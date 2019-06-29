DHA YURT BÜLTENİ - 13

Trafikte tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu

İzmit'te trafikte yol verme yüzünden tartışan iki sürücüden Salih G., tabancayla bacağından vurularak yaralandı .

Olay, öğle saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Boğazova Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte otomobilleriyle seyir halinde olan Ceyhun G. ve Salih G. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. İkili daha sonra otomobillerinden inerek yol üzerinde sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ceyhun G., otomobilinde bulunan tabancasını alarak, Salih G.'ye ateş açtı. Salih G., bacağından yaralanırken, Ceyhun G. olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yaralı Salih G.'ye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaçan sürücü Ceyhun G., olaydan kısa bir süre sonra boş bir arazide otomobilinin içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Taşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldı

Gümüşhane'nin Çorak köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 4 yapı, yıkıldı.

Gümüşhane'de yaylalarda kaçak yapıların önlenmesi amacıyla yapılan yıkım çalışmaları sürüyor. Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan Taşköprü Yaylası'nda, yapımına yeni başlananan 4 yapının kaçak olduğunun tespiti üzerine harekete geçen ekipler, iş makineleri eşliğinde bölgeye ulaştı. Kaçak yapılar, jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yaylada, iş makineleri tarafından yıkıldı.

Görüntü Dökümü

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Yaylada yıkım görüntüleri

Haber: Sinan UÇAR KAMERA: GÜMÜŞHANE, -

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Pir Sultan Abdal , doğduğu köyde anıldı

SİVAS'ta Geleneksel Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'nin 30'uncusu, halk ozanının haatını geçirdiği Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde düzenlendi.

Halk ozanı Pir Sultan Abdal, doğum yeri olan Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde etkinliklerle anıldı. Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı öncülüğünde çeşitli derneklerin katılımı ile Banaz Köyü Topuzlu Baba Şenlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak Pir Sultan Abdal'ın heykelinin bulunduğu alan ziyaret edilerek çelenk bırakıldı.

Etkinlikte konuşan Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, üzerinde bulundukları topraklarının çok acı gördüğünü belirterek, "Bir daha umut ediyorum ki Kerbela'dan başlayarak günümüze kadar bu topraklar bir daha acı görmez. Biz gerçekten çok acılar yaşadık. Her acı bir önceki acıyı tazeleyip geldi" dedi.

2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarla Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok ise, "Eğer biz aydınlık gelecek arzuluyorsak güzel günlere kardeşçe yan yana ilerlemek istiyorsak geçmişten bugünün bağını bugünden yarına kurmalıyız. Yaşadığımız acılarla hesaplaşmalı, yüzleşmeliyiz ama bunu asla intikam duygusuyla toplumu daha da ayırarak, ayrışmayı, kutuplaşmayı körükleyerek değil de barışarak, birleşerek, normalleşerek, iyileşerek yapmak durumundayız" diye konuştu.

Etkinliklerde ünlü sanatçılar Arif Sağ, Mazlum Çimen ile yerel halk ozanları konser verdi. Pir Sultan Abdal'ın heykelinin bulunduğu alanı ziyaret eden vatandaşlar, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikte semah gösterileri de yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlik alanından görüntüler

-Çelenk sunumu

-Konruşmalar

-Semah gösterileri ve konserler

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Şırnak 'taki Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yarışması

ŞIRNAK Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü'nce Namaz Dağı'nda 10 ilden çok sayıda pilotun katılımıyla ilk kez yamaç paraşütü yarışması düzenlendi.

Şırnak kent merkezindeki 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda ilk kez yamaç paraşütü yarışması düzenlendi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun desteklediği 'Namaz Dağı Abdullah Karayalçın Hedef Yarışması' sabahın erken saatlerin başladı. Yarışmaya Doğu ve Güneydoğu'nun 10 ilinden 20 pilot katılırken, 2 gün devam edecek olan yarışmada pilotlar Namaz Dağı'nda uçmanın keyfini yaşayacak.

Hedef yarışmasının açılış programına Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, vatandaşlar ve yamaç paraşütü pilotları katıldı. Programda, yamaç paraşütü pilotları tarafından ziyaretçilere görsel şölen sunuldu.

'ŞIRNAK TERÖR OLAYLARIYLA ANILAN BİR İL OLMAKTAN KURTULDU'

Etkinliğe katılan Vali Mehmet Aktaş, Şırnak'ın terörle anılan bir kent olmaktan çıktığını söyledi. Şırnak'ta böylesi etkinliklerin devam edeceğini anlatan Vali Aktaş, "Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun iş birliğinde ilimizde paraşüt hedef yarışması düzenleniyor. İlimizde hava sporları çok rahatlıkla yapılabilecek bir hava şartlarına ve coğrafi şartlara sahibiz. Özellikle Namaz Dağı bu noktada çok öne çıkan bir nokta. Türkiye genelinde çok bilinen bir yer. Namaz Dağı'nda arkadaşlarımız çok sıklıkla yamaç paraşütü faaliyetini yapabiliyorlar. Bugün de bunun çok önemli bir ayağını hedef yarışmasını çok geniş katılımla düzenliyoruz. İlimiz artık Allah'ın izniyle kötü olaylarla, terör olaylarıyla anılan bir il olmaktan kurtuldu. İlimizde her türlü sosyal, kültürel aktiviteyi arkadaşlarımız rahatlıkla yapabiliyorlar. Şırnak ilimiz bundan sonra böyle güzellikler, güzel organizasyonlarla anılacak. İnşallah burası bu tür faaliyetlerle daha tanınır hale gelecek. Yine buranın ekonomisin, sosyal yapısına da illaki bu tür faaliyetler çok olumlu katkı verecek" dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ise yamaç paraşütünü sporunun Şırnak'ın tanıtımı açısından çok önemli olduğunu, sürekli terörle anılan Şırnak'ın bundan sonra böyle güzel spor aktiviteleriyle anılacağını söyledi.

Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Osman Oğrak; bu yarışma düzenlemedik amaçlarının Şırnak'ta yamaç paraşütünün yapıldığına dair bir mesaj vermek istediklerini belirterek, "Artık Şırnak'ın olaylarla kaygılarla, endişeyle anılmasını değil de, sosyal faaliyetlerle huzurla anılmasını istiyoruz. Bu sosyal faaliyetlerin olması Şırnak için hem turizm potansiyeli olarak büyük bir ivme kazandıracaktır" diye konuştu. Yarışmanın yarın devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Uçuş hazırlığı yapan pilotlar

Uçuşlardan detay

Vali Mehmet Aktaş, Milletvekili Rizgin Birlik, Dernek Başkanı Osman Oğrak ile röp.

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 676 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Edirne'de, lastik botta 43 kaçak yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 43 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karagöl mevkii önlerinde, lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Afganistan, İran ve Azerbaycan uyruklu 10'u çocuk, 9'u kadın, toplam 43 kaçağı yakaladı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), -