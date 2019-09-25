Dha yurt bülteni -13

Teröristler kazdıkları tünellere beton blok yerleştiriyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKK/PYD'li teröristler kazdıkları tünellere yerleştirmek üzere çok sayıda beton blok getirdi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyon öncesi tünel ve hendek çalışmalarına hız veren PKK/PYD'li teröristler bu tünelleri kapatmak için çok sayıda beton blok getirdi. TIR'larla getirilen beton bloklar vinç yardımıyla kazılan tünellere indirilerek iş makineleri ile tekrar üstü kapatılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Beton blok yüklü tırlar

-Teröristlere ait kontrol noktasından geçen tırlar

-Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 102 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Caminin kubbesinde yakalanan hırsızlar itfaiyeyle indirildi

Kütahya'da bir caminin kubbe kısmına çıkarak kurşun plakaları çalmaya çalışan 2'si kadın 3 hırsız devriye görevi yapan polisler tarafından yakalandı. Hırsızlar yakalandıkları cami çatısından itfaiye merdiveniyle indirilerek gözaltına alındı.

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Paşam Sultan Sokaktaki Kurşunlu Camii'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ve mahalle bekçileri Kurşunlu Camii'nin kubbe kısmında birkaç kişinin kurşun levhaları sökmeye çalıştığı ihbarını alarak etrafını çevirdi. Camiye giren polisler yerde sökülmüş kurşun levhalara rastlayarak arama yaptıkları esnada Ceyda G. (25) ve Sevim G. (23) kadınları bahçede gizlenirken, Nihat G.'yi (21) ise caminin kubbe kısmında yakalandı. Kubbede mahsur kalan hırsızlık şüphelisi polislerin talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye aracının merdiveniyle aşağıya indirilerek gözaltına alındı.

Çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği2ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin kubbedeki görüntüsü

-İtfaiye ile indirilmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Adliye binası

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Aksaray'da fabrikada yangın: 2 işçi dumandan etkilendi

AKSARAY'da beton mikseri imal eden fabrikanın boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde beton mikseri imal eden bir fabrikanın boyahanesinde meydana geldi. Boya kutuları belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevlerin hızla boyahane bölümünü sarması üzerine işçiler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu alevleri söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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-Fabrikadan detay

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Diyarbakır'da HDP önünde nöbet tutan ailelere Burdur'dan destek

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kadın Kolları üyeleri Diyarbakır'da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere basın açıklamasıyla destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına Memur- Sen Şube Başkanı Murat Bulut, Memur- Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları ve üyeleri katıldı. Grup adına açıklamayı okuyan Memur- Sen Kadın Kolları Başkanı Rahşan Ozan, "Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.

'ANNE ACISININ ETİKETİ OLMAZ'

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olunduğunu aktaran Rahşan Ozan, "'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

'TERÖRE YETER'

Ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisinde olduklarını vurgulayan Rahşan Ozan, şöyle dedi:

"Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için 'teröre yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir."

Görüntü Dökümü

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Basın açıklamasına katılanlar

Rahşan Ozan'ın açıklaması

Detay

241 MB/// 03.38"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Kilisli annelerden Diyarbakırlı annelere destek

Kilis'te çeşitli STK'ların kadın temsilcileri Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek vermek için bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanında toplanan yaklaşık 500 kadın ellerinde terörü lanetleyen pankartlar taşılarak Diyarbakır'da evlatlarının geri getirlimesi için nöbet tutan annelere destek oldu. Toplanan kadınlar adına konuşan Fatma Gündüz, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını ifade ederek, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruzö dedi.

Meydanda toplanan kadınlar alkışlarla Diyarbakır'da ki annelere destek verdikten sonra meydandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Toplanan anneler

-Slogan atılması

-Basın açıklaması Fatma Gündüz'ün konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 384 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Batmanlı şehit annelerinden Diyarbakır'daki ailelere destek

Batman'da, aralarında şehit annelerinin de olduğu çok sayıda kadın bir araya gelip, Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

Batman'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen aralarında şehit annelerinin bulunduğu çok sayıda kadın, Diyarbakır'da HDP il binası önünde 23 gündür dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için oturma eylemi yapan ailelere destek verdi. Atatürk Parkı'nda bir araya gelen kadınlar adına açıklamayı yapan Nadide Tufan, tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz."

Görüntü Dökümü

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Eyleme katılanlar

Açılan pankartlar

Tufan'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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Bursa'da sigara içen sürücülere para cezası

Bursa'da polis ekipleri, araç kullanırken sigara içen sürücülere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er lira para cezası uyguladı.

Türkiye genelinde yapılan 'Dumansız Araçlar Uygulaması', Bursa'da da gerçekleştirildi. Kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamada özel ve ticari araçları durduran polis ekipleri, uygulama hakkında bilgi verip, araç başında sigara içilmemesi konusunda uyardı. Orhangazi İlçesi Siteler bölgesinde yapılan uygulamada özel araçlarında sigara içen şoförlere 153 lira idari para cezası kesildi. Para cezasına çarptırılan bazı sürücüler ise hem tepki gösterdi hem de uygulama nedeniyle şaşkın olduklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Yol uygulamasından görüntüler

-Ticari ve özel araçların durdurulması

-Şoförlerin sigara konusunda uyarılması

-Şoförlerle röportaj

-Cezai işlem yapılması

-Detaylar

Süre: 04.05 ve 02.07 Boyut: 458 MB ve 260 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Hasan BOZBEY/BURSA,

