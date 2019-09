Dha yurt bülteni - 13

HDP önündeki eylemde 16'ıncı gün; aile sayısı 40 oldu (2)

ANNELERE DESTEK ZİYARETLERİ

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden annelerin HDP önündeki oturma eylemi devam ederken, ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile Türkiye Hokey Federasyonu Genel Başkanı Sadık Karakan ve bir grup milli sporcu, ailelere destek ziyaretinde bulundu.

'TÜRKİYE BU SESE DUYARSIZ KALMAYACAKTIR'

Annelerin arasına oturarak onların dertlerini dinleyen KADEM Genel Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, annelerin bu feryadının en kısa zamanda dinmesini umut ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Allah yardımcıları olsun, biz de bu acılarını ve hasretlerini paylaşmak için onların yanında olduğumuzu söylemek için geldik. Çok fazla konuşacak bir şey yok, burada olduğumuzu söylemek için geldik. En kısa zamanda annelerin bu feryadının dinmesi için dua ediyoruz. Eminim ki tüm Türkiye'deki insanlar bu sese duyarsız kalmayacaktır."

MİLLİ SPORCULAR DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Türkiye Hokey Federasyonu milli sporcularının annelerle kucaklaması duygusal anlar yaşattı. Türkiye Hokey Federasyonu Genel Başkanı Sadık Karakan ise çocukları kaçırılan ya da kandırılan annelerin yanında ollmak, onların bu haklı ve meşru eylemlerine destek vermek için geldiklerini söyledi. Karakan,"Çocukları kaçırılan ya da kandırılan annelerimizin yanında olmak onların bu haklı ve meşru eylemlerine destek vermek için geldik. PKK bir terör örgütüdür ve şu an annelerimizin kapısında beklediği parti her ne kadar yasalarımıza göre legal bir parti görünümünde olsa dahi maalesef PKK terör örgütünün siyasi kanadıdır. Bunu böyle görüyor ve yorumluyoruz" dedi.

==================

Kamera görüntüleri ile cezadan kurtuldu, suçlayandan şikayetçi oldu

İZMİR'in Buca ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Can C.'nin (21), avukatı Öykü Su Güler'in, o sırada kendi bürosunda bulunduğuna dair güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak sunmasıyla, üçüncü duruşmadan önce tahliye edilmesi, ardından beraatine karar verildi. Kararın istinaf mahkemesi tarafından da onanmasının ardından, Can C., avukatı aracılığıyla, kendisinin 2 ay tutuklu kalmasına neden olan ifadeyi veren kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Buca'da market işleten Adem Bayraktar ile eşi Ayşe Bayraktar'ın oturduğu evden, 2016 yılının Aralık ayında, giriş kapı kilidi kırılarak hırsızlık yapıldı. Ayşe Bayraktar, evine gitmek için apartmana girdiğinde, iki erkeği kapıdan çıkarken gördü. Karakolda, kendisine gösterilen sabıkalı fotoğraflarından Can C.'yi teşhis etti. Polis tarafından yakalanan Can C., suçlamayı kabul etmedi ama tutuklanmaktan kurtulamadı. Hakkında, 'Evden hırsızlık' suçundan 3 ile 7 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AYŞE BAYRAKTAR'IN İFADESİ TUTUKLATTI

İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2017 yılının şubat ayındaki ikinci duruşmasında ifade veren müşteki Adem Bayraktar, şunları söyledi:

"Biz marketi eşimle beraber dönüşümlü çalıştırıyoruz. Ben evden 18.30 civarında ayrıldım. Gittikten 15 dakika sonra eşim, kapının kırıldığını ve hırsızlık yapıldığını söyledi. Polise bildirdik. Eşim eve gelirken, apartmandan çıkan iki kişi ile karşılaşmış. Kapıdan önce kapüşonlu kişinin çıktığını, arkasından da yaptığı teşhiste sanığın çıktığını söyledi. Hatta emniyette sanık suçunu bile kabul etti. Şikayetçi olmamamız için de polis aracılığı ile 4 bin lira para verdi. Ardından da karakolda imza atarken, avukatından olay saatinde bürosunda olduğuna dair görüntülerin olduğunu duyunca, parayı benden geri istedi. Ben parayı ona değil polise verdim. Eşimin söylediklerinden, benimle sonradan diyaloglarından, olayı sanığın yaptığından eminim. Şikayetçiyim."

AVUKATI, OLAY SIRASINDA KENDİ BÜROSUNDA OLDUĞUNU KANITLADI

Davanın son duruşmasına ise midyecilik yapan Can C. ile avukatı Öykü Su Güler katıldı. Hırsızlık yapıldığı gün saat 18.00'de yanında Kamuran adlı arkadaşı ile birlikte Alsancak'ta avukatının bürosunda olduklarını söyleyen sanık Can C., "Oradan Buca'ya yarım saat içinde gitmemiz imkansızdır. Avukatımın yanında olduğuma dair kamera görüntüleri vardır. O saatte önce Kamuran'ın imza atması için Eşrefpaşa Karakolu'na gittik. Buca'ya hiç gitmedim. Şikayetçilerin tanıdığı bir polis beni arayıp, yanına çağırıp, hırsızlık yapanların fotoğrafını gösterdi. Birlikte markete gittik. Polis bana '4 bin lira ver, bu konuyu kapatalım' dedi. Ben de cezaevine girmemek için parayı verdim. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Müvekkilinin beyanlarına katıldığını söyleyen avukat Öykü Su Güler, "21 Aralık'ta böyle bir olayın olduğu tespit ediliyor. Olay günü benim ofisime geleceğine dair mesajlar vardır. Ofisimdeki kamera sistemini incelediğimde de olay günü saat 18.00'de benim ofisimde olduğu ortada. Geçerli olmayan bir teşhis dışında dosyada delil yoktur. Alsancak'tan Buca'ya o sürede gitmesi de imkansızdır. Büromda olduğuna dair görüntüleri de delil olarak veriyorum. Tahliyesine ve beraatine karar verilsin" dedi.

AYŞE BAYRAKTAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Hakim, avukat Öykü Su Güler'in mahkemeye delil olarak verdiği kamera görüntülerini izledikten sonra, sanık Can C.'yi önce tahliye etti, ardından da beraatine karar verip davayı bitirdi. Beraat kararı, istinaf mahkemesi tarafından da onandı. Bu gelişme üzerine Can C., avukatı Öykü Su Güler aracılığıyla, 2 ay tutuklu kalmasına neden ifadeleri veren ve kendisini olay yerinde gördüğünden emin olduğunu söyleyen Ayşe Bayraktar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan avukat Öykü Su Güler, "Ayşe Bayraktar, verdiği ifadelerle müvekkilimin hayatının 2 ayını cezaevinde geçirmesini sağlamıştır. Bu şahıs hakkında, 'iftira' ve 'yalan tanıklık' suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Zira, şüphelinin teşhis beyanı olmasaydı,soruşturma aşamasında müvekkilimin suçsuz olduğu ispatlanacaktı. Dolayısıyla, müvekkilimin mağduriyetini gidermek istiyoruz" dedi.



=====================

Kayıp kadının üzeri çalılarla kapatılmış cesedi bulundu

Zonguldak'ta, 5 gündür her yerde aranan Sultan Biryan (69), evine 200 metre mesafedeki ormanlık alanda ölü bulundu. Üzeri çalıklıkla kapatılmış halde bulunan Biryan'ın ölümündeki sır perdesini aralamak için cinayet masası dedektifleri araştırma başlattı.

Yeni Mahalle Dilektepe Sokak'ta eşi ve engelli kızıyla birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Sultan Biryan, geçen cumartesi sabahı, bahçeye gitmek için evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine harekete geçen polis, Biryan için arama çalışması başlattı. İlk 2 gün polis ve AFAD ekipleri, 2 kilometrelik alanı taradı. Drone ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmadan sonuç alınamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri bugün evin etrafında tekrar bir arama yaptı. Sultan Biryan'ın cesedi, evinin 200 metre aşağısında ormanlık alanda bulundu. Sultan Biryan'ın cesedinin üzerinin çalılıklarla örtülü olduğu tespit edildi.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayın cinayet olma ihtimali üzerinde soruşturmasını derinleştirdi. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri civardaki güvenlik kameralarını inceledi ve mahallelinin ifadesine başvurdu. Sultan Biryan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin ormanlık alandan çıkarılışı sırasında komşuları gözyaşlarını tutamadı. Komşusu olan bir kadın, "Sana bunu kim yaptı. Çok iyi bir kadındın" diye ağladı.

EŞİ: GELİR DİYE BEKLEDİM

Sultan Biryan'ın eşi Murat Biryan (85) da eşinin en son evden çıkarak kestane toplamaya gittiğini anlatarak, "Namazını kılıp kestanenin altına inmiş. Daha geri gelmedi. Cumartesi oluyor hadise. Kestane zamanı olduğu için kalktı kestaneye gitti. Akşam komşunun düğününe gittim. Akşam gelir dedim. O gün bugün araştırıyorduk. Polisler arıyordu" dedi.

================================

Sivas'ta Ahilik Haftası kutlandı

Sivas'ta, 32'ncisi düzenlenen Ahilik Haftası törenle kutlandı. Şed kuşatma etkinliğinin yapıldığı törende yılın ahisi seçilen kaynak ustası Yunus Demir'e ödül verildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları Ahi Emir Ahmet Türbesi önünde kortej yürüyüşüyle başladı. Katılımcılar, Sivas Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Kongre Müzesi bahçesine kadar yürüdü. Daha sonra programa geçildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, SESOB Başkanı Beşir Köksal ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda mehteran takımı konser verdi.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, "Ahiliğin Türk tarihi kadar eski olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Osmanlı ve Selçuklu'nun esnaflık kültürünün özünde, birlik ve beraberliği sağlamada, ekonomik hayatı yönlendirmede çok özel bir misyonu vardır. Ahilik kültürünün devam etmesi lazım. Bugün eğer bu teşkilatlar varsa, odalar varsa, sivil toplum kuruluşları varsa bunun altında yatan neden ahilik kültürü ile ifade edilebilir. Devletin organları geçmişte kısmen alan hakimiyeti zayıfken insanların içindeki temel felsefe, ahlaki değerler, müşteri memnuniyeti, müşterinin hakkını hukukunu muhafaza noktasındaki bu teşkilatlar devletin güçlü olmasına vesile oluyordu. Geçmişte Osmanlı olsun, Selçuklu olsun bir yeri fethettikten sonra oraya çok kısa zamanda hakim olabiliyorsa, kendi anlayışını çok kolay benimsetebiliyorsa işte bunun ahilik kültürü ile alakalı olduğunu ifade etmek istiyorum. Anadolu'nun birlik ve beraberliğinin sağlanmasında o teşkilatlar çok önemli misyonlar yüklendi. Şimdiki tabirle ümmetin sırtından geçinen hortumculardan ziyade insanlara zanaatkarlığı öğreten bir yapıdır ahilik teşkilatı" dedi.

Konuşmaların ardından 'Yılın Ahisi' seçilen kaynak ustası Yunus Demir'e ödülü verildi. Halk oyunları gösterilerinin ardından farklı mesleklerden odalar tarafından belirlenen esnafın yemin töreni yapıldı. Yemin töreninin ardından Kırşehir Ahi Şed Kuşatma ekibi tarafından gösteri sunuldu. Kutlama programı pilav ikramıyla sona erdi.

====================

Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü (2)

SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde dün akşam çıkan, 13 saatlik çalışmayla söndürülen orman yangınıyla ilgili incelemesi sürüyor. Yangının 25 ayrı noktada çıkması nedeniyle sabotaj iddiaları da araştırılıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin de yangını madde bağımlılarının çıkarmış olabileceği ya da sabotaj ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Haber: Hüseyin BOZOK/HATAY,