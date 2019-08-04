DHA YURT BÜLTENİ-13

1)İZMİR'DE ORMAN YANGINI (1)



İZMİR'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören bölge sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda orman söndürme personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ TAKEP EDİLİYOR

İZMİR/DHA

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2)RUS ASKERİ KURTARMA GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait Kashtan sınıfı 'KIL-158' borda numaralı askeri kurtarma gemisi, saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen Rus askeri kurtarma gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndna geçen Rus askeri kurtarma gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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3)OTOBÜS YANGININDA ÖLEN İLHAN ADALI, TOPRAĞA VERİLDİ

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde iki gün önce hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsünde yaşamını yitiren İlhan Adalı'nın (71) cenazesi, Edremit ilçesinde toprağa verildi.

Balıkesir- Edremit karayolunda 2 Temmuz Cuma günü, Ankara yönüne giden Nihat Demir (48) yönetimindeki 06 LK 794 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, İvrindi ilçesi Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev aldı. Yangında 1'i çocuk 5 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Ölenlerden İlhan Adalı'nın cenazesi, dün Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Edremit'e getirilen İlhan Adalı'nın cenazesi, bugün Şentürkler Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Edremit Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-İlhan Adalı'nın cenaze töreninden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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4)TRABZON'DA HORON FESTİVALİ COŞKUSU

TRABZON'da düzenlenen 'Uluslararası Trabzon Horon Festivali' etkinlikleri sürüyor. Festivalde, kemençe eşliğinde oynanan horonla coşan katılımcılar ve vatandaşların enerjisi, bölgeyi ziyaret eden Arap turistlerin de ilgi odağı oluyor. Kentte Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi'nin desteğiyle '9 Ülke El Ele Hayde Horona' sloganıyla düzenlenen 'Uluslararası Trabzon Horon Festivali' devam ediyor. Festivale, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Meksika, Rusya ve Yunanistan'dan halk oyunları ve dans grupları katılıyor. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen festivalde; gruplar halk danslarını sergiliyor, yöresel sanatçılarda sahne alıp Karadeniz'e özgü eserlerini seslendiriyor. Katılımın yoğun olduğu festivale katılan vatandaşlar da kemençe eşliğinde sıkça horon oynayıp gönüllerince eğleniyor.

ARAP TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

9 ülkeden 500'ün üzerinde misafirin ağırlandığı festivali, bölgeye Körfez ülkelerinden ziyarete gelen Arap turistler de ilgiyle takip ediyor. Renkli görüntülerin oluşturduğu festivalde; horonla coşan katılımcılar ve vatandaşların enerjisi, bölgeyi ziyaret eden Arap turistlerin de ilgi odağı oluyor. Horon oynayan coşkulu kalabalığın içine karışan yabancı turistler, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydedip ölümsüzleştirdi.

İLGİNÇ HORONUYLA İLGİ ODAĞI OLDU

7'den 70'e binlerce kişinin horon oynadığı festival, gecenin geç saatlerine kadar sürerken, kemençenin enerjik sesine kendini bırakan Gümüşhaneli bir vatandaşın kendine özgü horon oyunu ve ilginç figürleri de katılımcıların dikkatini çekti.

MEMNUN KALDILAR

Etkinliklere katılanlar, bölge kültüründe önemli yere sahip olan horonun bu tur organizasyonlarla tanıtımından son derece memnun kaldıklarını söyledi. Yurt dışından memleketlerine izne gelen gurbetçiler, festivalde çok eğlendiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Afganistan'dan 4 yıl önce Trabzon'a geldiğini söyleyen Müslim Amiri de horon oynamayı Trabzon'da öğrendiğini ve Trabzonluları çok sevdiğini söyledi. Amiri, "Horon oyunu çok güzel, kemençenin sesini "duyunca dayanamıyorum, oynamak istiyorumö dedi.

Bu arada, festival, bugün düzenlenecek halk dansları gösterileri, yarışmalar ve Karadenizli sanatçı Resul Dindar konseriyle sona erecek.

Görüntü Dökümü

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-Horon oynayan kalabalık görüntüsü

-Muhabir anonsu

-Röpler

-Detaylar

BOYUT: 631 MB

HABER KAMERA: Selay SAYKAL-Aleyna KESKİN/TRABZON-DHA

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5)BELEDİYE KURSLARINA YOĞUN İLGİ

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca açılan kurslarda, resimden iğne oyasına kadar birçok farklı alanda verilen ücretsiz eğitimler büyük ilgi görüyor. Merkez Toroslar ilçesindeki Halkkent Mahallesi'nde yer alan Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde 1 Temmuz'da açılan iğne oyası kursuna, çok sayıda kişi katılıyor. Ücretsiz olarak verilen ve 3 ay süren bir eğitimle iğne oyası yapmayı öğrenen kursiyerler, kursun kendileri için hem bir uğraş olduğunu, hem de ileride üretecekleri ürünleri satarak ek gelir elde etmeye hedeflediklerini söylüyor. Kursa ilginin büyük olduğunu belirten Eğitmen Merve Sakallı, kadınların yanı sıra 14-15 yaşındaki genç kızların da kursa ilgi gösterdiğini söyledi. 1 Ekim'e kadar iğne oyası kursunun devam edeceğini kaydeden Sakallı, tüm kadınları ve genç kızları atölyelere davet etti.

Sanat Sokağı'nda yer alan Teoman Ünüsan Sanat Galerisi'nde ise yine ücretsiz olarak resim kursu veriliyor. 12 ay boyunca devam eden derslere 14 yaş üzeri herkesin katılabileceğini aktaran Eğitmen Ali Emre Yılmaz, kurslara güzel sanatlar lisesi ile üniversitelerin ilgili bölümlerine hazırlanan gençler ile hobi kazanmak isteyenlerin katıldığını aktardı.

Görüntü Dökümü

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Resim kursundan genel görüntü

Öğrencilerin çalışmasından detay

Eğitmen Ali Emre Yılmaz ile röportaj

İğne oyası kursundan genel görüntü

Kursiyerlerin detay görüntüleri

Eğitmen Merve Sakallı ile röportaj

SÜRE: 04'17" BOYUT: 465 MB

Haber-Kamera: MERSİN,

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