan ve muhtardan sel ve zarar hakkında bilgi aldı.

'250 DEKARDA ZARAR VAR'

Kaymakam Eflatun Can Tortop, "Düzensiz ve şiddetli yağış evlerimize, ekili alanlara zarar verdi. 20'ye yakın evimizde su baskını var. 1000 dekara yakın arazinin 250 dekarında zarar var. Tarım ve Orman Müdürü arkadaşımızın tespitine göre 30 bin lira civarında zarar var. Önemsiz denecek ölçüde hayvan telefatı var. Dün akşam itibariyle AFAD, bizim arkadaşlarımız, Özel İdare daha sonra ben de geldim. Bugün AFAD yine geldi. Çalışmalarını yaptı. Olumsuz bir zararı minimum zararla atlatmış bulunuyoruz. Can kaybı yok" dedi.

'HER ŞEY REZİL RÜSVA OLDU'

Tavukları telef olan köy sakinlerinden Mustafa Kaygusuz, "Sel kümesi bastı. Kümesten kurtarabildiğim civcivleri kurtardım. Tavukları kurtaramadım. Bir horoz, 10 civciv telef oldu. Avlumuzun içi, evimizin altı tamamen su altında kaldı. Her şey rezil rüsva oldu" diye konuştu.

'EVLERDE SU TAHLİYESİ YAPILDI'

Yavaşlar köy muhtarı Sezgin Orhan, şöyle dedi:

"Dün saat 17.00 sularında şiddetli yağmur nedeniyle taşkın koruma dereleri taştığı için köyümüzü sular bastı. 19 ev su altında kaldı. Gece geç saatlere kadar evlerde su tahliyesi yapıldı. Köyümüzde 1 eşek, 16 tavuk, 15 civciv telef oldu. Suyun getirdiği arazide 15 keçi ölüsü bulundu. Keçileri dağdan yaylalardan sel suları getirmiştir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

Taşan dereden görüntü

Taşan dereden evlere su girerken görüntü

Köy sokağına sel sularının getirdiği çamur ve çamuru temizleme çalışmalarından görüntü

Selin devirdiği römork görüntü

Sel basan tarım arazilerinden görüntü

Bir vatandaş evinin bahçesine giren sel suyu ve çamurları temizlerken görüntü

RÖP 1: Mustafa Kaygusuz(evine su giren ve tavukları telef olan vatandaş)

Jandarma ve AFAD zarar tespit çalışmalarından görüntü

RÖP 2: Sezgin Orhan (Yavaşlar Köy Muhtarı)

AFAD'ın köyde ki evlerde zarar tespit çalışmasından görüntü

RÖP 3: Eflatun Can Tortop(Kaymakam)

Köyde temizleme çalışmaları yapan iş makinesi görüntü

393 MB/// 03.32"

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

=================

Ordu'da belediye meclis üyesi kazada öldü

ORDU'da girdiği virajda takla atan otomobilin sürücü Perşembe Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Ersin Alp (36), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi balıkçı barınağı mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Perşembe-Ordu karayolunda seyir halindeki Ersin Alp yönetimindeki 52 GS 387 plakalı otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarpıp, takla attı. Sürücü Alp olay yerinde hayatını kaybetti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ersin Alp'in cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Alp'in olay yerine gelen yakınları gözyaşlarıyla ağıt yaktı.

Direksiyonda kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtilen Alp'in Perşembe Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Kazadan görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Sağlık ekipleri ve polisten görüntü

Süre: 2: 03 DK Boyut: 305 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

====================

Van'da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

Van'da, jandarma ekiplerince 19 adrese eş zamanlı düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gümrük kaçağı olan sigara, av tüfeği, akaryakıt ve tütün ele geçirildi.

Saray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; sigara, tütün, akaryakıt ve mühimmat kaçakçılığı yapan suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Saray, Özalp, Erciş ve Çaldıran ilçelerinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 15 kişi gözaltına alındı. Firari 4 kişinin de yakalaması için çalışma başlatıldı. Operasyonlarda gümrük kaçağı olan 25 bin 325 paket sigara, 11 bin 290 av tüfeği fişeği, 250 kilo tütün ve 60 litre akaryakıt ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

---------

-Jandarma Komutanlığından çıkan araçlar

-Operasyonda gele geçirilen malzemeler

-Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmaya getirilmesi

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/ VAN,

==================

Liseli öğrenciler hem tarımı öğreniyor hem gelir elde ediyor

Niğde'de 2 yıl önce kurulan tarım bölümünde okuyan lise öğrencileri, çiftçi gibi üretim yapıyor.

Merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesindeki Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesinde bulunan tarım bölümü öğrencileri hem modern tarım öğreniyor hem de okula gelir sağlıyor. Okulda yaz stajı yapan öğrenciler, elde ettikleri ürünleri Niğde'deki esnaflara, pansiyonlu okullara satışını yapıyor. Yeşilgölcük Şehit Recep Tektaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Yenel, geleneksel tarımdan modern tarıma doğru öğrencileri yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek: "öğrenciler okulda oluşturulan seralarda domates, salatalık, biber ve 20 dönüm tarlada yonca yetiştiriyor. Tavuk besleyip yumurta üretimi yapıyorö dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Öğrenciler domates serasında çalışırken görüntü

-Tavuk kümesinde yumurta toplarken görüntü

-Yonca tarlasını sularken görüntü

-çapa yaparken görüntü

-Öğrenci ile röportaj

-Okul Müdürü Muharrem Yenel'in açıklaması

-Detay görüntüler

Süre: 07'04" Boyut: 467 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

=================

Yaz yağmuru serinletti

Hatay'da kent merkezinde etkili olan yağış ile birlikte hava sıcaklığı 24 dereceye kadar düştü.

Sıcak ve nemli havası ile bilinen Çukurova Bölgesi kentlerinden Hatay, yaz yağmuru ile ıslandı. Saat 12.00 sıralarında kent merkezinde etkili olan yaz yağmuru, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kimi yağmurda ıslanmamak için binaların altına girerken, kimi de tatlı serinliğin keyfini çıkardı. Yağış, 30-32 derece arasında seyreden sıcaklığın 24 dereceye düşmesini sağlarken, serinliğin gün boyu sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

--------

-Yağmurda yürüyen vatandaşlar

-Yağıştan genel görüntüler

Süre: 00'37ö Boyut: 73 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

===================

Muazzez İlmiye Çığ için 105 meşe fidanı dikildi

Mersin'de dünyaca ünlü sümerolog, bilim insanı ve tarihçi Muazzez İlmiye Çığ 105'nci yaş yıl dönümü nedeni ile adına kurulan 'Meşe Koruluğu'nda fidan dikimi gerçekleştirdi.

Merkez Toroslar ilçesindeki Çavuşlu Sosyal Tesisleri güney yamacında Cumhuriyet'in her dönemine tanıklık edip katkı sunan saygın bilim insanı Muazzez İlmiye Çığ adına kurulan meşe koruluğunda fidanlar toprak ile buluştu. Çığ için 105 meşe fidanı toprakla buluşturulurken, yeşil yeleğini giyip, şapkasını takan ve küreği eline alan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, bir fidanı özenle dikti. Ardından meşe fidanına can suyu vermeyi de ihmal etmeyen Seçer, kurulan koruluğun güzel bir ormana dönüşerek, şehrin yeşillendirmesine katkı sunmasını temenni etti.

Fidan dikiminin ardından konuşan Başkan Seçer, "İlmiye Hanım, çok değerli bir Cumhuriyet kadını. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıllarda 20 Haziran doğumlu. Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir sümerolog, bilim insanı. Bugünlerin koşullarında onu anlamak biraz zor olabilir ama bundan 105 yıl önce Türkiye ve dünya koşullarını düşündüğünüz zaman, ne kadar değerli beyinler ve insanlar olduğunu çok daha iyi anlayabiliriz" dedi.

Çığ'ın hayatı boyunca bilimi kendisine mürşit edinen bir insan olduğunu ifade eden Başkan Seçer, doğum gününü kutlayarak, "Hayatı boyunca hep çalışmış, hep emek sarf etmiş ve hep bu ülke için bir şeyler yapmanın gayreti içinde olmuş. Bilimi kendisine mürşit edinmiş, kafası hiç gerilerde, hurafelerde, palavralarda olmamış, hep gerçekleri aramış. O açıdan benim gibi insanlar böyle insanlara çok saygı duyar. Çünkü ben de aynı anlayışta bir insanım. Allah daha uzun ömür versin. Bugün yaşını kutlayacağız ama çok değerli taze bir beyin olarak, düşünce insanı olarak onu değerlendiriyorum. Çünkü hala çalışıyor, hala okuyor, hala araştırıyor, hala topluma bir şeyler vermeye çalışıyor. Bu açıdan yaşı ne olursa olsun, benim için son derece enerjik, genç bir dimağ. Doğum gününü kutluyorum. Onun anısına da bugün burada 105 meşe fidanı dikeceğiz. Bir tanesini de ben diktim. Fena da dikmedim, bir ziraatçı olarak gayet de güzel oldu. İnşallah buradaki ormanımız verimli olur, kentimize de yeşil bir alan kazandırmış oluruz" diye konuştu.

105'inci yaşını kutlayan Muazzez İlmiye Çığ için kurulan koruluğun alanı ise toplam 4 bin 668 metrekareden oluşuyor.

Görüntü Dökümü

-----------

-Koruluğun tabelası

-Alandan görüntü

-Dikilen fidanlar

-Belediye Başkanı Vahap Seçer fidan dikerken

-Başkan Seçer, açıklama yaparken

(BOYUT: 497,90 MB) (SÜRE: 4,26 dk)

Haber-Kamera: MERSİN,

=======================

Çevre dostu deterjan üretimi için harekete geçtiler

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Temiz Gelecek Derneği (TEGEL) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca uygulanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) tarafından finanse edilen, 'Doğa dostu kendin yap temizlik kitleri' üretilmeye başlandı. Köy kadınlarının istihdamını da içeren proje ile petrokimyasal temizlik malzemeleri kadar temizlik ve hijyeni sağlayan ve çevreye zarar vermeyen ürünlerin kullanımının yaygınlaşması amaçlanıyor. TEGEL tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasında, evlerde kullanılan 3 ana temizlik malzemesini hazırlama tarifi verildi.

Edremit ilçesi Kazdağları'nın eteklerinde bulunan botanik bahçede, TEGEL tarafından herkesin evinde de hazırlayabileceği, çevre dostu temizlik malzemelerinin tanıtımı ve hazırlama şekilleri anlatıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca uygulanan, Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) finansman desteğiyle hazırlanan projede, yoğun kimyasallar içeren deterjanlar yerine, doğaya zararı olmayan ve herkesin evinde hazırlayabileceği ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. TEGEL, evlerde herkesin hazırlayabileceği çamaşır yıkama tozu, leke çıkarıcı ve krem temizlik ürün kitlerinin hazırlanması için köy kadınları ile anlaştı. Ürünler hazırlandığında çeşitli noktalarda satışa sunulacağını söyleyen TEGEL proje koordinatörü Zeynep İlhan, doğa dostu kendin yap temizlik kitlerinin, en az marketlerde bulunabilen, petrokimyasal temizlik malzemeleri kadar yeterli temizlik ve hijyeni sağladığını söyledi. İlhan, "Bunun yanında tabii ki çevreye zarar vermiyorlar. Bu nedenle tercih edilmelerini istiyoruz. Aynı zamanda proje sayesinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Nusratlı Köyü'ndeki girişimci kadınlara bir gelir kapısı açılmış olacak. Sizin için tasarladığımız kendin yap kitleri, onlar tarafından hazırladıktan sonra atölyelerimize ve sunumlarımıza katılan kişiler tarafından test edilecek ve kullanıcı görüşleri doğrultusunda pazara sunulmaya hazırlanmış olacakö dedi.

EVLERDE EN ÇOK KULLANILAN 3 TEMİZLİK MALZEMESİNİN TARİFİ

Edremit Körfezi'nde başlayan atölye çalışmalarının sonrasında İstanbul'da devam edeceğini söyleyen Zeynep İlhan, çevreye zarar vermeyen temizlik ürünlerine ulaşılabilirliği arttırmak istediklerini belirtti. İlhan, herkesin evinde kendi çamaşır yıkama tozu, leke çıkarıcısı ve krem temizleyicilerini hazırlayabileceklerini göstermek istediklerini söyledi. İlhan, temizlik malzemelerinin içerikleri ve hazırlama şekilleri hakkında şu bilgileri verdi:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

-Sabun hazırlama atölyesinden detay görüntüler

-Zeynep İlhan röp

-Doğa dostu deterjan hazırlanmasından detay görüntüler

Görüntü: HD. Süre: 3.25 Dk. Boyut: 301 Mb.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

=================

Şehit annesi, oğlunun adı verilen kütüphane açılışında duygulandı

Şırnak'ta 5 yıl önce vatani görevini yaparken nöbet kulübesinde arkadaşı tarafından kazayla vurularak şehit olan Gaziantepli er İsa Karakaş'ın ismi, Silopi ilçesinde 23 Nisan İmam Hatip Orta Okulu'nda kurulan kütüphaneye verildi. Kütüphanenin açılışına katılan şehidin annesi Fatma Karakaş, duygulu anlar yaşadı.

Silopi'deki 23 Nisan İmam Hatip Orta Okulu bünyesinde kütüphane kuruldu. Kütüphaneye, 2014'te vatani görevini yaptığı Şırnak'ta konuşlu Piyade Tümen Komutanlığı'nda, nöbet tuttuğu sırada arkadaşının silahının kazayla ateş almasıyla yaralandıktan 21 ay sonra tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 Aralık 2015'te şehit olan er İsa Karakaş'ın ismi verildi. Kütüphanenin açılış törenine Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, şehidin annesi Fatma Karakaş ve çok sayıda davetli katıldı. Girişinde oğlunun özgeçmişi ve fotoğrafı bulunan kütüphaneyi dolaşan şehit annesi Fatma Karakaş, duygulu anlar yaşadı.

Oğlu adına kütüphane açıldığı için gurur duyduğunu ifade eden anne Karakaş, "Şehit annesi olmak anlamlıdır, anlatılamaz. Acısı çok büyük, hiç dinmiyor. Unutamıyorsun, hep seninle yaşıyor. Biz de onunla birlikte o toprağın altına girdik. Kütüphanenin burada açılması, çocukların eğitim görmesi, onun isminin yaşatılması anlatılmaz bir duydu. Çok onur verici" dedi.

Açılışın ardından 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Candaş, şehit annesi Fatma Karakaş'ın elini öpüp, Türk bayrağı hediye etti.

Görüntü Dökümü

--------

Okulun koridorunda yapılan tören

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Kuran-ı Kerim okunması

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Komutanın şehit annesinin elini öpmesi

Röportajlar

Kütüphaneden detaylar

Genel ve detaylar görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 245 MB

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

================