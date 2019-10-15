DHA YURT BÜLTENİ -13

Gelen bağışlarla kırtasiye malzemeleri alıp okullara dağıtmaya başladı

Zonguldak'ta sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla ilkokul öğrencisi iki kardeşe burs veren Abdurrahman Yılmaz (53), gelen bağışlarla aldığı kitap, defter ve kalemleri okullara dağıtmaya başladı.

Zonguldak Belediyesi'nde 8 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yılmaz'ın sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla 2 ilkokul öğrencisine burs vermesiyle ilgili DHA'nın haberi üzerine birçok kişi, yardım ve destek vermek istedi. Kendisine gelen yardım tekliflerini reddeden Abdurrahman Yılmaz, öğrencilere burs vermelerini istedi. İlkokul mezunu Abdurrahman Yılmaz, buna rağmen bağışta bulunanların desteğiyle kitap, defter, kalem gibi kırtasiye malzemeleri aldı. Köksal Toptan Orta ve İlkokulu Müdürü Erdal Aday ile irtibata geçen Abdurrahman Yılmaz, 20 öğrencinin kırtasiye malzemesine ihtiyacı olduğunu öğrendi. Abdurrahman Yılmaz, aldığı kitap, defter ve kalemleri hediye paketi yaparak okula götürdü. Okul müdürü Erdal Aday'a paketleri teslim eden Abdurrahman Yılmaz, destek verenlere teşekkür etti.

Zonguldak'taki birçok okula ufakta olsa bu tür hediyeler getirmek istediğini söyleyen Abdurrahman Yılmaz, "Ben sürekli sokaklarda olduğum için çok güzel tepkiler aldım. Ben öğrencilere destek olmak istiyorum. Köksal Toptan Ortaokulu ile irtibata geçtim. İlk adımı buradan attım. Eğitim aşkıyla yanıp tutuşan çocuklara destek olmak istedim. Medyada çıkan haberden sonra esnaflardan destekler geldi. Ben bunlarla alınan kırtasiye yardımlarını okullara dağıtmaya başladım. Okuma azmiyle yanıp tutuşan öğrencilerimiz var. Ben Zonguldak'taki iş adamlarından bir adımda kendilerinin atmasını istiyorum. Bu okulları gezerek çocuklara hediyeler vermek istiyorum" dedi.

Okul müdürü Erdal Aday da, duyarlı davranışından dolayı Abdurrahman Yılmaz'a teşekkür ederek, "Biz de Abdurrahman Bey'e bu anlamlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Keşke onun gibi herkes eğitime duyarlı ve destek olsa. Biz onu medyada gördük. Bizim okulumuzu seçtiği için teşekkür ediyorum. Okulumuza ismini veren Köksal bey sürekli bizi arar ve yardımlarda bulunur. Bu yardım da çok anlamlı bizim için" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Aldığı hediyeleri düzeltmesi

-Okula girmesi

-Okul müdürüne hediyeleri vermesi

-Okul müdürü Erdal Aday ile röp.

-Abdurrahman Yılmaz ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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4 milyonluk lüks araç 1,6 milyon liraya da satılamadı

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Antalya'da yabancı uyruklu bir iş adamının piyasa değeri 4 milyon TL olan Rolls Royce marka lüks otomobilini e-ihaleyle 1,6 milyon liradan satışa sundu. Katılım teminatı 100 bin lira olan ihalede araca alıcı çıkmadı.

Ticaret Bakanlığı'nın, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı e-ihale üzerinden yapılıyor. http://www.eihale.gov.tr adresinden, mobil uygulama ve e-devlet'ten erişilebilen sistemde 2014 yılından bugüne gerçekleştirilen e-ihale satışlarında özellikle lüks araçlar dikkat çekiyor. Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü otoparkında kaçak ve 'M' plakalı olarak tabir edilen terk edilmiş çok sayıda araç, 3 aylık zaman aşımı sürelerinin ardından ihaleyle satışa çıkarıldı.

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan ve Türkiye'deki işini sonlandırdıktan sonra ülkeden ayrılan yabancı iş adamının gümrüğe takılan Rolls Royce marka otomobili de zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle geçen ağustos ayında 3 milyon TL'den e- ihaleyle satışa çıkarıldı. Araç için teklif verilmedi.

Rolls Royce marka araç, geçen hafta bu kez yüzde 50'ye varan indirimle tekrar ihaleye çıktı. E-ihaleye sunulan lüks araca 1,6 milyon TL'den de alıcı çıkmadı. Rolls Royce, ilerleyen tarihlerde ihale komisyonunun belirleyeceği daha düşük bir tutarda satılmaya çalışılacak.

Görüntü Dökümü

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-Aracın ARŞİV görüntüleri

HABER: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Alman turistleri taşıyan otobüsün çarptığı trafo direği evin üzerine devrildi

Antalya'nın Demre ilçesinde Alman turistlerin bulunduğu otobüs freni boşalınca yol kenarındaki ana trafo direğine çarptı. Yan yatan direk yolun karşısındaki evin üzerine devrilirken, otobüs de karşıdan gelen araca çarptı. Olayda yaralanan olmazken araçlarda ve evde hasar meydana geldi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Demre'ye bağlı dünyaca ünlü Kekova'nın merkezi Üçağız Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan aldığı 45 kişilik Alman turist grubunu, Üçağız Mahallesi'nde yat turuna götüren Serkan Kesik (33) yönetimindeki 07 EKD 034 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkınca önce Üçağız Mahallesi içindeki ana trafo direğine, sonra da karşıdan gelen İbrahim Dinç yönetimindeki 34 BIH 034 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ana trafo direği otobüsün önüne ve yolun solunda bulunan Remzi Kasapoğlu'nun evinin üzerine yıkıldı. Kazada şans eseri kimsenin burnu kanamadı. Otobüsün ön bölümünde ağır, ticari aracın ön bölümünde ise hafif hasar meydana geldi.

Tur otobüsü şoförü, otobüsün freninin boşaldığını belirtti. Kaza nedeniyle Üçağız Mahallesi'ne yat turuna gelen turist grupları, yürüyerek limana ulaştı. Alman turistler ise otobüsten inerek yat turuna çıktı.

Kaza nedeniyle Üçağız Mahallesi'nin meydana giden ana yolu trafiğe kapandı ve mahalleye elektrik verilemedi. Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri de olay yerine vinç getirerek, evin üstüne yıkılan trafo ve direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Üçağız Mahallesi'ne akşam saatlerinde elektrik verilmesi bekleniyor.

Kaza anında içeride olan ev sahibi Remzi Kasapoğlu, "Teknede çalışıyorum, eve geldim. Tekneden malzemeleri getirdim. Evin içine girdim. Birden patlama gibi bir ses geldi. Dışarı çıktığımda trafonun evin üstüne yıkıldığını gördüm" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden farklı görüntüler

- Ev sahibiyle röportaj

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),

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Tren çarpan 2 yaşındaki Barış, yaşamını yitirdi

Osmaniye'de raylar üzerinde oyun oynarken yolcu treninin çarptığı Barış Polat (2), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Akyar köyü Karabahadır Mahallesi'nde meydana geldi. Toprakkale Yolu üzerindeki çiftlik evlerinin yakınlarından geçen tren rayları üzerinde oynamaya başlayan Barış Polat'a makinist S.A. idaresindeki Adana-Elazığ seferi yapan yolcu treni çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tren seferleri bir süreliğine durduruldu. Vagonların altında kalarak olay yerinde yaşamını yitiren Barış Polat'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Tren rayları ve olay yerindeki kalabalık

-Olay yerinden ayrılan ambulans, polis aracı

-Rayların kenarında bekleyen ambulans

-Olay yerindeki polisler

-Bir yolcu treninin olay yerinden yavaş şekilde geçişi

-Vagonlardan detay

-Olay yerindeki kalabalık

-Sivil ve resmi araçlar

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Bahçede ölü bulundu

Isparta'da Ahmet Eryılmaz (64), evin bahçesinde ölü bulundu. Eryılmaz'ın, kaldırımda yürürken dengesini kaybedip 4 metreden bahçeye düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

Yedişehitler Mahallesi 108. Cadde'de bugün saat 09.30 sıralarında yol üzerinde bulunan 2 katlı evin bahçesinde hareketsiz yatan erkeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü tespit edildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Eryılmaz'a ait olduğu belirlenen cansız beden, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Görgü tanıkları, dün akşam saatlerinde bahçede bulunan incir ağacının dallarının ve yapraklarının sallandığını, daha sonra sesler geldiğini belirtti. Ahmet Eryılmaz'ın kaldırımda yürürken dengesini kaybedip yaklaşık 4 metreden bahçeye düşmüş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Ahmet Eryılmaz'ın yürürken görüntüsü

- Eryılmaz'ın bahçeye düşme anının güvenlik kamerası görüntüsü

- Olay yerinden görüntüler

- Komşuyla röportaj

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Doktor baba-kız aynı istasyonda meslektaş oldu

Denizli'deki Bayramyeri Acil Sağlık İstasyonu'nda görev yapan Doktor Talat Topan, aynı istasyona hekim olarak atanan kızı Begüm Topan ile birlikte çalışmaya başladı.

Denizli'de yaşayan 24 yaşındaki Begüm Topan, küçük yaşlardan itibaren babası Talat Topan'ın izinden giderek doktor olmak istedi. Babasının da eğitim aldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 6 yıllık eğitiminin ardından başarıyla bitiren Topan, doktor olarak atanmaya hak kazandı. Topan, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atama sonucunda, babasının görev yaptığı Bayramyeri Acil Sağlık İstasyonu'na atanarak görev yapmaya başladı.

İŞ YERİNDE MESLEKTAŞ, EVDE BABA

Begüm Topan, babasıyla görev yapmanın mutluluk olduğunu kaydetti. Geçmişte babasıyla aynı yerde doktorluk yapmayı hep hayal ettiğini ifade eden Topan, "Eğitim hayatım boyunca babamdan hep iş hayatıyla ilgili anılarını dinlemiştim. Bu durum sağlık sektörünü seçmemde etkili oldu. Babamla aynı fakülteden mezun olup, aynı yerde hekim olarak göreve başlamak güzel bir duygu. Meslekte edindiği bilgi birikimiyle bana rehberlik ediyor. O benim iş yerinde meslektaşım, evde ise babam. Ben de babam gibi yıllarca sağlık camiasına başarılı bir şekilde hizmet ederek, meslek hayatımı sürdürmek istiyorum" dedi.

"KIZIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ"

Kızıyla aynı yerde meslektaş olmanın kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden baba Talat Topan ise, "Kızımın, benim eğitimimi aldığım Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuması ve görev yaptığım Bayramyeri Acil Sağlık İstasyonu'nda mesleğe başlaması gurur verici. Hiç aklıma gelmezdi. Benim peşimden sağlık sektörünü seçti, doktor olmaya karar verdi. Oda ben gibi, ülkemizde sağlık sektörüne hizmet vermeye çalışacak. Kızımla birlikte çalışmak gurur verici" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Sağlık istasyonundan detay

- Baba Talat Topan ve kızı Begüm Topan'dan detaylar

- Talat Topan ile röp.

- Begüm Topan ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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