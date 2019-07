DHA  YURT BÜLTENİ -13

1)BAKAN KURUM SEL BÖLGESİNDE DERE GÜZERGAHINDAKİ BİNALARIN BOŞALTILACAĞINI AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde incelemelerde bulunarak, "Dere güzergahı üzerinde vatandaşımızın can ve mal güvenliği taşıyan tüm binaları boşaltmak suretiyle, onlara da gıda ve taşınma yardımı vermek suretiyle bir yerde misafir edeceğiz. Onlara yeni, sağlam güvenli konutları verdikten sonra da yeni konutlarına taşıyor olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Düzce'ye geldi. Bakan Kurum ilk olarak Düzce'deki Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kurum daha sonra selden zarar gören Akçakoca'ya gelip, burada depremden zarar gören bölgeleri inceledi. Kurum, daha sonra sel felaketinin en çok etkilediği Uğurlu ve Esmahanım köylerine gitti. Bakan Kurum, burada vatandaşların sorunlarını dinledi.

Uğurlu köyünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Murat Kurum, "Öncelikli olarak dere güzergahı üzerinde sel ve taşkın riski taşıyan binaların taşınması öncelikli olmak üzere, bunun dışında bu bölgedeki menfez, yol, altyapı, kanalizasyon işlerinde yine iklim değişikliğinden en az etkilenecek şekilde yenilenme sürecini biliyorsunuz 14 tane eylemimiz vardı bu eylemleri de yine Batı Karadeniz bölgemizde uygulamak üzere Valilik kanalıyla çalışmalara başlamış olduk." dedi.

66 BİNADA HEYELAN RİSKİ

Bakan Murat Kurum, sel felaketinden etkilenen bölgelerde bulunan 66 binanın heyelan riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Heyelan riski altında bulunan bu binalarımızın da boşaltılma sürecini Valiliğimiz kanalıyla, vatandaşlarımızın da el birliği içerisinde yapmak suretiyle vatandaşlarımızı bu binalarda taşıyacağız. Çalışmaların bitmesiyle inşallah hızlı bir şekilde bu süreci bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Kurum iklim değişikliği ile mücadele noktasında hem kendi bakanlıkları, hem de diğer bakanlıkları ilgilendiren konuları açıkladıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bu noktada dere ıslahı geç kalabilir. Ancak dere ıslahı nedeniyle vatandaşlarımızın zarar görmemesi gerekiyor. Dolayısıyla buna ilişkin belediye başkanımıza bugünkü talimatımız ve bundan önceki söylemimiz şudur; Dere ıslahı yapılsın, yapılmasın derenin genişleme derinliğinin arttırılması gerekiyorsa bunu yapacağız. İlgili bakanlıklarımız yapılması gereken çalışmaları yapacaklardır. İklim değişikliği ile mücadele topyekün yapılması gereken bir mücadele hep birlikte yapacağız. Bu noktada da kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yöndedir. Biz de bakanlık olarak üstümüze düşen vazifeyi en hızlı şekilde yerine getireceğiz. Burada binalarla alakalı biliyorsunuz Karadeniz'de bu binaların tespitlerini yaptık. Bununla birlikte süreci hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Batı Karadeniz bölgesinde de tespit çalışmalarımız başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde dere güzergahı üzerinde vatandaşımızın can ve mal güvenliği taşıyan tüm binaları boşaltmak suretiyle, onlara da gıda ve taşınma yardımı vermek suretiyle bir yerde misafir edeceğiz. Onlara yeni, sağlam güvenli konutları verdikten sonra da yeni konutlarına taşıyor olacağız. Vatandaşımızın can güvenliği riski taşıyan yerlerde, bakanlıkça belirlenen alanlarda resen kentsel dönüşüm uygulaması yapılabilmenin önünü açan bir uygulama yaptık. Bu çerçevede de iklim değişikliği ile ilgili mücadeleyi Valilik ve Belediye Başkanlıkları ile birlikte yürüteceğiz. Bu tespiti hızlı bir şekilde yapacağız. Karadeniz bölgemizden başlamamızın sebebi buradaki sel ve heyelan ve arazi yapısının bu işe mahal veriyor olması. Biz bu tespitleri yaptıktan sonra da bu binaların yıkımını gerçekleştireceğiz. Bu noktada yeni bina yapılmamasıyla alakalı da özel idare ve muhtarlıklarımızdan izni olmayan yapıların tespiti ve yıkımı yapılacak. İmar barışına başvurmaları bu binaların kentsel dönüşüm ile yıkılmalarını ya da dere yatağı bölgesinde taşkın riski taşıyan bölgelerdeki dönüşümü etkileyen bir süreç değildir. İmar barışına başvurmuş olsalar dahi bu binalar dere güzergahı üzerinden kaldırılacak."

2)TİCARET BAKANI PEKCAN, ESENDERE SINIR KAPISI'NDA İNCELEMEDE BULUNDU

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı'nı ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Yüksekova Selehaddin Eyyubi Havalimanı'na inen Pekcan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler karşıladı. Bakan Pekcan ve beraberindekilerin ilk durağı helikopterle geçtikleri Türkiye İran sınırdaki Esendere beldesi oldu. Pekcan ve Hisarcıkloğlu Hudut Tabur Komutanlığı'nda askerlerle öğlen yemeği yedikten sonra gümrük kapısını sahasına geçerek incelemelerde bulundu. Buradaki görevlilerden sınır kapısı ile ilgili bilgi alan Bakan Pekcan, Oda ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüşerek sıkıntılarını dinledi. Bakan Pekcan ve Hisarcıklıoğlu, Yüksekova'dan sonra da helikopterle Hakkari merkeze geçti.

3)VAN BAROSU, DONARAK ÖLEN KAÇAK GÖÇMENLERLE İLGİLİ RAPOR HAZIRLADI

VAN Barosu Göç ve İltica Komisyonu, sınırda kış aylarında donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırladı. Raporda 1 Nisan 2019 ile 6 Mayıs 2019 tarihleri arasında 25 cenazenin tespit edildiği belirtilerek, 4 cenazenin konsolosluklar aracılığıyla ülkelerine gönderildiği diğer cenazelerin ise Van'da kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirtildi.

İran sınırında bulunan Van, kaçak göçmenlerin önemli geçiş güzergahları arasında bulunuyor. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve alınan yoğun güvenlik önlemleri ile birlikte sınırda her yıl binlerce kaçak göçmen yakalanıyor. Zor koşullarda ülkelerini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin bazıları özellikle kış aylarında sınırı geçerken donarak ölüyor. Kaçak göçmenlerin cesetleri ise çoğu zaman karların erimeye başladığı dönemlerde ortaya çıkıyor. Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu, düzensiz göçmenlerin donarak ölümlerinin araştırılması amacıyla hareket geçti. Bu kapsamda komisyon üyesi avukatlar Jindar Uçar, Suna Taşkın ve Jiyan Özkaplan tarafından hazırlanan raporda, Van'ın Başkale ilçesinde karların erimesiyle birlikte1 Nisan 2019 ile 6 Mayıs 2019 tarihleri arasında 25 cenazenin tespit edildiği, bunlardan 24'nün donarak, 1 kişinin ise vurularak öldüğü belirtildi. Bu cesetlerin tamamının Eşmepınar bölgesinde köylülerin ihbarı sonucu tespit edildiği bildirildi.

AYLARCA KARLAR ALTINDA KALAN CENAZELER VAR

Bulunan ve kimliği tespit edilen 4 cenazenin konsolosluklar aracılığıyla ülkelerine gönderildiği, diğer cenazelerin ise yapılan otopsi ve kimlik tespitinin ardından yasal zorunluluk nedeniyle 15 gün boyunca yakınları tarafından alınması beklenildiği belirtildi. Beklenilen sürede başvuru yapılmayan diğer cenazeler Van'daki kimsesizler mezarlığına defnedildi. Donarak ölen kaçak göçmenlerin bulundukları bölgenin iklim ve coğrafi koşulları itibariyle oldukça zorlu bir bölge olduğu da belirtilirken, raporda çoğu cenazenin aylarca kar altında kaldığı, bu açıdan bedensel bütünlüklerini korudukları ancak bazı cenazelerin doğa koşullarında vahşi hayvanlarca parçalanarak beden bütünlüklerinin bozulduğu ve bu nedenle kimliklerinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Donarak ölen düzensiz göçmenlerin tamamının erkek olduğu da bildirilen raporda, yaşlarının tahminen 16-30 arası olabileceği, cenazelerin genelde aynı bölgede bulunduğu belirtildi. Raporda, cenazelerin sınıra 100 metre ile 1000 metre mesafelerde bulunduğu ve tel örgülerin İran tarafında dahi cenazelerin olduğu, karların erimediği alanlarda halen cenazelerin olabileceği, Afrika ülkelerinden gelmiş olabilecekleri değerlendirilen sığınmacı/göçmenlerin oldukça ince kıyafetlerle kış mevsiminde yolculuk yaptıkları bilgileri paylaşıldı.

DAHA FAZLA CESEDİN OLABİLECEĞİ RAPORDA YER ALDI

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu'nca yayınlanan raporda şu bilgilere yer verdildi:

"Başkale ilçesinin konum itibariyle Van'ın İran'a komşu en uzun sınırı olan ilçesi olması sebebiyle göçmen ve sığınmacıların düzensiz yollardan sıklıkla ülkeye giriş yaptığı başlıca güzergahtır. Sınır köylerinde yapılan görüşmelerde çok sayıda sığınmacı/göçmenin geçiş yapmak için sınırın diğer tarafında beklediği iddia edilmektedir. Sığınmacı/göçmen cenazelerinin tamamının tespit edildiği yer, Eşmepınar, Kaşkol ve Böğrüpek köylerinin İran ülkesi sınırına yakın kırsal bölgeleridir. Yaklaşık bir aylık süreçte 25 cenazenin bulunduğu bölgede henüz karların erimediği yerlerin olduğu ve bu nedenle belirtilen alanlarda ve İran sınırının İran ülkesi tarafında kalan bölümlerinde de donarak hayatını yitirmiş göçmen ve sığınmacı cesetlerinin olabileceği tahmin edilmektedir. Bölgenin sarp coğrafik koşullarından da görüleceği üzere, söz konusu bölge göçmen kaçakçılarının yoğun olarak tercih ettikleri Türkiye'ye giriş noktalarından biridir. Özellikle kış mevsimi koşullarında düzensiz hareket eden sığınmacı ve göçmenler açısından söz konusu bölge açık mezarlık haline gelmiştir. Her yıl aynı bölgede tekrar eden vahim sığınmacı ve göçmen ölümleri maalesef bu yılda trajik biçimde tekrarlanmıştır. Savaş, zulüm ve ekonomik koşullardan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacı ve göçmenlerin bir kısmı Van ilinde de ıssız ve sarp dağlık bölgelerde donarak hayatlarını kaybederken bir kısmı da Ege Denizi'nde boğularak hayatlarını kaybetmeye devam etmektedir.

El freni çekilmeyen minibüs kazaya yol açtı: 2 yaralı

4)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüsün rampada hareket ederek yola girmesi ve yolda ilerleyen minibüsün çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsü park eden sürücünün, kazanın ardından koşarak olay yerine gittiği görüldü.

5)İNŞAATTA İNTİHARA KALKIŞAN MOBİLYA İŞÇİSİNİ POLİS İKNA ETTİ

Kayseri'de, arkadaşına olan borcu nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen mobilya işçisi Gökhan K. (29), inşaat halindeki binanın 10'uncu katına çıkıp, intihara kalkıştı. Gökhan K., polis ekiplerince ikna edilip, binadan indirildi.

Mobilya işçisi Gökhan K., iddiaya göre, borcunu ödemesini isteyen arkadaşıyla tartıştı. Bunalımda olan Gökhan K., tartışmanın ardından inşaat halindeki 14 katlı binanın 10'ncu katına çıkıp pencere bölümüne oturdu. İntihara kalkışan Gökhan K.'yi görenler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince Gökhan K.'yi ikna etmek için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri ise Gökhan K.'nin atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalık ise olayı cep telefonu kameralarıyla kaydetmeye çalıştı. Gökhan K., polislerin uzun süreli çalışmasıyla ikna edilip, binadan indirildi. Gökhan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

6)EMEKLİ ASTSUBAYIN KAYALAR ÜZERİNE YAPTIĞI FİGÜRLER İLGİ GÖRÜYOR



Balıkesir'in Edremit ilçesinde emekli astsubay Nurettin Başkurt'un (56), mermer ve kaya parçaları üzerine yaptığı figürler ilgi görüyor.

Edremit'te oturan emekli astsubay Nurettin Başkurt, ortaokul yıllarından kalma resim tutkusunun peşinden gitti. Emekli olduktan sonra ahşap oyma, heykel ve mozaik sanatları üzerine yoğunlaşan Nurettin Başkurt, mermer ve kaya parçaları üzerine Yunan mitolojisi ve Osmanlı figürlerini yansıtan çalışmalar yapmaya başladı. Nurettin Başkurt, aslan heykeli, gemi maketi ve oyma heykeller de yapıyor.

Çocukluğundan bu yana resim ve heykel yaptığını belirten Nuretin Başkurt, "Bu işi seviyorum, severek ve isteyerek yapıyorum. Şu anda bu alanda yaptığım çalışma 6 gibi bir zamanda bitirdim. Buradaki çalışmamızda Zeus ve Yunan tanrılarını anlattık. Çünkü bu kayaların arkasında Kazdağları var. Mülk sahibi de böyle bir heykel yapmamı istedi. Tabi bunlar özgün bir çalışma. Bir yere bakarak yapmadım. Kendi bildiğim ve gördüğüm kadarıyla bunları yapmaya çalıştım" dedi.

