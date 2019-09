Dha yurt bülteni - 13

Muş'ta zehirlenme şüphesi, 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

MUŞ'ta 30 Ağustos günü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir çocuk öldü, anne ve 3 çocuğun ise tedavisi sürüyor. AFAD ekipleri, zehirlenme şüphesinin olduğu evde gaz ve radyasyon ölçümü yaptı.

Olay merkeze bağlı Dumlusu Köyü'nde yaşayan Aykan ailesinin evinde meydana geldi. Anne Seher Aykan ile çocukları Özlem (3), Resul (11), Elif (5) ve kuzenleri Bilal Aykan (6) rahatsızlandı. Aile, gaz zehirlenme şüphesiyle Muş, Van ve Elazığ Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Elazığ'da tedavi gören Özlem Aykan dün gece hayatını kaybetti. Aykan Dumlusu köyünde toprağa verildi. Bilal Aykan'ın Elazığ Araştırma, anne Seher'in Van, diğer çocuklar Resul ve Elif'in ise Erzurum Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

AFAD GAZ ÖLÇÜMÜ YAPTI

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Dumlusu Köyü'nde zehirlenmenin yaşandığı evde incelemeler yaptı. AFAD ekipleri özel giysileri giyerek evde zehirleyici, parlayıcı, patlayıcı gaz ve radyasyon ölçümü gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ailenin tükettiği gıda ve bahçede ki ürünlerden numuneler aldı.

AMCA METİN AYKAN: TARIM İLACINDAN ŞÜPHELENİYORUZ

Ölen küçük kızın amcası Metin Aykan, tarım ilacından şüphelendiklerini söyledi. Aykan, "Bize gaz zehirlenmesi dendi ama o yönde bir bulguya rastlanılmadı. Elazığ Araştırma Hastanesi'nde doktorlar tarım ilacından şüphelendiğini bildirdi. Orada vefat eden yeğenim Özlem Aykan'ı defnettik. lgililerin acilen buna müdahale etmesi lazım yoksa bir aile yok olacak" dedi.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri aldıkları numuneleri incelemek üzere laboratuvarlara gönderdi.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

Dalgıçlar, DMD hastalığına dikkat çekmek için daldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen bir grup dalgıç, 7 Eylül Dünya DMD Farkındalık Günü nedeniyle dalış etkinliği düzenlendi.

Duchenne Muskuler Distrofi (DMD) hastalığına dikkat çekmek isteyen 5 dalgıç, özel dalış teknesiyle Marmaris açığına gitti. Keçi Adası açıklarında dalan gönüllü dalgıçlar, DMD ile mücadele etmek zorunda kalan binlerce kişi için su altında 'Destek ol DMD'yi yenelim' yazılı pankart açtı. Dalgıçlar su altında pankart açtıkları o anları görüntüledi.

DMD hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 8 Eylül Pazar günü de saat 19.00'da, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, tekrar bir etkinlik yapılacağı belirtildi.

Burhaniye'de ot yangını, zeytinliklere sıçradı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıkan ot yangını, zeytinliklere sıçradı. Orman ve itfaiye ekipleri yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahale ediyor.

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Börezli Mahallesi'nde saat 12.00 sıralırında başlayan otluk yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Zeytinliklere de sıçrayan yangına 6 orman işletme arazözü ve 6 itfaiye aracı ile karadan müdahale edilirken, 1 helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor. Şu ana kadar yaklaşık 10 hektar alanın etkilendiği yangın kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kızı cinayete kurban giden babadan mesaj

Denizli'de boşanmak isteyen eşi 24 yaşındaki Uğur Kurban tarafından bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Hafize Kurban'ın babası 52 yaşındaki Mustafa Balık, toplumun kadın cinayetleri konusunda bilinçlenmesi gerektiğini belirterek, "Herkes duyarlı olsun. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demesinler. Gün gelir o yılan onları da sokabilir" dedi.

Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde yaşayan Uğur Kurban (24), aralarında ailevi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık olan, 2 çocuğunun annesi Hafize Kurban ile bir süre önce ayrıldı. Kalan eşyalarını almak için 27 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında eve gelen genç kadın, kapıda eşiyle karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, Uğur Kurban, boşanmak istediği eşini karnı, boğazı ve göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Hafize Kurban, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polisin yakalayıp gözaltına aldığı Uğur Kurban ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ORGANLARI UMUT OLDU

Yoğun bakım ünitesinde 8 gün tedavisi süren Hafize Kurban'ın dün öğle saatlerinde, doktorların müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların durumu bildirdiği Hafize Kurban'ın ailesi, kızlarının organlarını bağışladı. Kurban'ın böbrekleri ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara umut oldu.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

3 çocuğundan birini yitirmenin acısını yaşayan Mustafa Balık, kızını kaybettiğini, ancak hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Torunları için dik durmaya çalıştığını kaydeden Balık, "Hukuk mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu yapan kişinin en ağır cezayı alması için her şeyi yapacağız. Torunlarım bundan böyle bana emanet. Kimsenin böyle bir acı yaşamasını istemem. Böyle insanların toplumda yeri yoktur. Yargının da bu konuda en ağır cezayı vermesini istiyorum" dedi.

Üzüntülü baba Balık, başka çocukların annesiz ve babasız kalmaması için kızının organlarını bağışlama kararı aldıklarını söyledi. Kadın cinayetleri konusunda toplumun bilinçlenmesi gerektiğini de vurgulayan Balık, "Kızım yaşam mücadelesini kaybetti ama biz hukuk mücadelemize devam edeceğiz. İnsanlar bu tür olaylara duyarsız kalmasınlar. Herkes duyarlı olsun. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demesinler. Gün gelir o yılan onları da sokabilir" dedi.

Gaziantep'te tefecilik operasyonu: 17 gözaltı

Gaziantep'te, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 230 bin 425 TL para ile çok sayıda çek, senet ve kredi kartı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıp faiz karşılığı para verdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin 20 adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda, çok sayıda kredi kartı, banka çeki, senet, içerisinde farklı şahıslara ait bilgileri içeren ajanda, kredi kartı slipleri, 1 tabanca, 287 fişek, 1 av tüfeği ve tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 230 bin 425 TL para ele geçirildi.

Paraya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 17 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Uluslararası İzmir İş Günleri için bir araya geldiler

İzmir'de 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında Uluslararası İzmir İş Günleri toplantıları yapıldı. Fuara bu yıl 18'i bakanlık düzeyinde olmak üzere 40 ülkeden toplam 190 delegasyonun katılım sağladığını söyleyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantıda Türkiye ve İzmir ekonomisindeki olanakların, ticari potansiyellerin, işbirliklerinin ve teknik alt yapıların tanıtılacağını, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin güçleneceğini belirtti.

5-6 Eylül tarihlerinde yapılan Uluslararası İzmir İş günleri toplantısı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Müge Varol Ilıcak ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Genel Müdür Müge Varol Ilıcak, toplantıda yaptığı konuşmada İzmir fuarının, katılımcıların güçlü ticari bağlar tesis ettikleri, üst düzey devlet temsilcileri arasında görüşmelere imkan veren, dünyadaki yeniliklerin sergilendiği bir ortam olduğunu söyleyerek, fuarın bu anlamda dünyada öne çıktığını vurguladı. Fuar sayesinde kültürler arası etkileşimin güçlendiğini kaydeden Ilıcak, "Fuarın uluslararası arenadaki tanınırlılığını artırmak için ciddi anlamda çaba gösteriyoruz. Yıllardır tanınan fuarın 5 yıldır Ticaret Bakanlığı şemsiyesi altında iş günleri adı altında destek verdiğimiz faaliyetlerimizle bu büyük fuara katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. 88. İEF'de partner ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti olduğuna dikkat çeken Ilıcak, bu katılımın iki ülke arasında tüm ilişkilere çok önemli ivme kazandıracağını savundu. Ilıcak şunları söyledi:

"2019 yılında Türkiye Expo Pekin 2019'a etkin bir tanıtım yaptı. 9 Ekim tarihine kadar sürecek katılım aradaki mesafeleri, yolları, uzaklıkları tamamen ortadan kaldırarak ülkelerimizi birbirine yakınlaştırıyor. 2018 yılı itibarıyla Türkiye-Çin arasındaki ticaret seviyesi 23.6 milyar dolar seviyesinde. Türkiye her geçen gün güçlenen ekonomisi dış ticareti ile yeni iş birliği yaratmak yönünde hızla ilerliyor."

190 DELEGASYON KATILACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ev sahipliğinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi partnerliğinde, Ticaret Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen iş günleri toplantısında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "88. İEF kapsamında düzenlenen bu toplantılarda partner ülkemiz Çin ve diğer konuk ülkelerin delegasyonları ile bakanlar, bürokratlar ve iş insanları düzeyinde önemli görüşmeler gerçekleşecek. Geçen yıl 12'si bakanlık düzeyinde olmak üzere toplam 24 ülkenin katılımın gerçekleştiği iş günlerinde bu yıl 18'i bakanlık düzeyinde olmak üzere 40 ülkeden toplam 190 delegasyon katılım sağlıyor. Türkiye ve İzmir ekonomisindeki olanakların, ticari potansiyellerin, işbirliklerinin ve teknik alt yapıların tanıtılacağı bu toplantıların ilk gününde ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkiler güçlenecek. Umuyorum ki tüm taraflar için bereketli işbirliği olanakları kurulacaktır" dedi.

Toplantıya katılan konuk ülkelerin tanıtımının yapılacağını da ifade eden Başkan Tunç Soyer şöyle devam etti:

"İzmir 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip. Bir liman kenti olarak kurulan İzmir her zaman ticaret şehri olmuş. Bu sayede 1800'lerin başından itibaren dünyanın en varlıklı ve en gelişmiş metropollerinden biri olmuş. Batıda genel ifadeyle güneşin doğduğu yer diye tarif edilen levant bölgesinin en gelişmiş limanına sahip olan İzmir o dönemin ticaretinin önemli bir kısmının gerçekleştiği yer olmuş. Tam da bu nedenle araştırmacılar İzmir için ön Asya'nın başkenti tanımını yapmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir'in bu tarihsel karakterine yaslanan 23 strateji hazırladı. Bu amaçları birbiriyle bütünleştiren iki mesele ekonomi ve demokrasidir. Dünya her geçen gün değişiyor. Bizlerin yöneticiliğini yaptığı şehirler, doğrudan halkın iradesiyle geleceği şekillendiriyor. Bu gerçeklik şehrin ekonomisini canlandırmak için birbirinden farklı projelere önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Ülkemiz ve dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcıları bir araya getirerek İzmir'in tarihsel rolünün olanaklarından yararlanmalarını mümkün kılarak birlikte kazanmanın önünün açmaktır."

Toplantıda konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Ticaret Bakanlığı, Eximbank, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, İzmir Kalkınma Ajansı, Türkiye ve İzmir'in ekonomik olanaklarını içeren sunumlar yapıldı.

Evin kömürlüğünde çıkan yangın, söndürüldü

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan, yandaki tandır evine de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Yalım Erez Yolu üzerindeki Sabahattin Ayaz'a ait evin kömürlüğünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak yandaki tandır evine de sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen mahalle sakinlerine ise ambulansta müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

