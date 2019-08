DHA YURT BÜLTENİ - 13

Bursa'da orman yangını (3)

YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Bursa ve ilçelerin yanı sıra, Kütahya, Balıkesir, Yalova ve Bilecek'ten destek ekipler çağrıldı. 5 yangın söndürme helikopteri, 38 arazöz, 25 itfaiye aracı, 10 su tankeri yangına 9 farklı noktada müdahale ediyor. Ayrıca AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH ve AKUT ekiplerinden oluşan 60 kişilik Arama-Kurtarma ekibi çalışmalarına destek veriyor. Yaklaşık 4 buçuk saattir devam eden orman yangını, drone ile havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü

--------

-Yangından Drone ile görüntüler

-Ekiplerden görüntüler

-Ormanlık alandan detaylar

-Helikopterden görüntüler

Süre: 1.32 Boyut: 172 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

=====================

Isınmak için sobayı yakan yaşlı çift son anda kurtarıldı

Karabük'te, yaşlı çiftin yaktığı soba yangına neden oldu. Çatıyı saran alevleri görenler çifti dışarıya çıkardı.

Karabük merkeze bağlı Saitler Köyü Çiğdemler Mahallesi'nde oturan Ahmet Akgül(65), sobayı yaktı. İddiaya göre evde yanan soba nedeniyle evin çatısında bulunan baca tutuştu. Bacadan çıkan alevler çatıyı sardı. Mahalleli durumu itfaiyeye haber verirken, eve girdi. Ahmet Akgül ve eşi dışarıya çıkarıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Yangında çatı kullanılamaz hale gelirken evde ise hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

----------

-Evin çatısının alev alev yanması(cep telefonu görüntüsü)

Süre: (00.51) Boyutu: (95 MB.)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

================

Turgutlu'da 20 dönüm makilik alanda yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında, 20 dönüm makilik alan zarar gördü. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü.

Irlamaz Deresi yatağında bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme helikopteri ile 4 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi, yangın bölgesine sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte güçlükle söndürüldü. İlk belirlemelere göre 20 dönüm makilik alan ile bazı meyve ve zeytin ağaçları da zarar gördü. Yangını öğrenen Kaymakam Uğur Turan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Jandarma, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------

İtfaiye söndürme çalışmaları ve alevler

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

==================

Bakan Selçuk, Bolu'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak amacıyla Bolu'ya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk olarak Aladağ Gençlik Kampı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, burada kamp yapan gençlerle çeşitli aktivitelere katılıp, onlarla sohbet etti. Program, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bakan Selçuk, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Bolu Valiliği'ne geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Selçuk'un Valiliğe gelmesi

-Detaylar

Süre: 125.10 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

==================

Atık tesisinde yangında zarar yaklaşık 500 bin lira

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'ndeki bir katı atık bertaraf tesisinde dün (Pazar) çıkan yangın kontrol altına alındıktan 7 saat sonra tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmasının sürdüğü tesiste 500 bin lira madde hasar meydana geldiği açıklandı.

Pınarkent Mahallesi'ndeki atık bertaraf tesisinde dün saat 21.30 sıralarında çıkan yangın, kontrol altına alındıktan 7 saat sonra tamamen söndürüldü. Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) ile Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı su tankerleri ve iş makinelerinin de olduğu 48 araç ve 95 personelle müdahale edildi. Yangının meydana geldiği tesisin açık alanındaki atık maddelerin tutuşması sonucu alevler yükselirken, itfaiye ekipleri sabaha kadar çalışmasını sürdürdü. Yangın 7 saat sonra tamamen söndürülürken, tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor. Tesisin yönetim kurulu başkanı Alican Beyazsu, yangının çıkış nedenin araştırılacağını belirtedek, "Tesiste endüstriyel atıklardan türetilmiş yakıt üretiyoruz. Yangın, bu yakıtların stok sahasında çıktı. Fabrikamızda herhangi bir binaya ya da çevreye sıçramadan söndürüldü. Bizim sektörümüzün maalesef kaderinde bu var. Çünkü yakıt üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz yakıt, ithal kömür kalitesinde ve stok sahamızda meydana geldi. Büyük bir maddi kaybımız yok, yaklaşık olarak 500 bin lira gibi bir kaybımız söz konusu. Bunun dışında yaralanma ya da can kaybı yok. Stok sahasında çıkan yangın çok büyümeden hızlı şekilde söndürüldü" dedi.

2017 yılında da tesiste aynı bölümde 2 kez yangın çıkmıştı.

Görüntü Dökümü

------------------------:

-Geceki yangından görüntü

-Fabrika sahibi Alican Beyazsu'nun açıklaması

-Yanan alandan görüntü



Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

=================

Hakkari'de kayak merkezine 100 yataklı otel yapılacak

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteklediği 'Hakkari dünyaya açılıyor' projesi kapsamında, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde 100 yataklı otelin yapılacağını açıkladı.

Hakkari Valiliği ve DAKA'nın destekleriyle kentteki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapılacak 100 yataklı otelin protokol sözleşmesi, Vali İdris Akbıyık ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından amzalandı. Vali Akbıyık, kışın sert geçtiği Hakkari'deki kayak merkezinde yılın 6 ayı kayak sporunun yapılabildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Hakkari, Muş, Bitlis ve Van illerimizin Vali, Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları'ndan oluşan Sanayi Bakanlığımızın destekleriyle devam eden bir kalkınma ajansıdır. Burada birçok projeler gerçekleştiriyoruz. Projelerimizden bir tanesi de Bakanlığımızın ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızın destek verdiği 'Hakkari Kayak Turizmi ile Dünyaya Açılıyor' projesi. Daha önce Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yapılan kayak merkezimizde bildiğiniz gibi birkaç tesis var. Ayrıca pist uzunluğu 3 bin 200 metreye çıkarıldı. Şu anda da telesiyej projemiz yine Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yüzde 95 düzeyinde tamamlandı. Bu projenin devamında da burada konaklayacak yer sorununu çözmek amacıyla bir otel projemiz var. Bu otelde yine Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızın destekleriyle İl Özel İdaremiz tarafından yapılacak. Bu projenin bugün sözleşmesini imzalayıp, ilimize ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hakkarimiz hakikaten ekonomik, sosyal ve kültürel turizm olarak gelişmesi, özellikle dağ turizmine ve doğa turizmine bağlı diye düşünüyoruz. Gerçekten ciddi güzel potansiyellerimiz var."

AMAÇ, DAHA FAZLA TURİST ÇEKMEK

Vali Akbıyık konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz 19 Mayıs'ta çocuklarımız kayak yaptılar. Ancak altyapı olarak burası yetersiz olduğundan dolayı içeriden ve dışarıdan yeterli turist çekemiyor. Geçtiğimiz kış ayında kar festivali düzenledik. Festivale 10 bine yakın insan katıldı. Konaklama sorunundan dolayı dışarıdan gelen insanlar burada kalamadı. Bu sebepten burada 100 yataklı bir otel ihtiyacı elzem diye düşünüyoruz. Bu projeyi de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Hakkari Valiliği, İl Özel İdaremiz beraber gerçekleştirecek. Bu projenin yaklaşık yüzde 22'sini Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız gerçekleştirecek. Geri kalan kısmını ise Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi yerine getirecek. Şu anda ihaleye de çıkmış durumda. İnşallah en kısa zamanda bu tesisimiz bitirilir ve Hakkarimizin hizmetine sunacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Hakkari valisi İdris Akbıyık'ın açıklaması

- Vali İdris Akbıyık ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray'ın sözleşmeşi imzalaması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

===================

Sırbistan Dışişleri Bakanı Daciç: Türkiye'nin FETÖ mücadelesinde tavrımız net

EDİRNE'de Sırbistan'ın Fahri Konsolosluğu'nun açılışına katılan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daciç, FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi. Daciç, "Bizim bu konuya karşı tavrımız açık ve net. Bir okul vardı o da kapatıldı. Biz diğer ülkelerden farklı olarak duruşumuz Türkiye'ye karşı her zaman çok açık, net ve samimidir" dedi.

Sırbistan'ın Edirne Fahri Konsolosluğu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daciç, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sırbistan'ın Türkiye Büyükelçisi Zoran Markoviç'in katıldığı törenle açıldı.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daciç, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu ifade etti. Daciç, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerimiz en üst düzeyde, sıcak ve dostane şekilde devam ediyor. Bunun kanıtını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin Sırbistan'a gerçekleştireceği ziyaretten anlıyoruz. İkili ilişkilere önem vermekle beraber gerek siyasi, gerek ekonomik gerekse de diplomatik anlamda çalışmalarımız çok önemli. Aynı zamanda bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Çok kısa zamanda olumlu cevap verdiler ve bu sayede bugün buradayız" dedi.

İşbirliği içerisinde geleceğe yönelik çalışmaların hız kesmeden devam etmesi gerektiğini söyleyen Daciç, "Tarih boyunca çatışmalarda oldu, maalesef savaşlar da oldu. Ama artık hepsini geride bıraktık, ileriye dönük tek odaklanmamız gereken barıştır. İşbirliğiyle, siyasal, ekonomik, spor, kültürel yani hangi anlamda olursa olsun geleceğe yönelik bakmamız gerekiyor çünkü biz komşuyuz.Bugün de tekrar huzurunuzda resmi olarak Sırbistan Cumhuriyeti Edirne Fahri Konsolosluğu'nu açıyorum. Bu Sırbistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında bir dostluk simgesidir" diye konuştu.

Bir gazetecinin, Sırbistan'ın FETÖ ile mücadele konusunu sorması üzerine Daciç, bu konuda tavırlarının net olduğunu söyledi. FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını söyleyen Daciç, "Bizim bu konuya karşı tavrımız açık ve net. Bir okul vardı o da kapatıldı. Biz diğer ülkelerden farklı olarak duruşumuz Türkiye'ye karşı her zaman çok açık, net ve samimidir" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Sırbistan ile devam eden iyi komşuluk ilişkilerinde her zaman desteğe hazır oluklarını söyledi. Gürkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 yıl önce dost ve kardeş ülke Sırbistan ziyaretiyle başlayan iyi komşuluk ilişkileri ve ekonomik ilişkilerdeki gelişmeler, Edirne ayağının da eklenmesiyle hız kazanarak yükselecektir. Bu ilişkilere, Türkiye'nin İstanbul ve Antalya'dan sonra en çok turist çeken 3'üncü şehri olarak, yine tüm dünyada en çok turist çeken 100 şehir arasında 60'ıncı şehir olan Edirne açısından da önemli ve değerli buluyoruz. Sırbistan Cumhuriyeti ile olan ilişkiler, dostluk, kardeşlik ve elbette ekonomik ilişkiler tarafımızdan desteklenecektir" dedi.

Sırbistan Edirne Fahri Konsolosu Salih Akgül, baba topraklarından göç etmiş kişiler olarak Türkiye'yi her zaman anavatan olarak gördüklerini fakat doğduğu topraklardan da hiçbir zaman kopmadıklarını ifade etti.

Öte yandan konuk bakan Ivica Daciç, konsolosluk binasının yanında bulunan bir restoranda meşhur Edirne tava ciğerinin de tadına baktı. Esnafla ayaküstü sohbet eden Daciç, ikramı geri çevirmeyerek ayak üstü tava ciğeri yedi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

-Fahri konsolosluk binası kurdelesinin kesilmesi

-Bakan Daciç'in esnafla sohbeti

-Bakan Daciç'e tava ciğeri ikramı

-Daciç'in açılıştaki konuşması

-Açılışa katılanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE, -

=================

Ünlü oyuncu Cengiz Sezici, Adana'da toprağa verildi

istanbul'da hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici (69), memleketi Adana'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici, önceki sabah saatlerinde nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu için İstanbul'daki Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törene, tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Sezici'nin cenazesi daha sonra memleketi Adana'ya gönderildi. Sezici için Adana Büyükşehir Belediyesi'nde bir tören daha düzenlendi. Törene, Sezici'nin yakınları, CHP Adana milletvekilleri Burhaneddin Bulut, Müzeyyen Şevkin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile Caner Cindoruk, Nur Sürer, Emre Karayel, Menderes Samancılar'ın de aralarında bulunduğu oyuncular ve kent protokolü katıldı.

Törende konuşan sanatçı Nur Sürer, sinemaya Menderes Samancılar ve 'Cengo' dediği Cengiz Sezici ile başladığına değinerek, "Biz bu ülkenin iyi evlatlarıyız. Kardeşimiz de kendi toprağına geldi, ona iyi bakın. Bugün çok üzgünüm. Menderes'le olduğu gibi Cengiz'le çok çalıştım. Karı-koca oynardık, çok didişirdik. Ben şimdi neye küfür edeceğim? Onun kokusunu, kavgalı hallerimizi hayatımın sonuna kadar özleyeceğim. Onu anacağız, eş zamanlı çiçekler bırakacağız. Güle güle Cengo" dedi. Oyuncu Menderes Samancılar ise Cengiz Sezici'nin asil bir Adanalı ve usta bir sanatçı olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Sezici'nin her yerde çok takdir edilesi bir insan olduğuna vurgu yaparak, "Acısı büyük. Seyhan Belediyesi etkinliklerimizin tamamına çağırdık, bize zenginlik katardı. Çok mutlu olurduk onu gördüğümüzde. Şimdi onu uğurluyoruz. Bu kadar güzellikle anılan bir adamla anca iftihar edilir. Biz ağlayarak değil, alkışlarla onu göndermeliyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sanatçı dostları ve vatandaşlar, Cengiz Sezici'yi, Türk bayrağına sarılı tabutu önünde ayakta alkışladı. Cengiz Sezici'nin ablası Olcay Sezici, kardeşinin tabutuna sarılıp ağladı. Sezici'nin yeğeni Burcun Altınöz de uzun süre göz yaşı döktü. Sezici'nin cenazesi daha sonra yakınları ve sanatçı dostları tarafından omuzlanarak cenaze aracına yüklendi. Sezici'nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

--------

-Cenazenin taşınması

-Yakınlarının ağlaması

-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar açıklaması

-Menderes Samancılar açıklaması

-Nur Sürer açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Süre: 04"43" Boyut: 522 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

===============