Dha yurt bülteni - 13

Orman işçisi uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesinde ağaç kesimi için yaylaya çıkan orman işçisi Orhan Sonsuz (44) kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Oltu'nun Dutlu köyü yaylasında meydana geldi. Mesai arkadaşı Remzi Yücel ile ağaç kesimine çıkan Orhan Sonsuz, arkadaşı dinlendiği sırada kullandığı 25AAF plakalı iş makinesine bindi. Sonsuz, direksiyon hakimiyetini kaybederek, uçuruma yuvarlandı. Traktör, çam ağaçına takılarak durabildi. Olay yerine koşan Remzi Yücel, arkadaşını kanlar içerisinde buldu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Orhan Sonsuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sonsuz'un cesedi otopsi için Oltu Devlet Hastanesi morkuna kaldırıldı.

Birlikte çalıştıktan sonra çay molası verdiklerini belirten Remzi Yücel, "Sabah biraz çalıştıktan sonra çay molası vermiştik. Ben çay içmeye devam ederken Orhan, yokuş yukarı çıkmak istedi. Ben de 'boşver gel çayımızı içelim, oradan kepçe çıkmaz' dedim. Ama o 'ısrarla çıkacam' dedi. Sonra kepçe geri doğru kaçtı takla atmaya başladı. Arkaşından koşup gittim ama gittiğimde ölmüştü" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Devrilen traktör

-Etrafa saçılan parçalar

-Remzi Yücel ile röp.

(287MB-2,37 DAKİKA)

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum),

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17 yaşındaki Berkay'ın öldüğü kaza kamerada

Zonguldak Ankara Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden liseli Berkay Dökmeci (17) son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün sabah Zonguldak-Ankara Karayolu'nın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden Burak Z. (25) idaresindeki 06 FVN 03 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, art arda takla attı. Kazada sürücü Burak Z. yaralanırken, beraberindeki Berkay Dökmeci hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Burak Dökmeci için bugün Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Dökmeci'nin tabutunun üzerine arkadaşları Türk bayrağı örterken, acılı anne Yeliz Dökmeci, 'Oğlum üşümesin' diyerek, oğlunun hırkasını koydu. Cenazede güçlükle ayakta duran anne, "Erken gittin, oğlum sana doyamadım" şeklinde ağıt yaktı. Berkay'ın okul arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.

Berkay Dökmeci, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Berkay Dökmeci'nin de içerisinde bulunan otomobilin hızla geldiği, sürücüsünün kontrolünden çıktığı ve taklalar attığı yer alıyor.

Öte yandan kazadan yaralı kurtulan sürücü Burak Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Cenaze töreninden detaylar

-Berkay Dökmeci'nin Türk Bayrağı'na sarılı tabutundan detaylar

-Berkay Dökmeci'nin ve kazada hurdaya dönen aracın fotoğrafları

Süre: (03: 07) Boyut: 349 MB

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFiDAN/Yeliz ALAGÖZ, (ZONGULDAK) -

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Çanakkale'de 'Nusret-2019 Davet Tatbikatı' başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde, NATO ve Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret- 2019 Davet Tatbikatı' başladı.

Nusret- 2019 Davet Tatbikatı öncesi Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı İskelesi'nde bağlı bulunan 'TCG Nusret' gemisinde basın brifingi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, NATO ve dost ülkelerin askerleri katıldı.

Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, tatbikatın her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde planlanarak icra edilen fiili bir mayın harbi tatbikatı olduğunu söyledi. Tatbikatın 20 Ekim'de sona ereceğini belirten Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, "Nusret-2019 tatbikatı, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla her yıl icra edilen mayın harbine yönelik bir davet tatbikatıdırö dedi.

TCG Nusret Gemisi'ndeki basın brifingin ardından sualtı faaliyetlerine yönelik çalışma yapan savunma sanayi firmaları tarafından Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde sergi ve sunum gerçekleştirildi.

Tatbikata, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında, İtalya'dan 1 komuta kontrol gemisi, İspanya, İtalya, Türkiye ve Yunanistan'dan 1'er mayın avlama gemisi, Romanya'dan 1 hidrografi gemisi ve 1 Hafif Otonom Sualtı Aracı Timi, ABD, Belçika, Romanya ve Yunanistan'dan patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme (EOD) timleri, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Katar, Kuveyt, Pakistan ve Romanya'dan toplam 63 gözlemci, 5 karargah subayı katıldı.

4- 20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikatta, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amaçlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Nara Limanındaki Türk ve Yabancı savaş gemilerinden genel ve detay görüntü.

-Nusret Mayın Gemisi ve gemideki brifingten görüntü.

-Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay'ın brifingteki konuşmasından görüntü.

-Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi'nde sergi ve sunumdan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Kahramanmaraşspor'a havadan destek istedi

CHP'nin Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, deniz paraşütüyle çıktığı gökyüzünde, taraftarı olduğu kentin takımı Kahramanmaraşspor'a destek istedi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ateş, "Ayaklarımızın yere bastığı dönemlerde, yerde yaptığımız çağırılar bir türlü karşılık bulmadı" dedi.

Ailesiyle birlikte tatil için Marmarise giden Ateş, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor'un hak ettiği yere gelmesi adına takıma destek olunması için çağrıda bulundu. Ateş, yerel yöneticilere, siyasetçilere ve bürokratlara sesini duyurmak için deniz paraşütünü kullandı.

'KAHRAMANMARAŞSPOR'A SAHİP ÇIKALIM'

Kendisi gibi Kahramanmaraşspor taraftarı olan kızı Asiye Deniz Ateş ile birlikte formaları giyip bindikleri tekneden deniz paraşütüyle havalanan Ünal Ateş, gökyüzünde Kahramanmaraşlılardan destek isteyerek, "Kentimizin tek takımı olan Kahramanmaraşsporumuza sahip çıkalım.Yokluk, imkansızlık olabilir. Bizler, yokluk ve imkansızlıklarla bu kenti düşman işgalinden kurtarmış ecdadın torunlarıyız. Bizler, takımımıza sahip çıkabiliriz. Buradan bir çağrım da siyasetçilere, kenti yönetenlere, bürokratlara, seçilmişlere. Kahramanmaraş'ın takımı Kahramanmaraşspor'a lütfen sahip çıkın. Eğer siz sahip çıkmazsanız Biz, halk olarak 1919'da ne yaptıysak aynı duygu ve heyecanla onu yapar Kahramanmaraşsporumuza sahip çıkarız" dedi.

YERDE YAPTIĞIMIZ ÇAĞIRILAR BİR TÜRLÜ KARŞILIK BULMADI'

Ünal Ateş, amacının Kahramanmaraşspor'a dikkat çekmek olduğunu, bu nedenle de deniz paraşütünü kullandığını söyledi. Tatile Ağustos ayında gittiğini ve görüntüleri de ligin başlaması nedeniyle yeni paylaştığını belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Yıllardan beri üzülerek gördüğümüz bir şey var. Kahramanmaraşsporumuz için istediğimiz desteği bir türlü bulamıyoruz. Bu kenti idare edenler, bu kentte siyaset yapan insanlar aslında Kahramanmaraş için çok önemli bir fırsat olan Kahramanmaraşspor'un tanıtımını, Kahramanmaraşspor'u bir üst lige çıkarma olayını başaramadılar. Bunun için yeterli destek gelmiyor. Tatildeyken Kahramanmaraşspor formaları üzerimizde dolaşırken aklımıza bu eylem geldi. 'Ayaklarımız yere bastığı dönemlerde yerde yaptığımız çağırılar bir türlü karşılık bulmadı. Acaba bu çağrıyı bir kez de gökyüzünde yaparsak yeterli desteği bulabilir miyiz, yeterli ilgiyi görebilir mi, bir farkındalık yaratabilir miyiz, desteği artırabilir miyiz' diye düşündük. Yüzlerce teşekkür ve destek telefonu geldi. Arkadaşlar sağ olsun, aradılar 'İlginç bir yöntem, değişik bir yöntem. Sevgili başkan inşallah dikkat çekersin Kahramanmaraşsporumuza ilgi ve alaka daha fazla hale gelir' diye destek olan arkadaşlarımız oldu. Buradan da bir kez daha çağrımı yeniliyorum Kahramanmaraşsporumuza destek olalım. Bu sene şampiyon olup bir üst lige mutlaka çıkmamız lazım. Spor, bir kentin tanıtımı için en önemli etken bunu da en iyi şekilde kullanabilmek için Kahramanmaraşspor'a tam destek hep destek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ünal Ateş'in paraşütle havalanması

Takıma destek olması

Ünal Ateş ile röp.

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 628 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Öldürmeyi bıraktı, ölümsüz kareler yakaladı (TEKRAR)

YIRTICI KUŞLARIN DOĞADAKİ YAŞAMINDAN ÖZEL ANLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLÜYOR

Bolu'nun Gerede ilçesinde oturan Menderes Atay, 13 yıl önce avcılığı bırakıp yırtıcı kuş fotoğrafları çekmeye başladı. Akbaba, kartal, şahin gibi birçok yırtıcı kuş bakımından çok zengin olan Dörtdivan ilçesi bölgesinde yaban hayatı rehberliği yapan Atay, "Öldürmeyi bırakıp, ölümsüzleştirmeye başladım" dedi.

Gerede'de yaşayan Menderes Atay, 2006 yılında ağabey olarak gördüğü bir kişinin tavsiyesi ile avcılığı bırakıp yaban hayatı fotoğrafçılığına merak sardı. Avcılığı bırakan Menderes Atay, kendi tabiriyle öldürmek yerine, ölümsüzleştirmeye başladığını ifade ettiği yaban hayatı fotoğrafçılığında kendisini geliştirdi. Atay, özellikle akbaba, doğan, kartal ve şahinin de aralarında bulunduğu birçok yırtıcı kuşa ev sahipliği yapan Dörtdivan ilçesinde fotoğraflar çekmeye başladı. Zamanla bölgenin kuş popülasyonu hakkında uzmanlaşan ve kuşlara karşı büyük sevgi besleyen Menderes Atay, yaban hayatı rehberliği de yapmaya başladı. Türkiye'nin her yerinden bölgeye gelen birçok yaban hayatı fotoğrafçısı, Atay'ın sayesinde nadir görülen yırtıcı kuşları fotoğraflamayı başardı.

TAVSİYE İLE BAŞLADI

Fotoğrafa ağabey olarak gördüğü bir kişinin sayesinde başladığını belirten Atay, "Fotoğrafa Cavit Bilen ağabeyim var benim baba bildiğim bir insan. Beraber avda buluştuk. Av yaptık. Sonunda bana 'Avcılığı bırakalım. Sen yaban hayat fotoğrafçılarını gezdir. Yaban hayat fotoğrafçılarına alan kılavuzluğu yap' dedi. Böylelikle avı bırakıp fotoğrafçılığa başladım. Ölümsüzleştirmeye başladım. Önceden avcılık yapıyordum. Şu anda kuşları sevdim, doğayı sevdim. Şu anda ölümsüzleştirmeye çalışıyorum. Ölümsüzleştirmek öldürmekten daha güzel. Yaklaşık 12-13 yıldır yapıyorum bu işi." dedi.

"BÖLGEDE YIRTICI POPÜLASYONU ÇOK"

Dörtdivan bölgesinde Türkiye'de bulunan 52 yırtıcı kuş türünden 40 tanesini fotoğraflarını belirten Atay, "?Bu bölgede yırtıcı popülasyonu çok. Ben burada Türkiye'de olan 52 türün 39-40 tanesini aşağı yukarı çekmiş bulunmaktayım. Gece ve gündüz türleri olarak arşivledim. Ötücü popülasyonu da çok. Ama genelde akbaba, kartal ve şahinler, deliceler, doğanları daha çok görüp onlarla ilgileniyorum. Bunlar benim iyi bir hobim oldu. Yırtıcılar ulaşılmaz hayvanlar olduğu için daha çok cezbediyor. Bu bölgede özel tür olarak paçalı baykuş ve bozkır kartalı var. Bunlar nadir görülen hayvanlar. Akbabalar zaten özel. Sakallı akbabalar var. 4 çeşit tür akbaba arasında sakallı akbaba en nadir olanı. Sürekli göremiyorsun. Popülasyon hakkında pek bilgi sahibi olduğumuz bir hayvan değil. Burası yırtıcı popülasyonu olarak çok güzel. Harika bir doğada yaşıyoruz. Dörtdivan, Bolu ve Gerede bölgesi yırtıcı bakımından çok güzel bir yer." diye konuştu.

"ÖLDÜRMEK YERİNE ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEYE BAŞLADIM"

Bölgeye ilginin çok olduğunu anlatan Atay, şöyle konuştu:

"Avcılığı bıraktım. Öldürmek yerine ölümsüzleştirmeye başladım. Buraya çok ilgi var. Sürekli birileri yırtıcı çekmek istiyor. Yakın detaylı fotoğraf çekmek istiyor. Akbaba ve ötücü türlerle ilgili benimle iletişime geçiyorlar. Gece geziyoruz, gündüz geziyoruz. Bazen 2-3 gün konaklayıp, zorlu araziler yaptığımız günler oluyor. Hem zorlu, hem de eğlenceli. Yeri geliyor, kara gömülüyoruz, yeri geliyor çamura saplanıyoruz. Arabayı çıkarmaya uğraşıyoruz. Fotoğrafçılığın neşeli, harika bir yanı var."

Görüntü Dökümü

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-Kuş görüntüleri(Kartal, şahin, akbaba ve bazı diğer türler)

-Menderes Atay'ın fotoğraf çekme görüntüleri

-Röportaj

-Detaylar

Boyut: 830 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

