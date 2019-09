Dha yurt bülteni-13

Barışmak istediği eski eşini sokak ortasında 30 yerinden bıçakladı (2)



ÇOCUKLARINI ARADI

İzmir'in Tire ilçesinde, boşandığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan hemşire Fatma Tüfenkçi, Tire Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından İzmir Kati Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tüfenkçi, kendisine gereken müdahale yapılırken çocuklarıyla telefonda görüşmek istedi. Acısına rağmen çocuklarına, "Merak etmeyin iyiyim" diyen Tüfenkçi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Vücundaki bıçak yaralarından 8'inin hayati tehlikeye neden olacak şekilde olduğu belirtilen Tüfenkçi'nin yakınlarına, "Boşandığım eşime tekrar bir araya gelemeyeceğimizi anlatım o da kabullendi" dediği öğrenildi. İzmir'in Bornova ilçesinden geldiği Tire'de boşandığı eşini yaraladıktan sonra kaçarken ilçe çıkışında yakalanan Günay Alkan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken kendini görüntüleyen gazetecilerin, "Boşandığın eşini neden bıçakladın?" sorusuna, "Çok sevdiğim için" diye yanıt verdi. Günay Alkan'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TİRE (İzmir)

Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü



Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Necmettin Baysal (52), tartıştığı eşi Yeter Baysal'ı (45) 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Şahinler köyünde meydana geldi. Necmettin Baysal ile 3 çocuğunun annesi Yeter Baysal arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Necmettin Baysal, ekmek bıçağıyla eşine saldırdı. Yeter Baysal kanlar içinde yere yığılırken, tartışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve 27 yerinden bıçaklandığı belirlenen Yeter Baysal, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.

Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Necmettin Baysal ise evde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yeter Baysal'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere, Gülşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da 'Beraber Yürüyelim' etkinliği

Diyarbakır'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun da katılımıyla yürüyüş düzenlendi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Diyarbakır Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Sağlık İçin Beraber Yürüyelim' etkinliğine; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sümer Park'ta başlayan 4 kilometrelik yürüyüş, Anıt Park'ta sona erdi.

Yürüyüşün ardından konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şöyle dedi:

"Öncelikle amacımız sporun sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez olduğu, her yaşta sporun hareketin özellikle yürüyüş ve bisikletin insan için vazgeçilmez bir aktivite olduğunu bir kez daha paylaşmak. Sağlıklı bir yaşam için hareketin temel şart olduğunu, bugünkü yaşam koşullarında hareketsizliğin en büyük risk olduğunu vurgulamak. Özellikle genç ve çocuk yaştan başlayarak sporu hayatın bir anlamı ve hayatın vazgeçilmez bir parçası olarak yerleştirmek ve benimsetmek. Bu hafta kapsamında yaptığımız bu yürüyüş ortak bir duyarlılık ve sorumluluğu böylelikle Diyarbakır'da her yaşa ve her kişiye paylaşmak. Bu noktada inanıyorum ki bu çalışmalarımız sağlığın temel koşulu olan her yaşta hareket ve egzersizin gereğini yerleştiren bir bilince katkı sağlayacak."

Güreş alanından kaçan iki boğa, kadın seyirciyi ezdi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen boğa güreşlerinde, güreş alanından kaçıp, izleyicilerin arasına dalan 2 boğa, 57 yaşındaki Müceylan Özdemir'i ezerek, hastanelik etti. Tedaviye alınan kadının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yatağan'da Belediye tarafından bu yıl ilki düzenlenen Yatağan Boğa Güreşleri'ne 140 namlı boğa katıldı. Orman Kavşak Sahası'ndaki arenada gerçekleştirilen güreşleri, kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinde yaklaşık 5 bin kişi izledi. Güreşler öncesinde konuşan Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, boğa güreşlerinin Muğla'nın önemli kültürel etkinliklerinden biri olduğunu söyledi. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların, boğa güreşiyle eğlenme ve stres atma şansı yakaladığını kaydeden Toksöz, "Yatağan'da güreşçi boğası olan 23 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın da katılımıyla ev sahipliğimizde bir boğa güreşi düzenlemek istedik. Halkımız için sosyal aktivite olarak düzenlediğimiz güreşleri, önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. İlçemizdeki boğa sahipleri, çeşitli şehirlere giderek ilçemizi temsil ediyor, inşallah bundan sonra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen boğa sahiplerini ilçemizde ağırlayacağız" dedi.

Ardından güreşlere geçildi. Saha çevresinde sahiplerinin elinden kaçan boğaların vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik tedbirleri alındı.

KAÇAN 2 BOĞA SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI

Güreş sırasında, boğaların güreş alanına giriş yaptığı kapının açık kalmasını fırsat bilen 2 boğa dışarı kaçıp, izleyicilerin arasına daldı. Ortalığı savaş alanına çeviren 2 boğa, izleyiciler arasındaki 57 yaşındaki Müceylan Özdemir'i ezdi. 112 Acil Servis ekipleri, vücudunda ezilmeler ve yaralanmalar oluşan kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yapıp, Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahale sonrasında hayati tehlikesi bulunan Özdemir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırıkkale'de geri dönüşüm fabrikasında yangın



Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan plastik ürünlerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yükselen duman ilçenin tamamından görülürken, ihbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ve zararın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Adana Lezzet Festivali tanıtım toplantısı

Adana mutfağı ile Akdeniz ülkelerinin buluşacağı 4-6 Ekim'de düzenlenecek "3'üncü Uluslararası Adana Lezzet Festivali" tanıtım toplantısı yapıldı.

"Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla Adana mutfağını Akdeniz ülkeleriyle buluşturucak festivalin tanıtımı için bir restoranda düzenlenen toplantıya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Tücaret Odası Başkanı Şahin Bilgiç ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda, Adana'nın geleneksel mutfağına ait mezelerden tatlılara, kebaptan sakatat ürünlerine kadar 30'a yakın yiyecek sergilendi. Vali Mahmut Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin tüm dinamikleriyle mevcut gastronomi potansiyelinin harekete geçirilmesi, yerel ve geleneksel mutfağının geleceğe taşınması için en büyük adımı geçmiş yıllarda attıklarını belirtti. Festivalin geçen yıl uluslararası boyuta taşındığını ifade eden Demirtaş, "Festivalimizde bu yıl tüm konuklarımızı 'Büyük Akdeniz Şöleni'nde buluşturacağız. İddia ediyoruz ki konuklarımız ömürleri boyunca unutamayacakları bir lezzet şölenine tanıklık edecek. 4-6 Ekim'de Adana Merkez Park'ta, kelimenin tam anlamıyla bir şölen yaşayacaklar." dedi.

Yerel mutfağın değerlerini koruyarak bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın yoğun gayretinde olduklarını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl festivalimizde, 'Büyük Akdeniz Şöleni' sloganına uygun olarak Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden KKTC, İtalya, Malta, Lübnan ile Fas'tan konuklarımız da yer alacak ve festival süresince geleneksel yemeklerini tanıtacakları stantlar açacak. Fransa, İspanya, Yunanistan, Arnavutluk, Tunus ve Bosna Hersek'ten festivalimize katılacak şefler ise gastro şovlarla festivalimize renk katacak. Ayrıca Akdeniz havzası dışından Güney Kore ve Endonezya da açacakları stantlarla kendi ulusal lezzetlerini, lezzet tutkunlarının beğenisine sunacak. Adana'da, Uzak Doğu'dan Akdeniz'e eşsiz bir lezzet şölenine ve festivale katılan ülkeler arasında kurulan dostluk köprüsüne hep birlikte tanıklık edeceğiz."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise düzenlenen karnaval ve festivallerin kentin tanıtımına önemli etkisi olduğunu, Adana'ya yaklaşık 1 milyon turistin gelmeye başladığını bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını düşündüğünü söyledi.

