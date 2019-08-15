DHA YURT BÜLTENİ-13

Semadirek Adası'nda mahsur kalanlar, tahliye ediliyor

Yunanistan'ın Semadirek Adası (Samothraki) ile Dedeağaç kenti arasında sefer yapılan feribotun arızalanması nedeniyle adada günlerdir mahsur kalan, aralarında Türk turistlerin de bulunduğu yaklaşık 1000 kişinin tahliyesine başlandı. Feribotlarla Dedeağaç'a gelenler, zor günler geçirdiklerini söyledi.

Yunanistan'ın Dedeağaç ile Semadirek Adası arasında sefer yapılan tek feribotun 6 Ağustos'ta arızalanması nedeniyle adaya seferler yapılamadı. Arızalanan ve yerine devreye sokulan feribotun da arıza yapması üzerine Semadirek'e tatile gelenler, günlerdir adadan ayrılamadı. Yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığı adada yiyecek sıkıntısı başladı, marketler boşaldı. Adada mahsur kalanlar ile rezervasyon yaptıkları adaya tatile gideceklerin tepkilerinin artması üzerine Semadirek Belediyesi'nce ücretsiz yemek ve konaklama imkanı sağlandı.

Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkanlığı da yaşanan sorun ve mahsur kalanların tepkileri üzerine devreye girdi. Yunanistan'ın Ege adalarında kullanılan feribot, dün saat 13.30 sıralarında, Semadirek Adası'na gönderildi. 600 yolcu ve 70 araç taşıma kapasiteli feribot, olumsuz hava koşulları nedeniyle adanın limanına yanaşamayınca Yunan Denizcilik Bakanlığı devreye girdi ve Ege Denizi'nde diğer adalara sefer yapılan başka feribotlar Semadirek Adası'na yönlendirildi.

'ÇOK KÖTÜ GÜNLER GEÇİRDİM'

Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı, 2 bin turistin de tatil yaptığı adada mahsur kalanlar, feribotlarla Dedeağaç Limanı'na getirilmeye başlandı. Semadirek'e tatile gelen Maria Papadopoulou, "Adada çok kötü günler geçirdim. Yerlerde uyudum. Bizi günlerce orada beklettiler. Adada feribotun arıza yapması sonrası başka feribot gelmemesi sonucu tatilim çok kötü geçti. Ne yapacağımı bilemedim. Günler geçtikçe tekrar buraya dönemeyeceğimizi düşündüm. Buraya geldiğim için çok mutluyum" dedi

Fotis Glamatis ise "Yaklaşık 1 haftadır adada, feribotumuzun arızalanması nedeniyle kaldık. Sonra bizi buraya taşımak için gönderilen feribot da arıza yaptı. Bu nedenle tatilimiz uzadı. Adada bize ücretsiz yemek verdiler. Yaklaşık 2 bin turist arasında çok sayıda Türk turistin de adada olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Görüntü dökümü:

Gelen turistler

Limandan detay

Araçlarıyla bekleyenler

Adadan gelen Yunan turistler ile röp.

Feribottan detay

Muhabiir Ali Can Zeray, anons

Yunanistan bayrağı

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/DEDEAĞAÇ (Yunanistan),-

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Malatya'da iki farklı alanda çıkan yangın, 20 hektarlık alanı küle çevirdi



Malatya'da, iki farklı ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alevler 20 hektarlık alan kül etti.

Öğle saatlerinde Orduzu Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda başlayan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerine vatandaşlar yardım etti. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ambulanslarda oksijen verildi. Saat 12.30'da başlayan ve yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında 10 hektar alan küle döndü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Bir diğer yangın ise sabah saat 09.00'da Hekimhan ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye erleri sevk edildi. Çoğunlukla kayısı ve kavak ağaçlarının bulunduğu alana müdahale eden ekipler, rüzgarın etkisiyle artan alevleri kontrol altına almakta zorlandı. Küle dönen 10 hektarlık alanda çıkan yangın 7 saatlik çalışmanın ardından saat 16.00'da kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 20 hektarlık alanı etkileyen yangınların çıkış sebeplerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alevlerden detay

İtfaiye ekipleri

Dumanlardan detay

Büyüyen alevler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 135 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri 2 eş zamanlı operasyonda Afganistan uyruklu toplam 135 kaçak yakalandı.

'TCSG 6' Bot Komutanlığı ekiplerince Ayvacık'ın Yeşil Liman mevkii açıklarında yapılan ilk operasyonda, Afganistan uyruklu 69 kaçak yakalandı. Küçükkuyu Nusratlı altı mevkii açılarında yapılan operasyonda ise Afganistan uyruklu 66 kaçak daha yakalandı.

Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçaklardan görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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Gaziyi darbeden kafe sahibinin amcası konuştu (2)



VALİDEN ZİYARET

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kafede darbedilen gazi Ömür Karaman ile onu saldırganlardan kurtarmak isterken, dövülen otopark görevlisi Emre Efe'yi (23) ziyaret etti. Ziyarette Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, Gürsu Belediye Başkan Vekili Ali Kuzgun ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan da Canbolat'a eşlik etti. Vali Canbolat, failler hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını söyleyerek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Gazi Ömür Karaman ile birlikte darbedilen otopark görevlisi Emre Efe ise "Kumsaz'daydım. Ömür Karaman gazimizi kafeden darbederek çıkardıklarını gördüm. Olay yerine gittim ve 2 kişiyi iteledim. Bana da saldırdılar ve beni de darbettiler. Canımı zor kurtardım. İfademde söylediğim 3 kişiyi tutukladılar. İşletmenin kapatıldığını öğrendik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Vali Yakup Canbolat'ın ziyaretinden detaylar

-Yakup Canbolat'ın Gazi ile sohbetinden detaylar

-Darp edilen Emre Efe röportajı

-Gazinin darp edilen gölgelerinden arşiv görüntüler

-Genel detaylar

-Süre: Boyut: 349 MB

-Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Arkadaşlık yaptığı genç kadını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü (2)



TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde, arkadaşlık yaptığı Merve Kotan (19) ile barda birlikte eğlenirken gördüğü Ekim Türkmen'i (22) tabancayla vurarak, öldüren Muhammet Gürsoy (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Komiser, suyunu sokak köpeğiyle paylaştı



Antalya'nın Kumluca ilçesinde, trafik ve asayiş uygulamasında görevli komiser Murat Günay, sıcaktan bunalan sokak köpeği ile suyunu paylaştı. Günay'ın elindeki pet şişeden köpeğe su içirdiği anlar, meslektaşlarınca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan, görüntüleri izledikten sonra örnek davranışı için Günay'a teşekkür etti.

Kumluca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumluca- Finike yolunda rutin trafik ve asayiş uygulamasını sürdürürken, bunaltıcı sıcak, görevlileri zorladı. Uygulamanın sorumlusu olarak görev yapan nöbetçi amir komiser Murat Günay da sıcak havada serinlemek için marketten küçük pet şişeyle soğuk su aldı. Murat Günay'ın şişeyi açıp, birkaç yudum aldığı sırada yanına sokak köpeği yaklaştı. Köpeğin sürekli içtiği suya bakması üzerine susadığını düşünen Günay, elindeki şişeyle hayvana doğru yaklaşıp, su içirmeye çalıştı. Köpek, komiser Günay'ın uzattığı şişedeki suyun tamamını içtikten sonra uygulama noktasından ayrıldı. Günay'ın sokak köpeğine su içirdiği anlar, meslektaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN TEŞEKKÜR

Kumluca Emniyet Müdürü Cemil Doğan da örnek davranışı dolayısıyla komiser Murat Günay'ı kutlarken, "Bizler Kumluca'nın huzurlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Kumluca Emniyet Müdürlüğü'müzün genç ve başarılı personeli olan komiser Murat Günay'a bu güzel davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Doğada yaşayan bütün canlılara sahip çıkmasının herkese örnek olması diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Komiser Murat Günay'ın köpeğe su içirmesi

Haber- Kamera: Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA(Antalya),