Dha yurt bülteni - 13

Caddede bulunanlara tüfekle ateş etmeleri kameraya yansıdı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bilardo salonunun önündeki kişilere pompalı tüfekle ateş açıp, 5 kişiyi yaralayan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 60'a yakın suçtan kaydı bulunduğu belirlenirken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece Dilovası ilçesi Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Bilardo salonunun önünde bulunan 5 kişi, otomobille gelen kişilerin pompalı tüfeklerle ateş açması sonucu yaralandı. Saldırganlar otomobille kaçtı. Kaldırıldıkları hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Dün, Gebze Motorize Yunus ekiplerinin de katıldığı operasyonla K.A., M.Ç., Z.G. ve G.K., Gebze'de yakalandı. Şüphelilerin kiraladıkları araçta 2 pompalı tüfek ve çok sayıda dolu ve boş fişek ele geçirilirken, devam eden operasyonla F.D. de yakalanıp, gözaltına alındı.

Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 5 şüphelinin 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu kullanma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Gasp', 'Hırsızlık' ve 'Tehdit' gibi 60'a yakın suçtan kayıtları olduğu tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada, olay anınına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobille gelen şüphelilerin pompalı tüfekle ateş açıp kaçtıkları görüldü. Caddenin iki yanında bulunan kişiler, silah sesleriyle birlikte sağa sola kaçışırken, bazı kişilerin ise aracın peşinden koştuğu görüldü.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER: Haluk TURGUT/DİLOVASI(Kocaeli),

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Gönüllü anne olan öğrenciler, 112 ebabil yavrusuna bakıyor

SAMSUN'da çatı onarımı sırasında yuvasız kalan ve götürüldüğü Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlkyardım Ünitesi'ndeki görevlilerin bakmakta zorlanması üzerine gönüllü aranmaya başlanan 112 ebabil yavrusunun bakımını, 12 kişilik gönüllü veteriner fakültesi öğrencileri üstlendi. Gönüllü annelik yapan öğrenciler, 3'li gruplar halinde geldiği ünitede, bakıma alınan ebabil yavrularını, belirlenen periyotlarda özenle bakıyor.

Bafra ilçesinde 10 gün önce Cumhuriyet Meydanı'nda bir kurumun çatı onarımı sırasında çok sayıda ak karınlı ebabil yavrusuna rastlandı. Çatı onarımını yapan çalışanlar durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Kurum görevlilerince çatıdan alınan 112 ebabil yavrusu, Kızılırmak Deltası'ndaki Samsun Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Ünitesine teslim edildi. Ünitede görevli 2 kişi, yavruların bakımına tek başlarına yetişemeyince yardım çağrısında bulundu. Yardım çağrısına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri cevap verdi. 12 kişilik gönüllü öğrenci grubu, her gün 3 kişilik gruplar halinde ebabil kuşlarını beslemek için İlk Yardım Ünitesi'ne geliyor. Gönüllü öğrenciler, ebabil kuşlarını günde 6-7 kez besliyor.

'KENDİ BAŞIMIZA HEPSİNE YETİŞEMEDİK'

Belediye İlk Yardım Ünitesi'nde veteriner hekim olarak görev yapan Paria Tabatabaei, tek başlarına yavru kuşların bakımında güçlük çektikleri için çağrıda bulunduklarını belirterek, "Buraya geldiklerinde sonra yavruların bakımlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Ancak sayıları fazla olduğu için kendi başımıza hepsine yetişemedik. Bunun üzerine haber yayarak gönüllü arkadaşlar aradık. Çoğunluğu Veteriner Fakültesi'nden birçok kişi bize gönüllü olmak için başvurdu. 12 arkadaşımız 3'erli gruplar halinde gelip yardım etmeye başladı. Gönüllü arkadaşlarımızın elleri bu işe yatkın olduğu için işlerimizi rahatça ilerletebiliyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız burada ebabil kuşlarına gönüllü annelik yapıyorlarö dedi.

'SEVE SEVE DESTEK OLDUK'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden bu yıl mezun olan ve gönüllü olarak ebabil kuşlarının bakımın yapan Can Nacar da, "Paria hoca ile daha önceden de irtibatımız vardı. Bana durumdan bahsetti ve gönüllü ihtiyacının olduğunu söyledi. Bizde seve sev destek olduk. Biz burada hazırladığımız mamalarını gün içerisinde 6-7 kere kuşlara veriyoruz. Sayıları fazla olduğu için biraz zor oluyor ama çok keyif alıyoruzö diye konuştu.

'YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Veteriner Fakültesi 5'incş sınıf öğrencisi Selin Demir ise gruplar halinde geldikleri ünitedeki beslenme çalışmalarına yardım ettiklerini anlatarak, "Kuşlar buraya geldikten sonra sosyal medya gruplarında hemen yayılmaya başladı. Kendi günümüzün uygun olduğu zamanlarda buraya gelerek kuşların bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. 12 tane gönüllü arkadaşımız var. Kendi aramızda herkesin uygunluk durumuna göre gruplar oluşturup buraya gelip yardım etmeye çalışıyoruzö ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Röportajlar

-Ebabil kuşlarından detaylar

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/BAFRA(Samsun),-

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Sonbaharda deniz keyfi

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken Antalya yazdan kalma günler yaşıyor.

Türkiye genelinde sonbahar etkisini gösterirken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yağmur ve soğuk hava etkili olurken Antalya'da hava sıcaklığı 32 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 60'ları gösterdiği kent sakinleri ve yabancı tatilciler güneşli havanın tadını dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çıkardı. Sahil bandının yoğunluğu yazdan kalma günleri aratmadı.

Bazı tatilciler denize girerken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Denize girenlerden detay

Sahilden genel plan

Sahilde güneşlenenlerden detay

Genel detaylar

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -

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Ormanya'da doğa ile baş başa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, 4 bin dönüm alanda kurulu bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya hafta sonları binlerce kişinin akınına uğruyor. Ücretsiz olan parkta hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, kamp alanlarında zaman geçirenler, doğa ile buluşmanın tadını çıkarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında açılan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya'yı hafta sonu ortalama 70-80 bin kişi ziyaret ediyor. 4 bin dönüm alana kurulu bulunan Ormanya içerisinde kızıl geyik, ceylan, karaca, yılkı atı, dağ keçisi gibi yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında görebilme imkanı sunuyor. Ayrıca 26 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkurları bulunan Ormanya içerisinde doğada zaman geçirmek isteyenler için 50 adet çadır ve 24 adet karavanın kamp alanı var. Ormanya'da böceklerin yuva kurabileceği 'Böcek Oteli' ile sivrisineklerle biyolojik mücadele yapmak amacıyla kurulan 'Yarasa Evleri' ile küçük evlerin bulunduğu 'Orman Köy' alanı gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

İstanbul'dan gezmek için Ormanya'ya geldiklerini söyleyen Büşra Çıplak, "İstanbul'dan geldik, arkadaşlarımız geçen hafta gelmişti bize de önerdiler. Hem ücretsiz olması hem doğanın içerisinde olması dikkatimizi çekti. Hem hayvanları göreceğiz hem de doğayla iç içe olacağız. Şu anda da böcek otelindeyiz burayı inceliyoruz. Gayet güzel bir yer. Daha önce bu kadar büyük bir alanı gezmemiştim o yüzden çok hoşumuza gitti." dedi.

Ormanya'yı merak ettikleri için Ankara'dan görmeye geldiğini belirten Hasan Sönmeztaş, "Ankara'dan geliyoruz buraya. Gayet güzel bulduk burayı ama şansımıza biraz hava kötü, ona rağmen çok keyifli bir yer. Daha önce bu kadar yeşil bir alan görmemiştik zaten Ankara'da çok bir şansımız yok. Yeşili seviyoruz o yüzden buraya gelmeyi tercih ettik. Buraya sık sık gelmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

İlk defa Ormanya'ya geldiğini söyleyen Yeşim Özalp, "İstanbul'dan günübirlik geldik. Çok büyük bir alan ve her şeyiyle çok güzel bir yer. Burada en çok dikkatimi çeken şey hayvanlar, kendi doğal yaşamında yaşıyor. Doğanın korunmuş olması da çok güzel, hayvanlar serbest dolaşıyorlar bu durum da çok hoşuma gitti."

Görüntü Dökümü

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-Ormanya girişinden detaylar

-Orman Köy alanı

-Böcek oteli

-Vatandaşlarla röp

-Anons

-Geyikleri besleyen vatnadaşlar yakın plan hayvanlardan görüntüler

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-İZMİT(Kocaeli),

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Turistler sahilde çöp topladı

Antalya'nın Serik ilçesinde turistler ve otel çalışanları 21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde temizlik yaptı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otel tarafından 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında düzenlenen etkinliğe oteldeki yerli ve yabancı turistlerle otel çalışanları katıldı. Otelin girişinden başlayan temizlik, gönüllüler tarafından Belek sahilinde de sürdü. Gönüllüler ayrıca çevredekileri çöp atmamaları konusunda uyardı. Dünya Çevre Günü logolu tişörtler giyen gönüllüler, sahilde bulunan turistlerin de ilgisini çekti.

Otelin Genel Müdürü Zafer Alkaya, Dünya Temizlik Günü duyarlılığı için bir kez daha bir araya geldiklerini söyledi. Her milletten misafirleriyle günün anlam ve önemini anlatabilmek ve bir resim ortaya koyabilmek adına toplandıklarını belirten Zafer Alkaya, "Temiz bir çevre istiyoruz. Temiz bir dünya istiyoruz. İnsanların çevreye ve dünya temizliğine ilgi göstermelerini, daha dikkatli olmalarını ve gelecek nesillere daha iyi, daha temiz, daha yeşil ve temiz bir dünya bırakmalarını istiyoruz. Bu anlamda otel olarak buradayız. Bugünün önemini vurgulayabilmek adına böyle bir etkinliğe bir kez daha imza attık" dedi.

Gelecek için temiz dünyaya ve temiz çevreye ihtiyaç olduğuna işaret eden Zafer Alkaya, "Temizlik çok önemli bir kavram. Asla önemini yitirmeyecek bir kavram. Toplumları, nesilleri, özellikle de çocuklarımızı dünyanın temiz geleceğine yönlendirmeliyiz. Onların da temiz bir dünya için katkı yapmalarını sağlamalıyız" diye konuştu.

Dünya Temizlik Günü etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini kaydeden Zafer Alkaya, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri etkinliği sonraki yıllarda da tekrar edeceklerini sözlerine ekledi.

Otelde tatil yapan ve temizliğe katılan Rus Natalia Olmedra da, "Biz de gönüllü olarak çöp toplama kampanyasına katıldık. Sahilde temizlik kampanyasına yardım ettik. Hepimiz bu dünyanın temiz olmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Temizlik öncesi toplanma

-Etkinliğe katılanlardan toplu görüntü

-Temizlik için alana çıkılması

-Temizlik yapanlardan görüntü

-Etkinliğe katılanlar toplu görüntü

-Zafer Alkaya'nın açıklaması

HABER: Namık Kemal KILINÇ- KAMERA: SERİK (Antalya),