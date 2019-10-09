Dha yurt bülteni-13

BAKAN VARANK: ULUSLARARASI GÜÇ ODAKLARININ DAHİL OLDUĞU KİRLİ TEZGAH VAR (4)



DEZATANTAJLI ÖĞRENCİLERLE ÇEK-AT OYUNU OYNADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MAKTEK Fuarı'nın açılış töreninin ardından, stantları dolaştı. Fuardaki makineleri inceleyen Bakan Varank, katılımcılarla da sohbet etti. Dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu standa gelen Bakan Varank 'Çek-at' isimli oyunu oynadı. Karşısındaki öğrenciye yenilen Varank, "Benim lastiği bozmuşlar" diye espri yaptı. Öğrencilerle tek tek ilgilenen, Varank, daha sonra fuar alanından ayrıldı.



HABER: Umut KARAKOYUN/ İZMİR

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ANTALYA'DA SOĞUK HAVA DEPOSUNDA YANGIN (2)- YENİDEN

Antalya'nın Serik ilçesinde sebze ve meyvelerin istiflendiği soğuk hava deposunda çıkan yangın, 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Çoğunluğu nar olmak üzere çeşitli meyve ve sebzelerin bulunduğu tesiste ve içerisindeki ürünlerde büyük çapta hasar oluştu.

D400 karayolunun Serik'e çıkışındaki Mustafa Yıldırım'a ait soğuk hava deposunda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, sebze ve meyvelerin bulunduğu depoyu sardı. Yaklaşık 50 metre ilerisinde akaryakıt istasyonu bulunan depodaki alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 12 itfaiye aracı, Serik Belediyesi'ne ait su tankerleriyle alevlere müdahale edildi. Yoğun duman nedeniyle karayolunun Antalya'ya geliş istikameti ulaşıma kapatılırken, diğer şeritte de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınabildi. Çoğunluğu nar olmak üzere çeşitli meyve ve sebzelerin bulunduğu tesisteki yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmezken, tesiste ve içerisindeki ürünlerde büyük çapta hasar oluştu.

İtfaiye soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Namık Kemal KILINÇ- Alparslan ÇINAR/SERİK (Antalya),

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İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 6 YARALI

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Dinar- Çay karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Dinar'a bağlı Ergenli köyünden ilçe merkezine doğru giden Kanber Şahin (19) yönetimindeki 35 AJ 8335 plakalı otomobille Cumali Topak (79) yönetimindeki 33 B 4400 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Kanber Şahin ile dedesi Kanber Şahin (69) ve Muhammet Şahin (14), Özlem Şahin (50), Cumali Topak ve Güledal Topak (76) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Kanber Şahin ve Özlem Şahin'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan araçlardan görüntü

Ulaşımın kontrollü sağlanması

Araçların çekiciye yüklenmesi

Kaza yapan aracın görüntüsü

HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar),

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YOLCU OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Aydın'ın Didim ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Söke-Mlias Karayolu Didim Sapağı yakınlarında, bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Söke'den Bodrum yönüne giden Pamukkale Turizm'e ait 45 K 9555 plakalı yolcu otobüsü ile karşıdan gelen 34 TT 9147 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sacit Özerol ile yanındaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ön kısmında büyük oranda hasar meydana gelen otobüsteki yolcular, gelen başka bir otomobile nakledilip Bodrum'a gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Yaralılara olay yerinde ilk müdahelinin yapılması

Haber: Ediz VERDİOĞLU/ DİDİM (Aydın),

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POLİS MERKEZİNDE, POLİS MEMURUNU BIÇAKLADI (2)



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'da Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan tartışmada polis memuru Çetin Çiçek'i göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Gürhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının adliyeye getirilişi

-Adliye detay

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI VAŞAK ÖLDÜ

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, otomobilin çarptığı vaşak öldü.

Merkeze bağlı Hamamözü ilçesinde karayolu kenarına inen vaşağa otomobil çarptı. Yaralı hayvanı görenler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hayvanı alarak veterinere götürdü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekibinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen vaşak, araziye gömüldü.

Görüntü Dökümü

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-Vaşağın görüntüsü

-Ekiplerden detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI AMASYA-DHA

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O TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN KENDİSİNİ ARAYANLARA 'BURS VERME' ÇAĞRISI

Zonguldak'ta sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla ilkokul öğrencisi iki kardeşe burs veren Abdurrahman Yılmaz (53), gönüllerde taht kurdu. Yılmaz, çıkan haberlerin ardından kendisini arayarak burs vermek isteyen vatandaşları, yakınlarındaki okullara giderek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya davet etti.

Zonguldak Belediyesi'nde 8 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz'ın sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasını iki ilkokul öğrencisine burs vermesiyle ilgili DHA'nın haberi, ihtiyacı olan öğrencilere yardım etmek isteyen vatandaşları harekete geçirdi.

Yüzlerce kişi sosyal medyada Abdurrahman Yılmaz'ın fotoğraflarını paylaşarak, kendisine ulaşmak istedi. Abdurrahman Yılmaz, cep telefonu ile ulaşıp yardım etmek isteyen kişileri, kendisinin ihtiyacı olmadığını anlatarak bir öğrenciye burs vermeye davet etti. Şu ana kadar 11 kişinin, kendisi aracılığıyla bir öğrenciye burs vermek için aradığını anlatan Abdurrahman Yılmaz, "Zonguldak içinden ve dışından 11 tane burs teklifi geldi. Bu da beni duygulandırdı. Bu gençler, bizim geleceğimizdir. Ağaç yaşken eğilir. Gelin birlik olalım, biz bu ağaçları kurutmayalım. Ben bunu bağış isteme amaçlı yapmadım. Kendilerinin yakın okullara gidip müdürlerle görüşmesini ve o okullardaki ihtiyaç sahiplerine burs vermelerini istedim. Aramalar nedeniyle duygulandım. İnşallah okuttuğum bu iki öğrencim Türkiye'ye, Zonguldak'a hayırlı evlatlar olur. Eğer okulu takdirle bitirirlerse kendileriyle tanışacağım" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Abdurrahman Yılmaz'ın sokakta yürümesi

-Abdurrahman Yılmaz ile röp.

-Sokağı temizlemesi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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5 YILDIR ŞEHİT AİLELERİNDEN YEMEK ÜCRETİ ALMIYOR

Tokat'ta lokanta işlemecisi Kemal İspirli (39), 5 yıldır şehit ailelerine ücretsiz yemek ikramında bulunuyor.

Kent merkezinde 6 yıldır lokanta işleten evli ve 4 çocuk babası olan işletme sahibi Kemal İspirli, işletmesini açtıktan kısa süre sonra aldığı kararla şehit ailelerine ücretsiz yemek hizmeti vermeye başladı. İspirli ayrıca asker ve emniyet personeline de yüzde 10 indirim yaptı. İşletmesinin duvarına da, "Bu iş yerinde şehit ailesine ücretsiz, TSK ve Emniyet Teşkilatına yüzde 10 indirim uygulanır" yazısını astırdı.

İşletmelerinde bu uygulamayı 5 yıl önce başlattıklarını ifade eden Kemal İspirli, "Bu uygulamaya Tokat'tan şehitlerimiz olması ve televizyonlarda gördüğümüz şehit haberlerinden esinlenerek başladık. Bizler yerimizde rahatken, çocuklarımız rahat uyurken birileri bedel ödüyor. Bizim yaptığımız tabii ki çok küçük bir şey. Biz de onlar için bir kampanya başlattık. Onların yanında her daim olduğumuzu, destek olduğumuzu göstermek için böyle bir şey yaptık. Şehit ailelerimize ücretsiz yemek veriyoruz. Emniyet ve askeri personelimize de indirim sağlıyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise işletmenin uygulamasının memnuniyet verici olduğunu belirterek teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Lokantanın görüntüsü

-Levhanın görüntüsü

-İşletme sahibinin konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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ÇEREZLİK KABAK ÇEKİRDEĞİNDE HASAT ZAMANI

Türkiye'nin en kaliteli çerezlik kabak çekirdeği üretiminin gerçekleştirildiği illerin başında bulunan Nevşehir'de, kabak çekirdeği hasadına başlandı. Üreticiler, verim artışı ile beraber bu yıl fiyatların 13-14 TL olmasıyla alın terinin karşılığını uzun yıllardan sonra ilk kez aldıklarını söyledi. Kabak çekirdeği hasadının yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor.

Nevşehir'de patates ve üzümden sonra gelen ve en önemli tarım ürünlerinden biri olan çerezlik kabak çekirdeğinin hasadına başlandı. Üretimin en yoğun olduğu Acıgöl ilçesinde, kıraç ve sulu topraklarda yetişen kabaklar, patozlarda çekilip, çekirdeklerinden ayrılıyor. Ayrılan çekirdekler ise kurutulup, elendikten sonra pazarlanıyor. Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken çerezlik kabak çekirdeği yurdun dört bir tarafına gönderiliyor.

'ÜRETİCİLER BU ÜRÜNDE ALIN TERLERİNİN KARŞILIĞINIA ALACAK'

Kentte 30 yıllık kabak çekirdeği üreticisi Fahrettin Toy, uzun yıllardan sonra ilk kez bu yıl üründeki verim artışı ile birlikte fiyatların yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Bu yıl kabak çekirdeği fiyatının 13-14 TL arasında değiştiğini söyleyen Toy, fiyatta uzun bir dönemden sonra ilk kez böyle bir artışın yaşandığını belirterek, "Üreticiler bu üründe alın terlerinin karşılığını bu yıl alacaklar. 60 dönümlük bir arazide ekim yaptım. 6-8 ton arasında bir ürün bekliyorum" dedi. Acıgöl'ün Karapınar Beldesinde 10 yıldan beri kabak çekirdeği yetiştirdiği söyleyen Abdullah Tiftik ise, verimden oldukça memnun olduklarını söyledi. Tiftik, kaliteli tohum kullanımı, ilaçlamanın zamanında yapılması ve düzenli bir bakım ile ortaya çıkan verimin sevindirici olduğunu dile getirdi. İlçede hasadın yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Kabak çekirdeği hasadından görüntü

-Fahrettin Toy ile röportaj

-Genel detay

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER

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ESEN'İ ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞINA MÜEBBET HAPİS



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı Esen Dülger'i (26) otomobilde tabancayla başından vurarak öldüren Bekir Yeniyurt (31), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Nisan ayında Esentepe Mahallesi Önerler mevkisinde meydana geldi. Çorlu'da yaşayan Bekir Yeniyurt, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan kız arkadaşı Esen Dülger ile buluşup, yemek yedi. İkili yemeğin ardından kiralık otomobil ile gezintiye çıktı. Bu sırada ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Yeniyurt da otomobili boş bir araziye sürdü.

Ardından da belinden çıkardığı tabancayı genç kıza 2 kez ateşledi. Kurşunlardan biri başına, diğeri boynuna isabet eten Esen Dülger, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan Bekir Yeniyurt ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen karar duruşmasına Bekir Yeniyurt, tutuklu bulunduğu Tekirdağ Kapalı Cezaevi'nden geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Sanığın son savunmasını yaptığı duruşmada mahkeme, Bekir Yeniyurt'u müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Kararın ardından Bekir Yeniyurt, tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.



HABER: Mehmet YİRUN - TEKİRDAĞ