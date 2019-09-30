Dha yurt bülteni - 13

Yıldırım 2019 Seferberlik Tatbikatı, Tekirdağ'da icra edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi maksadıyla icra edilen 'Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı', Tekirdağ 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda icra edildi.

Tekirdağ 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Beşiktepe Kışlası'nda seferberlik ve savaş halinde, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile TSK arasında yürütülecek müşterek faaliyetleri deneme amacını taşıyan, personel, araç, mal ve hizmet seferberliği konularında sistemin denenmesini hedefleyen Yıldırım 2019 Seferberlik Tatbikatı icra edildi. 1024 yedek personelin katılımıyla 23 Eylül günü başlayan ve 4 Ekim'e kadar sürecek tatbikatın basına açık bölümünde 2'inci Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Kurmay Albay Cavit Tütüncü, tatbikatın maksadı ve hedefinin yanı sıra icra şekilleri hakkında bilgi verdi.

Tütüncü, "Seferberliğe katılan yedek personelimize oryantasyon eğitimi, terbiye ve ihtisas eğitimleri ile muharebe düzenleri eğitimi, envantere yeni giren silah sistemlerinin tanıtımı ve atışları yaptırılmaktadır. Eğitim faaliyetleri, icra edilecek arazi tatbikatları ile tamamlanacaktır. Seferberliğe dahil edilen araçların ise kadro görevlerine uyumu kontrol edilecek ve envanterde bulunan malzemelerin yüklenimi yapılacaktır" dedi.



2'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da izlediği tatbikata, 63 subay 188 astsubay, 352 uzman erbaş, 21 erbaş ve er olmak üzere toplam bin 24 yedek personel ile uzman personel tarafından olası bir savaş halinde tam donanımlı hale getirilmeleri amacıyla yeni ekipman, araç gereçler ile Milli Piyade Tüfeği'nin de aralarında bulunduğu silahlar tanıtıldı. Poligonda atış yapan yedek yükümlüler, daha sonra kışlaya kurulan Türk Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Seferberlik ile ilgili bilgilendirme toplantısı

-Tatabikaa katılan askeri personel

-Yedek personelin atış talimi yapması

-Sefere hazırlanan, obüs, fırtına ve leopar tankları

-Personel taşıyıcı zırhlılar

-Muhabir Ruhan Yalçın anonsa

-Tatbikattan detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor (2)

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

İzmir'de, Foça'nın Gencelli sahillerine vuran petrol atıklarının yol açtığı kirliliğin ardından CHP İlçe Örgütü, Foça Belediye Başkanlığı, Foça Kent Konseyi ve bir grup çevreci, adliyeye gidip, sorumluların bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa verilen dilekçenin ardından Cumhuriyet Mahallesi'ne gelenler, basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, "Çevre kirliliği konusunda hassas bölge olan Aliağa- Foça bölgesinde 24 saat esası ile havadan kontrol sistemleri dahil acil durumlarda kullanılmak üzere ekip ve ekipman bulundurulması gerekirken görüldü ki halen herhangi bir önlem alınmamış ve bölge kaderine terk edilmiş durumda" dedi.

BAŞKAN GÜRBÜZ: ALİAĞA TEMİZLENMEDEN İZMİR TEMİZLENMEYECEK

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise "İzmir'in en güzel ilçelerinden biri Foça, katlediliyor. Bu geçen yıl da yaşandı, bu yıl da aynı felaketi görüyoruz. Geliyorlar 40-50 kişi, bir tedbir alındığı düşünülüyor ama tedbiri en başta sızdırmayarak yapacaklar. Bu bir çevre katliamı. Bir tarafta Gediz'de balıklar ölüyor. İzmir'in incisi Foça'da turizm baltalanıyor. Aliağa temizlenmeden İzmir temizlenmeyecek" diye konuştu.

İlçede 3 ay turizm sezonu olduğunu ve 2 ay bu sorunla uğraştıklarını aktaran Gürbüz, "Turizmi de geçtik, insanlar burada denize giriyor. Aliağa'nın öncelikle temizlenmesi ardından da bütün kıyı şeritlerinin toparlanması gerekiyor" dedi.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak da çalışmaları incelerken, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

SAHİL ŞERİDİNE PETROL EMEN BARİYER

Çalışmaları sürdüren firma elemanları ise atığın kıyıya ulaşmaması için petrol emen bariyeri sahil şeridine serdi. Körfezde 2 tekne ile su yüzeyindeki petrol atığı temizlendi. Çalışmaların bugün bitmemesi halinde yarın da sürdürüleceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Körfezi temizleyen tekneden

-Kıyıdaki temizlik çalışmalarından

-Kepçenin çöp torbalarını sahilden çıkarması

-Genel ve detay görüntü

-Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Seyfi GÜL- Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Mersin'de öğretmene şiddete tepki

MERSİN'de, cuma günü okulda bir velinin, 30 yıllık öğretmen Nigar Özçelik'i (50) darbetmesi, eğitim sendikaları üyelerince protesto edildi. Öğrenciler de pankart ve sloganlarla öğretmene karşı şiddete tepki gösterdi.

Vali Şenol Engin İlkokulu önünde bir araya gelen eğitim sendikaları üyeleri ile öğretmenler, 3 gün önce velinin 30 yıllık öğretmen Nigar Özçelik'i darbetmesini protesto etti. Döviz ve afişler taşıyıp sloganlar atarak tepkileri dile getiren sendikacılara öğrencilerde 'Öğretmene şiddete hayır' yazılı pankartlarla destek verdi.

Okul önünde konuşan Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Metin Ercan, Türk kültüründe kadına ve öğretmene şiddetin olmadığını belirterek, "Bu tür saldırıların aynı okulda eğitim gören çocuklarımızı da etkilediğini, öğrencilerimizin küçücük yüreklerinde tamiri imkansız yaralar açtığını da unutmayalım. Hiçbir sendika ayrımı yapmadan eğitim çalışanlarına yapılan bu barbarca davranışları lanetliyor, kınıyor ve bu saldırıda şiddete maruz kalan Nigar öğretmenimizin şahsında bütün eğitim camiasına yapıldığını yüksek perdeden haykırıyoruz. Öğretmene ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır" dedi.

'ÖĞRETMENLER ŞİDDET SARMALINDAN KURTULUP, HAKKETİKLERİ DEĞERİ GÖRMELİ'

Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Abdullah Çelik de, saldırıyı şiddetle kınadıklarını, bu konuda hem toplumun hem de yetkililerin önlem alması gerektiğini ifade ederek, "Şiddetin egemen ve baskın olduğu yerde sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamından bahsetmemiz imkansız. Çünkü eğitimcilere yapılan saldırı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Şiddet ve eğitim asla yan yana gelmemesi gereken iki kelimedir ve doğaları gereği birbirine ilgisiz uzaklıkta iki alandır, öyle olmalıdır. Öğretmenlerimizin bu şiddet sarmalından kurtarılıp, onlara hak ettikleri değerin verilmesi gerekmektedir. Bu ve benzeri saldırılara karışanlar kanunlar önünde hak ettikleri cezaları almalı, tedbiren ve acilen de kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmelidir" diye konuştu.

Eğitim-İş Şube Başkanı Hakan Boyar ise okulların eğitim ve öğretim yuvaları olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Okullar şiddetin girmemesi gereken alanlardır. Bu sorumsuz velinin okulda öğretmene ve öğrencilere yaşattığı travmanın bir bedeli olmalıdır. Artık okullarda öğrenciye soru sormaya, yerine otur demeye, yerini değiştirmeye korkuyoruz. Öğretmene hakaretin ve şiddetin bu kadar çok olduğu bir ortamda başarı beklemek hayal olur. Ruh sağlığı bu tür insanlara ağır cezalar verilmeli ki bir daha öğretmene hiç kimse şiddet uygulamaya cesaret etmesin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okulun görüntüsü ve tabelası

-Taşınan döviz

-Olayın yaşayan öğretmen Nigar Özçelik'in görüntüsü

-Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Metin Ercan konuşurken

-Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Abdullah Çelik konuşurken

-Öğretmen Özçelik'in çevresinde toplananların attığı slogan

(BOYUT: 558 mb) (SÜRE: 4,58 DK)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Motosiklet sürücüsü park halindeki araca böyle çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir motosiklet yol kenarında park halinde bekleyen bir minibüse çarptı. Kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Osmaniye Mahallesi, Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü İskender Tercan Can (18) yönetimindeki 16 KNJ 24 plakalı motosiklet, aniden manevra yaparak önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için kendisi de ani bir manevra yaptı. Bunun sonucunda, İskender Tercan Can, yol kenarında park halinde olan 16 P 6182 plakalı minibüse çarparak durdu. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri, aracı süren sürücüyü arama çalışmalarını başlattı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Kaza yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Gediz Nehri Havzası Yönetim Planı onaylandı

Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 3'üncü ve kapanış toplantısı Manisa'da gerçekleştirildi. Tamamlanan projede gelinen aşamaların değerlendirildiği toplantıda, yönetim planının onaylanmasına ilişkin detaylar görüşüldü. Onaylanan raporda tüm önlemler için toplam maliyetin 5 milyar 955 milyon lira olduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğiyle, Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi kapanış toplantısı Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. 11 Temmuz 2016 yılında hazırlanmasına başlanılan ve geçen yıllarda iki toplantı yapılan Gediz Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi, 3'üncü ve kapanış toplantısı tamamlandı. Toplantı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen'in başkanlığında yapıldı. Toplantıya Dikmen'in yanı sıra, DSİ 2'nci Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Çevre ve Şehircilik Manisa İl Müdür Vekili Günay Özcan, Manisa İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, il ve ilçe belediyelerinden, su ve kanalizasyon idarelerinden, sulama kooperatiflerinden, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 75 temsilci katılım sağladı. Program Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tanıtım filminin izletilmesiyle başladı. Ardından Uzman Araştırmacı Dr. Mehmet Dilaver tarafından Gediz Havzası tedbirler programının tamamlanmış halinin sunumu anlatıldı. Toplantıda onaylanan rapor neticesinde tüm önlemler için toplam maliyetin 5 milyar 955 milyon lira olduğu açıklandı.

'KİŞİ BAŞINA ORTALAMA 3 BİN LİRALIK YATIRIM TESPİT EDİLDİ'

Program sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz, Gediz Havzası'nın, Manisa, Kütahya, Uşak, İzmir, Denizli, Aydın ve Balıkesir illerinin bir kısmını kapsadığını belirterek, "Havzanın temel su kaynağı Gediz'dir. Gediz Nehri, bir çok yan dereleri de aldıktan sonra Manisa ve Menemen ovalarını sulayarak denize dökülmektedir. Gediz Nehri 275 kilometre uzunluğunda olup, Batı Anadolu'da 17 bin kilometrelik bir yapış alanından beslenmektedir. Bugünkü projenin amacı Su Yönetim Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz Gediz Havzası Yönetim Planı projesinin sonuçlarının açıklanmasıdır" dedi.

Türkiye'de 25 su havzasına yönelik eylem planı yaptıklarını vurgulayan Ayaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gediz Nehri bunlardan biri. Bunun yanı sıra Gediz Havzası'na yönelik iki proje daha yaptık. Bugünkü konu ise Gediz Havzası Yönetim Planı oluşturulması. Burada öncelikle havzada hangi baskılar etkin, bunların miktarları nedir tüm bunlar belirtildi. Bu miktarlar belirlendikten sonra Gediz Havzası'nın kalitesi ortaya kondu. Gediz Nehri 4'üncü sınıf su kalitesinde. Yani çok kirlenmiş su olarak belirtiliyor. Maliyetler ortaya konuldu. Suda en düşük seviyelere gelindiği açıklandı. 2030 yılına kadar hangi önlemleri almalıyız. Bunun için çalışma yapıldı."

Gediz Havzası'nda 1.8 milyon kişinin yaşadığı tespit edildiğine de dikkati çeken Ayaz, şöyle devam etti:

"Bu da kişi başına ortalama 3 bin liralık bir yatırımı temsil etmekte. Bunun içinde atık su artıma tesislerinin sayısı kaç paraya mal olacağı, tarım ile ilgili maliyetler var. Yer altı suyunu temizleyip kullanımı noktasında maliyetler var. Amaç gelecek nesillerle temiz ve çok su bırakabilmek. İlk atacağımız somut adım noktasal kaynaklı kirleticilerin bertaraf edilmesidir. Kentsel atık suyun arıtılmasıdır. İkincisi ise endüstri atık sularının arıtılmasıdır. Diğer adımlar ise tarım, evsel atık suyun kullanılması ve diğer kaynaklar için olacak. Böylece yer altından daha az su çekilmesini hedefliyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan görüntü

-TUBİTAK TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Dr. Selma Ayaz'ın açıklamalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Romalılar 1800 yıl önce depreme karşı teknikler kullanmış

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Hierapolis Antik Kenti'nde, kazı çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalarda, 1800 yıl öncesinde dönemin Romalı mühendislerinin, Apollon kutsal alanındaki anıtsal çeşmede, yapıları depremlere karşı korumak için mimari teknikler kullandığı ortaya çıktı.

Milattan Önce 2'nci yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, İtalya'nın Lecce kentindeki Del Salento Üniversitesi tarafından 1957 yılından bu yana yapılıyor. Hierapolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro yönetiminde 60 kişilik ekip, antik kenti gün yüzüne çıkarıyor. Kazı çalışmalarında, Apollon Kutsal Alanı içindeki anıtsal çeşme bölgesinde gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler, ayağa kaldırılıyor. Restorasyon çalışmaları ise konularında uzman kişiler tarafından yapılıyor. Kutsal çeşmede yapılan kazı çalışmalarında, 1800 yıl önce dönemin mühendislerinin, depremden korunmak ve etkisini azaltmak için yapılarda mimarı teknikler kullanarak kemerler yaptıkları belirlendi.

Hierapolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Grazia Semeraro, dönemin Romalı mühendislerinin kutsal alanda fay hatları üzerindeki yapıları depremden korumak için kemerler yaptıklarını belirterek, "Kutsal çeşme alanındaki kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Gün yüzüne çıkardığımız taşları, tek tek restore edip yerlerine koyuyoruz. 1800 yıl önce Romalı mühendisler, fay hattı üzerine yaptıkları yapıları depremden korumak için, kendi tekniklerine göre depremin etkisini azaltmak için kemerli şekilde inşa etmişler. Bu nedenle bazı bölümler günümüze dek ayakta kalmış" dedi.

Görüntü Dökümü

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Tarihi alandan detay

Kemerlerden ve yapılandan detay

Kazı çalışmalarından detay

Prof. Dr. Grazia Semeraro'nun açıklaması

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,

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Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir süs köpeğinin insanlara örnek teşkil edecek davranışlarını gözler önüne seren videolarından biri çekildi. Yayalar kırmızı ışıkta karşıya geçerken, köpek yeşil ışığı bekledi.

Siteler Mahallesi'nde market işleten Nejat Taşar'ın dikkatini, karayolunda karşıya geçmek isteyen bir köpeğin yaptıkları çekti. Tasması bulunan süs köpeğinin kırmızı ışıkta beklediğini görerek, cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Kırmızıda bekleyen köpek, yeşil ışık yanınca karşıya geçti. Ancak bazı kişiler, onun kadar duyarlı olmadı. Köpek, kırmızı ışıkta beklerken vatandaşların geçtiği görüldü. O görüntü, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülediği hayvanı tanımadığını söyleyen Taşar, daha önce benzeri videoları gördüğünde inanmakta zorlandığını kaydederek, "Oluyormuş hakikaten" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Market işletmecisi Nejat Taşar'ın cep telefonuyla köpeğin ışıklardaki 1 dakika 21 saniye görüntüsü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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