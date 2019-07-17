DHA YURT BÜLTENİ-13

Yeni doğan bebek inşaata terk edildi



SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, bir inşaatta yeni doğan kız bebek bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen bebek hastanede tedavi altına alınırken, polis soruşturma başlattı.

Hendek Rasimpaşa Mahallesi sakinleri dün akşam saatlerinde bir inşaatta yeni doğmuş kız bebek buldu. Hemen polise bilgi verildi. İnşaata gelen sağlık ekibi, göbek bağının yeni kesildiği belirlenen bebeği Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bebek daha sonra nöbetçi doktor eşliğinde Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'ne götürüldü. 2 kilo 870 gram ağırlığında ve 1,5 günlük olduğu tahmin edilen bebek, tedavi altına alındı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen bebeğe ilaç tedavisi uygulanacağı kaydedildi. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü, bebeği terk eden kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), -

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FETÖ'cü çifte gözaltı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) İzmir mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen çift, yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen Y.B. ve karısı M.B.'nin yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Tarsus ilçesinde kaldıkları yerler tespit edildi. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonla çift yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İlçe Emniyet Müdürlüğü bina görüntüsü

-Adliye bina görüntüsü

(SÜRE: 30 saniye) (BOYUT: 65 MB)

Haber-Kamera: TARSUS(Mersin),

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ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA KAPADOKYA GEZİSİ

MEHMETÇİK Vakfı tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile 81 ildeki 90 şehit ve gazi çocuğu, Kapadokya bölgesini gezdi.

Mehmetçik Vakfı'ndan öğrenim yardımı alan şehit ve gazi çocukları arasındaki sosyal ilişkilerin ve dayanışmanın artırılması, tarih bilincinin geliştirilmesi ve aynı zamanda Türkiye'nin doğal güzelliklerinin de gösterilerek yurt sevgisinin pekiştirilmesi amacıyla bir süreden beri düzenli olarak gerçekleştirilen kültür gezisi, bu kez Kapadokya'ya yapıldı. Şehit ve gazilerin çocukları, rehberler eşliğinde bölgenin tarihi yerlerini gezdi, bilgiler aldı. Mehmetçik Vakfı Yardımlar Bölümü Sorumlusu emekli Piyade Kıdemli Albay Nuri Özpehlivan, kültür gezileriyle amaçlarının, öğrencilerin tarih bilincini geliştirmek, şehit ve gazi çocuklarının yurt sevgisine katkı sağlamak ve kendi aralarındaki dayanışmayı artırmak olduğunu söyledi. Kültür gezisi ile şehit ve gazi çocuklarının birbirlerini tanıma imkanı bulduğunu ifade eden Özpehlivan, bu organizasyon ile şehit ve gazi çocuklarının duygusal anlamda bir beraberlik yaşadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Şehit çocukları Devrent vadisinde toplu şekilde Mehmetçik diye tempo tutmaları

-Şehit çocuğu Pınar Deli ve Veli Tanrıkulu' röportaj

-Emekli Piyade Kıdemli Albay Nuri Özpehlivan ile röportaj

-Geziye katılan çocuklardan genel görüntü Göreme Açık hava müzesine turnikelerden geçişleri

SÜRE: 5.20 BOYUT: 598 MB

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

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Assos, kaçak göçmenlerden kalan çöplerden temizleniyor

İSTANBUL'dan gelen Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı(İHH) üyeleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale(Assos) köyünden başlayan 120 kilometrelik 'Troya Kültür Rotası' yolu üzerinde, kaçak göçmenlerin kullandıkları alanlardaki çöpleri temizlemeye başladı. 65 genç, 2 gün boyunca 'Troya Kültür Rotası' yolunu temizlemek için çalışacak.

Genç İHH İstanbul Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Muhammet İkbal Işık, Yenişafak Gazetesi Yazarı Kemal Öztürk'ün 'Kültür Yolunda Şaşırtıcı Bir Dram' başlıklı köşe yazısından etkilenerek, bölge için sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını söyledi. Ayvacık sahillerinin, göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçış öncesinde konaklama alanı olarak kullanıldığına dikkat çeken Işık, şunları söyledi:

"Buraya 65 kişiden oluşan liseli ve üniversiteli gönüllü arkadaşlarımızla geldik. Amacımız bu arkadaşlarımıza mültecilerin nasıl bir yaşam sürdüğünü ve bazı insanların zorlu bir hayat yaşadığını göstermek. Buraları gösterirken de iki gün boyunca, bölgede çevre temizliği yapacağız. Arkadaşlarımız, buradan çıkan bazı eşyaları görünce duygusal anlar yaşıyor. Çok sayıda çocuk ayakkabısı, bebek oyuncağı, battaniye bulunuyor. Bunlar mültecilerden kalan eşyalar. Bu mülteciler buradan şişme zodyaklarla ölüm yolculuğuna çıkıyor. Buna dikkat çekmek, böyle bir sorunun olduğunu göstermek ve aynı zamanda da çevremizi temizleyerek farkındalık yaratmak istiyoruz."

Bölgedeki çalışmalara katılan ve gençlere teşekkür eden Behramkale Köyü Muhtarı Numan Türkay da, "Bölgemiz bildiğiniz gibi göçmen kaçakçılarının çokça kullandığı yerlerden bir tanesi. Bu sosyal projeyi başlatan ve destek verenlere teşekkür ediyorum. Biz de zaman zaman böyle çalışmalar yapıyoruz. Temennimiz bir daha böyle bir çevre katliamının olmamasıdırö dedi.

Etkinliğe Yenişafak Gazetesi Yazarı Kemal Öztürk de katılarak, 65 gönüllü İHH genci ile birlikte bölgede çöp toplayıp, projeye destek verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Genç İHH İstanbul Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Muhammet İkbal Işık ile röp.

-Çöp toplama etkinliğinden detay görüntüler

-Bölgeden genel görüntü

-Yenişafak Gazetesi Yazarı Kemal Öztürk'ün çöp toplama çalışmasına katılmasından görüntü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

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Isparta'da kırmızı ışık ihlali yapan yayalara ceza



ISPARTA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yayalara yönelik yapılan kırmızı ışık denetiminde, kural ihlali yapanlar, polis kamerası ile kayda alınıp daha sonra cezai işlem uygulandı. Denetimde, 7 yayaya toplam bin 645 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından Kaymakkapı Meydanı'nda kırmızı ışık denetimi yaptı. Polis ekipleri, bu kez sürücüler yerine yayaları denetledi. Kırmızı ışıkta duran trafik polisleri, kendilerini görmelerine rağmen kırmızı ışıkta geçen yayalara 235'er TL cezai işlem uyguladı.

Yaklaşık 1,5 saat devam eden ve polis kamerasıyla kayda alınan ışık ihlalleri kapsamında 7 yayaya toplam bin 645 TL ceza kesildi. İhlal yapan yayaların, geçiş için kendilerine öncelik sağlayacak butonları da kullanmaması dikkati çekti. Yayalar, cezai işlem için kimlik belgelerini isteyen trafik polislerine, ışığı görmediğini ya da acelesi olduğunu söyleyerek kendilerini savundu. Polis, ceza yazdığı yayaları ayrıca ikaz edip, kırmızı ışık ihlali yapmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -

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EVLİYA ÇELEBİ YOLUNDA ARMUT HASADI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadının ardından Santa Maria cinsi armutlarda da hasat başladı. Bursa'nın kaliteli ve çok miktarda meyve üretiminin yapıldığı İnegöl'de hasat dönemi sürüyor. Şeftaliden az da olsa yüzü gülen çiftçiler, armut hasadından da umutlular.

Evliya Çelebi Yolunun geçtiği İnegöl'e bağlı İsaören Mahallesindeki armut bahçelerinde hasat az da olsa başladı. Bir hafta içerisinde hasat İnegöl'ün farklı mahallelerinde de başlayacak.

İsaören Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, az da olsa Santa Maria cinsi armut hasadının başladığını belirterek, "İnegöl'de yaklaşık 10 bin dekarlık alanda armut üretimi yapılıyor. Rekolte beklentimiz ise 25 bin ton civarındadır. Bu sene Santa Maria armudumuz da diğer senelere oranla rekolte düşük görünüyor. Fakat kalite bazında iddialıyız. Deydinler, Dipsizgöl, İsaören ve Çeltikçi mahallelerimiz de yoğunlukta armut üretimi yapılıyor. Önümüzdeki haftalarda tam anlamıyla armut hasadımız devam edecektir. İnegöl, gerek ikliminden, gerekse toprağının kalitesinden dolayı Bursa bölgesi ve Türkiye'de ürün kalitesi bakımından birinci sıradadırö dedi.

Fiyat beklentisinden de bahseden Ulu, "Armudun bize maliyeti yaklaşık kilo bazında 2,5 lira. Fiyatların 3,5 TL'den aşağı olmaması gerekiyor. Gerçekten maliyetler çok yüksek. O yüzden bu fiyatların altına düşmemesi lazımö ifadelerini kullandı.

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HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,