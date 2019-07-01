DHA YURT BÜLTENİ - 13

Silifke 'de orman yangını (1)

MERSİN'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim birimlerini tehdit eden yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Toros Dağları eteklerindeki Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 15 arasöz ve 6 su tankı ile yangına müdahale edildi. Silifke- Mut karayolu üzerindeki Değirmendere Mahallesi'ne vatandaşların girişlerine izin verilmezken, yangın söndürme çalışması havadan ve karadan sürdürülüyor.

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Haber-Kamera: SİLİFKE ( Mersin ), -

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Sevgilisini azmettirerek ev sahibini dövdürdüğü iddia edilen genç kız gözaltında

Samsun'da kiraladığı evden ayrılırken depozitosunu geri istediği ev sahibinden olumsuz cevap alan G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K.'i azmettirerek ev sahibi S.Ö.'yü (63) darp ettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 1 aydır kaldığı evden çıkmak isteyen G.S.Ç., (18) ev sahibine verdiği 500 TL depozitoyu geri istedi. Depozitoyu vermeyi kabul etmeyen S.Ö. iddiaya göre, '1 ay kalıp evden çıkıyorsun, depozitoyu geri veremem' dedi.

EV SAHİBİNİ DARP ETTİLER

G.S.Ç., olayı sevgilisi T.Ö.K.'ya (18) anlattı. İddiaya göre, sevgilisinin depozitosunu geri almak için arkadaşları B.B.(17) ve M.K.(17) ile birlikte ev sahibi S.Ö.'nün yanında giden T.Ö.K., elini kolunu tuttukları yaşlı adamı darp ederek, parayı geri istedi. Parayı alamayan şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, S.Ö. ise Gazi Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü ile birlikte G.S.Ç., sevgilisi T.Ö.K. ve arkadaşları B.B. ile M.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüpheli kadının adliyeye getirilişi

Emniyetten detay

Adliyeden detay

(SURE: 36 SN) (BOYUT: 67 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Karlıova'da taksicilerden 'korsan' tepkisi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde taksiciler, korsan taşımacılığa tepki göstermek amacıyla kontak kapama eylemi yaptı.

İlçedeki 30 taksi sürücüsü korsan taksicilere karşı tepkilerini eylem yaparak dile getirdi. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde araçlarıyla korna çalarak dolaşan taksiciler, ardından 2 saatlik kontak kapama eylemi yaptı. Taksiciler adına açıklama yapan Yılmaz Demir, korsan taksilerden dolayı mağdur olduklarını ifade ederek, yetkililerden çözüm üretmeleri talebinde bulundu. Demir, "Bizler bu ilçenin emekçileri olarak sizlere hizmet vermekteyiz. Fakat emeğimiz ve hakkımız korsan taksiler tarafından gasp edilmektedir. Yeri geldiğinde sizler için gece gündüz demeden her çağırdığınızda kapınızda oluyoruz. Hiçbir vergi ödemeden ve hiçbir zorluk çekmeden emeğimizi çalan korsan taksicileri sizlerin huzurunda kınıyor ve yetkilileri göreve çağırıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Eyleme katılan taksiciler

Taksicilerin ilçe merkezindeki eylemi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117 MB

Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: KARLIOVA(Bingöl),

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Marmaris'te seyyar satıcı ve dilencilere göz açtırılmadı

Muğla 'nın Marmaris ilçesinde seyyar satıcı, dilenci ve alkol alıp çevreye rahatsızlık veren kişilere yönelik denetim yapan polis ve zabıta ekipleri, Kabahatler Kanunu'na göre, kişi başı 124'er lira para cezası kesti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Büro ve Asayiş Büro Amirliği ile belediye zabıta ekipleri, dün (pazar) akşam saatlerinden itibaren seyyar satıcı, dilenci ve alkol alıp çevreye rahatsızlık veren kişilere yönelik denetim yaptı. Saat 19.00'da başlayan denetimler, saat 04.00'e kadar sürdü. Denetimlerde sokak ve caddelerde kucağında bebekleriyle dilenenler, izinsiz çeşitli hediyelik eşya satanlar ayrıca yaşları 7 ile 11 arasında değişen ve yapma taç ile ışıklı balon satan bazı çocuklar yakalandı. Ele geçirilen yapma taç, ışıklı balonlar, tespih ve çeşitli hediyelik eşyalar koruma altına alındı. Tümü zabıta ekiplerine teslim edilen 17 kişiye ise, Kabahatler Kanunu'na göre 124'er lira para cezası kesildi. Bu kişilerden küçük yaştaki 4 çocuk, daha sonra ailesine teslim edildi ve ebeveynleri uyarıldı. Yakalanan diğer kişiler de işlemleri tamamlanınca serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, denetimlerin süreceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin cep telefonuyla çektikleri denetim görüntüleri

(Toplam: 1 dakika 3 saniye-23,4 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Bodrum 'da Kabotaj Bayramı kutlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bodrum'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sadık Özilhan, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, gaziler ve vatandaşlar törene katıldı. Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla tören başladı. Diğer çelenklerin sunulmasının ardından tören, limanda bulunan teknelerin sirenleri eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu yaptı. Kaymakam Bekir Yılmaz da konuşmasında günün önemine değindi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG 101 No'lu botla Kumbahçe açıklarına gitti. Kaymakam Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Aras, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Ercan ve Bodrum Liman Başkanı Okçu, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Denize çelenk sunma töreni sırasında sürat teknesinin çektiği ve üzerinde ay yıldız bulunan paraşüt havalandı. TCSG 101 Nolu botun etrafında ise botlar ve römorkörler Türk bayrakları açtı. Vatandaşlar da kendileri için denize açılan Aslıhan 5 teknesinden töreni takip etti.

Görüntü Dökümü

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Etkinliklerden görnütü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),

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İş makinesiyle deniz keyfi

ZONGULDAK'ta, gençlerin iş makinesiyle deniz keyfi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyü sahilinde bir grup genç serinlemek için denize girdi. Çalışmak için sahile gelen iş makinesinin operatörü gençlerin isteğini kırmayarak kepçeyi suya soktu. Operatör, gençlerin

üzerine kepçeyle su attı, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kepçeye çıkan gençler suya atlayarak eğlenceli zaman geçirdi. Gençlerin eğlenceli dakikaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ZONGULDAK, -

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Datça'daki yangın, elektrik kablolarından çıkmış

Muğla Valiliği'nce Datça'daki makilikte cumartesi günü 20 hektarlık alanın kül olduğu yangının, elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı açıklandı.

Muğla Valiliği'nden Datça ilçesindeki makilikte 29 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde çıkan ve 20 hektarlık alanı küle çeviren yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yangının, elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtilerek, "Datça ilçesi Palamutbükü Mevkii'nde çıkan orman yangınında, üzerinde ağaç ve maki bulunmayan otluk ve bir kısım çalılık 20 hektar alan zarar görmüştür. Olay yerinde yapılan araştırma neticesinde yangının trafodan baz istasyonlarına elektrik nakli yapan kabloların kısa devre yapması sonucu çıktığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Haber: Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), -

