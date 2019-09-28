Dha yurt bülteni - 13

Bakan Kurum, Bodrum'da yıkım için süre verilen o yapıları denetledi (3)

'YIKIM İŞLEMLERİ SÜRATLİ BİÇİMDE GİDERİLECEK'

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyıdan imara aykırı inşaatları inceledi. Bakan Kurum, denizdeki inceleme sonrası karaya çıkarak Yalıkavak Belediye Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Bugüne kadar geçen süreçte yapılan kontrollerdeki tespitlere değinen Bakan Kurum, "Toplam 11 otel, 19 proje için tebligatlarımızı gerçekleştirmiş olduk. Yıkım işlemleri başlatıldı. 19 projede, 2100 bağımsız bölüme ilişkin yıkım işlemleri süratli biçimde giderilecek. En yakın zamanda da imara uygun hale getirilecektir" dedi.

'FİRMALARA 20 MİLYON LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI'

Bodrum'un tüm sahil kesiminde inceleme gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda Muğla'nın 9 ilçesinde 30 gündür denetimler sürüyor. Türkiyemizde imar barışına uymayan, 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını yıkmış durumdayız. Kararlı bir şekilde 21 bin kaçak yapının yıkımını gerçekleştireceğiz. Bizim 'uçan göz' diye tabir ettiğimiz emniyetin helikopteriyle ve Sahil Güvenliğimizle havadan, karadan ve denizden ne kadar kaçak yapı varsa tespitleri yapıyoruz. Müfettişlerimiz ilgili yüklenicilere, kaçak yapılarla ilgili tespitleri bildiriyorlar. Buna müteakip de kendilerinin kaldırmasını bekliyoruz. Ayderimizi de Uzungölümüzü de, Bodrumumuzu da koruyacağız. Firmalara 20 milyon lira cezai işlem uygulandı. Yıkım esnasında devletimizin harcayacağı her bir kuruş da kendilerinden talep edilip, alınacaktır. Şu an itibariyle 750'ye yakın yapı- kayıt belgesini iptal ettik. Aralık 2018 öncesi ve sonrasında, uydu görüntülerimiz var. İki uydu görüntüsünü çakıştırıyoruz. Bu görüntülere uymayan yapılara ilişkin de gerekli işlemi yapacağız."

İSTANBUL DEPREMİYLE İLGİLİ ÇALIŞMLARI ANLATTI

AFAD'ın verilerine göre İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depreme de değinen Bakan Kurum, "Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, bakanlığımızın birimleri hemen harekete geçti. 34 ilden toplam 270 arkadaşımız sahada hasar tespit çalışmalarına depremden hemen 1 saat sonra başladı. Şu an sahada, 270 arkadaşımız çalışıyor. Bugün saat 09.00 raporuna baktığımızda, toplam 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda. Bu ihbarlara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyorlar. Yapılan 213 binanın inceleme sonucuna göre 20 sivil binamız ağır hasarlı, 58 sivil binamız az hasarlı. Dün okullarımızı incelemiştik. 14 okul için eğitime ara verildi. Arkadaşlarımız detaylı şekilde incelemelerini yapıyor. Hafta sonu itibariyle 14 okuldaki detaylı incelememiz bitecek. Az hasarlı binalara ilişkin süreci kendilerine tebliğ edeceğiz. Kentsel dönüşümün önemini vurgulamak istiyorum. Hem yapmış olduğumuz yapı denetim düzenlemesi, hem deprem yönetmeliği, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz' dediği seferberlikle, TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik projelerle birçok projeyi gerçekleştirdik. Bugün 5.8 deprem yaşanıyor ve bu depremde bu kadar az hasar da görüyorsak, bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların da katkısı vardır. Kentsel dönüşümü kararlı şekilde yürüteceğiz."

'BİNALARINDA HASAR OLANLARA YURT, OTEL GİBİ HİZMETLERİ DE KAYMAKAMLIK ELİYLE VERİYORUZ'

Bakan Kurum, bir gazetecinin hasarlı binalardaki vatandaşlara ne olacağı sorusu üzerine, "Hasarlı binalarda oturulmaması noktasında, vatandaşlarımızın iskan edilecekleri yurt, otel gibi hizmetleri de kaymakamlık eliyle veriyoruz. Hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmadık, bırakmayacağız. Güçlendirme yapılacaksa da bunu bildiriyoruz. Güçlendirmenin de önünü açacağımız düzenlemeyi Meclisimize göndereceğiz. Güçlenme ihtimali olmayan binalar tebliğ edilerek, yıkımları gerçekleştirilecek. Biz de devlet eliyle, güvenli bir biçimde kentsel dönüşüm sürecini yöneteceğiz" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait teknedeki incelemelerin ardından Yalıkavak Marina'da inen Bakan Kurum, kendisi karşılayan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile selamlaşarak, şakalaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Murat Kurum'un teknede kıyıları incelemesi

DETAYLAR

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN- Mehmet Can Meral- Aykut KURT/ BODRUM (Muğla),

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1 milyonluk hırsızlık, 200 kamera ile çözüldü

ERZURUM'da girdikleri iş yerinden 160 bin Euro ve 10 bin TL çalan Ahmet C. (20) ve Yunus B. (20) Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 200 güvenlik kamerasının 3 günlük kaydını incelemesiyle kısa sürede yakalandı. Çaldıkları paranın 10 bin lirasını harcayan hırsızlar, Tekirdağ'da yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 22 Eylül'de merkez Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Mahallesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Ahmet C. ve Yunus B., gece geldikleri iş yerine yangın merdiveninden girdi. Yanlarında getirdikleri spiral taşlama makinesiyle çelik kasayı alan iki arkadaş, 160 bin Euro ve 10 bin TL'yi sırt çantalarına doldurdu. Maske takan hırsızlar, daha sonra aydınlatma direğinden aşağıya inerek kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine gelen sahipleri, kasanın boşaltıldığını görünce hemen polise haber verdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 200 iş yeri ve mobese kayıtlarını inceledi. Polis ekipleri, 200 kameranın 3 günlük kaydını titizlikle inceleyerek hırsızların kimliğine ulaştı. Kaçışları saniye saniye kameralara yansıyan hırsızların birisinin atlatığı anda ayağını incittiği ve aksayarak yürüdüğü gözlendi. Kaçtığı İstanbul'da hastaneye giden hırsızın, izini süren polis şüphelilerin Tekirdağ'da olduğunu tespit etti. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde saklandıkları evde çaldıkları parayla yakalanan Ahmet C. ve Yunus B., Erzurum'a getirildi. İki arkadaşa yardım eden İ.P.ile O.G. de gözaltına alındı. 1 milyon lira değerindeki 160 bin Euro, iş yeri sahibine iade edildi. Yaralama suçundan sabıkası bulunan 2 arkadaşın ifadelerinde ilk kez hırsızlık yaptıklarını söyledikleri bildirildi.

Emniyetteki işlemleri biten 4 kişi dün adliyeye çıkarıldı. Ahmet C. ve Yunus B.'nin yakınları kendisine görüntüleyen basın mensubuna saldırdı. Ahmet C. ve Yunus B. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, İ.P. ve O.G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zanlıların Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılmaları

-Adliye getirilen zanlıların akrabalarının basın mensubuna saldırması

-Zanlıların adliye binasına götürülmeleri

-Adliye binasından detay

-Çalınan paralardan detay

-Mobese ve iş yeri kameralarına yakalana hırsızların görüntüsü

Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

SÜRE: 02.55 BOYUT: 327 MB

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Samsun'daki trafik kazaları MOBESE'de

SAMSUN'da 2019 yılı içerisinde çeşitli kavşak ve caddelerinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde 9 ayda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin MOBESE kamerası görüntülerini paylaştı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerde MOBESE kameraları; kentin çeşitli yerlerinde meydana gelen kazaları anbean kaydetti. Genellikle trafik ışıklarına uymamak, aceleci davranmak ve dalgınlık gibi nedenler yüzünden yaşanan kazalardan bazıları hasarla atlatılırken bazıları ise yaralanmalarla sonuçlandı. Özelikle kavşaklarda meydana gelen kazaların en önemli nedenleri arasında ise, sürücülerin takip mesafesi, kavşaktaki dönüşler ve hız sınırı gibi basit trafik kurallarına uymaması dikkat çekti. Şehir merkezinde meydana gelen kazalarda, sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalleri de gözler önüne serildi.

KAZA ANLARI KAMERADA

MOBESE kameralarınca anbean kaydedilen görüntülerde; seyir halindeki bir otomobilin, yolda köpekten kaçan 3 çocuktan birine çarpma anı ve geri manevra yapan başka otomobilin, yolun karşına geçmeye çalışan yayaya çarpmasının yanı sıra, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet ve minibüsün kavşaktaki refüje çarptığı anlar yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

Ara sokakta geri geri giden bir aracın yayaya çarpması

Kavşakta meydana gelen kazalar

Vitesi boşte bırakılan otomobilin çarpma sonucu hareket etmesi

Kaygan zeminde kontrolden çıkan araçların refüje çıkması

Köpekten korkup kaçan çocuğun arabaya çarpması

(SÜRE: 04.24 DK) (BOYUT: 287 MB)

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Tekirdağ'da 'drone' şov

TÜRKİYE Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği üyeleri Tekirdağ'da Asyaport Limanı'nda drone'ları ile birlikte yaptıkları gösteri uçuşları yoğun ilgi gördü.

Türkiye Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği'nin 10 üyesi, Tekirdağ'ın Barbaros Mahallesi'nde bulunan ve Avrupa'nın ikinci en büyük konteynır limanı Asyaport'ta drone'ları ile birlikte gösteri uçuşları yaptı. Sporcular, drone'ları ile dev vinç ve konteynırların aralarından geçişler yaparak, akrobatik uçuşlar sergiledi. Sporcuların limanda bulunan 366 metrelik dev bir şilebin üzeri ve içerisinden geçişler yapması heyecan yarattı.

İstanbul'da 15 Eylül günü yapılan Türkiye Drone Şampiyonası'nda 3'üncü olarak en genç milli drone sporcusu olmaya hak kazanan Batu Erilkun'un (11), limandaki gösterisi ilgiyle izlendi. Erilkun, drone merakının küçüklüğünde oynadığı elektronik oyuncaklarla başladığını, daha sonra amatör olarak küçük bir drone aldığını ve şuanda profesyonel olarak yarışlarına katıldığını söyledi.

Türkiye Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği Başkanı Göksel Kervacı, gösteriler öncesinde yaptığı açıklamada, "Bugün burada bizim için değişik bir önemi olan ve değişik engelleri bulunan Asyaport Limanı'nda uçuşlar yapacağız. Binlerce konteynırın arasında ve dev bir şilebin üzerinde uçuşlar yapacağız. Daha önce farklı mekan ve yerlerde uçuşlar yaptık. Ancak burada daha önce hiç denenmemiş ve uçuş yapılmamış bir ortamda uçuş yapacağız. Bizim kullandığımız drone'lar çok yüksek manevra ve hız kabiliyetine sahipler. Saniyede 150-200 kilometre hıza kadar yükselebiliyorlar. Burada da bizler için çok farklı engeller, vinçler ve gemiler var. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu sporun Türkiye'de yaygınlaşması adına ve tanıtılması adına bir şov uçuşu gerkeçleştireceğiz" dedi.



Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, "Bizler Asyaport olarak farklı spor dallarındaki bu gençlere her zaman destek olmaya hazırız. Bu gençleri ilk izlediğimde çok ilgimi çekmişti. Bizde kendilerine bir davette bulunarak limanda uçmaları için imkan sağladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone'ların kendi kamerasından hava çekimleri

Drone kamerasından hızlı uçuş anları

Göksel Kervacı ile röp.

Batu Erilkun ile röp.

Drone'lardan detaylar

Drone uçuşlarından detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi (2)

ELİF DE HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyünden Toklu mezrasına giderken, servis minibüsünün takla atıp uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlee Van'a sevk edilen ortaokul öğrencisi Elif Sevcan (11) da hayatını kaybetti.

HAKKARİ

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