DHA YURT BÜLTENİ - 13

Annesi, '14 yaşındaki kızını kullanarak şantajla para aldı' iddiası

Bartın'da, 14 yaşındaki kızın iş insanı Z.A. ile sosyal medyada görüşmesini sağlayarak tuzak kurup, şantajla 1 milyon 287 bin TL para aldığı iddia edilen ailesi gözaltına alındı.

Bartın'da iş insanı Z.A. (58), sosyal medyada kendisini 'Sevgi Ç.' olarak tanıtan 14 yaşındaki çocuk ile arkadaşlık kurdu, çocuk iş insanı Z.A.'ya fotoğraflar gönderdi. Z.A. da çocuğa fotoğraflar gönderirken, kızın annesi devreye girdi. Anne M.Ö. (33), kızını yakalamış gibi davranarak iş insanı Z.A.'dan para istedi. Z.A., yaklaşık bir yıl boyunca toplam 1 milyon 287 bin 642 TL para verdiğini öne sürdü.

Bir yılın ardından şantajlardan sıkılan Z.A., durumu polise bildirdi. Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, Z.A.'nın para yatırdığı hesapların M.Ö. isimli kadının eşi S.Ö., kardeşi C.Ç., görümcesi D.E. ve kayınbiraderi Y.E.'ye ait olduğunu tespit etti. M.Ö. ve eşi S.Ö.'nün bankadan paraları çekerken çekilen görüntüleri de elde edildi. Polisin Ankara, Kayseri ve Elazığ'da düzenlediği operasyonla 9 kişi gözaltına alındı. Polis, 79 bin TL'ye, bilgisayara ve dokümanlara el koydu.

Yapılan incelemede M.Ö.'nün sosyal medya üzerinden, 14 yaşındaki kızının maddi durumu iyi olan kişilerle görüşmesini sağladığı, kızı ile irtibata geçen kişilere kızının fotoğrafını gönderttiği, karşı taraftan da kızına fotoğraf göndermesini sağladığı, bu sırada hiçbir şey bilmiyormuş gibi aniden yakalama izlenimi vererek, "Seni yakaladım. Mahkemeye vereceğim' diyerek korkuttuğu, daha sonra bu kişileri anlaşmaya davet ettiği ve verdiği IBAN numaralarına paraları gönderilmesini sağladığı, para göndermeyen kişileri de 'çocuğuna internet üzerinden cinsel taciz' yapıldığını iddia ederek şikayette bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin daha önce de aynı yöntem ile Mersin'de bir vatandaştan 518 bin TL para aldıkları belirlendi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Evlere yapılan baskınlar

-Evlerden çıkan paralar

-Şahısların bankadan para çekme anları

-Gözaltına alınan şahıslar

-Ele geçen paralar

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Bursa kent genelinde elektrik kesintisi (3)

ESNAF SATIŞLARI TELEFON IŞIĞI YARDIMIYLA YAPIYOR

Bursa'da kent genelindeki elektrik kesintisi hayatı olumsuz etkilerken, esnaf işlerini yapmakta zorlandı. Bursa Tarihi Kapalı Çarşı'da bulunan esnaf, elektrik kesintisinden şikayet ederek karanlıkta satış yapmak zorunda kaldı. Esnafın bir kısmı çareyi yapay ışıklandırmalarda bularak, telefon ışığı ve gaz lambası yardımıyla ürünlerini müşterilere gösterdi ve satışlarını gerçekleştirdi.

Çarşıdaki bir kuyumcu sahibi Oktay Gencay, elektrik olmadığından ötürü akıllı terazi ile idare ettiklerini belirterek, "Zor bir durum. Yapılacak bir şey yok, bu sorunun bir an önce çözülmesini ve elektriğin gelmesini bekliyoruz. Bütün esnaf mağdur" dedi. Yurt dışından gelen Mehmet Ali Şanlı isimli vatandaş ise Türkiye'de ilk kez böyle bir şeye şahit olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Çarşıdaki esnaftan detaylar

-Röportajlar

-Telefon ışığı yardımıyla yapılan satışlar

-Gaz lambası ile yapılan satışlar

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-Metro istasyonunda bekleyen vatandaşlardan detay

-İstasyona metronun gelişi

-Vatandaş röportaj

Haber-Kamera: Vedat YÜCEBAŞ-Merve KIZILKAYAGürkan DURAL-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Tüfekle vurularak öldürülen amca- yeğen toprağa verildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan tartışmada öldürülen Ahmet Alkan (22) ile amcası Süleyman Alkan (52) toprağa verildi. Oğlu Ahmet Alkan'ı genç yaşta toprağa veren Ümmü Alkan'ın, "Ben doyamadım, doysun kara topraklar" diyerek feryat etti.

Olay, dün (pazar) akşam saatlerinde, Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli D Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan M.Ö. (Mehmet Öztürk), 5 yıl önce kendini bıçakladığını öne sürdüğü Ahmet Alkan'la mahallede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, Alkan'ın amcası Süleyman Alkan'ın da katılmasıyla kavgaya dönüştü. M.Ö., yanında getirdiği tüfekle ateş ederek Ahmet Alkan ve Süleyman Alkan'ı ağır yaraladı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ahmet Alkan kentteki özel bir hastaneye, amcası Süleyman Alkan ise, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet ve Süleyman Alkan doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kavgada ölen amca- yeğen için bugün Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Evlerinde helallik alınmasının ardından Ahmet ve Süleyman Alkan'ın cenazeleri, Kocadere Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze töreninde Süleyman Alkan'ın eşi Azize Alkan ile Ahmet Alkan'ın annesi Ümmü Alkan, gözyaşı göktü. Anne Ümmü Alkan'ın "Dayanacak gücüm kalmadı Ahmet'im. Ben doyamadım Ahmet'ime, doysun kara topraklar" diyerek feryat etmesi yürekleri dağıldı. Öğle namazın sonrası kılınan cenaze namazının ardından amca yeğenin cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan M.Ö.'yü yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yatın yedeklenerek karaya çekilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Kahraman DURAK/ ÇEŞME (İzmir),

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Ayakları yanan yavru köpek tedavi ediliyor

Gaziantep'te, tiner dökülmesi sonucu ayakları yanan yavru köpek, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'nde tedaviye alındı. Tedavi sonrası sahiplendirilmesi hedeflenen köpeğe, 'Candy' ismi verildi.

Dün akşam saatlerinde Düztepe Mahallesi'ndeki Çamlık Parkı'nda yavru köpek, üzerine tiner dökülerek yakılmak istendi. Patileri alevlerin arasında kalan köpeği görenler hemen koşup, alevleri söndürdü. Ardından da Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ne haber verdi. İhbar üzerine dernek görevlileri olay yerine gelip, ayakları yanan köpeği aldı. Havyan ambulansıyla derneğe ait kliniğe götürülen ve veteriner Esra Taşkın'ın kontrol ettiği köpeğin ayaklarında yanıklar olduğu belirlendi. Esra Taşkın, gerekli tedaviyi yaptıklarını belirterek, "Köpeği ihbar üzerine parktan aldık, geldiğinde tinere bulaşmış ve patileri yanmış haldeydi. Özellikle sağ patisinin alt kısmı tamamen yanmıştı. Patilerini yaladığı için zehirlenme durumu da vardı ve durumu çok kötüydü. Gerekli tedavileri yaptık. Şu anda durumu iyiye gidiyor. Köpeğimize 'Şeker Kız Candy'den esinlenerek Candy ismini koyduk ve tamamen iyileştiğinde kendisini sahiplendirmek istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Köpeğin yarası

Serum takılması

Veteriner Esra Taşkın ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA

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Virajda devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Siirt'te, virajda kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü Yaşar Özer yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Kezer Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Yaşar Özer yönetimindeki 56 KB 277 plakalı beton mikseri, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, yan yatan mikserin sürücüsü Özer yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. UMKE ve itfaiye tarafından araçtan çıkarılan, Özer sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, mikser, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan mikserden görüntü

Ambulanslar

Kazanın meydana geldiği yer

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Uyuşturucu madde ve sahte parayla yakalandı

Bolu'da, bir firmada kuryelik yapan H.A.(31) gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kentte bir firmada kuryelik yapan H.A.'nın evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 adet 30-40 santimetre uzunluğunda kenevir bitkisi, 2 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi ele geçirildi. Evde yapılan aramada ayrıca kenevir yetiştirmek için kurulan düzenekte florasan ampül, vantilatör, projektör gibi malzemeler ile 12 adet sahte 100 TL, 1 adet tabanca fişeği ve 1 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları

Süre: 00.38-Boyut: 72.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Köy düğününde ilginç gelenek

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kızılçukur köyündeki düğünler, ilginç gelenek ve yapılan şakalarla dikkat çekiyor.

Kızılçukur köyündeki düğünler, doğaçlama tiyatro geleneği ile renkli görüntülere sahne oluyor. Tarım işlerinin insan ve hayvan gücü ile yapıldığı dönemleri anlatan köylüler, düğünlerde öküz ve eşek kılığına girerek temsili olarak canlandırma yapıyor. Gelenekleri yeni nesillere aktarmak ve unutturmamak için yaklaşık 40 yıldan bu yana düğünlerde böyle organizasyonlar yapıldığını ifade eden köy sakini Arif Güner, "Düğün geceleri gönüllü köylüler öküz ve eşek kılığına giriyor. Köy meydanındaki düğün eğlencesi esnasında eski dönemlerde yan yana bulunan tarlalarını süren iki kardeşin birbirleriyle yaptığı sınır kavgasını temsili olarak canlandırıyor. Ekin ekme sahnesinin canlandırması esnasında çiftçi iki kardeş arasından sınır ihlali üzerine çıkan hararetli kavgayı izleyen davetliler kahkahaya boğuluyor. Daha sonra iki kardeş arasındaki kavga araya girenlerin girişimleri sonucu tatlıya bağlanır ve ekin ekme işi tamamlanır. Bu sahneler için daha önceden hiçbir senaryo yazılmıyor, gösteri o anki doğaçlama konuşmayla sergileniyor. Oyunda rol alan köylüler ise davetlilerin arasından gönüllüler arasından seçiliyor" dedi.

Düğünlere katılanlar ise köylülerin ilginç gelenek ve şakalarıyla eğleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Köy meydanında düğün

-Köylülerden Arif Güner'in açıklaması

-Öküz ve eşek kılığına girenler

-Doğaçlama mizansenleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),-