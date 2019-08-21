DHA YURT BÜLTENİ -13

HDP'li Temelli: Halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'e destek eylemine katıldı. Eylemde konuşan Temelli, "Halkımızla birlikte demokrasiyi savunmaya, halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Mardin'deki Karayolları Parkı'nda, HDP'li Ahmet Türk'ün Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınmasına tepki ve Türk'e destek için eylem düzenlendi. Mardin Valiliği'nce kent genelinde devam eden eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle açıklamanın yapılacağı alana; HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekilleri ve HDP'li belediye başkanları alındı. Burada açıklama yapan Temelli, halkın iradesini savunmaya devam edeceğini söyledi. Temelli, belediye başkanlarının görevden alınma gerekçeleri arasında yer alan eş başkanlık sisteminin suç olmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Halkımızla birlikte demokrasiyi savunmaya, halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz. Şimdi itirazımızı, mücadelemizi her yerde yükseltmeliyiz. Suçlamalara bakın. Diyorlar ki 'Eş başkanlık sistemi var'. Evet, var. Eş başkanlık sistemi suç değildir. Suç olamaz. Tam tersi kadını yok saymaya karşı, işlenen bir suça karşı mücadeledir. Bir kadın özgürlüğü mücadelesidir, eşit temsiliyet mücadelesidir. HDP bir kadın partisidir. Olduğu her yerde eşit temsiliyetle hareket eder. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi verir. Eş başkanlık budur. Eş başkanlıklarımız belediye meclis üyeliklerinin birinci sırasında seçilen arkadaşlarımızdır."

HDP'Lİ ÖCALAN İLE POLİS ARASINDA GERGİNLİK

HDP'li Temelli'nin açıklamasının ardından aralarında Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın da bulunduğu bir grup, yürüyüş yapmak istedi. Yürüyüşün izinsiz olduğunu belirten polis ile Öcalan arasında tartışma çıktı. Kısa süreli gerginlik sonrası grup dağıldı.

Görüntü Dökümü

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Sezai Temelli'nin grupla tokalaşması

Polis ile grup arasında yaşanan gerginlik

Temelli'nin açıklaması

Grubun parti binasına geçmesi

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 980 MB

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Mağarada mahsur kalan televizyon ekibinin yaşadıkları kamerada

Elazığ'da, program çekimi için indikleri Damla Taş Mağarası'nda mahsur kalan 5 kişilik televizyon ekibinin, kurtarılmayı bekledikleri anlarda kamerayla çektikleri görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ'da yayın yapan Kanal 23'ün Genel Yayın Yönetmeni ve 'Doğa için keşfet' programının sunucusu Metin Erol ile dağcıların yer aldığı 5 kişi, çekim için dün Keban ilçesindeki Damla Taş Mağarası'na girdi. Yaklaşık 100 metre derinliğe ve 10 bin metrekarelik alana sahip mağaradan 2 saat geçmesine rağmen çıkan olmadı. Bunun üzerine yukarıda bekleyen televizyon personeli, durumu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen ekipler, iple indikleri mağaradakileri kısa sürede yukarı çıkardı. 5 kişilik televizyon ekibi, mahsur kaldıkları ve mağaradan çıktıkları anlarda kamerayla çekim yaptı. Görüntülerde; yukarı tırmanan ekibin başaramayınca kurtarma ekiplerini beklediği anlar ve kendi aralarında yaptıkları konuşmalar yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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Mahsur kalan kişinin konuşması

Mağaranın içinden görüntü

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 153 MB

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,

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İntihar için çıktığı çatıdan polis ikna edip indirdi

Şanlıurfa'da, işsiz olduğu için bunalıma girdiği öne sürülen İbrahim Halil K. (30), eski devlet hastanesinin çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği İbrahim Halil K., çatıdan indi.

Olay, öğleden sonra, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir işsiz olduğu ve bunalıma girdiği ileri sürülen İbrahim Halil K., intihar etmek için 4 katlı olan, eski Birecik Devlet Hastanesi'nin çatısına çıktı. Atlayacağını söyleyen İbrahim Halil K.'yi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Çatıya çıkan polisler, İbrahim Halil K.'ye, eyleminden vazgeçmesi için ikna konuşması yaptı. Bir süre yapılan görüşme sonrası İbrahim Halil K., intihardan vazgeçip, çatıdan indi. İbrahim Halil K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Hastane binasında intihara kalkışan İbrahim Halil Kültür

-Olay yerinde toplanan kalabalık

-Olay yerine gelen ekipler

-Polisin iknası sonucu çatıdan indirilen şahıs

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 245MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera-ŞANLIURFA-DHA)

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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında kent merkezinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Halifelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Adem Özgen yönetimindeki 58 ABA 429 plakalı otomobil, Gülsüm Korkmaz (26) yönetimindeki 16 AE 928 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Korkmaz ile her iki araçta bulunan Fadime Korkmaz (49), Dilara Soyudoğru (19), Özlem Aydın, Çınar Aydın ve Özkan Aydın yaralandı. YaralAılar ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Siirt'te çevreyolunun yapımı, kamulaştırılmayı bekliyor

SİİRT'te yapımı süren çevre yolundaki çalışma, karayolları ile arazi sahibinin anlaşmasızlığı nedeniyle durduruldu. Sürücüler ve çevre sakinleri, yolun tamamlanmasını istiyor.

Siirt Karayolları 94'üncü Şube Şefliği'nce Yeni Mahalle Termol mevkisinde yapımı süren çevre yolu çalışması, arazi sahibinin engeli nedeniyle durduruldu. Arazinin kamulaştırması sonucunda karayolları ve arazi sahibi arasında çıkan anlaşamazlık nedeniyle durdurulan yol çalışmasına, bölge sakinleri ve sürücüler tepki gösterdi. Yolun stabilize olmasından dolayı araçların geçişinde çıkan tozun çevreye rahatsızlık verdiğini anlatan mahalle sakinlerinden Ali Çenger, "Bu yol Karayolları ekipleri tarafından yaptırıldı. Ancak Karayolları ve arsa sahibi arasında yaşanan anlaşmazlıktan ötürü yol çalışması durduruldu. Arsa sahibi ile anlaşmaya yapılırsa yolun çalışmasına başlatılacağını öğrendik. Buradan geçen araçlar toz oluşturuyor. Bizler de ciddi rahatsız olduk" dedi.

Sürücüler ise araçların zarar gördüğünü savunarak yolun bir an önce yapılmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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Yoldan görüntü

Araçların yoldan geçerken görüntü

Sürücüler ile röportaj

Jandarma Bölüngünden görüntü

Mahalle sakinleri röportaj

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 183 MB

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Otomobilin çarptığı hemşire ağır yaralandı

SİVAS'ta karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı hemşire Kadriye Özcan ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Emek Mahallesi Buhara Caddesi Gazi Lisesi Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Sinem Y.'nin (21) kullandığı 58 BN 641 plakalı otomobil, Gazi Lisesi alt geçidi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Özcihan'a çarptı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özcihan, ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Özcihan'ın, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntü

-Yaralı hemşirenin acile alınışı

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Eşini 'boşanalım' bahanesi ile çağırıp öldürmüş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, eşi Emine Nuyan'ı (35), sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Özkan Nuyan (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Nuyan'ın, Ağrı Sığınma Evi'nde kalan eşini, "Patnos'a gel boşanalım" diyerek, yanına gelmeye ikna ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında, Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Emine Nuyan, kaldırımda yürürken, bir kişinin kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, başına 2 mermi isabet eden Emine Nuyan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Nuyan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Emine Nuyan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın Emine Nuyan'ın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özkan Nuyan olduğunu tespit etti. Fırın işçisi Özkan Nuyan kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Bu sırada Emine Nuyan'ın cansız bedeni otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Patnos Emniyet Müdürlüğü'ne sorgusu tamamlanan Özkan Nuyan, bugün adliyeye sevk edildi.

İlk ifadesinde, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle eşinin bir süredir Ağrı Kadın Sığınma Evi'nde kaldığını söyleyen Nuyan'ın, "Telefonla kendisine ulaştım. 'Patnos'a gel konuşalım, burada boşanalım' deyip çağırdım" dediği ve Emine Nuyan'ın teklifi kabul edip, sığınma evinden izin alarak dışarı çıktığını, olayın bu şekilde gerçekleştiğini dile getirdiği öğrenildi.

Özkan Nuyan, çıkarıldığı Patnos Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken, Emine Nuyan'ın cenazesi ise otopsi sonrası Gaziantep'te yaşayan teslim edildi.

Haber: Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), -

