DHA YURT BÜLTENİ - 13

Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 43 kaçak göçmen, yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgede 2 ayrı operasyon düzenledi. İlk operasyonda Ayvacık'ın Bademli köyünün Acıdere mevkisindeki metruk binada saklanan Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalanırken, ikinci operasyonda ise Ayvacık'ın Kocaköy köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenmiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçaklar, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek.

Görüntü Dökümü

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Kaçakladan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 1,5 yıl önce Mehmet Emin Sevinmiş'in (68) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, 14 Ocak 2018 tarihinde, Birecik'in Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki fıstık tarlasında meydana geldi. Mehmet Emin Sevinmiş, tarlada tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, cinayetle ilgisi olduğunu belirlediği F.G., M.S., V.S., S.B. ve G.A.A.'yı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. 2'si kadın 5 şüpheli, jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliyeye getirilen şüpheliler

-Jandarma eşliğinde götürülen şüpheliler

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Polis, intihara kalkışan genç kızı, savcı gibi davranarak kurtardı

Diyarbakır'ın tarihi surlarına çıkarak intihar girişiminde bulunan Z.D.'yi (17) polis, savcı gibi davranarak kurtardı.

Sur ilçesinde bugün öğle saatlerinde tarihi surlara çıkan Z.D., atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alıp inmesi için Z.D. ile konuşurken, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açarak önlem aldı. Sura çıkan bir polis, Z.D.'yi intihar girişiminden vazgeçmesi için ikna çabasında bulundu. Z.D., yanındaki polise "Hayatım mahvoldu, savcı ile görüşmek istiyorum" dedi. Bunun üzerine polis, savcıyı telefonla arayacağını söyledi. Aşağıda bekleyen meslektaşını arayan polis, Z.D.'ye, "Savcı seninle konuşmak istiyor" deyip, telefonu uzattı. Z.D., telefonla konuştuğu sırada yanındaki polis tarafından yakalanarak, surdan indirildi.

Z.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detaylar

İtfaiye ve sağlık ekipleri

Polisin intihardan vazgeçirme çabaları

Genç kızın, savcı sandığı polisle telefonda konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 386 MB

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

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Cadde ortasında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Karaman'da, cadde üstünde uyuşturucu satışı yapan Şahin N. (48) suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında 71 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen Şahin N, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Şahin N. olduğunu tespit etti. Takibe alınan Şahin N., cadde üzerinde uyuşturucu satışı yaparken polis ekiplerince suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst aramasında, 71 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satmaktan elde ettiği 300 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Şahin N., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Adliye önünden detay

Haber: Muammer ŞEN/KARAMAN, -

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Moldovalı 4 kadın şüpheliye sınır dışı kararı çıktı

Eskişehir'de Sarar şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar çiftinin elleri ve ayaklarını bağlayıp kasadaki ziynet eşyaları ve yüksek miktardaki dövizi çaldıkları öne sürülen, Bulgaristan'da yakalanıp iade edilen şüphelilerden tutuklanan Moldova uyruklu Aleksandar Arikov suçlamayı kabul etmedi. Sarar çiftinin evindeki işinden ayrıldıktan sonra Eskişehir'e bir daha gelmediğini öne süren Arikov, polisin kaçış yollarında elde ettiği görüntülerdeki kişinin de kendisi değil, kardeşi olduğunu öne sürdü. Öte yandan serbest bırakılan 4 Moldovalı kadın için ise 'sınır dışı' kararı çıktı.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'nde oturduğu konutuna, Mayıs ayında yüzleri maskeli olarak giren kişiler, çiftin ellerini ve ayaklarını bağlayıp dövdükten sonra kasanın anahtarını buldu. Ziynet eşyalarını ve yüksek miktardaki dövizi sırt çantalarına dolduran şüpheliler, villadan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekip, ilk şüpheli olarak villada hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu Iulia Dragusan'ı Yalova'da yakalayıp gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Iulia Dragusan tutuklandı, olayla ilgili bağlantısı tespit edilen Ali Y. ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MOLDOVA'YA GÖNDERİLECEKLER

Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen tutuklu hizmetçi Iulia Dragusan'ın sevgilisi Aleksandar Arikov ve diğer şüpheliler George Dobrioglu, Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova, dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kadın şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kadınların ülkelerine dönmek için diğer şüphelilerin bulunduğu araca bindikleri ve olayla ilgilerinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca savcılık, kadınların sınır dışı edilmesine karar verdi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Anna Azukova, Adelina Ashi, Tatyana Tazamali ve Nadejda Katkova, Eskişehir Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüphelilerden George Dobrioglu ise çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'GÖRÜNTÜLERDEKİ BEN DEĞİLİM, KARDEŞİM'

Soruşturma kapsamında tutuklanan Moldovalı hizmetçi Iulia Dragusan'ın sevgilisi Aleksandar Arikov da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Savcılık ve mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Arikov, "Benim soygunla hiçbir ilgim yok, suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Sarar ailesindeki işimden ayrılınca bir daha Eskişehir'e gelmedim. Cep telefonumu erkek kardeşim de kullanıyordu. Bazı görüşmeleri o yapmış olabilir"ö dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince şüphelilerin kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerinin izlettirildiği Aleksandar Arikov, kendisi olmadığını savunarak, "Görüntülerdeki kişi ben değilim, kardeşim. Benim bu konuyla hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı.

EN AZ 3 ŞÜPHELİ DAHA ARANIYOR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarar çiftinin soyulmasına ilişkin soruşturmada hem şüphelilerin, hem de çalınan ziynet eşyalarını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aralarında Aleksandar Arikov'un kardeşinin de olduğu isimleri tespit edilen en az 3 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

ŞU ANA KADAR 2 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİYE ADLİ KONTROL UYGULANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında şu ana kadar Moldova uyruklu hizmetçi Iulia Dragusan ve sevgilisi Aleksandar Arikov tutuklanırken, Ali Y. ve yine Moldova uyruklu Georgi Dabrioglu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

Haber: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, -