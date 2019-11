DHA YURT BÜLTENİ - 13

Uzungöl'de yıkım kararı verilen binalardan 17'si tıraşlanacak (2)

O YAPILARIN SAHİPLERİ KONUŞTU

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de yıkımına karar verilen, 'İmar Barışı'na uygun olmayan 118 yapıdan 17'sinin kısmi olarak tıraşlanacağı yapıların sahipleri konuştu. Uzungöl'de inşaat halindeki 4 katlı yapının üst katının tıraşlanacağını belirten Zeki Manap, "'Yıkılacak' diye karar çıktı. Evimi öyle inşaat halinde bıraktım sonra bakanlıktan heyet geldi, incelediler. Evim, daha inşaat halinde. Üstten 1,5 katını yıkarım; ama burada evlerinde oturanlar, arsalarına otel yapanlar var. Bunlar hep borçla yapıldı. Zaten hazine arazisi üzerinde yapılan bir yer varsa bunlara biz izin vermez, kendi ellerimizle yıkarız. Şu an herkes kara kara düşünüyor, 'Ne yapacağız' diye" dedi.

'BURALAR KENDİ ARSALARIMIZ'

Bölgede inşa ettiği evinin 2 katı yıkılacak olan Şükrü Çiçek ise "Burada eskiden babaevimiz vardı. Orada kalmak mümkün değildi. Eski bir evdi. Evi yıktım, aynı katta buraya bina yaptım. Gelen heyet, kot değerlendirmesini yanlış yerden aldı. Yoldan alması gerekirken, gitti aşağıdan aldı. Şimdi de binamın 2 katını yıkmamı istiyor. Ben 2 katı yıkarken, bu bina zarar görmeyecek mi? 2 kat yıkacağım, diye uğraşacağıma komple yıkarım, daha iyi. Bu yerler, kendi arsalarımız. Uzungöl'ün çevresinde değil, uzakta" diye konuştu.

'HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK'

Kısmi olarak yıkılacak evinin, Uzungöl'ün uzağında olduğunu dile getiren Necati Şen ise "Babam yurt dışında, inşaatlarda işçi olarak çalışarak, para biriktirdi. Ev yapmak istedik. Bekledik imar gelsin, ona göre yapalım, diye. 'Bugün, yarın' derken imar gelmedi. Biz de barınmak zorundaydık. Evlendik, eve ihtiyacımız oldu, ev yaptık. Yapılan evimiz 'imara uygun değil' diye şimdi yıkma kararı çıkardılar. Heyet geldi, inceledi; biz de heyecanlandık 'Evlerimiz üzerindeki yıkım kararı kalkacak' diye. Heyetin raporunda, evlerin yıkılacağı çıktı. Hayal kırıklığı yaşadık. Zaten bizim bulunduğumuz konum, Uzungöl'e 8 kilometre uzaklıkta. Uzungöl'ün silüeti ile buranın alakası yok. Kararın gözden geçirilmesini istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------

-Tıraşlanacak evlerden görüntüler

-Yapı sahipleri konuşma

-Drone görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ TRABZON,

======================

Barış Pınarı gazisi: En kısa sürede bölgeye döneceğim

Barış Pınarı Harekatı'nda öncü birliklerle bölgeye ilk giden ve Tel El-Esafer şehrinde havan topu atışıyla sırtından yaralanıp,.tedavisinin devamında baba ocağına dönen Jandarma Uzman Çavuş Zülfikar Sönmez, "Tedavim tamamlansın en kısa sürede tekrar o bölgeye dönüş yapacağım" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Zülfikar Sönmez'i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sönmez, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada, havan topu ile yaralandığı anları anlattı. Sönmez, " Bizi asla yıkamazlar. İyileşmeyi bekliyorum. 10-15 günlük tedavim tamamlansın en kısa sürede tekrar o bölgeye dönüş yapacağım. Bizler bölgeye gitmeden önce İHA'lar kontrol ediyor ve güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Hamdolsun birçok bölgeyi temizledik. Devletimiz çok büyük, her işin üstesinden geliyoruz. Devletimizin imkanları, milletimizin duası, analarımızın duası yetiyor bize. Biz orada bunu hissediyoruz, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise, "Allah sizlerden, Mehmetçiğimizden ve tüm güvenlik güçlerinden razı olsun. Biz burada böyle rahat bir şekilde yaşıyorsak bunu sizlere borçluyuz. Sizlerin oradaki can siperane mücadeleniz sayesinde bizler rahatça yaşıyoruz. Türkiyemiz çok güçlü, devletimiz her türlü imkana sahip. Milletimiz her daim sizlere dua ediyor. Bizler Türkiye olarak artık kendi silahımızı, donanımımızı, yazılımımızı üretiyoruz. Hepsi üzerimize geliyor ama hamd olsun liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesinde dünyaya meydan okuyoruz. Zülfikar kardeşimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Terör koridorunu yok ederek, barış ve huzuru tesis etmek için görev yapan tüm Mehmetçiklerimiz için dua ediyoruz. Zülfikar Sönmez kardeşimiz başta olmak tüm tedavisi süren gazilerimize acil şifalar diliyorum. Büyük Türk milleti olarak gazilerimize ve şehitlerimize minnettarız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Başkanın ziyareti

-Gazinin konuşmaları

-Başkanın konuşması

Haber: Halil İbrahim YEL/TOKAT, -

===============================

Kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Turgay G. ve arkadaşı, tartıştığı eşinin çağırdığı kayınpederi Nurettin Y. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan damat ve arkadaşı hastaneye kaldırılırken, kayınpeder gözaltına alındı.

Olay, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Turgay G., bir süredir sorun yaşadığı eşi Nilgün G. ile konuşmak için arkadaşı Serdar B. ile eve geldi. Ancak çift arasındaki konuşma tartışmaya döndü. Bunun üzerine Nilgün G. telefonla babası Nurettin Y.'yi arayarak, eve çağırdı. Hızla gelen baba, tartışmaya başladığı damadı ile yanındaki arkadaşını bıçaklayarak, yaraladı. Komşuların etkisiz hale getirdiği Nurettin Y., gelen polise teslim edildi. 3 yerinden bıçaklanan ve durumu ağır olan Turgay G. ile 2 yerinden bıçaklanan Serdar B., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------------

Olay yerinden görüntüler

Yaralının ambulansa bindirilmesi

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli),

===============================

Oğlu, gelini ve yeğeni içinde 12 bin lira olan kasasını çaldı

Denizli'nin Kale ilçesinde, Gülsem M.'nin (75) evinden içinde 12 bin lira olan çelik kasanın çalınmasıyla ilgili oğlu, gelini ve yeğeni gözaltına alındı. İfadelerinde kasayı çaldıklarını kabul eden 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Kasadaki para ise kadına teslim edildi.

Kale'ye bağlı Habibler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Gülsem M.'nin evindeki çelik kasa, cuma günü çalındı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığın aydınlatılması için çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, çelik kasayı Gülsüm M.'nin oğlu Turgut M. (45), gelini Serpil M. (40) ile yeğeni Ali M.'nin (42) çaldığını tespit etti. Olayla ilgili 3 kişi, dün yakalanarak, gözaltına alındı. 3 kişinin, ifadelerinde birlikte pencereden eve girdiklerini, yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki çelik kasayı yine pencereden çıkarıp, otomobile yükledikten sonra köyden ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi. Hırsızlık olayının ardından çelik kasayı Tavas ilçesinin Çalıköy Baraj Göleti'ne götüren 3 kişinin, burada parçaladıktan sonra içindeki 12 bin lirayı aldıklarını ve kasayı da suya attıkları da yine ifadede ortaya çıktı. Ayrıca Turgut M.'nin ifadesinde, otomobil almak için annesinden para istediğini ancak vermeyince olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, çelik kasanın baraj göletinden çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Baraj göletine giden itfaiyenin balık adamları, çelik kasayı gölette yaklaşık 5 metre derinlikte buldu. Vince bağlanan çelik kasa, göletten çıkarıldıktan sonra jandarma aracına yüklenip, karakola götürüldü.

Jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra sorguları tamamlanan 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Ali M.'nin kasayı parçalayıp, içinden aldığı 12 bin lira ise üzerinde bulundu.

Para, Gülsüm M.'ye jandarma tarafından teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------

Baraj göletinde balık adamlardan detay

Çelik kasanın göletten vinçle çıkarılması

Çelik kasadan görüntüler

Kasanın jandarma aracına yüklenmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

=============================

Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 ev ve 3 otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri farklı günlerde 4 ev ve 3 otomobilden para, ziynet eşyası ve televizyon gibi değerli eşya çalan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olaylara karıştığı tespit edilen U.K. (18), E.Y. (22), E.B. (20), A.E.Y. (18) ve O.K. (15) gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------

İl Emniyet Müdürlüğü'nden detaylar

Şüphelilerin binadan çıkarılıp araca bindirilişi

Araçların Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,