Dha yurt bülteni - 13

Samsun'da sağanak: 1 kişi öldü (2)

BAŞKAN AKGÜL: KAYIP VATANDAŞLARIMIZ VAR

Samsun'un Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçede sağanak sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 3 ya da 4 kişiye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Akgül, "Aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı. Şu anda bildiğimiz 1 can kaybımız var, 3- 4 vatandaşımız da kayıp. İnşallah onlara sağ salim ulaşırız. Dere suyunun taşması burada büyük hasara neden oldu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Yağmur uyarısı var, tedbirleri artırdık. Allah yardımcımız olsun. Kayıplara henüz ulaşılamadı" dedi.

Görüntü Dökümü

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Başkan Akgül'ün konuşma

Dere görüntüleri

Haber-Kamera: Mehmet Emin COŞKUNDERE/SAMSUN,

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Şanlıurfa'da 3 ayda 32 kişi boğuldu, 3 bin 500 çocuğa yüzme kursu verildi

TÜRKİYE'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da son 3 ayda 32 kişi göl, baraj ve sulama kanallarında boğuldu. Boğulma vakalarının önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi'nce açılan 17 havuzda, 3 aylık dönemde, haftada yaklaşık 40 bin kişi ücretsiz olarak faydalandı. Açılan ücretsiz yüzme kurslarında ise 3 bin 500 çocuk yüzme öğrendi.

Yaz döneminde hava sıcaklıklarının ortalama 45-50 dereceyi bulduğu kentte sıcaktan bunalanlar, serinlemek için çareyi Fırat Nehri ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında oluşan göl ile sulama kanallarına girmekte buluyor. Kentte yüzme bilmeyenlerin serinlemek amacıyla sulama kanallarına girerek, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle yüzme havuzlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan 17 havuzda, 3 aylık dönemde, haftada yaklaşık 40 bin kişi ücretsiz olarak faydalandı. Açılan ücretsiz yüzme kurslarında ise 3 bin 500 çocuk yüzme öğrendi.

'HEM EĞİTİM ALIYORLAR HEM DE YÜZEREK SERİNLİYORLAR'

Kanallarda yaşanan boğulmaların önüne geçebilmek için havuzlara ve yüzme kurslarına ağırlık verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Lütfen çocuklarımızı kanal veya gölet gibi yerlerden uzak tutarak, belediyemizin yüzme havuzlarına yönlendirelim" dedi. Şehrin genç ve çocuk nüfusunun oldukça fazla olduğunu ve 17 havuzu özellikle bu yaş grubundakilerin kullanımına sunarak tehlikeli yerlerde yüzmelerini engellemek istediklerini anlatan Beyazgül, şöyle konuştu: "Çocuklarımız belediyemizin havuzlarında hem eğitim alıyorlar, hem de yüzerek serinliyorlar. Şanlıurfa'mız sıcak bir şehir. Şehrimize 17 yüzme havuzu ile hizmet veriyoruz. Havuzlarımızdan 40 bine yakın çocuğumuz faydalanmaktadır. Çocuklarımıza yönelik tüm hizmetlerimiz ücretsiz bir şekilde devam etmektedir. Yüzme havuzlarımızın sayılarını arttıracağız. Çocuklarımız kanaletlerde veya sağlıklı olmayan yerlerde yüzünce bizler çok üzülüyoruz. Çocuklarımızı belediyemizin havuzlarında sürekli olarak gözetim altında oldukları için aileler gönül rahatlığıyla bize emanet edebilirler. İnşallah çocuklarımızın daha mutlu bir gelecek içerisinde olmaları için elimizden geleni yapacağız."

3 AYDA 32 KİŞİ BOĞULDU

Öte yandan kentte yaz mevsiminin başında yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen serinlemek için Birecik'teki Fırat Nehri, Atatürk Barajı ile tarımsal sulama için kullanılan ve yüksekliği 8 metreyi aşan sulama kanallarında yüzen ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 32 kişi boğuldu. Tüm bu uyarılara rağmen özellikle kırsal mahallede oturan çocuklar, tehlikeye aldırmayarak, kanallarda yüzmeye devam ediyor. Son bir ay içerisinde ise 4'ü çocuk 11 kişi sulama kanalları, Fırat Nehri ve Atatürk Barajı Gölü'nde boğularak yaşamını yitirdi. Geçen yıl ise tüm uyarılara rağmen 45 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Havuzda yüzün çocuklar

Çocuklara yüzme öğreten eğitimciler

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 102MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Yaşadıkları ülkelere dönen gurbetçilere sınırda 'tatlı' veda

TÜRKİYE'de geçirdikleri tatilin ardından yaşadıkları ülkelere hüzünlü yolculukları devam eden gurbetçiler, Edirne esnafı tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'nda sazlı sözlü, ciğerli şekerlemeli ikramlarla uğurlandı. Vatan hasretinin başladığı Kapıkule'de sıra beklerken karşılarında esnafı gören gurbetçi vatandaşlar, kendilerine ikram edilen ciğer, bademezmesi, kavala kurabiyesi ve Edirne peyniri ile moral buldu.

Türkiye'de tatillerini geçiren gurbetçilerin çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Dönüşlerini karayoluyla yaparak Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçiler ise sazlı, sözlü, ciğer ve şekerlemeli ikramlarla uğurlanıyor. Edirneli ciğerci esnafı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç sınır kapısında anavatana veda etmek için sıra bekleyenlere kentin meşhur lezzeti tava ciğer, badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve devaimisk ikram edip 'güle güle gidin' dedi.

Aynı zamanda Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, gurbetle sılanın buluştuğu sıfır noktasında gurbetçileri uğurladıklarını belirterek, "Bizim için uzun gurbetçiler için çok kısa bir süre oldu bu, göz açıp kapayıncaya kadar tatilleri bitti. Biz de dedik ki bu hüzünlü günlerinde sınır kapısında vedalaşalım, bize hakları geçti, bizlerden alışveriş yaptılar. O yüzden biz de bugün geldik, Edirne'nin peynirini, ciğerini, kurabiyesini dağıtıyoruz onlara. Yani tatlı bir helalleşme var burada. Onlar da çok memnun. Artık önümüzdeki sene hoş geldin demek üzere güle güle diyoruzö dedi.

Şekerlemeci Arif Meriç de çalıştıkları ülkelere doğru yola çıkan vatandaşları uğurlamak için geldiklerini ifade etti. Meriç, "Daha önce gurbetçi vatandaşlarımıza hoş geldin dedik. Gelirken yolcunun duasını aldık, giderken de yolcunun duasını almak bize farz diye düşündük. Onlara sarıldık, şekerlemerimizi, ciğerimizi ve peynirimizi ikram ettik. Yolcu duasını aldık artık gönderiyoruzö diye konuştu.

Almanya'nın Köln şehrine giden Ayten Şahintürk, "Tatilimiz çok güzel geçti. Daha uzun olsa daha güzel olurdu. Dönüşte de bu şekilde tatlılar ve tuzlularla uğurlanmak bizi çok sevindirdi. Bizi düşündükleri için esnafa çok teşekkür ediyoruzö ifadelerini kullandı.

Sivas'tan Fransa'ya giden Bekir Doğan, "Unutulmaz bir tatil yaşadık, artık dönüş yoluna geçtik. Dönüş yolunda da bu şekilde uğurlanmak çok güzel. Bizim gönlümüzü hoş tuttuğunuz için size ne kadar dua etsek azdırö dedi.

Gurbetçiler, ikramın ardından sazlı sözlü eğlenceye katılarak, bir süre karşılıklı oyun oynadı.

Görüntü Dökümü

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Kapıkule'den çıkış yapan gurbetçiler

Edirne esnafının gurbetçilere ikramı

İkramdan detaylar

Gurbetçilerin çalgılar eşliğinde oynaması

Bahri Dihar ile röp

Arif Meriç ile röp.

Gurbetçilerle röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Mevsimlik işçilerin çocukları okullu oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde mevsimlik işçilerinin çocukları için Aşağıdağ İlkokulu'nda verilen eğitim bugün sona erdi. Çocuklar için temsili mezuniyet töreni düzenlendi.

Suriyeli aileler ile doğu ve güneydoğu illerinden fındık toplamak için ilçeye gelen aileler, Aşağıdağ köyünde kurdukları çadırlarda konaklıyor. Gündüzleri fındık bahçelerine fındık toplamaya giden ailelerin çocukları ilçe milli eğitim müdürlüğü ve halk eğitim merkezince hazırlanan program kapsamında Aşağıdağ İlkokulunda eğitim gördü. 30 gün süren eğitime 110 çocuk katıldı. Çocuklara, okuma ve yazma, beden eğitimi, resim ve müzik eğitimi verildi. Bugün sona eren eğitimin ardından çocuklar için düzenlenen mezuniyet törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, öğretmenler, çocuklar ve aileleri katıldı.

İlçeye fındık toplamak için gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına eğitim görmeleri için okullarını açtıklarını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, "Yaz tatilinde herkesin tatilde olduğu ve dinlendiği ortamda bizler 12 öğretmenimizle 111 değerli öğrencimize fındık işçilerinin çocuklarına eğitim öğretim verdik. 110 öğrenci 1 aylık eğitimin ardından bugün mezun olarak ayrılıyorlar. Ben burada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorumö dedi.

Program, çocuklar için yapılan etkinliklerin ardından sonra erdi.

Görüntü Dökümü

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-Ailelerin kaldığı çadırlar

-Etkinlikten detaylar

-Çocuklardan detaylar

-İlçe milli eğitim müdürünün konuşması

Süre: (3: 03) Boyut: (265 mb)

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),

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Annesi, babası tarafından öldürülen Müşerref: Onsuz uyuyamam ki (2)

TUTUKLANDI

Konya'da, 3 çocuğunun annesi eşi Tuba Erkol'u 20 yerinden bıçaklayarak, öldüren Bekir Erkol, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Tuba Erkol'un cenazesi ise Konya Numune Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tuba Erkol, Hacı Veyiszade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KONYA,

