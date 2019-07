DHA YURT BÜLTENİ - 13

Festivalde kavga eden alkollü gruplarla jandarma arasında arbede

Artvin'in Şavşat ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Şavşat Sahara Pancarcı Festivali'nde, kendi aralarında kavga eden alkollü gruplarla jandarma arasında arbede çıktı. Jandarmanın havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttığı olayda, 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan gerginlik ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün, Şavşat Sahara Milli Park alanında meydana geldi. Bölgede 'Pancar' adlı bitkinin hasadı sonrası yöre halkının dinlenme amaçlı toplu halde yaylalara çıkarak hep birlikte davul ve zurna eşliğinde eğlendiği Şavşat Sahara Pancarcı Festivali'nde alkol alan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Festival alanında bulunan jandarma ekipleri, kavgaya müdahale etmek istedi. Bu sırada alkollü bir kişi, jandarma ekiplerine tepki gösterince, ortalık bir anda karıştı. Yaşanan arbede üzerine jandarma, havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Arbede sırasında 1 jandarma yaralandı. Güçlükle önlenen olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Festival sırasında jandarma ekibiyle alkollü şahıslar arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, jandarmanın kavgayı ayırmaya çalıştığı, olayın büyümesi üzerine havaya ateş açtığı, gözaltına alınmak istenen saldırganın da ekiplere zor anlar yaşattığı görülüyor.

3 gün süren festival, yöresel sanatçıların verdiği konserle sona ererken, yöre sakinleri ise, güvenlik güçlerine yönelik bu tur davranışları kınadıklarını belirterek, yaşananlara tepki gösterdi.

KAÇAK İÇKİLERE EL KONULDU

Bu arada, jandarma ekiplerinin denetimlerinde, festival alanında kaçak içki sattıkları tespit edilen 2 kişiye para cezası uygulandı, çeşitli türde, yaklaşık 10 şişe içkiye el konuldu.

İş makinesi operatörünün son anda kurtulduğu heyelan anı kamerada

Ordu'nun Çamaş ilçesinde kaya parçaları heyelan halinde yola düştü. Yol çalışması yapan iş makinesi operatörünün toprak yığını ve kaya kütlelerinden son anda kurtulduğu heyelan anı da, cep telefonuyla görüntülendi.

Çamaş Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle mahallelerde yol genişleme ve onarım çalışması yürütüyor. Bir operatör, kayalık bölgede çalışma yaptığı esnada kaya parçası kütlelerinin küçük heyelan halinde aniden üzerine geldiğini fark edince son anda kaçmayı başardı. Kepçe operatörü, heyelan anını da cep telefonuyla görüntüledi. İki kez heyelanın ortasında kalarak büyük tehlike atlatan operatörün kayda aldığı görüntülerde, heyalanın toz bulutuyla birlikte ağaçları da beraberinde sürükleyip meydana geldiği, çalışma süren yolu ulaşıma kapattığı görülüyor.

Torbalı'da işten çıkarılan işçiler eylem yaptı: Oğluna var da bize yok mu

İzmir'de, Torbalı Belediyesi'nden işten çıkarıldıklarını söyleyen yaklaşık 100 kişi, Torbalı Meydanı'nda eylem düzenledi. Ellerinde, 'Hani her şey çok güzel olacaktı', 'Martın sonu açlıkmış', 'Söz namustur' dövizleri taşıyan işçiler, "Oğluna var da bize yok mu" sloganı attı.

Torbalı Belediyesi'nde çalışırken, bir önceki dönem işe girmeleri nedeniyle ya işten çıkarıldıklarını ya da birimleri değiştirilerek işten çıkmaya zorlandıklarını ileri süren yaklaşık 100 işçi, Torbalı Meydanı'ndaki belediye binası önünde eylem yaptı. 'Torbalı Emek ve Dayanışma İçi Platformu' adı altında bir araya gelen işçiler, ellerinde, 'Hani her şey çok güzel olacaktı', 'Martın sonu açlıkmış', 'Söz namustur' dövizleri taşıdı, "Oğluna var da bize yok mu" sloganı attı.

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Koray Koç, "Yeni belediye yönetimi tarafından baskıya, zulme ve sürgüne maruz kaldık. Verilen her görevlendirmeyi kabul ettik. Tebliğ edilen her işi yapmamıza rağmen, maalesef çalışmalarımız iş kanunun 18'inci maddesine göre sonlandırıldı. Torbalı halkının gözleri önünde işçi çıkarmayacağınıza dair namus ve şeref sözü verdiniz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan tüm işçi kardeşlerimizin ailelerine göstermiş oldukları duruştan ötürü teşekkür ediyoruz. Bu bir hak ve hukuk mücadelesidir. Ekmekle oynanmayan yarınlarda görüşmek üzere" dedi.

İşçiler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye işçilerinin işten çıkarılmayacakları yönündeki açıklamalarını da barkovizyondan izletti.

'GARİBANA 2 BİN TL MAAŞI ÇOK GÖRÜYOR'

Bağırsak kanseri tedavisi gören ve iki senedir Torbalı Belediyesi'nin engelli kadrosunda çalışan Akif Akbudak, "Benim bağırsağım dışarıda olmasına rağmen, belediye yönetimi değiştikten sonra benim enfeksiyon riskim olduğu bilinmesine rağmen temizlik işlerine verdiler. Ama ben pes etmeyip, devam ettim ve ekmeğimin peşinden koştum. Bu haksızlık ve adaletsizliktir" dedi. Beyninde tümör olduğunu söyleyen ve belediyenin engelli kadrosunda çalışan Yaşar Alavurt da, "Önceden otoparkta çalışıyordum, sonra arşiv birimine alındım. Ardından da belediye bünyesindeki bir kültür merkezine alındım ve son olarak da işime son verildi. Oğluna 7 bin TL maaş veriyor ama bizim gibi garibana 2 bin TL maaşı çok görüyor. Bu haksızlıktır" diye konuştu.

Grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Yuvaları su altında kaldı, carettalar telef oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde iddiaya göre bir akaryakıt şirketinin boru hattı için dere yatağına müdahale etmesi nedeniyle suyun akış yönü değişince, su altında kalan yuvalarda çok sayıda caretta caretta yavrusu ve yumurta telef oldu.

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta kaplumbağalarının Türkiye'deki yumurtlama alanlarından biri olan Alanya'da çok sayıda yavru ve yumurta telef oldu. İddiaya göre, Yeşilöz Mahallesi'ndeki derenin denize döküldüğü noktada bir akaryakıt şirketinin boru hattı için yaptığı çalışma nedeniyle suyun yönü değişti ve bölgedeki caretta caretta yuvaları su altında kaldı. Hem dereden gelen hem de deniz dalgalarının içe vurması sonrası su basan yuvalarda yüzlerce yumurta ve yumurtadan çıkan çok sayıda caretta caretta denize ulaşamadan telef oldu.

'HİÇBİR YUVAYI KURTARAMADIK'

Bölge sakinlerinden Güldane Şahin, 13 yıldır caretta caretta yuvalarını gönüllü koruduğunu belirterek, "Bozulmuş olan yuvalarımızdan birini daha açtık. İçerisinde görüldüğü gibi çok sayıda ölü yavru ve bozulmuş yumurtalar var. Çok üzgünüm. Burası Yeşilöz Deresi'nin aktığı yer ama biliyorsunuz ki buradaki akaryakıt şirketinin deniz içinde dolum tesisi var. Bu dolum tesisinden 8 kilometrelik dereden geçen borularla depolama sistemine yakıt aktarıyorlar. Derenin ve denizin birleştiği yerde dalgalar oluştuğu için borular defalarca kırıldı. Bunun üzerine boruları sabitlemek için beton büzler koydular. Büzler ise derenin akışını değiştirdi. Derenin akışı değişince caretta carettaların yuvalarına zarar verdi. Ben çevre gönüllüsüyüm. Bu yuvalardan 9 tanesi yumurtalıydı. Bu 9 yumurtalı yuvamız, maalesef bir hafta boyunca dalgalardan dolayı suya maruz kaldı. Hiçbir yuvayı kurtaramadık çünkü 7 gün boyunca dalgalar devam etti. Çok üzgünüm" dedi.

'YUVALAR YOK OLMUŞ'

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan ise derenin sahile dökülen noktada yönünün değiştirilmesi sonucu caretta caretta yuvalarının su altında kaldığını düşündüklerini söyledi. Dolum tesislerinden depolama tesisine doğru giden yaklaşık 8 kilometrelik boru hattının dere kısmından geçen bölümünün değiştirildiğini belirten Kayhan, "Bunun sonucunda da dere yatağının denize dökülen bölümünün yönü değişiyor. Bu yönünün değişmesi sonucu caretta caretta yuvaları hem deniz dalgaları hem de dere suyunun altında kalıyor. Su altında kalan yuvalar da çürüyor. Yuvalar yok olmuş durumda" diye konuştu.

Parkomat görevlisi bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir parkomat görevlisi, tatile gelen gurbetçinin düşürdüğü para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Atatürk Bulvarı üzerinde parkomat görevlisi olarak çalışan Selman Bahadır, yerde, içerisinde yüklü miktarda paranın bulunduğu cüzdan buldu. İçindeki evraktan sahibini bulmak için harekete geçen Bahadır, cüzdan sahibi gurbetçi Süleyman Bilen'e ulaştı. Cüzdanını teslim alan gurbetçi Süleyman Bilen, Selman Bahadır'a teşekkür etti. Parayı bulan Selman Bahadır, kendisine ait olmayan bir şeyi almasının söz konusu olmayacağını söyledi ve "Bulduğum cüzdanı sahibine teslim etmek için çalıştım. Bu nedenle sahibine teslim ettiğim için çok mutluyumö dedi. Cüzdanın sahibi Süleyman Bilen ise "İyiler bu dünya da hep var olacaklar. Bir anlık dalgınlığım, içerisinde çok değerli evrakların da bulunduğu cüzdanımın kaybolmasına neden oldu. Çok şükür ki bulundu. İnsanlığın ölmediğini gösteren kardeşimize teşekkür ediyorumö diye konuştu.

İzmitli taksicilerden 'Yaya Öncelikli Trafik' projesine destek

İzmitli Taksiciler Platformu üyesi yaklaşık 30 taksici, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyasına destek olmak amacıyla taksilerinin arkasına 'Öncelik hayatın öncelik yayanın yazılı' çıkartma yapıştırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' sloganıyla yürütülen 'Yaya Öncelikli Trafik' kampanyasına İzmitli Taksiciler Platformu'ndan destek geldi. Platforma üye yaklaşık 30 taksici, araçlarının arkasına 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' yazılı çıkartma yapıştırarak, trafikte yaya can güvenliğine dikkat çekti.

İzmitli Taksiciler Platformu adına konuşan Emre Dal, "İzmitli Taksiciler olarak sosyal medyada örgütlendik. Bu sene trafikte yaya öncelikli bir yıl olduğu için ve İçişleri Bakanlığı'nın da böyle bir talimatı olduğu için biz de, 'Ne yapabiliriz, buna nasıl dikkat çekebiliriz?' diye düşündük. Son günlerde taksicilerin üzerine kötü reklamlar yapıştırılıyor biz bunları temizlemek adına, aslında taksicilerin temiz insanlar olduğunu ve işlerini iyi bir şekilde yaptıklarını belirtmek adına böyle bir proje yapmaya karar verdik. Taksiciler olarak araçlarımızın arka camına sloganımızı yapıştırdık. İnsanlardan çok güzel olumlu tepkiler de geldi ve gelmeye de devam ediyor. Bizler taksiciler olarak böyle kampanyalara devam edeceğiz." dedi.

'İNSANLAR GÜZEL TEPKİ VERİYOR'

Tüm taksi şoförlerinin yaya güvenliği için önlemler aldığını ifade eden Emre Dal, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelik hayatın öncelik yayanın sloganıyla yola çıktık ve biz gerçekten yaya geçitlerinde yayalara yol veriyoruz. Karşımızda yol verdiğimiz insanlar da bize çok güzel tepkiler veriyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor ve bu da bizi devamlı olarak yayalara yol vermeye teşvik ediyor. Bazı yaya arkadaşlara özellikle şunu söylemek istiyorum, yaya geçidindesiniz diye bir anda yola atlamayın. Her aracın bir durma mesafesi var, bizim sizi fark etme süremiz var dolayısıyla siz de biraz bize duyarlılık gösterin. En azından şoförle göz göze gelmeye bakın. Göz göze geldiğinizde mutlaka tüm arkadaşlar size yol verecektir"

Yaklaşık 30 taksici daha sonra kentin işlek caddelerinde yola çıkarak yaya geçitlerinde, yayalara yol vererek farkındalık oluşturmaya çalıştı.

