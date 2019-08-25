Dha yurt bülteni -13

Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kamerada



Gaziantep'te, Suriyeli iki grup arasında çıkan, kılıç, pala, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgada, Abdurrahman Hüseyin yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Kavga anı, çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, öğleden sonra, Şaçaklı Mahallesi'ndeki Özdemirbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ellerinde kılıç, pala, bıçak ve demir sopaların olduğu Suriyeli iki grup, bir anda kavga etmeye başladı. Ellerindeki kesici aletlerle birbirlerine vuran gruptakiler, çevredeki iş yerlerine de zarar verdi. Bazı kişiler, mağazanın önünde elbise asmak için kullanılan demir askılığı parçalayarak, bunlarla birbirine vurmaya devam etti. Kavga sonrası iki gruptaki Suriyeliler, yaralanan arkadaşlarını alarak, hastaneye götürdü. Vücuduna aldığı bıçak ve kılıç darbeleri ile ağır yaralanan Abdurrahman Hüseyin, götürüldüğü Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan 7 yaralıdan 2'sinin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kavga anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; iki tarafın birbirine kılıç ve bıçaklarla vurduğu, 1 Suriyelinin aldığı darbeler sonucu yere yığıldığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kavga eden grubun gelmesi

Tarafların ellerindeki kesici aletlerle birbirine saldırması

Yerde yaşanan boğuşma ve birinin bıçaklanması

Tarafların mağaza önündeki askılığı parçalayarak kopan demirlerle birbirine saldırması

Yere yığılan bir Suriyeli

Esnafla röp.

Kavganın yaşandığı yer

Kırılan camlar

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA

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Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı



Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye çalışan 93 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevi yapan TCSG 81 Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Aynı saatlerde TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri ise Burunucu mevkisi açıklarından lastik botla 40'ı Afganistan 2'si de Mısır uyruklu 42 kaçak göçmen yakaladı. TCSG 81 Gemisi ile Küçükkuyu açıklarına getirilen kaçak göçmenler, botlarla Sahil Güvenlik Karakoluna taşındı.

Giyecek ve yiyecek yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaçaklardan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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Amasya'da modifiye araç sürücüleri buluştu



Amasya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Araç Fuarı'na katılan 600'e yakın sürücü, modifiye araçlarını tanıttı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları, Amasya'da buluştu. Mehmet Çelebi Meydanı'nda düzenlenen 'Amasya Tuning Clup 3'üncü Geleneksel Araç Fuarı' yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, burada modifiye araçlarını tanıtarak, yarıştırdılar. İstanbul'dan ailesi ile birlikte katılan Bülent Türköz Avrupa Araç kategorisinde birinci, Alperan Tufanoğlu'da Amasya Merkez Avrupa araç kategorisinde birinci oldu. Her iki yarışmacıda Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, tarafından kendilerine ödül olarak verilen 2'şer bin lirayı şehit ailelerine bağışladıklarını açıkladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Modifiye araçlardan genel detay

-Araçlardan detay

-Röportajlar Ödül töreni detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye önemli hamleler yapmış bir ülke



Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin önemli hamleler yapmış bir ülke olduğunu ama öneminin çok bilinmediğini belirterek, "En önemli hamleleri tıp alanında yaptı. Bu memlekette kalp ameliyatlarındaki başarı yüzdesi Birleşik Devletler'den ve bir sürü Avrupa devletlerinden önde gelmektedir" dedi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kamil Miras Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen 'Büyük Taarruzu Bir de Bizden Dinleyin' programına konuşmacı olarak Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Prof. Dr. Bingür Sönmez katıldı. Konferansı, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu ve İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar takip etti.

DIŞARIDA KALDILAR

Ortaylı ve Sönmez'i dinlemek için lisenin konferans salonuna akın edenler, 400 kişilik konferans salonunu tamamen doldururken, çok sayıda kişi de salona dışarıda bekledi. İlber Ortaylı içeri giremeyen dinleyicilerine üzüldüğünü söyledi. Salonun dışındaki vatandaşlarla konuştuktan sonra konferans salonuna giren Prof. Dr. Ortaylı ayakta alkışlandı.

'BU BİR GÖSTERGE DEĞİLDİR'

Konferansta konuşan İlber Ortaylı, Türkiye'nin önemli hamleler yapmış bir ülke olduğunu ama öneminin çok bilinmediğini kaydetti. Prof. Dr. Ortaylı, "En önemli hamleleri tıp alanında yaptı. Bu memlekette kalp ameliyatlarındaki başarı yüzdesi Birleşik Devletler'den ve bir sürü Avrupa devletlerinden önde gelmektedir. Yakın zamanlara kadar ben bile diyordum ki 'Bu Nobel verilmiyorsa Türklere başka numara var'. Yani yarım Nobel verdiler Aziz Sancar hocaya. Bu bir gösterge değildir. Türk edebiyatına da yanlış yönlendirmeler yapılıyor. Türk bilim adamlarının hakkı da verilmiyor. Ama biz en büyük haksızlığı kendi kendimize yapıyoruz. Burası çok önemli bir bölgedir. Burada zafer kazanıldığı ölçüde Türkiye'nin tekrar bizim olduğu açığa kavuşmuştur. Bunu buradan söylemek kolay. Çünkü vatan öyle bir şey ki 4 taraftan kuşatılmış. Arkamızda her zaman için yürümeye hazır kuvvetler lazım. O da bugünkü Suriye ve Irak. İngilizler ve Fransızlar orada. Bunları elden kaçırmamamız için bir fasıla verip durmamız lazım. Çok açık bir kurmay lafıdır bakarsan. Yani bakarsan Anadolu Selçuklu Devletinin sınırlarına şimdilik idare edelim diyor. Tabii ki büyük Mareşal'imiz gerçek anlamda bir dahi olduğu için 'İlk hedef Akdeniz'dir' dedi. Ege demedi. Ege uydurma isimdir. Bu güne gelesiye kadar tartışmalar hazırlandı ve bugün de devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Salondan detay

Salon dışındaki izdihamdan detay

Ortaylı'nın gelişinden detay

Ortaylı salona girerken detay

Genel detaylar

Ortaylı'nın konuşması

Salondakilerden detaylar

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,