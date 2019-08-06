DHA YURT BÜLTENİ-13

1)MURAT NEHRİ'NDE BOĞULAN 4 ÇOCUĞUN PİKNİKTEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

MUŞ'un Malazgirt İlçesine bağlı Beşçatak köyünde Murat Nehri'nde boğulan çocukların piknikteki son görüntüleri ortaya çıktı. Piknikteki çekilen görüntülerde çocukların neşeli oldukları gözlendi.

Malazgirt ilçesi Beşçatak köyünde 3 Ağustos günü meydana gelen olayda Kur'an kursunda eğitim gören 41 çocuk, köy imamı eşliğinde Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti. Piknik sırasında çocuklardan bazıları, serinlemek için nehre girdi. Bu sırada 5 çocuk, akıntıya kapıldı. Çığlıklar üzerine gelen köylüler, suya girip, çocuklardan Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12), İlhami Demirbilek (12) ve Boran Yıldırım'ı (12) bularak nehirden çıkardı. Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklardan Boran Yıldırım'ın kalbi yeniden çalıştırıldı, diğer 3 çocuk ise kurtarılamadı. Nehirde kaybolan Taner Güven (10) için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu saat 20.30 sıralarında Taner Güven'in de cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsi sonrası 4 çocuğun cenazesi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

PİKNİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Beşçatak köyüne büyük acı yaşatan olayın ardından çocukların katıldığı pikniğin görüntüleri ortaya çıktı. Köy camisinin imamı F.Ö.'nün götürdüğü pikniğe katılan çocukların hayli neşeli oldukları ve eğlendikleri çekilen görüntülere yansıdı. Yere serdikleri kilimlerin üzerine oturan çocuklar kendilerine görüntüleyen cep telefonuna el sallıyor.

Görüntü Dökümü

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-Çocukların piknikteki görüntüleri

-Yer sofrasında oturan çocuklardan genel ve detaylar

(Haber: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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2)ÖLEN POLİSİN TABUTUNUN ÜZERİNE BEBEĞİNİ KOYDU, AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

KARABÜK Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevi başında kalp krizi geçirip ölen polis memuru Yücel Demirci (42), toprağa verildi. Hülya Demirci eşinin Türk Bayrağına sarılı tabutunun üzerine 15 günlük bebeğini koyarak, "Birden bizi bırakıp gittin Yücel'im. Bebeğimiz 15 günlük biliyorsun değil mi'diyerek ağladı.

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli polis memuru Yücel Demirci, dün akşam saatlerinde çalıştığı masasında aniden fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Yücel Demirci, meslektaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri Yücel Demirci'nin ambulansta duran kalbini yeniden çalıştırılmak için yoğun çaba harcadı. Evli ve 3 çocuk babası Yücel Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün, Yücel Demirci'nin hastane morgundan alınan Türk bayrağına sarılı tabutu 100. Yıl Mahallesi Bilgekent Camii'ne getirildi. Düzenlenen cenaze törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, çok sayıda polis ve vatandaşlar katıldı.

Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Hülya Demirci, eşinin tabutuna ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Hülya Demirci, "O beni hiç incitmedi, hep sevdiö dediği eşi için, "Bebeğini kokla olur mu Yücel'im. Neden bırakıp gittin bizi. Hemen, çabucak niye gittin? Canımın içi. Birden bizi bırakıp gittin Yücel'im. Bebeğimiz 15 günlük biliyorsun değil mi? Bırakıp gittin Yücel. Niye gittin. 3 kuzunla bende geldim Yücel'im. Ansızın, birden gittin. Ah Yücel hadi kalk. Biz geldik, hadi kalk. İbrahim Selim'in kokusu geliyordur sana.ö dedi.

Hülya Demirci daha sonra kundaktaki 15 günlük İbrahim Selim bebeğine, tabutun üzerine koyup, "Bak baban. Selim hadi kalkö dedi. Hülya Demirci bebeğini kokladıktan sonra, "Senin yerine ben kokladımö diye konuşurken yürekleri dağladı.

Oğlu ise ölen babasının fotoğrafına acı içerisinde baktı. Hülya Demirci, eşinin tabutu başından ayrılmak istemedi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından polis memurunun naaşı tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Yücel Demirci'nin cenazesi Beşbinevler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Hülya Demirci' nin eşinin tabuta başına gelmesi, ağlaması, konuşması

-Hülya Demirci'nin bebeklerinin yüzünü açıp elini eşinin tabutuna koyması

-Kılınan cenaze namazı

-Türk bayrağına sarılı tabutun tören mangası tarafından cenaze aracına götürülmesi

(06.24) Boyutu: (716 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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3)ÇOCUKLARIN YARALI BULDUĞU BALABAN KUŞU TEDAVİYE ALINDI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bir cami bahçesinde çocuklar tarafından bulunan nesli tükenmekte olan balaban kuşu tedaviye alındı. Sandıklı'da oturan Muhammet Yaşar Düz (12) ve Utku Eren Özinci (12), bugün öğle saatlerinde Kuran kursuna gittikleri cami bahçesinde yaralı bir kuş olduğunu fark etti. Sol kanadından yaralı olduğunu gördükleri kuşu yanlarına alan Özinci ve Düz, hayvanı Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne götürdü. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri de kuşu tedavi edilmek üzere Sandıklı Doğa Koruma Şefi Yasin Ayal'a teslim etti.

Yasin Ayal, çocukların bulduğu kuşun nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşu olduğunu belirterek, sol kanadında kırık tespit edilen hayvanın tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'ne gönderileceğini, tedavisi sonrası da doğal hayata bırakılacağını söyledi.

Kuşu bulan çocuklardan Muhammet Yaşar Düz, "Caminin bahçesinde otururken bu kuş çatıdan düştü. Biz de aldık su verdik. Sonra belediyeye tedavi edilmek üzere götürdük" dedi.

Görüntü Dökümü

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Balaban kuşunu bulan çocuklar ellerinde balaban kuşu ile

RÖP 1: Muhammet Yaşar Düz (Balaban kuşunu bulan çocuk)

Çocuklar kuşu çevre Koruma ve kontrol müdürlüğüne teslim ederken görüntü

RÖP 2: Yasin Ayal (Sandıklı Doğa Koruma Şefi)

214 MB/// 01.56"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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4)HAYVAN SATICILARI SAHTE PARAYA KARŞI UYARILDI

BOLU'da polis hayvan pazarına giderek hayvan satıcılarını sahte para konusunda uyararak, bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köroğlu Mahallesi'ndeki hayvan pazarına gitti. Ekipler, hayvan satıcılarıyla görüşerek, sahte para konusunda uyarılarda bulundu. Sahte paraların piyasa sürülme oranının Kurban Bayramı'nda arttığını anlatan ekipler, sahte ile gerçek parayı ayırt etme yöntemleri konusunda bilgiler verdi. Hayvan satıcıları dikkatle polislerin verdiği bilgileri dinledi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin bilgilendirmesi

-Esnaf ile röportaj

-Kurban pazarından görüntüler

-Detaylar

Süre: 03.09-Boyut: 354.7 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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5)İNEGÖL'DEN HOLLANDA'YA BİN TON SALÇA İHRACATI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, salça sezonuna start verdi. 500 ton civarında domates salçası üretilecek, Hollanda'ya ise üretilecek bin ton biber salçası ihraç edilecek. Kadın gücünün kullanıldığı salça üretim tesislerinde sezon boyunca üretilecek salçalar Türkiye'nin her yerine olduğu gibi biber salçaları da Hollanda'ya ihracat edilecek. Kooperatif yönetimi küçükbaş kurban kesip dualar ederek saç sezonuna start verdiler.

ÜRETİMİ ARTIRDIK

Açıklama yapan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, Salça sezonunun açtıklarını belirterek, "Farklı illerden iyi domatesler seçerek salça çalışmalarına başladık. Salçalık domatesin kilosu 70 kuruştan aldık. Şuanda 80 ton civarında domatesimiz var. Kurban bayramına kadar tüm tüketicilere yetecek kadar taze salçamız çıkacaktır. Her yıl olduğu gibi bu yılda üretim çıtamızı biraz daha yükseltmek istiyoruz. Nüfusumuz artıyor, markamıza yönelik talep artıyor. O nedenle üretimimizi bu sene yüzde 20'ler seviyesinde artıracağız. Bu sene domates fazla ekildi.ö Dedi.

HOLLANDA'YA İHRACAT

Bunun yanında Hollanda'ya bu sene de biber salçası ihraç edeceklerini aktaran Uğur, "Ağustos ayının sonuna doğru biber salçası üretimimize başlayacağız. Biber salçası ihracat hedefimiz bin ton civarında olacak. Bu sene biber sıkıntımız da yok. ihracat sorunumuz da yok. Gıda tarımsız, tarım kooperatifsiz olmaz. Son yıllarda devletin tarıma bakış açısı gelişmiş durumdadır. Tarım sektörünün yeniden ayağa kalkacağını düşünüyorum. Çiftçiye desteğin artması lazım.ö Diye konuştu.

SERTİFİKA

Uğur, "Bizler sürdürebilir gıda sertifikası için eğitimler yapıyoruz. İspanya daki denetim kuruluşu hak ettiğimiz sertifikamızı verecektir. gelişmiş ülkeler sertifikalı ürünleri genelde tercih ediyorlar. ö İfadelerini kullandı.

KADIN GÜCÜ

Kadınların özellikle bu işte büyük çaba harcadıklarının altını çizen Uğur, "Sezon da 60 kadın çalıştırıyoruz.ö Dedi.

Görüntü Dökümü

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-Genel görüntü

-Açıklama

-Üretim görüntüleri

-Drone çekimi

-Detaylar

Görüntü süresi: 5 DK boyut 577 MB

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



