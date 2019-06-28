DHA YURT BÜLTENİ -13

İskenderun şehidini uğurladı

Şanlıurfa'da eğitim sırasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Dursun (24), Hatay'ın İskenderun ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, görevli Uzman Çavuş Mehmet Dursun'un cenazesi helallik alınması için götürüldüğü baba ocağının ardından İskenderun Kaptan Mehmet Paşa Camisine getirildi. Şehit için düzenlenen cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, MKÜ rektörü Prof Dr Hasan Kaya, İSTE Rektörü Prof Dr Türkay Dereli ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Ayhan Dursun annesi Ayşe ve kız kardeşleri cenazede gözyaşları arasında güçlükle ayakta durabildi. Cuma namazı sonrasında şehit Uzman Çavuş Mehmet Dursun'nun cenaze namazını Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ile ilçe müftüsü Osman Şekerci birlikte kıldırarak helallik alındı. Cami avlusundan omuzlara alınan şehidin cenazesi top arabasına konuldu. Kortej eşliğinde cenaze alınarak İskenderun şehitliğine götürülmek üzere dualar eşliğinde uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-İskenderun kaymakamının şehit annesine başsağlığı dilemesi

-Annenin ağıt yakması

-Tabutun görüntüsü

-Cenazeye katılanlar

-Şehit babasına başsağlığı dileyenler

-Cenaze namazı kılınması

-Şehit babası ve ayağındaki terlik

-Cenazenin götürülmesi

-Araca konulması ve uğurlanması

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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Tutak'a şehit ateşi düştü (2)



ŞEHİT CENAZESİ AĞRI'YA GETİRİLDİ

Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Köşk köyünde yaşayan Şefika-Ömer Tunç çiftinin 10 çocuğundan 9'uncusu olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un (28) cenazesi askeri uçakla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Buradaki törene Vali Vekili Hidayet Sarı, Belediye Başkan Vekili Kenan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Garnizon Komutanı Faruk Metin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Törende şehit askerin anne babası ve köyde oturan kardeşleri Vefa ile Mehmet Tunç'un oldukça bitkin olduğu görüldü. Anne Şefika Tunç, havalimanında oğlunu getirecek uçağı acı içinde beklerken, astım hastası olan baba Ömer Tunç, havalimanı içinde serin bir odaya alındı. Bir süre havalimanında bekletilen baba daha sonra yakınları tarafından Tutak ilçesine götürüldü.

Şehit Adem Tunç'un cenazesini getiren askeri uçak saat 13.50'de Ahmed-i Hani Havalimanı'na iniş yaptı. Şehit askerin naaşı askerlerin omuzlarında uçaktan alınarak tören alanına getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun yaptığı dua sırasında şehit askerin kardeşi Vefa, ağabeyinin bayrağa sarılı tabutu başında bekledi. Duanın ardından anne Şefika Tunç oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tören alanındaki görevliler ve şehit askerin yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

Törenden sonra şehit askerin naaşı Ağrı Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Tutak'a gönderildi. Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç yarın öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından doğduğu Köşk Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

GÖRÜNTÜLER CANLI OLARAK GEÇİLDİ

HABER: Oğuzhan HANÇER

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Üzerini halıyla kapatıp, ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe attı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Kader Oğuz (36), ilişki yaşadığı H.G.'den dünyaya getirdiği bebeğini, komşularının ağlama sesini duymaması için çatı katına koyup, üzerini halıyla kapattı. Ölen bebeğinin cesedini çöpe atan Oğuz, yakalanıp, tutuklandı.

Karakoçan ilçesinde eşini 11 yıl önce kaybeden 2 çocuk annesi Kader Oğuz, birlikte olduğu H.G.'den hamile kaldı. Oğuz, 24 Haziran günü evinin banyosunda yalnız başına erkek bebek dünyaya getirdi. Oğuz, komşularının ağlama sesini duymaması için bebeği, çatı katına koyup, üzerini halıyla kapattı. İki gün sonra bebeğinin öldüğün fark eden Oğuz, cesedi sokaktaki çöp konteynerine bıraktı.

Belediye temizlik görevlileri, çöpteki bebek cesedini görüp, polise haber verdi. Bebeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bebek cesedinin, aynı sokakta oturan Kader Oğuz tarafından çöpe bırakıldığı tespit etti. Gözaltına alınan Oğuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oğuz, savcılığı verdiği ifadesinde, bebeği yalnız başına dünyaya getirdiğini komşularının ağlama sesini duymaması için çatı katına koyup, üzerini halıyla kapattığını söyledi.

Mahkemeye çıkarılan Kader Oğuz, tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 çocuğu ise devlet korumasına alındı.

Görüntü Dökümü

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Karakoçan Devlet Hastanesi

Adiye binası

Emniyet müdürlüğü

Cesedin bulunduğu çöp konteyneri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN(Elazığ),

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Babasının öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz'a acı veda

Balıkesir'in Havran ilçesinde, babası Mustafa Ali Yılmaz'ın (67), aracına koyduğu GPS cihazı sayesinde Antalya'dan Balıkesir'e kadar takip ettiği, önce kaza yaptırıp sonra da tabancayla kurşunlayarak öldürdüğü doktor Gülnur Yılmaz'ın (28) cenazesi İzmir'de toprağa verildi. Arkadaşları, geçen 18 Haziran'da mezun olan Yılmaz'ın annesine, "Artık dertlerimiz bitti. Bundan sonra mutlu bir hayat yaşayacağız" dediğini söyledi. Gözü yaşlı anne Gülden Yılmaz'ı ise uzman göz doktoru oğlu Kerim Yılmaz teskin etmeye çalıştı.

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, iddiaaya göre, tıpta uzmanlık sınavına hazırlanmak için Antalya'dan, Balıkesir Akçay'daki, bir yakınına ait eve gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve İzmir'de emekli olduktan sonra market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da, iddiaya göre, daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını takibe aldı. Mustafa Ali Yılmaz, otomobiliyle kızı Gülnur Yılmaz'ın kullandığı otomobilin peşine düştü. Havran rampalarında Mustafa Ali Yılmaz, kızının otomobiline arkadan çarparak yol dışına çıkardı. Aracı bariyere çarpan kızına annesinin yerini soran Yılmaz, cevap alamadı. Bunun üzerine kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına getiren Mustafa Ali Yılmaz, tabancayla peş peşe ateş etti. Gülnur Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, kırsal alana kaçan babası Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gülnur Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi. Mustafa Ali Yılmaz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

'BU KADAR KİTAP BİTER Mİ DEMİŞTİN'

Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Gülnur Yılmaz için, İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Narlıdere Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze töreninde, acılı anne Gülden Yılmaz'ın, "Kızım, 'Bu kadar kitap biter mi' demiştin. Ben de 'Bittiği kadar annem' demiştim. Böyle mi olacaktı" demesi yürekleri dağladı. Ayakta zor durabilen anneyi, göz doktoru olan oğlu Kerim Yılmaz sakinleştirmeye çalıştı. Törene, aile ve akraba üyelerinin yanı sıra, Yılmaz'ın çok sayıda hekim arkadaşı da katıldı. Arkadaşları, Gülnur Yılmaz'ın, geçen 18 Haziran'da mezun olmasının ardından, annesine, "Artık dertlerimiz bitti. Bundan sonra mutlu bir hayat yaşayacağız" dediğini söyledi.

Talihsiz Gülnur Yılmaz'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MEZUNİYET TÖRENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, talihsiz doktorun, eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, geçen 18 Haziran'da yapılan mezuniyet törenindeki görüntüleri ortaya çıktı. Arkadaşlarının telefonla çektiği görüntülerde, cübbe ve kep giyen Yılmaz'ın heyecan ve mutluluk içinde diplomasını alması yer aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenaze namazından görüntü

- Tabutun başında ağlayan anne Gülden ve oğul Kerim Yılmaz'dan görüntü

- Tabutun taşınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

-Mezuniyet törenindeki görüntüler

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Güzellik merkezi işletmecilerinin dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldular



Van'da yaklaşık 1,5 yıldır faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin 2 işletmecisinin, lazer epilasyon, cilt bakımı ve saç ekimi gibi hizmetler için yaklaşık 2 bin kişiden para alıp, ortadan kaybolduğu öne sürüldü. Dolandırıldıklarını öne sürüp bir araya gelen mağdurlar, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kentte 1,5 yıl önce güzellik merkezi açan 2 kişi, iddiaya göre lazer epilasyon, cilt bakımı ve saç ekimi gibi hizmet almak için kendilerine başvuran birçok kişiden para aldıktan sonra ortadan kayboldu. Güzellik merkezine gelen kişiler, işletmecilere ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar suç duyurusunda bulunmak üzere bir araya geldi. Van Adliyesi önünde açıklama yapan mağdurlar, kendileri gibi çok sayıda kişinin dolandırıldığını söyledi. Kendi dükkanını güzellik merkezine devredip parasını alamadığını ileri süren Osman Yıldız, "Biz, M.A.,ve N.A., tarafından dolandırılan insanlarız. Van'da 2 bine yakın insan dolandırıldı. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu insanların bir an önce yakalanıp, adalet karşısında hesap vermesini istiyoruz. Kira, elektrik su dahi vermeden kaçıp gitmişler. Bu insanlar Vanlı değil. Biz burada herkese sesleniyoruz. Bunları bilen, duyan, gören varsa kesinlikle inanmasın ve hemen en yakın karakola şikayette bulunsun. Bunların bir an önce bulunup cezalarını çekmelerini istiyoruz. Biz onlara işletmemizi devrettik. Ama hep süre istediler. Biz de insan olarak onlara güvenerek zaman verdik. Ama paramızı ödemediler" dedi.

Müşteri olarak gittikleri güzellik merkezinde hizmet alamadığını, fakat parasını da kaptırdığını belirten Çetin, "Ben de bu güzellik merkezinin mağdurlarındanım. Müşteri olarak gittim. Memnun da kalmadım, sonuç da alamadım, paramı da kaptırdım. Buraya geliş amacımız bunlar yakalansın ve bir daha hiç kimseye zarar vermesinler. Kaptırdığımız meblağ çok önemli değil. Ne kadar olursa olsun. İnsanlar burada mağdur oldular. ve herkes çok üzgün. Bunlar hem çalışanlarını mağdur ettiler, hem müşterilerini, hem de şahsi olarak birçok kişiden para aldılar. Gitmeden önce herkesten 100 lira daha toplamak istediler, sonra taşındılar ve sonrasında da gece yarısı apar topar kaçtılar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güzellik merkezi sahiplerinin güvenlik kamerasından kaçma anı

-Güvenlik kamerasından detaylar

-Güzellik merkezi mağdurları ile röportaj

-Mağdurların adliyeden çıkması

-Detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN,

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25 ayrı suçtan aranıyordu sivil polise tavuk satmaya çalışırken yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ve İzmit ilçelerinde son 5 ayda 4 farklı adresten, kamyon, inşaat malzemesi, tavuk çalan T.Y.(46), çaldığı tavukları sivil polislere satmaya çalışırken yakalandı.

Olay, 16 Şubat tarihinde Başiskele ilçesinde meydana geldi. İnşaat malzemesi yüklü bir kamyonun çalınması üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleme altına aldı. Çalınan kamyonun plakasından yola çıkan ekipler, hırsızlık olayına karışan şüphelinin daha önceden Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Bolu illerinde farklı tarihlerde benzer suçlardan 25 adet suç kaydı, 14 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 1960 lira idari para cezası bulunan, geçen yıl da tutuklu bulunduğu Bolu Açık Cezaevi'nden firar eden T.Y.(46) olduğunu tespit etti. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle T.Y.'nin, daha önceden Başiskele ilçesine bir kümesten 6250 lira değerindeki 25 adet süs tavuk, 6 bin lira değerindeki inşaat malzemesi, çalınması olaylarına da karıştığı belirlendi. Yapılan kimlik tespitinin ardından T.Y.'nin(46) İstanbul Tuzla'da bir barakada olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri barakaya operasyon düzenledi.

POLİS MÜŞTERİ KILIĞINA GİRDİ

Yapılan adres tespitinin ardından müşteri kılığına giren bir polis, T.Y.'nin bulunduğu barakaya girerek tavuk ve yumurta satın almak istedi. Polis ile pazarlığa giren T.Y.'nin, kimlik tespitinin yapılmasının ardından barakaya operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan T.Y.'nin üzerinden sahte kimlik çıkarken çaldığı kamyon Gebze'de boş bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen T.Y., burada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelinin adliyeye götürülmesi

-Detaylar

Haber: Alişan KOYUNCU-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Eski eşinin nişanlısı tarafından öldürüldü



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Emin Aslan (32), parkta buluştuğu eski eşinin nişanlısı Abdullah G. (29) tarafından kavga sırasında bıçaklandı. Ağır yaralanan Aslan, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Pamukkale'ye bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Pastane işletmecisi Emin Aslan, Aşıklar Parkı'nda, eski eşinin nişanlısı Abdullah G. (29) ile buluştu. Aslan ile Abdullah G., konuşurken önce tartışmaya sonra kavga etmeye başladı. Abdullah G., iddiaya göre, Aslan'ı bıçakla göğsünden ağır yaraladı. Abdullah G., ardından parktan uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emin Aslan, sabaha karşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kaçan Abdullah G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cinayetin işlendiği parktan görüntü

- Hastaneden görüntü

- Ölen Emin Aslan'ın fotosu

- Öldüren Abdullah Güney fotosu

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Tekirdağ'da kimyasal deposundaki patlama inceleniyor

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kimyasal maddelerin bulunduğu iş yerindeki bir plastik tankerin patlaması sonucu çevreye kötü koku yayan tesislerde incelemelerde bulunuldu. AFAD ekipleri, bugün mahallede yaptıkları ölçümlerde bir olumsuzluğa rastlamadı. Ergene Kaymakamı Fatih Fatih Kılıztoprak, "Şuan için her şey kontrol altında. Her hangi bir sıkıntı yoktur" dedi.

Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi'nde özel bir şirkete ait kimyasal deposunda gece kimyasalların bulunduğu 20 tonluk plastik tankerde patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte kimyasal maddeler önünden geçen karayolu ve çevreye akarken, mahalleyi ağır bir koku sardı. Genizleri yakan ağır koku üzerine deponun çevresinde oturan vatandaşlar evlerini terk edip, dışarıya çıkarken olay yerine, sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri sevk edildi. Gece yapılan uyarı üzerine evlerini terk eden vatandaşlar, kimyasalların etkisinin giderilmesinin ardından sabaha karşı evlerine geri döndü. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, ağır kokuya tesiste bulunan formik asitin neden olduğunu açıkladı. AFAD'ın yaptığı çalışmada kimyasal asit suyla eritilmesi sonucu etkisiz hale getirildi.

AFAD ÖLÇÜM YAPTI

Gece büyük korkunun yaşandığı mahallede hayat bugün normale döndü. AFAD ekipleri, mahallede bu sabahtan itibaren yaptıkları ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve korkulacak bir durumun olmadığını söyleyen Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, "Arkadaşlarımızla sabah erken saatlerde tekrar geldik. Gerekli numuneler alınmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ile birlikte buradayız. Şuan için her şey kontrol altında. Her hangi bir sıkıntı yoktur. Çalışmalar sürüyor" dedi.

TANKER PATLAMASI ARAŞTILIYOR

Olayla ilgili olarak plastik tankerin patlama riskinin az olduğu ifade edilirken AFAD ve itfaiye ekipleri olayın meydana geldiği kimyasal deposunda inceleme yaptı. AFAD ekipleri, kimyasalların bulunduğu deponun boşaltılmasını isterken, belediye ekipleri de firmaya yetkililerine tebligat yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-AFAD ekiplerinin çalışması

-Ölçüm yapılması

-Kaymakam inceleme

-Kaymakam Fatih Kızıltoprak Röp.

-Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

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Buca'da çıkan yangında 5 hektarlık orman zarar gördü

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Kentin en güzel ormanlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında, 5 hektarlık alan zarar gördü.

Buca ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Södürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de destek verdi. Havadan müdahale için İzmir'in yanı sıra Muğla ve Balıkesir'den de takviye helikopterler geldi. 5 helikopter ve 12 arazöz ile süren çalışmalarda yangın kontrol altına alındı. Kentin en güzel ormanlarının bulunduğu bölgede çıkan yangında, 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkışı nedeninin belirlenmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve jandarma çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangından görüntü.

- Söndürme çalışmalarından görüntü.

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM/ İZMİR,

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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı



Mersin'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri; merkez Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 2 harddisk ve 32 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise sağlık kontrolünden sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Emniyet müdürlüğünün genel görüntüsü

Müdürlük girişinin görüntüleri

Zanlıların emniyetten çıkarılıp polis aracına bindirilmesi

Polis araçlarının emniyetten ayrılması

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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Öğretmenlerden arama ve kurtarma tatbikatı

Afyonkarahisar'da öğretmenlerden oluşturulan 2 arama kurtarma ekibine eğitim verilerek tatbikat yaptırıldı.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile İl Milli Eğitimi Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, milli eğitime bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerden 25 kişilik arama ve kurtarma timleri oluşturuldu. 25 öğretmene 32 saat süreyle arama ve kurtarma çalışmalarına yönelik temel afet bilinci ve hafif arama kurtarma eğitimi verildi. Öğretmenlerin tatbikatına AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, eğitmenler ve öğretmenler katıldı.

TATBİKATA ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİ DE KATILDI

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık ile kentsel arama ve kurtarmaya yönelik kurtarmada kullanılan ipler ve düğümler, üst katlardan ve kuyudan kurtarma teknikleri gibi bilgilerin aktarıldığı eğitimlerin ardından tatbikat yaptırıldı. AFAD İl Müdürlüğü Eğitim alanında bulunan enkazda arama kurtarma tekniklerinin uygulandığı tatbikatta köpekler de kullanıldı.

'DOĞAL AFETLERDE ÖĞRETMENLERİMİZDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ'

Eğitimlere katılan öğretmenlere teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, arama ve kurtarmada temel bilgilerin edinilmesi gerektiğini ifade etti. Yalçın, "AFAD Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol çerçevesinde öğretmen arkadaşlarımızı eğitime tabi tuttuk. Bu arkadaşlarımız gönüllülük esası ile gelen öğretmenlerimiz. Arama kurtarma çalışmaları yapmaları, bu konuyla ilgili temel bilgileri edinmeleri için buradalar. Doğal afetlerle karşı karşıya kaldığımız anlarda öğretmenlerimizden faydalanmak istiyoruz" dedi.

'ÖĞRETMENLERİMİZ 4 GÜN EĞİTİM ALDI'

Öğretmenlere hafif arama kurtarma eğitiminin verildiğini dile getiren AFAD İL Müdürü Mehmet Buldan ise, "Çalışmalara katılan gönüllülerden 25 kişilik öğretmen ekibi seçildi. İki tim oluşturduk bu arkadaşlardan. Bu timdeki arkadaşlara 4 gün boyunca arama kurtarma alanında hafif arama kurtarma olarak adlandırdığımız bilgiler aktarıldı. Bu arkadaşlara hem teorik hem pratik eğitim verildi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından eğitim alan 25 öğretmene sertifikaları verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma araçlarının tatbikat alanına gelişi-

-Öğretmenlerin tatbikat alanına gelişi

-Tatbikat yapan öğretmenlerden detay

-Arama ve kurtarma yapan öğretmenlerden detay

-Köpekler arama yaparken detay

-Sesli arama yapılırken detay

-Müdürlerden detay

-Genel detaylar

-Müdür Yalçın'ın konuşması

-Müdür Buldan'ın konuşması

-Sertifika töreninden detay

-Toplu fotoğraf çekiminden detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



