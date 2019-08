DHA YURT BÜLTENİ-13

11 yıldır aranan cinayet şüphelisi yakalandı



Diyarbakır'da, 2008 yılında taksicilik yaptığı dönemde kardeşleriyle başka taksiciyi döverek, ölümüne neden olan Yılmaz A. (45), Kocaeli'de saklandığı evden çıkarken yakalandı.

Diyarbakır'da 2008'de taksicilik yapan Yılmaz A., Mehmet Narin isimli taksiciyle 'müşteri' yüzünden kavga etti. Kardeşleriyle birlikte Narin'i döven Yılmaz A., daha sonra kayıplara karıştı. Saldırıda ağır yaralanan Mehmet Narin ise kaldırıldığı hastanede, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinden 11 yıldır kaçan Yılmaz A.'nın, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma sonucu Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akrabasının evinde kaldığı tespit edildi. Apartman önünde beklemeye başlayan polis ekipleri, Yılmaz A.'yı binadan çıktığı sırada yakalayarak, gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Yılmaz A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet dosyası kapsamında, olaya karışan Yılmaz A.'nın 2 kardeşinin ise daha önce tutuklanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Mardin'de HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli

Mardin'de, İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yapılan görevlendirmeye tepki için izinsiz eylem yapan, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ün terör soruşturması kapsamında görevden alınmasına tepki göstermek amacıyla aralarında HDP'li vekiller Tuma Çelik, Ömer Öcalan, Hüseyin Kaçmaz'ın da yer aldığı grup, bir araya geldi. İstasyon Caddesi'nde yolu trafiğe kapatarak, eylem yapmak isteyen HDP'lilerin dağılması için polis uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen izinsiz eylemini sürdüren grup, polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesiyle dağıtıldı. Müdahale sırasında 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: Değerlerine sahip çıkan personelle yola devam edilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Şüphesiz yasalar çerçevesinde görevine bağlı, milletine, devletine, tüm değerlerine sahip çıkan personelimizle yolumuza devam edeceğiz. Ama tüm bu örgütlerle ilişkisi olanlara, iltisaklı olanlara da şüphesiz yasalar çerçevesinde gereğini yapacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturmaları ve kovuşturma nedeniyle görevden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine atanan Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, bugünkü mesaisine belediyede başladı. Vali Güzeloğlu, Diyarbakırlılar ile birlikte süreci yakından izlediğini kaydederek, hizmet noktasında cansiperane çalışacaklarını söyledi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi temiz ve her alanıyla yeni hale getirilen Diyarbakır'daki güzelliklerin, seçim sonrasında yok edildiğini ifade eden Güzeloğlu, şöyle dedi:

"İkibuçuk yıllık Diyarbakır Valiliğim görev süreci ve geride kalan seçim süreci sonrasındaki 4 aylık dönemde, Diyarbakır'ın her kişisine her köşesine dokunuyoruz. İnsanlarımızla bir güven ve gönül bağı ilişkisi içerisindeyiz. Seçim öncesi, kayyum döneminde çiçek kokan, tertemiz, pırıl pırıl ve her alanıyla yepyeni bir Diyarbakır varken, seçimle birlikte tüm temel hizmetlerde, alanda hissedilir ve gözle görülür şekilde bir yetersizlik, bir eksiklik ve maalesef bir ilgisizlik başladı. Şüphesiz görevden alınma gerekçesi terör örgütü üyeliği, iltisaklı, illiyetli olma ve terör örgütü kurma gibi çok ağır suçlamalar konusundaki yargı soruşturmalarıdır. Bunlarla ilgili 11 dava ve soruşturması var. Ama bunları bir yana bırakarak, seçimden bu yana kentin her yanında ve vatandaşlarımızın temel tüm konularda belediye hizmetlerine dönük ciddi şikayetler vardı. Özellikle altını çizmek gerekir ki, su temini ve birçok beldede ulaşım, temizlik, temel hizmetler noktasındaki eksiklik. Bu anlamda belediyenin yapması gerekenlerde, yazılı uyarmamıza, altını çizmemize rağmen sıkıntı giderilemedi."

'DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKANLARLA YOLA DEVAM EDİLECEK'

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, HDP'li yönetimin, 4 aylık süreçte şehit yakını ve gazilerin bir bölümünü işten çıkarıp, geri kalanları ise kurum içi değişikliklerle kendilerine uygun olmayan birimlerde görevlendirilerek mobbing uygulandığını ifade etti. Güzeloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Aziz şehitlerimizin, yasa gereği, belediyede istihdam edilen yakınlarının iş akitlerine, maalesef haksız ve hukuksuz şekilde son verilmiş. Devam edenler ise kurumlar içerisinde hukuka aykırı bir tasarrufa konu edilerek, sürgün dediğimiz hiç de konumlarına uygun olmayan, mobbinglere tabi tutulmuştur. Bunları kabul etmek mümkün değil. Belediyenin içerisinde şüphesiz yasalar çerçevesinde görevine bağlı, milletine, devletine, tüm değerlerine sahip çıkan personelimizle yolumuza devam edeceğiz. Ama tüm bu örgütlerle ilişkisi olanlara iltisaklı olanlara şüphesiz yasalar çerçevesinde gereğini yapacağız. Dün, bu bağlamda tespit edilenler ve daha önce açıkta olduğu için göreve yeni dönemde tekrar iade edilenler, görevden uzaklaştırıldı."

ÖNCELİK; HER KÖŞEYE ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK

Önceliklerinin Diyarbakır'ın her köşesine çağdaş belediyeciliği getirip, kentin her yönüyle kalkınmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın her köşesine çağdaş belediyeciliği götürmek, fiziksel altyapıdan sosyal üstyapıya kadar tüm alanlarda Diyarbakır'ın hak ettiği hizmetleri belediyemizin eliyle gerçekleştirmek... Bugün artık belediyecilik temel alanların çok ötesinde sosyal ve toplumsal kalkınmayı gerçekleştirici, taşıyan ve hızlandıran bir kurum olmak durumunda. Bunun farkındayız. Diyarbakır'a Sayın Cumhurbaşkanımızın özel ilgisi ve Diyarbakır'a sevgisi devam ediyor. Çok büyük projelerimiz var. Diyarbakır'ı her yönüyle kalkındıracak Silvan Projesi ki, GAP ile birlikte Türkiye'nin en büyük sosyal ve kalkınma projesidir. 8 baraj, 23 sulama projesidir. Öte yandan lojistik bölgesi, yine buna bağlı olarak tekstil ihtisas organize bölgesi, organize sanayi bölgesinin 2'nci aşaması gibi doğrudan istihdam, gelir, iş ve AŞ geliştirecek konular gündemimizde. İdeolojik belediyeciliğin, kaynakları Kandil'e ve terör örgütüne aktaran ihanet gündemde yok. Bütün imkanlarımızla, personellerimizle Diyarbakır'a hizmet etme aşkını paylaşacağız" şeklinde konuştu.

'BEKLENTİLERİ HİZMETE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'

Şehit ailelerinin kendisine destek verdiğini anlatan şunları söyledi:

"Şüphesiz gönül bağımız hamdolsun var ve sürecek. Onlar bizim en değerli emanetimiz. Hayatlarını bu vatan, bayrak, devlet, ezan için feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yakınları başımızın tacıdır. Dün de dua ve destekleriyle geldiler. İlk günde bize çok büyük bir güç verdiler. Bu gücü hissediyoruz. Ayrıca şunun da altını çizmek istiyorum. Sadece şehit yakınlarımızla sınırlı değil, Diyarbakırlı aziz hemşerilerimizin bize dönük çok büyük bir güveni var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün 2.5 yıldır valileri olarak kendimi hissediyordum, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı kimliğimle bu güveni inşallah kendilerinin bekledikleri hizmete dönüştüreceğiz. Yapacak çok işimiz var. Devam eden projelerimiz ve süregelen perspektifte Diyarbakır'ı yaşanabilir bir kent konumuna taşıyacak. Başlıklarımız arasında iklim değişikliği, genç ve kadın ağırlıklı sosyal, toplumsal ve istihdama dönük uzanan projelere kadar bir temel perspektifte. Havyan haklarının korunmasından, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi barınağında bir katliam yaşadı. Maalesef denetimsiz ve sorumsuz bir yönetimden dolayı onlarca canlı orada eziyet çekerek, hayata veda etti. Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz medeniyet geçmişinde tüm yaratılanı hoş gören bir anlayışla, Diyarbakır gibi 10 bin yıllık bir tarihi olan kentte, artık Diyarbakır'ın hak ettiği şekilde anılmasına dönük perspektifi inşallah hayata geçireceğiz."

Altın Portakal'a Türkan Şoray'lı geri dönüş

Türkiye'nin sinema alanındaki en uzun soluklu festivali Altın Portakal Film Festivali'nin 56'ncı yılında geriye dönüş yaptı. 2 yıl önce kaldırılan ulusal kategori bu yıl yeniden festivalde yer bulacak. Festivalin bu yılki afişini de 'Sinemanın Sultanı' olarak bilinen Türkan Şoray'ın 1964 yılında ilk kez düzenlenen festivalde ödül aldığı filmin afişindeki fotoğrafı süsleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, bu yıl 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk toplantısı düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, festival idari direktörü ve başkan başdanışmanı Cansel Çevikol Tuncer ile festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Festivalin geçmişinden bahseden Böcek, "Söz verdiğimiz gibi festivalimiz özüne dönüyor ve halkımızla buluşuyor. Kent merkezi ve ilçelerimizdeki kültür solanlarında, TIR'larımızla açık hava film gösterimleri yaparak halkımızı bu coşkuya ortak ediyoruz" dedi.

ULUSAL KATEGORİ GERİ DÖNDÜ

Festivalin geleneksel kortejle başlayacağını kaydeden Böcek, açılış ve kapanış törenlerini ise 10 bin kişilik spor salonunda, halkın katılımıyla gerçekleştirileceklerini söyledi. Muhittin Böcek, "Film festivalimizin bel kemiğini oluşturduğunu düşündüğümüz ve daha önce kaldırılan ulusal yarışmalar bu yıldan itibaren yeniden yapılmaya başlıyor. Diğer yandan uluslararası yarışmaya da devam edeceğiz. Çünkü Altın Portakal'ın bir amacı da Antalya'nın dünyadaki tanıtımına katkı sağlamak olacaktır" dedi.

FESTİVALDE İLK: ALTIN PORTAKAL SİNEMA OKULU

Altın Portakal Film Festivali'nin endüstri bölümü Antalya Film Forum'un sinemaya destek olduğuna vurgu yapan Böcek, bu yıl bir yeniliğe daha imza atacaklarını anlattı. Böcek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de üniversitelerde radyo, televizyon, sinema, medya iletişim ve görsel sanatlar eğitimi alanında 100 öğrencimizi festivalimize davet ediyoruz. Gençlerimizin festival programındaki tüm etkinliklerimize konuk olarak katılacaklar. Festivalimiz Türkiye'nin dört bir yanından katılacak gençlerle bir sinema okuluna dönüşecek. Biz buna Altın Portakal Sinema Okulu adını verdik. Böylece geleceğimizin sinemacılarına gerçek bir atölye sunmuş olacağız. Yeşilçam'ın diğer adı Antalya'dır."

BİR MİLYON 357 BİN 500 LİRA DEĞERİNDE ÖDÜL

Festival idari direktörü ve başkan başdanışmanı Cansel Çevikol Tuncer ise festivalde bu yıl 1 milyon 357 bin 500 lira ödül dağıtmayı planladıklarını söyledi. Sinemaya önemli bir maddi katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Tuncer, "Ulusal yarışmada uzun ve kısa metraj, belgesel film yarışmalarında toplam 810 bin lira, uluslararası yarışmada da 97 bin 500 lira, Antalya Film Forum'da da 450 bin lira değerinde ödüller vermeyi planlıyoruz. Ulusal yarışma bünyemizde festivalimizin kurucusu Avni Tolunay adına vereceğimiz 'Jüri Özel Ödülü'nü 100 bin lira olarak belirledik. Yine Altın Portakal ödülünü 8 kez kazanarak en fazla ödül kazanan yönetmen unvanını taşıyan Behlül Dal adına vereceğimiz 'En İyi İlk Film Ödülü'ne ise 100 bin lira olarak belirledik" diye konuştu. Geçmiş yılların bütçesinin yarısı oranında bir bütçe ile festivali düzenleyeceklerini belirten Tuncer, belediyenin her tarafından olduğu gibi festival kapsamında bu tasarrufu uygulayacaklarını söyledi

TÜRKAN ŞORAY'LI FESTİVAL AFİŞİ

Bu yılın yeniliklerinden bir diğerinin ise sektördeki kadın emeğinin görünürlüğüne dikkati çekmek amacıyla ilkini bu yıl verecekleri 50 bin lira değerindeki 'Cahide Sonku Ödülü' olacağını vurgulayan Tuncer, Sonku'nun Türk sinemasının önemli bir ismi olduğunu söyledi. Türkan Şoray'lı festival afişini de anlatan Tuncer, "Afiş, Altın Portakal Film Festivali'ni özüne döndürme düşüncemize uygun olarak tasarlandı. Afişimizde sinemamızın sultanı Türkan Şoray var. 1964 yılında düzenlenen Acı Hayat filmindeki rolüyle ilk kez 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan sanatçımızın bu güzel fotoğrafı afişimizi süsledi. Ulusal yarışmanın döndüğü bu yıl sinemamızın onun eşsiz görüntüsüyle merhaba demek bizim için çok anlamlı. Kendisini sağlığı elverirse burada ağırlamak bizim için memnuniyet verici olur" dedi.

ULUSAL AĞIRLIKLI OLACAK

Festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu da ulusal programa ağırlık veren bir festival hazırlayacaklarını söyledi. Ekibi yeni yeni kurduklarını anlatan Boyacıoğlu, "24 yıldır Gezici Festivali hazırlıyorum. Başkanın samimiyeti beni çok etkiledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na destek için başvuruda bulunduk ama henüz bir yanıt alamadık. Ama olumsuz bir hava sezmedim" diye konuştu.

REİS ÇELİK TARTIŞMASI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Boyacıoğlu, festivalin danışmanı olarak açıklanan yönetmen Reis Çelik'e yönelik eleştirileri de yanıtladı. Sansürün damga vurduğu 2014 yılında festivalin danışmanlarından birinin Reis Çelik olduğuna yönelik belgeyi görmek istediğini dile getiren Boyacıoğlu, "Reis Çelik, ulusal yarışma sona erdikten sonra protestoyu başlatıp ulusal yarışmanın geri dönmesi için mücadele eden ilk kişidir. Reis Çelik'in kalemi kuvvetli ve sivridir. Kendisi Antalya'da, gidin konuşun" dedi.

SEKTÖR İSTİŞARE KURULU 7 İSİMDEN OLUŞACAK

Sektörün bütün temsilcileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Boyacıoğlu, Sektör İstişare Kurulu oluşturacaklarını söyledi. Boyacıoğlu, İstişare Kurulu'nda Yamaç Okur, Sevil Demirci, Aydın Sayman, Yusuf Sezgin, Mustafa Kara, Nazif Tunç, Reis Çelik, Hülya Uçansu ve Hüseyin Çimrin'in olacağını açıkladı

NE KADAR ALACAĞINI AÇIKLADI

Uluslararası ve dünya sineması bölümlerinin devam edeceğini vurgulayan Boyacıoğlu, "Festivallerin büyük çoğunluğu Cannes ve Berlin'e benziyor. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Önceliğimiz kendi sinemamız olacak, kendi insanlarımız. Öğlen sohbetleri diye bir şey düşünüyorum. Uğur Yücel ve Ercan Kesal evet dediler. Ulusal filmlere daha fazla ağırlık vermek istiyoruz. Bahsedildiği gibi 1 milyon değil 125 bin lira alacağım. 41 festivalde görev aldım. Bu rekor değil, 26 ülkede Türk sinemasını tanıttım. Burada da ne yapacağımı biliyorum" diye konuştu.

Üzüm üreticileri dolandırıcılara karşı uyarıldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki Ziraat Odası'nın başkanı Aydoğan Okur, hasadına başlanılan ve sergilere serilen üzümün satışı konusunda çiftçileri uyardı. Başkan Okur, "Çiftçilerimize güvenilir, bilindik firmaları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Ürününüzü satacağınız kişiyi tanımıyorsanız, parayı almadan ürünlerinizi vermeyin" dedi.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, bölgede 10 gün önce üzüm hasadına başlandığını, kurutmalık için ayrılanların sergiye serildiğini, kısa süre sonra satışa sunulacağını hatırlatarak, çiftçinin emeğinin boşa gitmemesi için uyarılarda bulundu. Dolandırıcılara karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirten Başkan Okur, "Saruhanlı'da üzüm hasadı, geçtiğimiz günlerde başladı. Saruhanlı çiftçilerimize sesleniyorum. Biz bu ürünleri, el emeği göz nuru ile yetiştiriyoruz. Çok masraflar yapıyoruz. Hasat zamanı geldiğinde kim olduğu belirsiz insanlara satmayın" dedi.

TANIMIYORSANIZ ÖNCE PARAYI ALIN

Oda olarak çiftçilerin menfaati için ekip kurduklarını belirten Başkan Okur, "Bu ekiple birlikte, çiftçilerimizin ürünleri satacağı kişileri ya da firmaları araştırıyoruz. Türkiye genelinde, birliğimiz sayesinde, bu ekibimiz çiftçilerimizin ürünlerini satacağı kişileri araştırıyor. Hiç kimse çekinmesin. Telefonlarımız 24 saat ulaşılabilir durumda. Bize desinler ki, 'Biz ürünlerimizi falanca kişiye satmak istiyoruz, bu firma güvenilir mi?' Biz de Türkiye genelinde bu firmaları araştıralım" dedi. Hasat başladığından beri çiftçileri gezip uyardıkların belirten Okur, "Çiftçilerimiz de dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçli. Saruhanlı ilçesinde son 5 yıldır dolandırıcılık olayıyla karşılaşmadık. İlçemizde bulunan firmalara veriyoruz. Güvenilir, bilindik firmaları tercih etmelerini tavsiye ediyorum çiftçilerimize. Ürününüzü satacağınız kişiyi tanımıyorsanız, parayı almadan ürünlerinizi vermeyin. Ama üreticilerimiz ürünlerini satmadan önce bize muhakkak sorsunlar" diye konuştu.

ÇİFTÇİ ARKADAŞLARINA SESLENDİ

İlçeye bağlı Çayırlı mevkiinde üzüm bağı bulunan ve 25 yıldır çiftçilik yapan Taner Saruhan (47), "Üzümlerimizi satarken bilindik ve güvenilir firmaları tercih ediyoruz. Dışarıdan, bizim tanımadığımız kişiler de buralara geliyor, üzümlerimizi istiyor. Ama peşin para almadan vermiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda dolandırıcılık olaylarını duyduk. Üreticilerin el emeği göz nuru ile yetiştirdiği üzümlerini alıyorlar, parayı vermeden kayıplara karışıyorlar. Ben buradan çiftçi arkadaşlarımıza dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını, herkese itibar etmemeleri gerektiğini söylemek istiyorum" dedi.

En dar sokağın restore edilmesi isteniyor



Hitit Medeniyeti'nin başkenti, leblebisi ile ünlü Çorum'da, 1,5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğunda olan, 2 kişinin yan yana yürümek de zorlandığı 'Dikiciler Sokağı'nın restore edilerek, turizme kazandırılması isteniyor.

Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor. Eskiden 37 esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, şu an 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkanın çoğunluğu sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor. Yöre sakinleri, ayakkabı tamircilerinin yoğun olduğu sokağın, daha önce hazırlanan ancak hayata geçirilmeyen proje doğrultusunda restore edilmesini istiyor.

'BU SOKAĞA ÖNEM VERİLMELİ'

Sokakta 43 yıldır ayakkabı tamiri işiyle uğraşan Dursun Yeter, "43 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Bu dar sokakta bulunan 1,5 metre genişliğindeki iş yerimin kazancı ile üniversitede çocuklarımı okuttum. Düğünlerini yaptım. Bu sokağa önem verilmeli, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bir yer burası, buranın kıymeti bilinmeli" dedi.

'PROJE HAYATA GEÇMELİ'

Esnaf Erdal Şahin de "Burası, restorasyon çalışması yapılırsa daha da güzelleşecektir. Yerli ve yabancı turistler, sokağı görmek için geliyor. Daha önceki belediye başkanı proje hazırlamıştı. Şimdi ki başkanımız Halil İbrahim Aşgın'ın bu projeyi hayata geçirmesini istiyoruz. Burası güzelleşirse daha iyi olur" diye konuştu.

Ayakkabı tamircisi İsmet Burunsuz ise projenin hayata geçirilmesini istedi.

Sivas Kongresi'nde ikram edilen yemekler kitaplaştırıldı

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele heyetine halk tarafından ikram edilen yemekler kitapta derlendi.

Tüm Lokantacılar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Sivas İl Temsilcisi İshak Kaan Usta, Sivas Kongresi sırasında 108 gün boyunca Mustafa Kemal Atatürk'e ve Milli Mücadele heyetine halk tarafından ikram edilen yemekleri kitap haline getirdi. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ndeki kitabın tanıtım toplantısına Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İl Kültür Turizm Müdürü Teoman Karaca, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken katıldı.

Kitabın yazarı ve TÜRES Sivas İl Temsilcisi İshak Kaan Usta, 100 yıl önce Milli Mücadele heyetine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Sivas halkı tarafından ikram edilen yemekleri kitapta derlediklerini belirterek, "Ben hem anne, hem de baba tarafından kongreye yemek göndermiş bir ailenin ferdi olarak bunların unutulmaması gerektiğini ve böyle önemli bir günde 100'üncü yılda buranın tekrardan hayat bulması için böyle bir araştırma yaptım. Bu araştırmanın neticesinde de kitap çıkardım. Bu eseri Sivas halkına armağan ediyoruz. Sivas Kongresi Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir yerdir. Bunun da anlam ifade edebilmesi için her birini kitabımızda toplayıp anlatmaya çalıştık" dedi.

Kitapta o dönem yapılan ve ikram edilen içli köfte, düğülcek çorbası, bulgur çorbası, ayran çorbası peskutan, ayvalı et, çirli soğan yahnisi gibi yemek ve tarifleri yer alıyor.

