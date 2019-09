Dha yurt bülteni - 13

Tutuklanan Kulp Belediye Başkanı, görevden alındı (2)

KAYMAKAM GÖZLET GÖREVE BAŞLADI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki 7 sivilin şehit olduğu saldırının ardından tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine görevlendirilen Kulp Kaymakamı Mehmet Gözlet, göreve başladı. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirilmenin ardından Kulp Belediyesi'ne gelen Kaymakam Gözlet, başkanlık katına çıkarak görevinin başına geçti.

Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışı başlattıklarını belirterek, "Kavgadan uzak, herkesi seven bir siyaset anlayışı. Her kuruşun hesabını veren, yolsuzluğa kapalı, alın terine değer veren bir siyaset anlayışı başlatıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında ilk olarak Babadağ ilçesine gitti. Kılıçdaroğlu'nu ilçe meydanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ve partililer karşıladı. Karşılama töreninde çiçek takdim edilen Kılıçdaroğlu, daha sonra Babadağ Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'na, Başkan Atlı tarafından ilçede üretilen el işi tekstil ürünleri hediye edildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından belediye önüne kurulan platformdan halka seslendi. Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışı başlattıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi hak ettiği yere götüreceğiz. Çağdaş uygarlık düzeyine taşıyacağız. Türkiye'de hiçbir çocuk, yatağa aç girmeyecek. Hiç kimsenin yaşam tarzı ve inancı sorgulanmayacak. Tek aradığımız şey, bayrağa ve vatana sadakat. Bayrağını ve vatanını seviyorsan, başımızın üzerinde yerin var. Türkiye'de yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz. Kavgadan uzak, herkesi seven bir siyaset anlayışı. Her kuruşun hesabını veren, yolsuzluğa kapalı, alın terine değer veren bir siyaset anlayışı başlatıyoruz" dedi.

Harcanan paraların hesabını millete vermenin demokrasinin en temel kuralını olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Şehir hastaneleri yaptık' diyorlar. Güzel ama kaça yaptın? Belli değil. Niye açıklamıyorsun? 'Havaalanı yaptık' diyorlar. Neden havaalanı yaptınız diye suçlamıyorum. Ama bu havaalanını kaça yaptın arkadaş? Ben bunu soruyorum" diye konuştu.

'HER EVDE BİR İŞSİZ VAR'

Türkiye'de ekonominin iyiye gitmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Her evde bir işsiz var. İşsizlik o kadar büyük ki. İşsizliğin ne olduğunu ülkeyi yönetenler biliyor mu acaba? Bir evde işsiz varsa, o evde huzur yoktur. Üniversite mezunları işsizler; iş bulamıyor. 'Ben neden üniversiteye gittim?' diyor. Benim siyaset anlayışımda bir baba, çocuğuna harçlık vermiyorsa, o gece benim gözüme uyku girmez. Böyle bir dramı siz görmezden gelemezsiniz. Bu dramı görmek ve kamuoyuna anlatmak zorundasınız" diye konuştu.

'NE İŞİMİZ VAR ORTA DOĞU BATAKLIĞINDA'

Dış politikaya da değinen Kılıçdaroğlu, Orta Doğu'da yaşanan savaşa Türkiye'nin alet olmaması gerektiğini söyleyerek, "Bakın Suriye'de Müslüman kanı akıyor. Müslümanlar birbirini öldürüyor. Silahları kim veriyor? Bir tarafın eline ABD, diğerine Rusya. 'Buyurun birbirinizi öldürün' diyorlar. 'Size yeni silahlar vereceğim' diyorlar. Türkiye buna niye alet oluyor ' Ne işimiz var Orta Doğu bataklığında ' Kim bizi bu bataklığa sürükledi? Bizim bunları sorgulanamaz lazım. Bunun partiyle ilgisi yoktur. Bunun Türkiye'nin milli çıkarlarıyla ilgisi vardır" diye konuştu.

SURİYE POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

İktidarın Suriye politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Şimdi İdlib'de sıkıştık. Bir tarafta Trump, bir taraftan Putin. Acaba İdlib'de neler olabilir? Oradaki Suriyeliler nasıl Türkiye'ye gelmez ' 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'nin kapısına dayanırsa kimse şaşırmasın. Çünkü Esad, 'Kendi ülkemde terörist istemiyorum' diyor. 'Sen bana, Astana'da söz verdin. 'Teröristlerin elinden silahı alacağım' dedin. 'Alamıyorsan ben onları bombalarım çıkarırım' diyor. Tek çıkış noktaları Türkiye. 3,5 milyon yetmedi bir 3,5 milyon daha. İnsaf, bu nasıl bir dış politika. Bu nasıl memleketin çıkarlarını savunmaktır. Bizim çocuklarımız işsiz ama biz onlara 40 milyar dolar veriyoruz, niçin' Bizim çocuklarımız işsiz, onların eli yağda, balda. Suriyeliler gelmiş, asgari ücretin altında çalışıyorlar. Ama bizim çocuklarımız işsiz ve iş arıyor. Bunların üzerinde hepinizin düşünmesini istiyorum."

'17 YILDA ÖDENEN FAİZ 170 MİLYAR DOLAR'

Türkiye'nin Kuvay-i Milliye ruhuyla tekrar ayağa kalkması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Şimdi Borçlanma Genel Müdürlüğü kurdular. Çünkü borçları yönetemiyorlar artık. Bunu da Resmi Gazete'de yayınladılar da öyle gördük. Bu memleket hepimizin. Yeniden Kuvay-i Milliye ruhuyla ayağa kalkmak zorundayız. Sağ, sol demeden hepsini kucaklamak zorundayız. Türkiye üretsin, çalışsın istihdam yaratsın. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, ilçede yapımına başlanan ve biten projelerin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Çorum'da hırsızlık anı kamerada

Çorum'da bir kuruyemiş dükkanından 7 bin TL çalan iki şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kuruyemiş dükkanının camını kırarak içeri giren 2 kişi kasada bulunan 7 bin TL'yi alarak kaçtı. Tanınmamak için kafalarını örten şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine araştırma yapan polis şüphelilerin Tunahan Ç., ve Yasin M. olduğunu belirledi. Şüpheliler polisin operasyonu sonucu yakalanark gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ölü yunus sahile vurdu

Bartın'ın Amasra ilçesinde yunus sahile vurdu. Yunus gömülmek üzere sahilden alındı.

Dün akşam saatlerinde Çakraz tatil beldesinde sahile vuran ölü yunusu görenler jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede yunusun uzun süre önce öldüğü, çürümeler olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yunusu toprağa gömmek için bulunduğu yerden alarak götürdü.

Suriye'deki çocukların yüzü 'Sınırsız Şenlik' ile gülüyor

ULUSLARARASI Mülteci Hakları Derneği (UHMD), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde çocuklar için 3'üncü kez Sınırsız Şenlik düzenledi. Azez Türkmen Köyü Burakatı'da başlayan şenlikte 500'den fazla çocuğa kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Şenlik Suriye'nin farklı bölgelerinde 5 gün daha devam edecek.

UMHD Suriye'de savaş mağduru çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği "Sınırsız Şenlikler" etkinliğinin 3'üncüsü başladı. Kilis Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı, UMDH ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının katkılarıyla, Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Burakatı Köyü'nde düzenlenen programa, çoğunluğu Türkmen 500'den fazla çocuk katıldı. Etkinliğin ilk gününde çocuklar, sokak oyunları, gösteriler, atölye çalışmaları ve çeşitli yarışmalarla doyasıya eğlendi. Türkiye'den gönüllülerin de katıldığı programda, çocuklara içi kırtasiye malzemeleri ve oyuncak ile dolu kutular dağıtıldı. Şenlik, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan diğer bölgelerde de 5 gün boyunca sürdürülecek. 21 Eylül'e kadar sürecek şenliğin son günü ise Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde olacak.

'AMAÇ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE KATKI SAĞLAMAK'

Etkinliğin proje koordinatörü Eda Nur Aydın, yaptığı açıklamada, şenlikleri savaş mağduru çocukları mutlu etmek için organize ettiklerini belirterek, "Çocukların eğitimine katkı vermek istiyoruz. Savaş mağduru olmaları eğitimlerinin önüne geçmemeli. Burada çocuklar için gösteriler ve tiyatro oyunları sergiliyoruz." diye konuştu. Suriye'de okula başlayan 5 bin çocuğa kırtasiye malzemesi sağlamayı hedeflediklerini aktaran Aydın, Fırat Kalkanı bölgesindeki 5 okulda buna benzer etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti.

'İNŞALLAH BU OYUNLAR BENİM MEMLEKETİMDE DE OLUR'

Şenliğe katılan 9 yaşındaki İman Hayr, öDEAŞ'tan kaçarak Azez bölgesindeki kampa yerleştik. Türkiye'den gelen abilerin, ablaların yaptığı bu şenlikle çok eğlendik. Bu programı yapanlara ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.

