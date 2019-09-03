Dha yurt bülteni - 13

Kan davalıları tarafından öldürülen gencin babası: Barışı beklemediler

Batman otogarında kan davalıları tarafından öldürülen Suat Yüksekbağ'ın (20) babası Nuri Yüksekbağ, olayı 'vahşet' olarak nitelendirdi. Aileye 100 bin liralık kan parasının 50 bin lirasını ödediklerini, geri kalanını da ödemek için mevsimlik işçi olarak ailece Kütahya'ya gittiklerini söyleyen Yüksekbağ, "Barışı beklemediler" dedi.

Batman otogarında 28 Ağustos günü, 2 kan davalısı tarafından bıçaklanarak öldürülen Suat Yüksekbağ'ın Siirt'in Baykan ilçesinde yaşayan babası Nuri Yüksekbağ, olayı vahşet olarak tanımladı. 6 çocuğundan Suat'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nuri Yükbekbağ, kan davalı oldukları aileyle geçen yıl aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Ailenin aradaki husumeti sonlandırmak için 100 bin lira para talebinde bulunduğunu anlatan Yüksekbağ, 50 bin lirayı ödediklerini, kalan 50 bin lirayı da ödemek için mevsimlik işçi olarak ailece Kütahya'ya çalışmaya gittiklerini belirtti.

'BARIŞI BEKLEMEDİLER'

Oğlu Suat'ın Kütahya'ya yanlarına gelmek için otogara gittiğini aktaran Yüksekbağ, "Oğlum Suat, henüz yeni askerden gelmişti. Kendisi bana yardım etmek için Kütahya'ya gelmek istedi. Ben de gelebilirsin dedim. Gelirken başımıza bu olay geldi. Daha önce bu aileye 50 bin lira verdik. Kendilerine 50 bin lira daha verecektim ve onun için çalışıyordum. Ancak barışı beklemediler ve oğlumu tüm dünyanın gözü önünde vahşice öldürdüler. Bunlar insan değil, çalışıp ödeyeceğimi kendilerine defalarca söyledim. Şayet herhangi bir arsam olsa satar verirdim onlara, ancak yoktu mecbur çalışmak zorunda kaldım ve paranın 25 bin lirasını toplamıştım bile, beklemediler. Ben açığa alınan polislerden de şikayetçiyim. Benim ve ailemin psikolojisi bozuldu. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Bu bir vahşettir. Oğlum yerde 45 dakika kalıyor ve kendisine hiçbir yardım yapılmıyor. Oğlumu hareket halinde olan otobüsten indiriyorlar ilk olarak, 2 bıçak vuruyorlar, sonra otogara kadar sürüklüyorlar ve otogarda halen bıçaklamaya devam ediyorlar. Hiçkimse müdahale etmiyor, bu nasıl bir iştir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yüksekbağ ailenin evinden görüntü

-Evinin önünde oturan aileden görüntü

-Öldürülen Suat'ın babası Nuri Yüksekten röportaj

-Öldürülen Suat'ın askerlik fotosunun görüntüsü

-Suat'ın dedesi ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,

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Berfin'in yüzüne asit atan sanığın yargılanmasına devam edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in (19) yüzüne asit türü sıvı attığı iddiasıyla tutuklanan Casim Ozan Çeltik'in (23), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Kendisine yöneltilen suçlamaları yine reddeden Çeltik, tahliyesini istedi.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında Berfin Özek, ameliyat olduğu için yer almadı. Duruşmaya, Berfin'in annesi Meryem Özek ile ağabeyi Barış Özek, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, yazar psikolog Ayşe Önal, CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in eşi Nihal Tekin, İskenderun Kadın Platformu üyeleri ile Hatay ve Adana barolarının temsilcileri katıldı. Casim Ozan Çeltik ise, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmasını yaptı. Yine suçlamaları reddeden Çeltik, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında açıklama yapan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, şiddete karşı duruş ile ilgili burada olduklarını belirterek, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Ülkemizdeki sosyolojik denge sebebiyle nedense hep şiddete maruz kalanlar kadınlarımız oluyor. Neden hep kadınlar, asıl sebebinin araştırılması gerekir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Adliye binası

-Duruşmayı izleyenlerin adliye binasından çıkışları

-Avukat Mehtap Sert'in açıklaması

-CHP milletvekili Suzan Şahin konuşması

Haber-Kamera : Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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13 yıllık emekle ortaya çıkan arpa tohumu toprakla buluşuyor

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 13 yıldır üzerinde çalıştığı ve 2 yıl süren tescil denemelerinden sonra 'Egebeyi' adı ile geçen nisan ayında tescillenen arpa çeşidini, çiftçinin kullanımına sundu. Hastalıklara dayanıklı ve verimi yüksek olan Egebeyi, toprakla buluşmaya hazırlanıyor.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, uzun bir süredir yerli bir arpa tohumu üzerinde çalışıyordu. 13 yıllık çalışmanın ardından, hastalıklara dayanıklı, verimi yüksek 'Egebeyi' adı verilen arpa çeşidi, tescillenerek çiftçinin kullanımına sunuldu. Egebeyi; Marmara'nın bir kısmı, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuru tarım yapılan alanlarında yetiştirilebilecek. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün Arpa Bölümü'nde Ziraat Yüksek Mühendisi Seda Üçeş, Egebeyi'nin geçen nisan ayında tescillenerek milli çeşit listesine kayıt ettirildiğini belirtti. Egebeyi için gen bankasındaki tohumların belirli aralıklarla çimlendirildiğini, ardından karakterlerinin kontrolü için üretim yenileme çalışmaları yapıldığını ve bu çalışmaların en iyi tohumu bulana kadar devam ettiğini söyleyen Üçeş, "Elimizdeki gözlem bahçesi materyalleri, melez bahçesi materyalleri içerisinden yapılan melezlemeler sonucunda birçok değişik varyasyon (çeşitlilik) elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz çeşitlilik içerisinde ise istediğimiz sonuca almak için, tohumu her yıl tekrar tekrar ekiyoruz ve 7-8 yılın ardından saflaştığını düşündüğümüz ileri hatlarımız (çeşit adayları) için tescil denemelerine uygun çalışmalar yapıyoruz. Arkasından tescil kurumu ile birlikte bu çalışmaları devam ettirerek sonuca ulaşıyoruz" dedi.

'EGEBEYİ YÜKSEK VERİMLİ BİR TOHUM'

Bir dekara atılan 23 kilogram tohumla yaklaşık 600-700 kilogram ürün alınmasının mümkün olduğunu söyleyen Seda Üçeş, "Egebeyi, altı sıralı bir çeşit. Beyaz taneli, kılçıklı bir yapıya sahip. Ortalama 110 santimetre boyu var. Yatmaya dayanıklı bir çeşit olduğu için de makineli tarıma uygun. Tane dökmemesi de ayrı bir özelliği. Bölge çiftçisinin yüzünü güldürecek" dedi. Egebeyi'nin protein oranının yüzde 14'lere kadar ulaştığını, bu nedenle de yem olarak kullanılabileceğini aktaran Üçeş, şimdiye kadar 6 tanesi piyasada olmak üzere 11 arpa çeşidi geliştirdiklerini belirtti. Üçeş, "Bu çeşitler hem ülke tarımında hem çiftçilerimiz tarafından hem de anlaşmalı olduğumuz firmalar tarafından kullanılıyor. Çiftçimiz yüzü güldükçe, firmalarımızın yüzü güldükçe, Türk çiftçisine hizmette bulundukça biz de yaptığımız çalışmalardan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Öte yandan tarlada ekimi yapılan tohumlar, haziran ayında hasat ediliyor. Ardından, tohum temizleme ünitesinden geçirilerek kademesine göre uygun şekilde paketleniyor. Çuvallara konulan ürün, ardından ise alıcılara ulaştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden görüntü

-Arpanın makinadan geçerken ve paketleme aşamasından görüntü

-Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arpa Şubesi'nden Seda Üçeş ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Bakıma alınan yolun çift taraflı trafiğe kapatılmasına tepki

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 10 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun, geçen pazar gününden itibaren belediye tarafından bakım için kapatılmasına sürücüler tepki gösterdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi tarafından şehir merkezinden 10 mahalleye ulaşımın sağlandığı karayolu, geçen pazar günü çift yönlü olarak trafiğe kapatılarak, bakıma alındı. Çalışmaların perşembe gününe kadar süreceği bildirilirken, mahallelere gidecek olanlar ise farklı güzergahlara yönlendirildi. Bazı sürücüler ise yolun çift yönlü olarak trafiğe kapatılmasına tepki gösterdi.

Yolu kullanarak, Deveci Mahallesi'ndeki evine ulaşmak için 20 kilometre daha fazla yol gitmek zorunda kaldığını belirten Erdoğan Altıntaş, "Deveci Mahallesine gidecektim ama yol kapalı. Şimdi ben buradan eve gitmek için yolu 20 kilometre uzatacağım. Ben bu işten hiç memnun değilimö dedi.

'KEŞAN ÜZERİNDEN GİDERSEK 1,5 SAAT YOL UZUYOR'

Evine gitmek için yolunu 1,5 saat daha uzatacağını ifade eden Ayşe Tubay da, "Biz eve gideceğiz ama nerden gideceğiz bilmiyoruz? Biz hep bu yolu kullanıyorduk. O yüzden buraya geldik. Başka yol bilmiyoruz. Çok uzak oluyor. Keşan üzerinden gidersek 1,5 saat yol uzuyorö diye konuştu.

Kapatılan yolda çalışmaların perşembe günü tamamlanacağı ve yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Trafiğe kapatılan yol

-Yolda ekiplerin çalışması

-Yoldan dönenler

-Röp.ler

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

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