Dha yurt bülteni - 13

Kulp'ta şehit olan işçi Muş'ta toprağa verildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan işçi Sinan Diger (44), memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde meydana geldi. Teröristler tarafından daha önce döşenen el yapımı patlayıcı, orman işçilerinin aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 7 işçi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Şehit Sinan Diger için bugün memleketi Muş'ta tören düzenlendi. Törene Vali İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, il Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, kurum müdürleri, dernek başkanları Diger'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merkez Çağlayan Camii'ndeki cenaze töreninde konuşma yapan Vali İlker Gündüzöz, "Senin ailen bizim ailemiz, evlatların bize emanettir. Allah mekanını cennet eylesin. Hainler hesap verecekler. Allah şahittir. Burada bugün Müslüman kardeşlerimizin yanında bu aziz milletimizin önünde söz veriyoruz, o katleden hainler en kısa sürede gereği yapılacak ve senin kanın yerde kalmayacak. Zaten bittiler, sayıları çok azaldı. Fareler gibi kaçıyorlar. Sonuç itibariyle sen şehit oldun, herkese Allah şehadeti nasip eylemez. Çok büyük bir mertebeye ulaştın. Rızkın için, vatan için toprağa düştün. Ben hainlere şunu söylüyorum; hainlerin gereği yapılacak ama uzantıları şehir içinde dolaşanlar, legal kisvelerin altında dolaşanlar, sizlere de sesleniyorum, çok az vaktiniz kaldı. Hepinizin diyetlerini bu aziz millet verecek" dedi.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından evli ve 5 çocuk babası Sinan Diger Yeşilce Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

------------

-Şehidin getirilmesi

-Şehidin tabutunun taşınması ve konulması

-Cami önünde detay

-Genel görüntüler

-Protokol ve şehit tabutu

-Dua edilmesi

-Vali Konuşması

-Namaz kılınması

-Şehidin yakınları detay

-Şehidin kaldırılması ve detaylar

(Süre: 132 MB/ 03: 26 Dk)

Haber-Kamera: Muhammet Sami MARAL/ MUŞ,

====================

Çanakkale'de 94 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile geçmek isteyen Afganistan uyruklu 94 kaçak göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 61 Bot Komutanlığı ve TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarındaki lastik bota baskın yaparak, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 94 kaçak göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

----------

Kaçaklardan genel detay görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

==================

Tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı

Bursa'da, suç örgütü kurarak, tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u mahkemece tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurarak, tefecilik yaptıkları belirlenen kişileri yakalamak için dün, 20 adrese operasyon düzenledi. Hakkında arama kararı bulunan 14 kişiden 13'ü, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 12 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek ile başkaları adına düzenlenmiş çek ve senetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadelerinin ardından bugün tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen A.K.C., K.S., A.T., E.K., A.Ç., S.D., E.K., U.B., C.G., ve M.E., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.G., C.K. ve O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Zanlıların adliyeye getirilmesi

Boyut: 64 MB

Haber: Mehmet İNAN -Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

===================

Nevşehir'de lise öğrencilerine simit ve aşure ikramı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehirspor Meterisliler Taraftarlar Derneği üyeleriyle Nevşehir Anadolu Lisesi'nin 9'uncu sınıf öğrencilerine simit ve aşure ikram etti.

Lise bahçesindeki etkinliğe, Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehirspor Meterisliler Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Şekerli ile okul öğrencileri katıldı. Dernek Başkanı Şekerli, İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin başlarına simit fırlatılması olayına tepki göstermek amacıyla bu etkinliği yaptıklarını söyledi. Başkan Rasim Arı ise, Türk toplumu olarak nimete karşı şükretmeyi bilen bir kültürün evlatları olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bizim Anadolu Lisemiz diyor ki, 'Nimete karşı yapılan saygısızlığa biz saygı ile cevap verelim.' O kardeşlerimizin hiçbir suçu yok. Suç kim de bizde, hocalarımızda ve anne ve babalarda. Bizim için kıymetli olanların değerini, bayrağın, ezanın, istikbalin, vatanın, nimetin ve bizim için kıymetli olan milli ve manevi değerlerin önemini evlatlarımıza aktaramıyorsak bunun vebali ve sorumluluğu anne babaların, öğretmenlerin yani biz büyüklerindir. Biz nimete karşı şükretmeyi, nimeti yerde gördüğümüzde üç defa öpüp başımızın üzerine koyan bir kültürün evlatlarıyız. Türkiye'de taraftar grupları denildiğinde genelde agresif tavır gösteren ve toplumsal duyarlılığı az olan insanlar grubu olarak bilinir. Ama bu şehrin taraftar grubu nerede bir sorun, nerede sosyal bir duyarlılık var ise her zaman orada olmuşlardır. Bu tavırları nedeniyle taraftar grubuna teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökümü:

------------

-Okuldaki öğrencilerden genel ve detay görüntü

-Meteris taraftarlar başkanı Mustafa Şekerli ile röportaj

-Öğrencilerin bayrak ve flama tesliminden sonra açtıkları bayrak

-Belediye Başkanı Rasim Arı'nın öğrencilere hitaben yaptığı konuşma

-Simit dağıtımı ve aşure dağıtımından genel görüntü

4 Dakika 48 Saniye 538 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

=================

AK Partili Dağ: Bakırçay bölgesini cazibe merkezi yapacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Bergama İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıda Aliağa, Bergama ve Kınık'a yatırımları yoğunlaştıracaklarını belirterek, "Bakırçay bölgesinde yer alan ilçeleri yapacağımız hizmet ve yatırımlar ile İzmir'in cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

AK Parti Bergama İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıya Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin ve çeşitli odaların başkanları ve daire müdürleri katıldı. Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper de ilçenin sorunlarına dikkat çekerek, Hamza Dağ'dan destek istedi. Ürper, Bergama'nın başta ulaşım olmak üzere sorunlarını özetlersek Bergama Çevreyolu ve Kozak Çevreyolu ön plana çıkıyor. İzmir - İstanbul Otoyolu'nun açılması, Menemen - Çandarlı Otoyolu'nun 29 Ekim tarihinde açılacak olması nedenleriyle Bergama içinden geçen araç yoğunluğu her geçen artıyor. Bitme aşamasına gelen Bergama Çevreyolu'nun bir an önce tamamlanarak hizmete açılması gerekiyor. Kozak Çevreyolu'nun da yapımına başlanmalı ve özellikle ağır tonajlı araçların Kozak bölgesine giderken tarihi dokuya zarar vermesi için gerekli önlemler alınmalı. Bergama Meslek Lisesi için Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde ücretsiz olarak arsa tahsis etmemize rağmen henüz ihalesi yapılmadı. Raylı sistem İZBAN'ın bölgemize ulaşmasını sağlayacak olan Aliağa-Bergama hattı projesinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz" dedi.

'YOLLARIN ASFALTLANIP, TAS DÖSENMESİNE BAŞLADIK'

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da göreve geldikleri 31 Mart 2019 tarihinden bu yana geçen 5 aylık sürede ilçenin ihtiyaçlarını ve öncelik sırasını belirlediklerini söyledi. En önemli sorunun yolların asfaltlanması ve kilit parke taşı döşenmesi olduğunu belirten Koştu, "Bu problemleri çözmek için ilk olarak kurumlar ile koordineli olarak çalışarak altyapılarını tamamlayıp, asfaltlama ve taş döşeme işlemlerine başladık ve devam ediyoruz. Bergama'nın sorunlarını çözmek için bakanlarımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. 5 yıllık görev süremiz içinde tüm sorunları çözüp, vaat ettiğimiz hizmetleri yerine getireceğiz" dedi.

'İZMİR'İ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "31 Mart seçimleri öncesi Bergama'ya geldiğimizde, 'AK Belediyeciliği komşu ilçe olan Kınık'a gidin beş yılda neler yapmışız görün aynısını yapmak için genç kardeşiniz olan Hakan Koştu'ya yetki verin' dedik Sağ olsun Bergamalılar da bizleri mahcup etmeyerek tercihlerini bizden yana kullandı. Şimdi sıra bizde. Biz de verdiğimiz sözleri bir bir tutarak Bergama'yı hak ettiği yere getireceğiz. Başta ulaşım olmak üzere tüm planlarımızı Aliağa, Bergama ve Kınık olarak entegre bir biçimde planlayıp Bakırçay bölgesinde yer alan ilçeleri yapacağımız hizmet ve yatırımlar ile İzmir'in cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.

Basına kapalı devam eden kahvaltıda oda başkanları talep ve isteklerini anlattı. Hamza Dağ, Bergama Kaymakamı Mamut Kaşıkçı'yı makamında ziyaret edip, Yeni Camisi'de Cuma namazını kıldıktan sonra Dikili'ye geçti.

Görüntü Dökümü

----------

-Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun konuşması

-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN/ BERGAMA, DHA)

===================

Organlarıyla 3 kişiye hayat verecek

AYDIN'da beyin ölümü gerçekleşen Adem Güngör'ün (50), nakle uygun bulunan karaciğeri ve böbrekleri, organ nakli bekleyen 3 kişiye umut oldu.

Kuyucak ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Adem Güngör, 5 Eylül Perşembe günü, kırsal Karapınar Mahallesi yakınlarında motosikletiyle kaza geçirdi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör'ün, dün (perşembe) akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Dr. Onur Yeşildağ ve Dr. Cüneyt Karaçancı başta olmak üzere hastanenin organ bağış ekibi, Adem Güngör'ün kardeşi Ahmet Güngör ve diğer yakınlarıyla görüştü. Ailesi, organlarını bağışlama kararı verince harekete geçildi. Ekipler, nakle uygun bulunan karaciğeri ve böbrekleri operasyonla aldı. Güngör'ün karaciğeri, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne; böbrekleri ise Aydın Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Organların, nakil bekleyen hastalara nakledileceği kaydedildi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, "Adem Güngör'ün ailesinin organ bağışını kabul etmesinin ardından ekibimiz, tanı koyduktan sonra prosedürü başlattı. Hastamızın karaciğeri Ege Üniversitesi Hastanesi, sağ ve sol böbrekleri de Aydın Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Hastanemizde 10 gün içerisinde ikinci organ bağışı gerçekleşti. Tüm halkımızdan da organ bağışlarına duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

Adem Güngör'ün kardeşi Ahmet Güngör ise, "Şu anda ağabeyimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama organları başkalarına can olacağı için sevinçliyiz. Tüm halkımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- Nazilli Devlet Hastanesinde organ bağış ekibinden görüntü

- Ekiplerin hastaneye gelişlerinden görüntü

- Organ bağış ekiplerinden görüntü

- Kardeş Ahmet Güngör'ün konuşması

- Adem Güngör'ün fotosu

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),