DHA YURT BÜLTENİ-13

KAMYONUN ÇARPTIĞI TRAKTÖRDEKİ AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Denizli'nin Çal ilçesinde, kamyonun arkadan çarptığı traktördeki aynı aileden 3 kişi öldü. Kazada kamyon sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Değirmenderesi mevkisine gelen Ahmet Etli, yönetimindeki 20 NH 390 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Etli'nin kullandığı kamyon, önünde giden Ali Tokmak (52) yönetimindeki 20 NL 751 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrilirken traktör yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, traktörde bulunan sürücü Tokmak, eşi Nursel Tokmak (50) ve annesi Fatma Tokmak'ın (70) öldüğünü belirledi. Yaralı kamyon sürücü Etli ise, ambulansla, Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın kaza yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Jandarma ve sağlık ekiplerinden görüntü

Traktör ve kamyondan detaylar

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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AFYONKARAHİSAR'DA TURİSTLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 30 YARALI (2) - YENİDEN

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Malezyalı turistleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Dinar'a bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Malezyalı turistlerin bulunduğu Akın Yıldırım'ın kullandığı 34 DMB 37 plakalı tur otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yan yatan otobüs bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verirken, otobüsteki yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Kısa süre sonra olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi geldi.

Yapılan incelemede otobüsteki yolculardan Malezyalı bir turistin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 4'ü ağır 30 kişinin yaralandığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Çay, Şuhut ve Dinar'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü (1)

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Yaralıları taşıyan ambulansın hastaneye gelişi

Ambulanstan detay

Yaralıların ambulanstan indirilmesi

Yaralılardan detay

Genel detaylar

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ- Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar),

Görüntü Dökümü - 2 (Vatandaş cep telefonu)

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Olay yerinden görüntü

HABER: Satılmış AKKAŞ- Tahsin BAYTAR- KAMERA: DİNAR (Afyonkarahisar),

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ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN 2 RUS SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 2 savaş gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı. Gemilerden birinin askeri römorkör ile çekildiği gözlendi.

Marmara Denizi'nden bugün saat 12.00 sıralarında peş peşe Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 770 borda numaralı savaş gemisi 'Valentin Pikul', MB-304 borda numaralı askeri römorkör ile 837 borda numaralı 'Kinel' adlı savaş gemisi, saat 14.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile 'Kilitbahir Kalesi' önünden geçen savaş gemileri Akdeniz'e inmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçen savaş gemilerinden birinin askeri römorkör ile çekilmesi dikkat çekti. Rus savaş gemileri ile askeri römorköre boğazdan geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndna geçen Rus savaş gemileri ile askeri römorkörden genel ve detay görüntü

-Rus savaş gemisinin askeri römorkör ile çekilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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YÜZLERCE BALON BALIĞI AĞA TAKILDI - (YENİDEN)

PARMAK KOPARAN BALON BALIĞI SÜRÜ HALİNDE YAKALANDI

Antalya'nın Finike ilçesinden tekneyle Akdeniz'e avlanmaya çıkan bir balıkçının ağına yüzlerce balon balığı takıldı. Ağı tekneye çektiğinde balon balıklarıyla karşılaşan balıkçı Mehmet Sever, "Ağlarda istediğimiz türde balık beklerken, balon balığı çıktı" dedi.

Son yıllarda Akdeniz'de popülasyonu artan balon balığı, balıkçıların korkulu rüyası haline gelirken, 13 Ekim Pazar akşamı kendi balıkçı teknesiyle Akdeniz'de ava çıkan Mehmet Sever'in ağına balon balığı sürüsü takıldı. Yüzlerce balon balığını ağla teknesine çeken Mehmet Sever, gördüğü manzara karşısına şaşkına döndü. Bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Mehmet Sever, sosyal medyada da paylaştı.

Mehmet Sever, "Kısmetimizde balon balığı varmış. Ağlarda istediğimiz türde balık beklerken, balon balığı çıktı. Bu balıklar denizlerimizi istila etmiş durumda. En azından bu balıkların bir kısmını denizlerimizden temizlemiş olduk" dedi.

Denizleri istila eden balon balıklarının Pirana gibi olduğunu vurgulayan Mehmet Sever, balon balıklarının balıkçıların ağlarını parçaladığını kaydetti. Sever, "Bu balığın avlanmasına izin veriliyor ancak karaya çıkartılması yasak. Önlem alınmazsa popülasyonu daha da artacak. Balon balığı hem balıkçılar için hem de denizdeki balıklar için tehdit oluşturmaya başladı" diye konuştu.

Balon balığının Japonya'da tüketildiğini hatırlatan Mehmet Sever, "Japonya'da tüketilen bir balık. Bazı ülkelerde de ilaç yapımında kullanılıyor. Balon balığı yok edilmek yerine devlet desteğiyle katma değere dönüştürülebilir. Biz aslında öldürme taraftarı değiliz. Bundan 10- 15 yıl sonra çocuklarımız bu haberleri okuduğu zaman belki de doğaya zarar verdiğimizi düşünecek. O nedenle bunun desteklenmesi şart" dedi.

Diğer yandan balon balıklarının teknede ölmesinin ardından denize döküldüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Teknedeki balon balıklarından

Balıkçılar ağ çekerken

Teneke yiyen balon balığından ARŞİV görüntü

Balon balığının parmağını kopardığı çocuktan ARŞİV görüntü

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),

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DEPREMDEN DERS ALDIK; BİNASINA GÜVENMEYEN 32 BİN KİŞİ ALO 181'İ ARADI -

Marmara Denizi'nde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, konut ve iş yeri güvenliği konusunda daha duyarlı hale geldi. Deprem sonrası kentsel dönüşümle ilgili süreçleri öğrenmek ve hasarlı bina ihbarında bulunmak için 31 bin 819 kişi, Alo 181 Çağrı Merkezi'ni aradı.

Marmara Denizi'nde 26 Eylül günü saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de de hissedildi. Deprem nedeniyle İstanbul'da bazı yapılarda çatlaklar oluştu. Büyük paniğe neden olan deprem nedeniyle İstanbul'da çok sayıda vatandaş, geceyi dışarıda geçirdi.

Depremin ardından kentsel dönüşümle ilgili süreçleri en güncel haliyle öğrenmek ve hasarlı bina bildirimi yapmak için kurulan Alo 181 Çağrı Merkezi'ni çok sayıda kişi aradı. Demirören Haber Ajansı'nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan edindiği bilgilere göre; 26 Eylül'den sonra Alo 181 Çağrı Merkezi'ne gelen aramalar, yaklaşık yüzde 15 arttı. Çağrı merkezini bu tarihten sonra 31 bin 819 kişi aradı. İstanbul'dan arayan 12 bin 85 kişiden 6 bin 460'ı binasında hasar olduğu ihbarında bulundu. 5 bin 625 kişi ise kentsel dönüşüm hakkında bilgi aldı.

ARAMALARIN YOĞUN OLDUĞU İLÇELER

İstanbul'dan aramaların yoğunlaştığı ilçeler ise Avrupa Yakası'ndaki Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar ve Fatih oldu. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından çağrı merkezine aramaların devam ettiği bildirildi.

24 SAAT AÇIK HAT

Depremlerde can kaybı yaşanmaması, vatandaşların güvenli binalarda oturmasının sağlanması ve konu hakkında doğru bilgi edinilebilmesi için çağrı merkezi 24 saat hizmet veriyor. Arayan vatandaşların oluşturulan kayıtları, işlem sırasına göre yerinden incelemeye alınıyor. İletişim hattını kentsel dönüşüm ve deprem konularında arayanlara, risk tespiti nasıl yaptırılır, başvuru şartları, riskli alan, devlet destekleri olan kredi-faiz destekleri, kira yardımı ve harçlardan muafiyetler başta olmak üzere pek çok konuda bilgi veriliyor.

'İSTANBUL'DAKİ YAPILARIN YARISI DAYANAMAZ'

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, 4-5 saniye süren 5.8 büyüklüğündeki depremin insanlarda paniğe neden olduğunu belirterek "Vatandaşlarımız telefon hattını arayarak ne yapacaklarını, hangi yolu izleyeceklerini sordular. Vatandaşlarımız bu konuda hala maalesef yeterli bilgiye sahip değiller" dedi.

İstanbul'un 16 milyonluk nüfusuyla, Türkiye'nin beşte birini barındırdığını belirten Şen, "Maalesef vatandaşlarımız hala deprem ve yaşadıkları bina konusunda ne yapacaklarını bilemiyor. Tabii burada AFAD'ın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kamu spotlarıyla yaşanan son depremden sonra 12 bini İstanbul'da, 30 bin kişi bu hattı arayarak bilgi sahibi olmak istemiş. Hatta 5 bin 253 vatandaş binalarının riskli olup olmadığı ile ilgili ihbarda bulunmuş. Bu 5 bin 253 riskli binanın 4 bin 972'sini, vatandaş kendi binası ile ilgili aramış. 211'i okul, 12'si hastane, 48'i de diğer kamu kuruluşlarından aramışlar ve binalarının sağlam olup olmadığıyla ilgili ihbarda bulunmuş. 3 bin 758 vatandaşın binaları incelendiğinde 1579 hasarlı bina tespit edilmiş. Demek ki çok şiddetli olmayan 5.8'lik depremde bile binalarının tespitini isteyen vatandaşlarımızın yapı stoklarının yüzde 45'inin hasarlı olduğu ortaya çıktı. Bugün İstanbul'da yaklaşık 3 milyon 600 bin konut yapı stoku bulunuyor. Bu durum, yapı stokunun en az yüzde 50'sinin olası bir Marmara depreminde dayanıklı olmayacağını gösteriyor."

'3 MİLYON 600 BİN YAPI İÇİNDE 5 BİN HASARLI BİNA TESPİTİ GERÇEKÇİ DEĞİL'

Vatandaşların oturdukları binanın depreme dayanıklı olup olmadığını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya bakanlığın lisans verdiği kuruluşlara başvurarak tespit ettirip, yeniletebileceklerini ifade eden Şen, "5 bin küsur hasarlı bina ihbarı var ama tabi bu sayının çok daha fazla olması lazım. Bugün 3 milyon 600 bin civarında bir konut yapı stokundan bahsediyoruz. 3 binli, 5 binli rakamlar çok az. Bence bu sayının artması lazım. Vatandaşlarımız oturdukları binanın sağlıklı olup olmadığını kontrol ettirmelerinde yarar var" dedi.

'YÜZDE 11,1 TAŞINMAK İSTEDİ'

Depremden sonra İstanbul'da yaşayan vatandaşların yüzde 11.1'inin ikamet ettikleri yerden taşınmak istediğini belirten Şen, en çok taşınma olan ilçeleri yüzde 41 ile Bağcılar ve yüzde 31 ile Avcılar olarak sıraladı. Şen, "Depreme hazırlıklı olmalıyız, yapılan çalışmalar var ama yeterli olduğunu söylemek mümkün değil" diye konuştu.

Bir binanın güçlendirme ile sağlıklı olup olmayacağını ancak statik hesaplamalarla ve zemin yapısına göre cevap verilebileceğini ifade eden Mimar Nihat Şen, "Buna göre, çelik takviyeler, karbon lif uygulamalar olabilir, kuşaklama dediğimiz kolon, kiriş betonarme güçlendirmeyle olabilir. Tabii burada binanın yaşı, hangi sistemle yapıldığı, beton agregasının nasıl olduğu, zemin yapısının nasıl olduğuyla da çok ilişkili. Her bina güçlenecek diye bir şey yok ama, şu anki deprem yönetmeliğine göre incelendiğinde binaların güçlendirilmesi hasarın en aza indirilmesine sebep verebilir" şeklinde konuştu.

'DEPREM SİGORTASINDA YÜZDE 70 ARTIŞ OLDU'

Mimar Şen, depremden sonraki bir haftalık süreç içinde zorunlu deprem sigortasında da ciddi bir artış görüldüğüne işaret etti. Şen, "Yaklaşık yüzde 70'lik bir artış olmuş. İstanbul'un 3 milyon 600 binlik konut stokunun 2,3 milyonu, yani yaklaşık yüzde 64'ü zorunlu deprem sigortası yapmış durumda. Marmara Bölgesi'ni baz aldığımızda yaklaşık 6 milyon yapı stokunun 3,8 milyonu zorunlu deprem sigortasını yaptırmış durumda. Sadece tapu işlemlerinde, elektrik veya kiralama işlemlerinde ve bankadan kredi aldığınızda zorunlu deprem sigortası mecburiyeti var, bunun daha geniş bir alana yayılması faydalı olur" dedi.

'HAT BİLİNİYOR AMA DAHA FAZLA BİLGİ GEREK'

Vatandaşlar ise Alo 181 hattından haberdar olmalarına rağmen, daha fazla bilgilendirmeye ihtiyaç olduğu görüşünü paylaştı. Bir vatandaş, "Alo 181 hattı deprem sonrasında oturulan binada hasar olduğu takdirde resmi yetkililere bildirmeye yarıyor. İhtiyaç halinde destek alınabiliyor. Hattın depremden önce de aranıp binanın güçlendirmeye ihtiyacı olup olmadığını öğrenebiliyoruz" diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise "Depremle ilgili önemli bilgilerin olduğu bir hat olduğunu biliyorum. Ancak halkın bilinçlenmesi gerekiyor. Bu bağlamda yöneticiler de halkı bilinçlendirecek bilgiler vermeli. Japonya'yı görüyoruz, halkın toplu görüntülerinde bir panik yok, öğrendiklerini tatbik ediyorlar, bizde bu bilgiler yok" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen röportaj

-Vatandaş röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hilal ÖZTÜRK- Can EMİR- Ömer HASAR- Ahmet Turhan ALTAN/İSTANBUL,

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ESKİŞEHİR'DE 2 KİLO 300 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda otomobilde 2 kilo 300 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 2 kişinin bulunduğu otomobili durdurularak arama yaptı. Araçta 2 kilo 300 gram uyuşturucusu maddesi skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin aracı takibi

-Uygulama noktasında durdurması

-Araçta köpekli arama

-Uyuşturucunun bulunması

Haber-Kamera: Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,-

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ADIYAMAN'DA TEFECİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Adıyaman'da, tefecilere yönelik 4 adrese düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezinde tefecilere yönelik 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirilirken, A.A. ve İ.Y. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA